Німеччина "наївно закриває очі" на агресію Росії та її енергетичну політику, - прем'єр Польщі Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає "наївною" позицію Німеччини щодо ненадання зброї Україні.
Про це він сказав в інтерв'ю іспанській газеті El Mundo, яке вийшло 28 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
За його словами, Німеччина "наївно закриває очі" на агресію Росії та її енергетичну політику країни, спрямовану на залежність від російського газу.
Моравецький вважає, що уряд ФРН "робить у такий спосіб величезну помилку".
"Але якщо вони відмовляються допомагати Україні, я прошу, щоб ці слова прозвучали прямо. Ухилення у стилі "не надсилаємо зброї в Україну, тому що це зона конфлікту" звучать не дуже серйозно за сучасних умов", – додав політик.
Водночас, за його словами, країни – члени ЄС погоджуються з тим, що Україна має зберегти свій суверенітет, розбіжності стосуються лише масштабів санкцій або військової підтримки.
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Отже, повторюю, це не меркантильність. Це відпрацювання завдання хазяїна. Політична проституція та політична корупція. Причому відверто на шкоду власній країні.
Deutschland, Deutschland über alles.
На своей странице в Facebook командующий УДА написал:
"Я категорический противник распространения панических настроений в украинском обществе!
Но, при этом, я считаю, что приуменьшать угрозу широкомасштабного или локального вторжения Эрэфии в Украину, или большого обострения на Восточном фронте, ни в коем случае нельзя…
Любые заявления людей власти, которые говорят о том, что Россия не нападет, могут быть демобилизующими для украинского общества и диверсией против способностей Нации, нейтрализовать внешние угрозы…
Кроме того, после таких "миротворческих" заявлений представителей власти, у наших западных союзников есть все основания прекратить поставки такого нужного Вооруженным Силам Украины вооружения, боеприпасов, других средств…
Обращаюсь к господину Зеленскому: перед тем, как что-то провозглашать, нужно хоть немного думать и не подыгрывать
российской агентуре, действующей в коридорах высшей государственной власти!
От каждого слова Верховного Главнокомандующего сейчас зависит будущее Украины…
Думай-те. Если есть чем…".
В ФРГ "наивного" дурачка включают в режиме меркантильности.
У випадку з німчурою - нічого не робиться "наивно", а виключно"за пристойні гроші".