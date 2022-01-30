Два випадки коронавірусу зафіксовано в українській збірній на Олімпіаді в Китаї
Два тренери по чоловічому біатлону в національній команді на Олімпіаді в Китаї отримали позитивний тест на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Суспільне.
У четвер, 27 січня стало відомо, що головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра отримав позитивний результат першого ПЛР-тесту, коли прилетів разом зі збірною України у Пекін. Позитивний тест здав лише він - решта представників команди отримали негативні результати.
Санітра мав здати ще один ПЛР-тест в олімпійському селищі - саме він мав визначити, чи відправиться тренер на самоізоляцію або ж, за умови негативного результату тесту, зможе готувати команду перед стартом Олімпіади-2022. Однак, як повідомляє джерело, результат другого ПЛР-тесту Санітри також виявився позитивним.
Таким чином, головний тренер чоловічої збірної України відправиться на самоізоляцію і зможе лише дистанційно готувати команду та тренерів. Перебуватиме Санітра в готельному номері в олімпійському селищі Пекіна.
Після того, як на самоізоляцію потрапив головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра, ще один тренер чоловічої команди здав позитивний тест після приїзду до Пекіна на Олімпійські ігри-2022.
Як повідомляє biathlon.com.ua, коронавірус також виявили в одного з помічників Санітри – Ігоря Ященка. Слідом за старшим наставником він теж не зможе очолити підготовку чоловічої збірної та розпочне самоізоляцію напередодні старту Олімпіади. Суспільне Спорт підтверджує цю інформацію: перший тест Ященка виявився позитивним, водночас він у неділю, 30 січня, здасть ще один ПЛР-тест.
Спортсмени й члени команди щодня проходять тести. В українських біатлоністів поки що не було виявлено коронавірусу, проте серед тренерського штабу це вже другий випадок.
Зі спортсменами продовжуватиме роботу Олексій Кравченко. Крім того, в Пекіні працює головний тренер жіночої команди Урош Велепець, а також Олександр Кравченко.
Згідно з "правилами Олімпіади-2022" (playbook для атлетів та представників команд), якщо в тренера не буде симптомів коронавірусу, він відбуватиме самоізоляцію в готельному номері до двох поспіль негативних ПЛР-тестів різницею не менше 24 годин. Коли ізоляція завершиться, тести треба буде здавати вже двічі на добу, адже в такому випадку будуть задіяні правила "близького контакту", що триватимуть 14 днів.
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бо прислуховуються до антиваксерів
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