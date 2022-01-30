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В країні дві "червоні" та 15 "помаранчевих" областей. Миколаївщина перейшла з "помаранчевої" зони до "жовтої", - МОЗ
Станом на 30 січня на червоному рівні епіднебезпеки перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, на помаранчевому - 15 областей, решта регіонів та столиця - на жовтому рівні епіднебезпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, сьогодні Миколаївська область, яка ще вчора відповідала показникам "помаранчевого" рівня епіднебезпеки, перейшла до "жовтого".
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Люди, переболевшие «омикроном» после вакцинации, смогут получить «супериммунитет» против будущих штаммов.
Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследования ученых из Орегонского университета здоровья и науки.
По данным исследования, переболевшие омикрон-штаммом COVID-19 после вакцинации смогут приобрести повышенную устойчивость перед будущими разновидностями вируса. Так, привитые пациенты, которые перенесли болезнь в период распространения дельты, получили защиту, до тысячи процентов более эффективную, чем после второго укола вакциной Pfizer.
Ученые отметили, что естественная защита у переболевших вырабатывает только «нормальный» иммунитет, а «супериммунитет» разовьется лишь при условии вакцинации. «Высоким становится не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариант
Читать полностью на https://enovosty.com/news/zdorove/full/3001-uchenye-vyyasnili-kak-poluchit-superimmunitet-protiv-koronavirusa