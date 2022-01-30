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Новини Коронавірус і карантин
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В країні дві "червоні" та 15 "помаранчевих" областей. Миколаївщина перейшла з "помаранчевої" зони до "жовтої", - МОЗ

Станом на 30 січня на червоному рівні епіднебезпеки перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, на помаранчевому - 15 областей, решта регіонів та столиця - на жовтому рівні епіднебезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, сьогодні Миколаївська область, яка ще вчора відповідала показникам "помаранчевого" рівня епіднебезпеки, перейшла до "жовтого".

В країні дві червоні та 15 помаранчевих областей. Миколаївщина перейшла з помаранчевої зони до жовтої, - МОЗ 01

МОЗ (5401) Миколаївська область (2295) коронавірус (19923)


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Безсмислєна цвєтомузика від пісюністів))
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30.01.2022 10:55 Відповісти
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30.01.2022 11:49 Відповісти
КАк же это все "подозрительно" совпадает с подачками МВФ.
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30.01.2022 12:13 Відповісти
Ученые выяснили, как получить «супериммунитет» против коронавируса


Люди, переболевшие «омикроном» после вакцинации, смогут получить «супериммунитет» против будущих штаммов.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследования ученых из Орегонского университета здоровья и науки.

По данным исследования, переболевшие омикрон-штаммом COVID-19 после вакцинации смогут приобрести повышенную устойчивость перед будущими разновидностями вируса. Так, привитые пациенты, которые перенесли болезнь в период распространения дельты, получили защиту, до тысячи процентов более эффективную, чем после второго укола вакциной Pfizer.

Ученые отметили, что естественная защита у переболевших вырабатывает только «нормальный» иммунитет, а «супериммунитет» разовьется лишь при условии вакцинации. «Высоким становится не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариант

Читать полностью на https://enovosty.com/news/zdorove/full/3001-uchenye-vyyasnili-kak-poluchit-superimmunitet-protiv-koronavirusa
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30.01.2022 21:50 Відповісти
 
 