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Німеччина "наївно закриває очі" на агресію Росії та її енергетичну політику, - прем'єр Польщі Моравецький

Німеччина

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає "наївною" позицію Німеччини щодо ненадання зброї Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю іспанській газеті El Mundo, яке вийшло 28 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За його словами, Німеччина "наївно закриває очі" на агресію Росії та її енергетичну політику країни, спрямовану на залежність від російського газу.

Моравецький вважає, що уряд ФРН "робить у такий спосіб величезну помилку".

"Але якщо вони відмовляються допомагати Україні, я прошу, щоб ці слова прозвучали прямо. Ухилення у стилі "не надсилаємо зброї в Україну, тому що це зона конфлікту" звучать не дуже серйозно за сучасних умов", – додав політик.

Водночас, за його словами, країни – члени ЄС погоджуються з тим, що Україна має зберегти свій суверенітет, розбіжності стосуються лише масштабів санкцій або військової підтримки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпека України - це безпека всієї Європи, Путіна потрібно зупинити та не допустити подальших агресивних дій Росії, - Моравецький

Німеччина (7475) Польща (8621) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+16
Пан дипломатично називає меркантильність наївністю.
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30.01.2022 11:16 Відповісти
+13
Огидним німцям-якщо ховати голову у пісок, обов'яково постраждає власна дупа...
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30.01.2022 11:17 Відповісти
+9
Не наивно,а абсолютно осознанно. Потому что сволочи на подсосе у кацапни.
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30.01.2022 11:34 Відповісти
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Пан дипломатично називає меркантильність наївністю.
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30.01.2022 11:16 Відповісти
там все ок. Лайно тут((
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30.01.2022 11:23 Відповісти
себе маєш на увазі ? доволі самокритично.
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30.01.2022 11:34 Відповісти
Простыми словами это называется "И рыбку съесть и на йух сесть"...
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30.01.2022 11:51 Відповісти
та це не меркантильність... Меркантильністю був б офіційно виказаний "курс" на більшу купівлю СПГ-газу (та ж Німеччина може "блискавично", та хоч і за півроку, підняти імпорт СПГ хоч в 5 разів - ресурсів на будівництво в них достатньо). Просто тому ще вже декілька місяців навіть з Австралії везти СПГ - в рази дешевше, ніж в "друга Володі" купувати трубопровідний.

Отже, повторюю, це не меркантильність. Це відпрацювання завдання хазяїна. Політична проституція та політична корупція. Причому відверто на шкоду власній країні.
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30.01.2022 13:19 Відповісти
Можливо мова може йти навіть про створення небезпечної геополітичної вісі КНР- ФРН - орда. Це може радикально змінити увесь світовий політичний ландшафт.
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30.01.2022 13:44 Відповісти
Ну тоді Британії прийдеться знову створювати вже нову, Антигітлеровську коаліцію.
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30.01.2022 13:57 Відповісти
Сподіваюсь, що до того не дійде.
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30.01.2022 14:05 Відповісти
Огидним німцям-якщо ховати голову у пісок, обов'яково постраждає власна дупа...
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30.01.2022 11:17 Відповісти
Если бы они хотели сохранить нейтралитет, то действовали бы как Швейцария, а они вылазят и несут всякую чушь. Так может делать только расейская агентура.
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30.01.2022 11:25 Відповісти
Ганси..юди
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30.01.2022 11:19 Відповісти
нє,саме ІУДИ...
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30.01.2022 11:21 Відповісти
Штирлиц,вы зачем обидели фрау ШТАЗИ,она наш человек из дохлого ГДР...,Герр Мюллер,я не знал, чтоона тоже член ГрязьПрома подпольный правда...комсомольский...
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30.01.2022 11:27 Відповісти
А что ещё можно ожидать от подельников которые всего каких-то 80 лет назад дерибанили Польшу со сралиным и тысячами расстреливали поляков
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30.01.2022 11:30 Відповісти
Европу поделят поровну Великий Рейх и непобедимый мордор
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30.01.2022 11:48 Відповісти
Не "наївно", а "корисливо".
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30.01.2022 11:31 Відповісти
На территории Германии ...первая советская республика Баварская...была созданав 1918 году...и членом этой банды был ефрейтор Гитлер...
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30.01.2022 11:32 Відповісти
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30.01.2022 11:34 Відповісти
Не наивно,а абсолютно осознанно. Потому что сволочи на подсосе у кацапни.
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30.01.2022 11:34 Відповісти
Не наївно, а за грубі гроші. Шрьодер (не січкарня) тому підтвердження...
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30.01.2022 11:34 Відповісти
Та не наївні вони. Просто хочуть цієї війни, щоб зкинути маску вівці і теж разом з рашкою почати ділити Європу.
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30.01.2022 11:36 Відповісти
Та це у них у крові. Імперські замашки.
Deutschland, Deutschland über alles.
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30.01.2022 12:34 Відповісти
Та ту Германию вообще надо было на ноль помножить после всех их художеств и сейчас они начинают вышивать крестиком .
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30.01.2022 11:39 Відповісти
Фишка тут в чем,Шредер ушел к Игорю Сечину в Роснефть,вакантное место освободилось в ГрязьПроме...,его подпольно, без рекламы втихаря отдали фрау Штази...
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30.01.2022 11:39 Відповісти
Байден и премьер Британии Борис Джонсон договорились о срочном визите в Киев Джонсона...,,Байден не хочет видется с Голобородькой...
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30.01.2022 11:47 Відповісти
Германии то чего обижаться на энергетическую политику? Для Германии газ по 230$. Ей наоборот выгодна высокая цена на спотовом рынке, чтобы свои излишки по ней перепродавать.
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30.01.2022 11:53 Відповісти
Моравецький дуже делікатно висловичся, а насправді, фашист шольц вже вже давно лежит под комуно-фашистом путлером, шредеризация германии продолжается, а значит путлер превращает ФРН в ДНР, и значит Байдену предстоит спасать Европу от падения в пропасть.
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30.01.2022 11:53 Відповісти
Напоминаю: именно Меркель Украина обязана невступлением в НАТО и ЕС ещё в 2005-м году при Ющенко. Сегодня мы расхлёбываем действия этой фрау, ГДРвской комсомолки.
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30.01.2022 12:03 Відповісти
Немцев и венгров можно вычеркивать из НАТО, они первыми нанесут удар в спину
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30.01.2022 12:04 Відповісти
Ничего личного, просто деньги, немцы за деньги сдадут своих союзников по ЕС и НАТО, не дай бог таких "союзников"😂
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30.01.2022 12:14 Відповісти
немцы и росияне-адинарот,такие же сцыкл...ые и продажные.
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30.01.2022 12:16 Відповісти
За його словами, Німеччина "наївно закриває очі" на агресію Росії та її енергетичну політику країни, спрямовану на залежність від російського газу. Німеччина дурниця,що закриває очі, набагато гірше ,що московський окупант України закриває очі своїм "слугам ",котрі при владі в Україні
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30.01.2022 12:22 Відповісти
Дмитрий Ярош публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому и призвал его "хоть немного думать и не подыгрывать российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти".

На своей странице в Facebook командующий УДА написал:

"Я категорический противник распространения панических настроений в украинском обществе!

Но, при этом, я считаю, что приуменьшать угрозу широкомасштабного или локального вторжения Эрэфии в Украину, или большого обострения на Восточном фронте, ни в коем случае нельзя…

Любые заявления людей власти, которые говорят о том, что Россия не нападет, могут быть демобилизующими для украинского общества и диверсией против способностей Нации, нейтрализовать внешние угрозы…

Кроме того, после таких "миротворческих" заявлений представителей власти, у наших западных союзников есть все основания прекратить поставки такого нужного Вооруженным Силам Украины вооружения, боеприпасов, других средств…

Обращаюсь к господину Зеленскому: перед тем, как что-то провозглашать, нужно хоть немного думать и не подыгрывать
российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти!

От каждого слова Верховного Главнокомандующего сейчас зависит будущее Украины…

Думай-те. Если есть чем…".
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30.01.2022 12:25 Відповісти
Всё просто и объяснимо.
В ФРГ "наивного" дурачка включают в режиме меркантильности.
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30.01.2022 12:28 Відповісти
теперь фрицы одумаются и пришлют 1000 б\у комплектов армейских аптечек !!!
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30.01.2022 12:42 Відповісти
Хто де бачив "наивного" німця? Варто трохи втратити пильність - німець з середини "вигризе як киргиз диню"©.
У випадку з німчурою - нічого не робиться "наивно", а виключно"за пристойні гроші".
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30.01.2022 12:57 Відповісти
Ось де діячи державного масштабу. Геополітики з великої літери. По-білому заздрю. Ну чому в нас не так і ніяк не можемо обрати політиків подібного рівня? Питання звісно риторичне. Немає в нас поки що політиків-державників. А час вже давно вимагає. Запит на таких політиків вже перезрів.
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30.01.2022 13:31 Відповісти
 
 