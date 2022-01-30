В країні дві "червоні" та 15 "помаранчевих" областей. Миколаївщина перейшла з "помаранчевої" зони до "жовтої", - МОЗ

Станом на 30 січня на червоному рівні епіднебезпеки перебувають Івано-Франківська та Рівненська області, на помаранчевому - 15 областей, решта регіонів та столиця - на жовтому рівні епіднебезпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, сьогодні Миколаївська область, яка ще вчора відповідала показникам "помаранчевого" рівня епіднебезпеки, перейшла до "жовтого".