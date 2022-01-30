Росія перенесла військово-морські навчання з економічної зони Ірландії після протестів місцевих рибалок та офіційного Дубліна
Росія не проводитиме заплановані на початок лютого навчання Військово-морського флоту РФ у винятковій економічній зоні Ірландії, як мала намір раніше. Через різкий протест офіційного Дубліна та невдоволення ірландських рибаків-маневри вирішили перенести в інший район.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Німецька хвиля.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу ухвалив таке рішення "у відповідь на запити ірландського уряду, а також Організації виробників риби на Півдні та Заході Ірландії", йдеться у заяві російського посла в Дубліні Юрія Філатова, опублікованій у суботу, 29 січня, на сторінці посольства у фейсбуці.
Рішення Шойгу характеризується у повідомленні як "жест доброї волі".
Міністр закордонних справ та оборони Ірландії Саймон Ковні привітав рішення Росії перенести зону навчань за межі ірландської виключної економічної зони. "Цього тижня я написав своєму колегі, міністру оборони Росії, попросивши його переглянути питання про проведення військово-морських навчань біля ірландських берегів. Сьогодні ввечері я отримав листа, який підтверджує, що російські навчання будуть перенесені за межі ІЕЗ Ірландії. Я вітаю цю відповідь" , - написав Ковні у твіттері
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P.S. Ти свого триколора соромишся? Чому ховаєшся за "бандерівським" стягом?))
27.08.21 Семь истребителей США потерпели крушение за последние два месяца Положение дел с военной авиацией беспокоит американских экспертов. Аналитики портала https://e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly9taWxpdGFyeXdhdGNobWFnYXppbmUuY29tL2FydGljbGUvY292aWQtZXJhLWRlY2xpbmUtc2V2ZW4tYW1lcmljYW4tZmlnaHRlci1qZXRzLWhhdmUtY3Jhc2hlZC1pbi1qdXN0LXR3by1tb250aHM%3D Military Watch попытались разобраться в причинах происходящего кошмара.
Напомним, ранее полиция Лос-Анджелеса, Калифорния, успела вытащить пилота упавшего самолета Cessna за несколько секунд до того, как аппарат был сбит поездом.
давайте нам один батальон таких рыбаков ...
Заголовок новини в УП: "Росія перенесла навчання свого флоту біля берегів Ірландії після скандалу"
Зауважу - не тільки біля берегів Ірландії, але і Британії.
Передісторія:
- Росія збиралася провести маневри з 3 по 8 лютого. Води, де заплановані російські навчання, знаходяться приблизно за 240 км на південний захід від ірландського міста Корк. Цей район знаходиться за межами територіальних вод Ірландії, але перебуває у її економічній зоні для освоєння морських ресурсів.
- Рішення РФ провести навчання обурило місцевих рибалок - вони побоювалися, що стрілянини можуть негативно вплинути на рибні запаси в регіоні.
- Головний виконавчий директор об'єднання рибалок півдня та заходу Ірландії заявив, що частина членів організації планують "мирно зривати плани Росії щодо військових навчань у водах біля берегів Ірландії".
Монгол же московський Шойгу Кужугетович виявляється не рибалок злякався, які точно не дали б провести "навчання" (читай провокацію), а здійснив "жест доброї волі".
- А кто кацапский флот утопил?
- Да фиг знает, корабли можно в любом военторге купить, а экипажи как раз были в отпуске.
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https://ukrmir.info/istorichnogo-kretinizmu-vam-u-strichku/ https://ukrmir.info/istorichnogo-kretinizmu-vam-u-strichku/