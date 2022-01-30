За добу від COVID-19 у Києві померли 19 осіб, виявлено 1 058 нових випадків. Серед захворілих 257 дітей, - Кличко
У Києві за минулу добу виявлено 1 058 хворих на коронавірус, 19 людей померли.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"1 058 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 19 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8 500 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 364 604", – повідомив Кличко.
Захворіли минулої доби: 510 жінок віком від 18 до 96 років та 291 чоловік віком від 18 до 90 років. А також 124 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 133 хлопчики від 4 місяців до 17 років.
Серед тих, хто померли: 9 жінок від 44 до 88 років і 10 чоловіків від 39 до 80 років.
До лікарень столиці госпіталізували 57 хворих на коронавірус та 121 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 259 людей. Загалом коронавірус подолали 335 578 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 229, у Дарницькому — 193 та в Подільському районі — 171 випадок", – зазначив Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
придумали, лечение вакцинами и витамином д..
на прием к врачу попасть невозможно, многие, занимаясь самолечением пили антибиотики, это многих спасло от осложнений орви..
синагога осталась недовольна, что украинцы умеют бороться с орви без "вакцин" и теперь, эта синагога, которую в Украине курирует крадуцкий, который даже не имеет диплома врача - вносит новую гадость для народа - это запрещение ряда доступных населению препаратов, в том числе и антибиотиков..
может они запретят еще хлеб, который, если есть бесконтрольно - вреден и приводит к ожирению?!
ужасно то, что у власти шариковы и дилетанты, которые развалили Украину, которые не понимают последствий их тупых решений ..
ВАКЦИНАЦІЯ ПЕРВЕНТИНА.
це не лікування.
а то, что "легче" переносится орви у уколотых, это отмазки и ложь упырей, которые навязывают эти уколы здоровому населению Украины..
что спутник, что модерна, файзер и прочий шмурдяк - не имеют права называться вакциной, так как не эффективны и не продотвращают заражение..
это грязный бизнес, и на этой афере - фарм корпорации наварили триллионы долларов..
а сказки, типа "лёгкого" протекания орви у "вакцинированных"- это лапша на такие уши, как твои..
це далеко не так..
просто під омікрон досі немає "заточеної" вакцини..
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59121676
для супутніх хвороб..
интересно, почему шлюшко не сделало себе вторую и бустерную "вакцину?"
вместо того, чтобы заниматься больными, ветеринар шлюшко бегает с уколами за здоровым населением.. пока бегает..