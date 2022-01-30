Росія перенесла військово-морські навчання з економічної зони Ірландії після протестів місцевих рибалок та офіційного Дубліна

Росія не проводитиме заплановані на початок лютого навчання Військово-морського флоту РФ у винятковій економічній зоні Ірландії, як мала намір раніше. Через різкий протест офіційного Дубліна та невдоволення ірландських рибаків-маневри вирішили перенести в інший район.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Німецька хвиля.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу ухвалив таке рішення "у відповідь на запити ірландського уряду, а також Організації виробників риби на Півдні та Заході Ірландії", йдеться у заяві російського посла в Дубліні Юрія Філатова, опублікованій у суботу, 29 січня, на сторінці посольства у фейсбуці.

Рішення Шойгу характеризується у повідомленні як "жест доброї волі".

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Міністр закордонних справ та оборони Ірландії Саймон Ковні привітав рішення Росії перенести зону навчань за межі ірландської виключної економічної зони. "Цього тижня я написав своєму колегі, міністру оборони Росії, попросивши його переглянути питання про проведення військово-морських навчань біля ірландських берегів. Сьогодні ввечері я отримав листа, який підтверджує, що російські навчання будуть перенесені за межі ІЕЗ Ірландії. Я вітаю цю відповідь" , - написав Ковні у твіттері