Українські офіційні особи кажуть, що загрози з боку Росії немає, - Рада безпеки РФ

Росія не хоче воювати з Україною, жодної загрози з боку Москви для Києва немає.

Про це у неділю, 30 січня заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Наразі говорять про те, що Росія загрожує Україні - повна безглуздість, немає жодної загрози", - сказав він журналістам після покладання квітів на меморіальному Піскарівському цвинтарі на згадку про жертв блокади Ленінграда.

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"Не хочемо ми війни, вона нам абсолютно не потрібна, - наголосив Патрушев. - Ті, хто її нав'язують, особливо із Заходу, вони переслідують якісь свої корисливі вигадки, а ми повинні доводити інформацію, що нам такий розвиток подій не підходить" .

"Самі українці, вже зокрема офіційні особи, заявляють, що жодної загрози немає. Але американські офіційні особи стверджують, що загроза є, і вони готові битися, надаючи зброю, до останнього українця. Їх не хвилює - будуть якісь втрати з кожної зі сторін чи не будуть", - сказав він.

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