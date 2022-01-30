Україна має достатньо ресурсів для стабільності: у казні понад 27 млрд грн, резерви НБУ - майже 30 млрд доларів, - Шмигаль

В України на сьогоднішный день достатньо ресурсів для забезпечення макроекономічної та макрофінансової стабільності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці Денис Шмигаль, підбиваючи економічні підсумки тижня.

"Макроекономічна стабільність є фундаментом для зростання економіки. Наразі ми маємо достатньо ресурсів, щоб забезпечувати макроекономічну ​та макрофінансову стабільність. На казначейському рахунку понад 27 млрд грн. На валютних рахунках - більше ніж 30 млрд грн. Резерви НБУ - майже 30 млрд доларів", - написав прем’єр-міністр.

Він нагадав, що Україна вже домовилася з ЄС про чергову макрофінансову програму на 1,2 млрд євро. Крім того, очільник уряду закликав міжнародних партнерів підтримати не лише довгострокову модернізацію України, а й допомогти зараз пом’якшити удар по економіці через інструменти гарантій чи пільгового фінансування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боротьба з олігархами - пріоритет №3 після ескалації та економіки, - Зеленський

Шмигаль також перелічив проєкти трансформації у сфері енергетики: синхронізація з європейською енергомережею ENTSO-E та формування прозорих енергетичних ринків; трансформація вугільних регіонів; збільшення видобутку власного газу; масштабна програма термомодернізації; створення в Україні газового хабу; розвиток атомної генерації, водневих технологій та реалізація положень "Європейського зеленого курсу". За словами Прем'єр-міністра, ці проєкти потребують десятки мільярдів доларів інвестицій, а тому держава буде активно залучати бізнес та міжнародних партнерів, щоб така трансформація була успішною.

Відзначив глава уряду і результати виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Так, за два роки динаміка виконання угоди зросла на 19% і наразі становить 63%. "Лише за минулий рік уряд схвалив понад 60 документів, які дозволять нам максимально інтегруватися в ринки ЄС. У найближчі 2 роки ми підпишемо ще 5 "безвізів" із нашими європейськими партнерами та плануємо переглянути торговельні додатки Угоди про асоціацію", - повідомив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські газосховища можуть використовуватися як газовий сейф для європейських компаній, - Шмигаль

Прем'єр-міністр наголосив, що з 1 березня уряд проіндексує пенсії для всіх пенсіонерів на 14%. У середньому збільшення становитиме 500 грн. При цьому пенсії військових пенсіонерів та ліквідаторів з інвалідністю збільшаться на суму від 700 до 1500 грн.

Як повідомлялося, Національний банк з початку 2022 року продав 1,5 млрд дол. для згладжування валютних коливань. При цьому у НБУ вважають, що нині валютний ринок значно стійкіший до шоків, адже під час початку карантину у березні 2020 року гривня девальвувала на 14% проти нинішніх 5,1%.