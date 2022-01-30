За добу від COVID-19 у Києві померли 19 осіб, виявлено 1 058 нових випадків. Серед захворілих 257 дітей, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 1 058 хворих на коронавірус, 19 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"1 058 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 19 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8 500 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 364 604", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 510 жінок віком від 18 до 96 років та 291 чоловік віком від 18 до 90 років. А також 124 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 133 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

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Серед тих, хто померли: 9 жінок від 44 до 88 років і 10 чоловіків від 39 до 80 років.

До лікарень столиці госпіталізували 57 хворих на коронавірус та 121 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 259 людей. Загалом коронавірус подолали 335 578 мешканців столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 229, у Дарницькому — 193 та в Подільському районі — 171 випадок", – зазначив Кличко.