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Новини
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Україна має достатньо ресурсів для стабільності: у казні понад 27 млрд грн, резерви НБУ - майже 30 млрд доларів, - Шмигаль

Україна має достатньо ресурсів для стабільності: у казні понад 27 млрд грн, резерви НБУ - майже 30 млрд доларів, - Шмигаль

В України на сьогоднішный день достатньо ресурсів для забезпечення макроекономічної та макрофінансової стабільності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці Денис Шмигаль, підбиваючи економічні підсумки тижня.

"Макроекономічна стабільність є фундаментом для зростання економіки. Наразі ми маємо достатньо ресурсів, щоб забезпечувати макроекономічну ​та макрофінансову стабільність. На казначейському рахунку понад 27 млрд грн. На валютних рахунках - більше ніж 30 млрд грн. Резерви НБУ - майже 30 млрд доларів", - написав прем’єр-міністр.

Він нагадав, що Україна вже домовилася з ЄС про чергову макрофінансову програму на 1,2 млрд євро. Крім того, очільник уряду закликав міжнародних партнерів підтримати не лише довгострокову модернізацію України, а й допомогти зараз пом’якшити удар по економіці через інструменти гарантій чи пільгового фінансування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боротьба з олігархами - пріоритет №3 після ескалації та економіки, - Зеленський

Шмигаль також перелічив проєкти трансформації у сфері енергетики: синхронізація з європейською енергомережею ENTSO-E та формування прозорих енергетичних ринків; трансформація вугільних регіонів; збільшення видобутку власного газу; масштабна програма термомодернізації; створення в Україні газового хабу; розвиток атомної генерації, водневих технологій та реалізація положень "Європейського зеленого курсу". За словами Прем'єр-міністра, ці проєкти потребують десятки мільярдів доларів інвестицій, а тому держава буде активно залучати бізнес та міжнародних партнерів, щоб така трансформація була успішною.

Відзначив глава уряду і результати виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Так, за два роки динаміка виконання угоди зросла на 19% і наразі становить 63%. "Лише за минулий рік уряд схвалив понад 60 документів, які дозволять нам максимально інтегруватися в ринки ЄС. У найближчі 2 роки ми підпишемо ще 5 "безвізів" із нашими європейськими партнерами та плануємо переглянути торговельні додатки Угоди про асоціацію", - повідомив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські газосховища можуть використовуватися як газовий сейф для європейських компаній, - Шмигаль

Прем'єр-міністр наголосив, що з 1 березня уряд проіндексує пенсії для всіх пенсіонерів на 14%. У середньому збільшення становитиме 500 грн. При цьому пенсії військових пенсіонерів та ліквідаторів з інвалідністю збільшаться на суму від 700 до 1500 грн.

Як повідомлялося, Національний банк з початку 2022 року продав 1,5 млрд дол. для згладжування валютних коливань. При цьому у НБУ вважають, що нині валютний ринок значно стійкіший до шоків, адже під час початку карантину у березні 2020 року гривня девальвувала на 14% проти нинішніх 5,1%.

Автор: 

Кабмін (14150) економіка (934) стабільність (13) Шмигаль Денис (4643)


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Топ коментарі
+13
Шмигаль бреше , як дихає , а ці цифри розраховані на лохів 😣
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30.01.2022 12:02 Відповісти
+11
Якщо буде вторгнення гроші просто зникнуть в невідомому напрямку як з НБУ так і з усіх банків!
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30.01.2022 11:54 Відповісти
+11
НЕ вы !! Не вы , мерзость. Так бы давно все с..ли

Следует различать золотовалютные резервы (международные валютные резервы) и золотой запас (золотые резервы) страны. Золотые резервы (золотой запас) - это лишь часть официальных золотовалютных резервов государства, представленная в виде монетарного золота.

На 31 декабря 2021 официальные резервные активы Украины составляли 30941,0 млн. долларов США, при этом монетарное золото (включая золотые депозиты и золото в свопах) - всего лишь 1557,8 млн. долларов (5,03% от общего объема резервов). Львиную же долю международных резервов Украины составляют активы в конвертируемых валютах (ценные бумаги, валюта и депозиты).

Полностью структура золотовалютных резервов НБУ по данным МВФ за декабрь 2021 показана ниже.
Официальные международные резервы Украины на 31 декабря 2021 (млн. долл. США)

1.
Активы в иностранной валюте
29364,23
94.90%


a.
Ценные бумаги
23614,69
76.32%


b.
Валюта и депозиты
5749,54
18.58%

2.
Резервная позиция в МВФ
0,34
0.00%

3.
СПЗ
18,62
0.06%

4.
Монетарное золото
1557,76
5.03%

5.
Прочие
-


Резервные активы (всего)
30940,95
100.00%
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30.01.2022 11:55 Відповісти
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Якщо буде вторгнення гроші просто зникнуть в невідомому напрямку як з НБУ так і з усіх банків!
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30.01.2022 11:54 Відповісти
Нема там ніяких "запасів". Там віртуальні рахунки. З грошей хіба що надруковані гривні.
Як і все що є у зеленої влади.
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30.01.2022 11:58 Відповісти
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30.01.2022 16:15 Відповісти
Эти деньги мизерные для войны. Кроме того хотелось бы спросить есть ли запасы продовольствия на случай продолжения наступления врага, так как наша зеленая власть разрешила олигархам активно вывозить продовольствие за границу в этом году и привела к неадекватному повышению цен на продовольствие, наши продукты в Украине дороже чем за границей. Это недопустимо в воюющей стране, да даже если бы и не было войны это недопустимо! Кроме того есть ли у нас запасы газа в газохранилищах, так как зеленая власть не закупила газ по дешевой цене летом, а сейчас цена на газ зашкаливает. Почему наша власть совершила такие ужасы и даже преступления перед народом?
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30.01.2022 17:45 Відповісти
на нові дороги вистачить
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30.01.2022 12:07 Відповісти
то не так працює.
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30.01.2022 14:21 Відповісти
НЕ вы !! Не вы , мерзость. Так бы давно все с..ли

Следует различать золотовалютные резервы (международные валютные резервы) и золотой запас (золотые резервы) страны. Золотые резервы (золотой запас) - это лишь часть официальных золотовалютных резервов государства, представленная в виде монетарного золота.

На 31 декабря 2021 официальные резервные активы Украины составляли 30941,0 млн. долларов США, при этом монетарное золото (включая золотые депозиты и золото в свопах) - всего лишь 1557,8 млн. долларов (5,03% от общего объема резервов). Львиную же долю международных резервов Украины составляют активы в конвертируемых валютах (ценные бумаги, валюта и депозиты).

Полностью структура золотовалютных резервов НБУ по данным МВФ за декабрь 2021 показана ниже.
Официальные международные резервы Украины на 31 декабря 2021 (млн. долл. США)

1.
Активы в иностранной валюте
29364,23
94.90%


a.
Ценные бумаги
23614,69
76.32%


b.
Валюта и депозиты
5749,54
18.58%

2.
Резервная позиция в МВФ
0,34
0.00%

3.
СПЗ
18,62
0.06%

4.
Монетарное золото
1557,76
5.03%

5.
Прочие
-


Резервные активы (всего)
30940,95
100.00%
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30.01.2022 11:55 Відповісти
А секрет успіху- клоун -наркоман в президентах,так що Европа- думайТЕ!
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30.01.2022 11:56 Відповісти
Та да, думайТЕ. Власть тупо живущая в долг у детей и внуков

Нацбанк продав на міжбанку за тиждень рекордний об'єм валюти за два роки Джерело: https://biz.censor.net/n3312841

З України вивели за рік дивіденди на $10 мільярдів Джерело: https://biz.censor.net/n3312841

Держборг збільшився за місяць на $3,8 мільярда, - Мінфін Джерело: https://biz.censor.net/n3312841

Заборгованість з виплати зарплат зросла за рік на 23%, - Держстат Джерело: https://biz.censor.net/n3312853

По итогам третьего квартала 2021 года https://ru.slovoidilo.ua/2021/09/14/novost/finansy/byudzhet-2022-stali-izvestny-glavnye-makropokazateli государственный долг Украины вырос на 2,2 млрд долларов, суммарно составив 129,1 млрд долларов.
....
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30.01.2022 13:13 Відповісти
Шмигаль бреше , як дихає , а ці цифри розраховані на лохів 😣
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30.01.2022 12:02 Відповісти
Это все сильно напоминает победные реляции молодой команды Яныка в конце 2013 года. Тому тоже при "все просто отлично" срочно нужны были 3-5 млр. баксов.

Офіс президента хоче позичити $3-5 мільярдів для стабілізації економіки

Україна https://biz.censor.net/n3312842 щонайменше $4-5 млрд, "така сума нам потрібна", заявив президент Володимир Зеленський представникам іноземних ЗМІ. Джерело: https://biz.censor.net/n3312841
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30.01.2022 13:32 Відповісти
Да. Шмигаль. Все в нас буде впереді. І все построїм і все зробим. Тільки до сих пір нічого не построїли і не зробили. Де аеропорти в кожному селі? Де університет Осла для ослів? Де мільярд дерев? Де спортивний майданчик для пенсіонерів в кожному дворі?
Де велика Осляча авіакомпанія? І ще куча всякої беліберди що ви там намололи з перепою?
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30.01.2022 12:04 Відповісти
Порошенко вкрав.
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30.01.2022 12:07 Відповісти
Єдине, що в нас стабільно - це нереальний ріст цін на все.
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30.01.2022 12:04 Відповісти
ну так погасите с них овгз и долг мвф! нафига деньги где то числятся, а мы кредитуемся под сумасшедшие проценты?
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30.01.2022 12:04 Відповісти
Владімссанич, ета упущєніє! Стіко грошей, які можна пустити на Велике Крадівництво, пропадає!
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30.01.2022 12:07 Відповісти
это то,шо на недофинансировании армии наэкономили?
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30.01.2022 12:07 Відповісти
Що таке 1 (один) мільярд долларів США , коли боргів у України на 125 млрд. доларів США.
Один раз навіть не вистичить віддати чергові борги МВФ. Фінансовий сектор майже знищений. Податки ніхто не платить, навіть ФОПи та таксисти.
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30.01.2022 12:11 Відповісти
Армії влада каже грошей не треба, а іншим народ вважає не треба. Пенсії і бюджетникам ПДВ вистачить, його усі платять.
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30.01.2022 13:56 Відповісти
Какая нах стабильность,рабочие места сокращаются,пром производство падает,налоги растут,бизнес климат в полной дупе,инвестиций нет,казнокрадство процветает,агенты кремля пишут законы,идиоты их принимают,зашибись стабильность.
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30.01.2022 12:15 Відповісти
только было как бы 30......( вообще то заявлять за 27 миллиардов что есть якобы 30! нельзя .потому что это 3 миллиарда !!! если бы это касалось миллионов долларов или даже десятков миллионов .тогда бы запросто можно так сказать и округлить сумму .потому что действительно это мелочь в сравнение с миллиардами....а так 3 миллиарда это огромная сумма для всей страны!
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30.01.2022 12:18 Відповісти
Виходячи з цих цифр - казна пуста!
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30.01.2022 12:20 Відповісти
И сколько из них появилось благодаря зеленой деятельности? Это же заем все.
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30.01.2022 12:20 Відповісти
Після того, як втік з країни Янукович на єдиному казначейському рахунку України знаходилось 108 тисяч гривень на всю Україну. В такому стані прем'єр міністр Яценюк і президент Порошенко прийняли Україну. 108 тисяч гривень для всіх і ні в чому собі не відмовляйте. До 2017 року коли Яценюк пішов у відставку на єдиному казначейському рахунку України стало 90 мільярдів гривень. Далі до 2019 року прем'єр міністр Гройсман довів цю цифру до 120 мільярдів гривень. В такому стані Порошенко Яценюк і Гройсман здали хазяйство. Зараз Шмигаль звітує, що станом на зараз на єдиному казначейському рахунку України є всього навсього 27 мільярдів гривень. Було 120 і зростаюча економіка, стало 27 і повний завал по всьому за що не візьмись. Краще б Шмигаль цього не писав. А якщо написав то хай розкаже як він так дохазяйнувався що в нього зі 120 стало 27. Где деньги Зин????? Чому НАБУ не відкриває кримінальне провадження????????
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30.01.2022 12:47 Відповісти
Заставят доплатить за прошлые годы: на украинцев "повесили долг" за газ


Беспокоиться надо тем, кто получал платежки с начисленными «температурными коэффициентами»

https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo/205296-zastavyat-doplatit-za-proshlye-gody-na-ukraincev-povesili-dolg-za-gaz.html
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30.01.2022 12:48 Відповісти
Це явка з повинною
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30.01.2022 12:48 Відповісти
т.е. вместо поддержки экономики вы уроды спаливаете резервы?
теперь я знаю кто берет кредиты в "быстро-гроши" - зеленые обаполы
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30.01.2022 12:54 Відповісти
ТГ "Печерский Холм"

Цены растут, курс доллара скачет, уровень жизни простых украинцев стремительно падает. Скрывать это уже просто бессмысленно. Как вы думаете, что собираются говорить своим избирателям в Офисе президента Зеленского?
Только не смейтесь. Там собираются во всем обвинить Запад. Проявления этого мы уже видим. На пресс-конференции для иностранных журналистов президент Зеленский практически открыто обвинил государства Запада и мировую прессу в создании паники. Зеленский почти прямо заявил, что Запад виноват в нагнетании напряженности вокруг Украины, потому что до сих пор не ввел санкции против России (гениально слышать это от человека, чья студия продает сериалы на российское телевидение) и не принял Украину в НАТО (он устав этой организации хоть читал?). Зеленский заявил, что именно это подорвало экономику страны, и практически открыто потребовал от стран Запада денег. В виде новых инвестиций и прямых вливаний.
О том же в унисон запели глава фракции «приСлуг» в ВР Давид Арахамия, лейб-политтехнолог Ермака Миша Подоляк и его верный медиа-миньон Сергей Лещенко. Дело вот в чем.
Очевидно, денег Запад даст, но далеко не столько сколько просит Зеленский. На западе прекрасно знают, что стало причиной падения экономики Украины. Там видели «грандиозную подготовку» Украины к зиме. Там следили за динамикой обогащения украинских олигархов. Там прекрасно знают о состоянии внешнего долга страны, и о том что «рекордный рост ВВП» о котором говорил Зеленский, результат мировых цен на руды, возросших после не менее рекордного падения ВВП Украины годом ранее. Чем ниже база - тем выше результат, все просто.
И да. То, что правительство Украины не готово к военному обострению на восьмой год конфликта, исчерпывающе характеризует само правительство.
Финансировать провалы Зеленского не собираются ни МВФ, ни мировой Банк, ни правительство США. В ОП это знают, и изо всех сил стараются обвинить страны Запада в падении экономики Украины.
Уже месяц близкими к Подоляку лидерами мнений и телеграмм-каналами разносится мысль, что Запад сознательно нагнетает военную истерию вокруг Украины, с целью заставить офис Зеленского выполнить Минские соглашения в российской их редакции, ублажить таким образом Путина, прекратить войну и снять санкции с России, что принесет Западу немалые барыши, естественно. А добрый молодец Зеленский, мол, сопротивляется и на уступки не идет, от того ему, мол, рушат экономику и убивают поддержку среди населения.
Со своей стороны мы авторитетно заявляем, если бы Запад действительно всего этого хотел, вся грантовая компания с Шабунина начиная, сейчас бы ревела о том, каким благом для страны будет исполнение Минских соглашений. Об этом километрами сейчас писали бы «Украинская правда» и «Новое время» Фиалы, сайты разных неправительственных организаций и тысячи профилей рядовых грантоедов. США и Британия в этом случае не поставляли бы Украине оружие. А чтобы убедить Зеленского делать как надо, Байдену хватило бы одного кивка. Мы это так же увидели на конференции, где Зеленский сбиваясь, пытался одновременно расшаркиваться перед Байденом и обвинять его в своих проблемах.
Очевидно, экономический провал страны, это заслуга команды Зеленского и только ее. Но оправдываться-то как-то надо?! В Офисе президента решили во всем обвинять Запад, руками ЛОМов и депутатов фракции.
Мы более чем уверены, результат этого «гениального решения» будет противоположен ожидаемому. Рейтинги четко показывают падение доверия украинцев как к партии Зеленского так и к самому Зеленскому. Западные правительства Зеленский уже начал бесить, об этом только что сообщили Politico. А тарифы на коммуналку уже не сдержать.
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30.01.2022 12:57 Відповісти
В 2019 году Зиленский стал президентом Украины. Так ненавистный ему барыга Порошенко передал ему страну, в которой на тот момент на едином казначейским щете Украины находились 120 миллиардов гривень, и 14 кварталов подряд рост економики. Сейчас так называемый Шмигаль чего то болеет про 27 миллиардов гривень на едином казначейским щете Украины. Было 120, стало 27!!!! Может етот Шмигаль объяснит куда он дел 93 миллиарда гривень???? Он хоть понимает что он сядет????! Власть Зиленского не вечна, и отвичать придется. . В уголовном кодексе это называется Хищение в особо крупных, группой лиц по предварительному сговору. Пацаны за не полных три года разворовали и угробили страну. Отвечать за это придется в серьйоз.
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30.01.2022 14:50 Відповісти
На счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая.

Это вполне закономерный итог правления Зеленского при котором произошло чудовищное разграбление государственных запасов зерна и сброс его по демпинговым ценам на границу.

Истинные масштабы этого еще предстоит узнать, но для избравших Зеленского жителей страны эти масштабы хорошо видны в ценниках магазинных товаров продовольственной группы.
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30.01.2022 13:01 Відповісти
1 мільярд доларів. Це просто смішно.Рінат Ахметов, має в 10 більше, це як мінімум
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30.01.2022 13:08 Відповісти
Депутати створили ТСК щодо Податкової, Державної митної служби та "Нафтогазу"

СУБОТА, 29 СІЧНЯ 2022

27 січня народні депутати створили Тимчасову слідчу комісію для перевірки Податкової, Державної митної служби та "Нафтогазу".

Про це йдеться у http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73260 пояснювальній записці .

Так, створення комісії було спричинено "можливою корупцією в державних органах", у тому числі в Податковій службі та Державній митній службі, а також за результатами аудиту "Нафтогазу", який проводився Держаудитслужбою.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/29/681898/

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30.01.2022 13:12 Відповісти
Есть кандидатура на главу этой ТСК с прекрасным именем Марьяна. Страшная снаружи но добрая внутри.
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30.01.2022 13:28 Відповісти
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30.01.2022 13:23 Відповісти
Украина получая кредитные доллары и евро резервирует их в разделе золото-валютные резервы.
А так как в экономике Украины используются для расчётов только гривны, НБУ печатает и пускает в оборот гривны на сумму равную валютному кредиту.
Но после возврата валютного долга ранее напечатанная гривна из оборота не изымается. И значит резко попышается риск инфляции, при высоких значениях которой происходит коллапс экономики.
Чтобы не допустить этого надо или запускать экономику, или осуществлять перезаем одолженных ранее средств.
Украина до сих пор квк страна дураков экономику не запустила и живёт от долга к долгу.
Как запустить экономику секрета нет - это внешние не кредиты, а инвестиции.
Инвестиции приходят в страны, в которых безопасность капитала гаррантирует не автократ-самодур, а верховенство права.
А у нас всё ещё совок и выборочное правосудие как его признак.
Вот позорный конкурс на прокурорв САП и есть наглядная демонстрация автократного мышления власти и ее влажные мечты о выборочном правосудии.
В принципе это позиция при которой власть грабит свой народ. Крадёт у него не только деньги, но и будущее.
И даже жизни преждевременно умерших и неродившихся украинцев.
Это жесть
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30.01.2022 13:24 Відповісти
Шмыг, конечно у тебя есть ресурсы для наполнения держказны - уменьшить зарплаты и пенсии пересичным украинцам, еприподнять тарифы и цены в магазинах. И всё будет «о зухенвей мы в Жмеринку поедем!».
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30.01.2022 13:30 Відповісти
Вожди протерли все углы,
ища для нас ключи-отмычки,
чтоб мы трудились как волы,
а ели-пили как синички.
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30.01.2022 13:49 Відповісти
Sтабілізатори Зелені дайте гроші на Армію а не на дороги для рysьких танкіv ,Зезрадники пyтлероvsькі
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30.01.2022 14:04 Відповісти
Інфляційні гроші зарахували як надприбуткові, замість компенсації зарплат, пенсій і розповідають за стабільність.
Чому гривня тоді обвалилась???
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30.01.2022 14:20 Відповісти
Все есть ,а доллар по 30...
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30.01.2022 14:28 Відповісти
хуже не будет
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30.01.2022 14:30 Відповісти
Хлопці, ви все ще до цього часу критикуєте цю моральну потвору на ймення Шмигаль, коли вже давно на часі вирішувати, що робити з цим державним зрадником і злочинцем, який грабує Україну і вбиває українців.
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30.01.2022 14:51 Відповісти
Шмыга, давай доллар по восемь, ехай к судьям, нажратые в мантиях оголодали
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30.01.2022 15:28 Відповісти
При желании все это сливается в течении суток. Если шо, у Яныка спросите.

И скажите спасибо Пороху, что он вам оставил полные закрома, которые вы, дебилы, третий год просрать не можете.
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30.01.2022 16:06 Відповісти
Дебил! Работать нужно, а не воровать и давать преференции олигархам.
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30.01.2022 20:40 Відповісти
ЗЕ и его ЗЕшоблу в отставку!!!
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31.01.2022 00:26 Відповісти
ойойой зрада.
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31.01.2022 01:10 Відповісти
 
 