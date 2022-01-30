Українські офіційні особи кажуть, що загрози з боку Росії немає, - Рада безпеки РФ
Росія не хоче воювати з Україною, жодної загрози з боку Москви для Києва немає.
Про це у неділю, 30 січня заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"Наразі говорять про те, що Росія загрожує Україні - повна безглуздість, немає жодної загрози", - сказав він журналістам після покладання квітів на меморіальному Піскарівському цвинтарі на згадку про жертв блокади Ленінграда.
"Не хочемо ми війни, вона нам абсолютно не потрібна, - наголосив Патрушев. - Ті, хто її нав'язують, особливо із Заходу, вони переслідують якісь свої корисливі вигадки, а ми повинні доводити інформацію, що нам такий розвиток подій не підходить" .
"Самі українці, вже зокрема офіційні особи, заявляють, що жодної загрози немає. Але американські офіційні особи стверджують, що загроза є, і вони готові битися, надаючи зброю, до останнього українця. Їх не хвилює - будуть якісь втрати з кожної зі сторін чи не будуть", - сказав він.
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https://www.facebook.com/borislav.bereza 37 мин. ·
Это так "мило", когда посольство РФ в Великобритании для оправдания действий Кремля и для того, чтоб показать, что они белые и пушистые - цитируют президента Украины и его слова о том, что "ситуация на границе не более напряженная, чем год назад". Да, это ярко. Вова теперь на подтанцовках у российской пропаганды.
ну так, у ЗеЛупы и рассеянской говно-пропоганды одни и те же кураторы, патрушев тот же, другие упыри с Лубянки масквабадской...
вижу, скоро дождемся от ЗеЛупы- ихтамнет, мы сами с собой воюем, гражданская вАйна ко-ко-ко, Крым сам ушел...
https://ic.pics.livejournal.com/seryoga76/84200965/1872624/1872624_900.jpg
Як красиво патрушєв здав зраду Зєлі/бєні!
Я просто пригадую ще 2014-тий рік, коли на сайті можна було зарегитись "без_имени"... Господи, це ж таке було болото... касапське...
Они призывают украинцев не волноваться об атаке, но мы знаем, что атака вполне возможна.
Его мнение ничего не значит. Полный ноль доверия
Патрушев лживая кацапская тварь, на нем пробы негде ставить - кровавый упырь.
Не хочет оно войны так иди нах с донбаса и Крыма со своими обсосами тварь позорная.
Х#йло говорит, что они на своей территории имеют право размещать войска где угодно. Тогда Украина на своей территории где угодно может размещать даже НАТОвские ракеты.
Торчек Криворожский.
ну так, у ЗеЛупы и рассеянской говно-пропоганды одни и те же кураторы, патрушев тот же, другие упыри с Лубянки масквабадской...
вижу, скоро дождемся от ЗеЛупы- ихтамнет, мы сами с собой воюем, гражданская вАйна ко-ко-ко, Крым сам ушел...
https://ic.pics.livejournal.com/seryoga76/84200965/1872624/1872624_900.jpg
"Росія - як голодна щука Чомусь прийняла Україну за жирного карася і кинулась її проковтнуть Однак "карась" виявився колючим "йоржем" - розчепірив колючки і застряг у неї в пащі І тепер вона крутиться а нічого зробить не може - ні проковтнуть ні виплюнуть!"
А тепер - "продовження":
Не покидаючи бажання все-таки ковтнуть Україну Росія заразила її "зеленовірусом" - щоб колючки розм"якли І коли вже приготувалася ковтать блок НАТО підкинув українцям таку купу нових "колючок" що у "щуки" пропало бажання ковтать і вона завмерла в розгубленості - "А що ж робить?!!!" "Ковтать"? Так колючки до крові горло роздеруть - здохнуть можна поки ковтнеш! Випльовувать? Так звову -таки - тільки з кров"ю!
Весна покажет все.
Криворожский паяц. Убогий…
Не обучаем.
Совок.
Позор Украины на этом этапе.
Есть Надежда, что его будут просто игнорировать, ибо тупой.
Жаль, что он не прошёл даже уличных битв в криворожье, а тупо кривлялся на сцене Маслюкова….
Идиот…