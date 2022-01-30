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Два випадки коронавірусу зафіксовано в українській збірній на Олімпіаді в Китаї

Два випадки коронавірусу зафіксовано в українській збірній на Олімпіаді в Китаї

Два тренери по чоловічому біатлону в національній команді на Олімпіаді в Китаї отримали позитивний тест на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Суспільне.

У четвер, 27 січня стало відомо, що головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра отримав позитивний результат першого ПЛР-тесту, коли прилетів разом зі збірною України у Пекін. Позитивний тест здав лише він - решта представників команди отримали негативні результати.

Санітра мав здати ще один ПЛР-тест в олімпійському селищі - саме він мав визначити, чи відправиться тренер на самоізоляцію або ж, за умови негативного результату тесту, зможе готувати команду перед стартом Олімпіади-2022. Однак, як повідомляє джерело, результат другого ПЛР-тесту Санітри також виявився позитивним.

Два випадки коронавірусу зафіксовано в українській збірній на Олімпіаді в Китаї 01

Таким чином, головний тренер чоловічої збірної України відправиться на самоізоляцію і зможе лише дистанційно готувати команду та тренерів. Перебуватиме Санітра в готельному номері в олімпійському селищі Пекіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже 36 випадків коронавірусу зафіксовано серед спортсменів та персоналу Олімпіади в Китаї

Після того, як на самоізоляцію потрапив головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра, ще один тренер чоловічої команди здав позитивний тест після приїзду до Пекіна на Олімпійські ігри-2022.

Як повідомляє biathlon.com.ua, коронавірус також виявили в одного з помічників Санітри – Ігоря Ященка. Слідом за старшим наставником він теж не зможе очолити підготовку чоловічої збірної та розпочне самоізоляцію напередодні старту Олімпіади. Суспільне Спорт підтверджує цю інформацію: перший тест Ященка виявився позитивним, водночас він у неділю, 30 січня, здасть ще один ПЛР-тест.

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Два випадки коронавірусу зафіксовано в українській збірній на Олімпіаді в Китаї 02

Спортсмени й члени команди щодня проходять тести. В українських біатлоністів поки що не було виявлено коронавірусу, проте серед тренерського штабу це вже другий випадок.

Зі спортсменами продовжуватиме роботу Олексій Кравченко. Крім того, в Пекіні працює головний тренер жіночої команди Урош Велепець, а також Олександр Кравченко.

Згідно з "правилами Олімпіади-2022" (playbook для атлетів та представників команд), якщо в тренера не буде симптомів коронавірусу, він відбуватиме самоізоляцію в готельному номері до двох поспіль негативних ПЛР-тестів різницею не менше 24 годин. Коли ізоляція завершиться, тести треба буде здавати вже двічі на добу, адже в такому випадку будуть задіяні правила "близького контакту", що триватимуть 14 днів.

біатлон (79) Китай (4691) Олімпіада (687) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Так бы без теста, если бы были невакцинированы, 3-4 дня озноба, насморка и все, легкое, обычное недомогание. С вакцинированными сложнее. Их будут лечить, колоть всевозможными рекомендованными ВОЗ препаратами, а потом еще навешают лапшу, что они выжили только потому, что ширнулись.
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30.01.2022 12:43 Відповісти
+1
Здається, що ця Олімпіада перетвориться в парад ..... коронавірусу.
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30.01.2022 10:49 Відповісти
+1
Спонсор олимпийский игрищ "Перша приватна броварня". Глушите пивко и пузо помешает вам встать на лыжи и поломать себе концовки
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30.01.2022 10:56 Відповісти
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теперь китайцы всю олимпиаду закроют!
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30.01.2022 10:20 Відповісти
Можете насморк,ОРЗ и орв называть как угодно, поклонники ковидовы,вы гоните!!!все меньше и меньше людей верят в эту голимотью!
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30.01.2022 14:05 Відповісти
Йди знову в школу , десь в клас третій - нехай тебе грамотно писати учать . Якщо не хворів - дай Боже тобі здоров'я , але неси маячню кацаподебільну .
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30.01.2022 15:31 Відповісти
Увас все кто против шмурдяка ,кацапы!да?ковидовы поклонники?вы гоните,хотите колитесь ядом хоть каждый день!удачи в жизни!
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30.01.2022 18:14 Відповісти
Вчись грамотно писати ! Намагаєшся щось по-кацапському надряпати , а помилок знову купа .
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30.01.2022 21:11 Відповісти
Здається, що ця Олімпіада перетвориться в парад ..... коронавірусу.
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30.01.2022 10:49 Відповісти
Спонсор олимпийский игрищ "Перша приватна броварня". Глушите пивко и пузо помешает вам встать на лыжи и поломать себе концовки
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30.01.2022 10:56 Відповісти
Нахера было вообще эту олимпиаду мутить, если там сейчас начнется концлагерь?
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30.01.2022 11:47 Відповісти
Цікаво, чому не захворіла вся команда?
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30.01.2022 11:54 Відповісти
Так меньше надо чпокаться с соперниками.
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30.01.2022 12:40 Відповісти
Так бы без теста, если бы были невакцинированы, 3-4 дня озноба, насморка и все, легкое, обычное недомогание. С вакцинированными сложнее. Их будут лечить, колоть всевозможными рекомендованными ВОЗ препаратами, а потом еще навешают лапшу, что они выжили только потому, что ширнулись.
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30.01.2022 12:43 Відповісти
Мне вот интересно - а привитые уже поняли что их тупо ******* или еще нет !?
Потому что омикрон - это болезнь ТОЛЬКО и исключительно привитых !!! остальным он пох...
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30.01.2022 13:22 Відповісти
ага.. невакцииновані у більшості помирають не від Ковіду,а від власного довбо..бства..

бо прислуховуються до антиваксерів
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30.01.2022 23:48 Відповісти
Павло , у тебя в фамилии лишняя 2-я буква "Д"
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30.01.2022 23:54 Відповісти
В цих МОКах , інших спортивних федераціях сидять найкорумпованіші дебіли - як взагалі можна проводити міжнародні змагання в цих росіях і Китаях ? А особливо зараз , коли пандемія б'є рекорди . P.S : недоумкуватих антивакцинаторів прохання не турбуватися .
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30.01.2022 15:39 Відповісти
China brings back anal swab testing for Covid two weeks before Winter Olympics begin

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30.01.2022 16:47 Відповісти
Это что? анальные игрушки против ковидовы?
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30.01.2022 18:28 Відповісти
Принц Гарі та Меган Маркл висловити «занепокоєння» стосовно «надто реальних наслідків дезінформації про COVID-19» на платформі Spotify. Йдеться про https://chas.news/news/likari-ta-vcheni-zasudili-*****************-u-ssha-podkast-dzho-rogana-za-dezinformatsiyu-pro-covid-19 подкаст Джо Рогана, де розповідають, що коронавірус - теорія змови , а лікарі отримують бонуси за людей, що перебувають на ШВЛ і вмирають від COVID-19.

У 2020 році Гарі та Меган уклали ексклюзивну угоду зі стримінговим сервісом, а це ставить її під сумнів, повідомляє https://people.com/royals/prince-harry-meghan-markle-covid-19-misinformation-spotify/ People .

«З моменту створення Archewell ми працювали над розв'язанням глобальної кризи дезінформації у режимі реального часу. Сотні мільйонів людей щодня страждають від серйозної шкоди від нестримної дезінформації», - йдеться у заяві прессекретаря фонду.

Принц Гаррі та Меган Маркл вже заявляли у квітні 2021 року про стурбованість помилкової інформації на Spotify. Вони сподіваються, що сервіс врахує їхню заяву, щоб вони змогли продовжити спільну роботу.

26 січня https://chas.news/news/muziku-nila-yanga-vidalili-zi-spotify-pislya-iogo-zayavi-pro-poshirennya-feikiv-pro-vaktsini-na-platformi музику Ніла Янга видалили з платформи Spotif y, коли він почав критикувати подкасти Джо Рогана про COVID-19, який є одним з найпопулярніших у США.

«У них може бути або Роган, або Янг. Не обидва», - заявив музикант та закликав негайно видалити всю його музику із сервісу.
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30.01.2022 23:45 Відповісти
 
 