Німеччина "наївно закриває очі" на агресію Росії та її енергетичну політику, - прем'єр Польщі Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає "наївною" позицію Німеччини щодо ненадання зброї Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю іспанській газеті El Mundo, яке вийшло 28 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За його словами, Німеччина "наївно закриває очі" на агресію Росії та її енергетичну політику країни, спрямовану на залежність від російського газу.



Моравецький вважає, що уряд ФРН "робить у такий спосіб величезну помилку".



"Але якщо вони відмовляються допомагати Україні, я прошу, щоб ці слова прозвучали прямо. Ухилення у стилі "не надсилаємо зброї в Україну, тому що це зона конфлікту" звучать не дуже серйозно за сучасних умов", – додав політик.



Водночас, за його словами, країни – члени ЄС погоджуються з тим, що Україна має зберегти свій суверенітет, розбіжності стосуються лише масштабів санкцій або військової підтримки.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпека України - це безпека всієї Європи, Путіна потрібно зупинити та не допустити подальших агресивних дій Росії, - Моравецький