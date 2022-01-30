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Велика Британія не виключає будь-які варіанти допомоги Україні у разі нападу РФ, - глава МЗС Трасс

Велика Британія не виключає будь-які варіанти допомоги Україні у разі нападу РФ, - глава МЗС Трасс

Влада Великої Британії у разі нападу Росії на Україну буде готова розглянути будь-які варіанти допомоги Києву.

Про це у неділю, 30 січня, в ефірі Sky News заявила глава британського МЗС Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми нічого не виключаємо", - сказала вона, відповідаючи на запитання, яку допомогу Лондон буде готовий надати Україні за такого сценарію.

Трасс нагадала, що Велика Британія вже постачає Україні озброєння, потрібне для оборонних бойових дій.

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Вона також зазначила, що Лондон може діяти "проти будь-якої компанії, яка становить інтерес для Кремля".

Відповідаючи на запитання про те, чи може британська влада в рамках санкцій конфісковувати нерухомість великих російських бізнесменів, міністр сказала: "ми розглядаємо всі варіанти".

Трас також повідомила, що через напружену обстановку на сході Європи Лондон пропонує розмістити додаткові сили в Естонії. Крім того, за її словами, ВПС Великої Британії стали активнішими над Чорним морем.

Також читайте: Я не налаштований оптимістично щодо шансів зупинити російське вторгнення в Україну переговорами, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Глава МЗС Великої Британії заявила, що пріоритетом Лондона на даний момент є запобігання нападу РФ на Україну.

Велика Британія (5658) МЗС (4168) росія (66021) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+58
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30.01.2022 13:00 Відповісти
+54
Дякуємо !!!
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30.01.2022 12:56 Відповісти
+38
Головне не слухайте продажного рашиського недоумка-клоуна та його ФСБшних друзів.
Слава Україні та Королеві!
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30.01.2022 13:01 Відповісти
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30.01.2022 12:56 Відповісти
Конфисковать собственность кацапов, это лучшее решение из всех возможных!
Шишки рассказывают кацапне, какие они патриоты-распатриоты, а сами покупают виллы, особняки и квартиры в европейских столицах!
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30.01.2022 12:58 Відповісти
Половина ворья купила недвижимость в Лондоне.
Примазываются к приличному обществу.
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30.01.2022 13:39 Відповісти
Ага. Не з пліснявою владою.

Грудень 2019
"Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран"
...
- отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, в т.ч. иски НАК "Нафтогаз Украины" на 12,2 млрд долл. США и на 1,33 млрд куб. м (без денежной оценки),

- снятие арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО «Газпром», а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 г.;
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30.01.2022 13:54 Відповісти
Просто конфіскувати - мало.

Треба на по всім каналам зв'язку, включаючи радіво та телеграф безперервно оприлюднювати повні списки конфіскованого майна, з вказанням повних ПІБ-ів, адрес та назв посад всих цих чортів... Причому починаючи з найдрібніших. Аби крупніші починали метушитися і пагано спали.

Та й щодо українських хапуг тре робити рівно те ж саме.
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30.01.2022 18:58 Відповісти
И это радует!...
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30.01.2022 12:59 Відповісти
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30.01.2022 13:00 Відповісти
Боже Храни Королеву!!!!
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30.01.2022 13:51 Відповісти
Головне не слухайте продажного рашиського недоумка-клоуна та його ФСБшних друзів.
Слава Україні та Королеві!
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30.01.2022 13:01 Відповісти
А при каких здесь мєр Львова??? Или вы своё пиво всюду втыкаете? Методичка новая???
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30.01.2022 14:01 Відповісти
І ядрьону бімбу дадуть?
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30.01.2022 13:03 Відповісти
Ну було ж сказано, що "не виключають БУДЬ-ЯКУ" допомогу. Тобто будуть діяти за ситуацією та рівнем загрози. А там гадайте самі що та як.
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30.01.2022 13:38 Відповісти
І скажемо кацапам у нас нема ядрьоної бімби, але якщо буде потрібно, ми її застосуємо.
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30.01.2022 13:45 Відповісти
Десь так. Нехай сюрприз буде. Чим менше вони знають - тим краще. Ядрьона чи не ядрьона, так звана "брудна" чи не брудна бімба - хтозна. Гадайте.
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30.01.2022 13:47 Відповісти
сгодится любая,после которой на мацквабаде травка лет 500 не вырастет..
ибо забеали уже..
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30.01.2022 15:23 Відповісти
К сожалению то, что травка не вырастет их не сильно напугает. Они с Китая всякий непотреб в виде типа еды давно потребляют. Они давно уже не знают вкуса настоящей еды.
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30.01.2022 15:35 Відповісти
Гопник разозлил серьезных пацанов которые были не при делах...пришлось идти разбираться...и начал юлить хитрить, отходить
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30.01.2022 13:05 Відповісти
Британцы тоже очень сильны как страна ( не только США ) Недаром это королевское содружество. Финансово они тоже могут насолить кацапью очень не хило. Вот это настоящие друзья. Золотая поговорка : друг познается в беде. А немцы разочаровывают как и бесхребетные жабоеды-французы
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30.01.2022 13:05 Відповісти
Где там у них путинская ******* бабки отмывает как там этот район называется в Лондоне? А ведь можно реально ручейки перекрыть
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30.01.2022 13:07 Відповісти
Та тут ти можеш добавити і ще з 5 країн Європи які язик в ...опу засунули!!!!!!
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30.01.2022 13:08 Відповісти
Британці МОЛОДЦІ!!!!!! Але які різні висловлювання в підтримку України, Британії та німчури!!!! Німчура дуже пошкодує за свої дії!!!!!!!
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30.01.2022 13:05 Відповісти
Більш-менш адекватні німецькі политики вже бʼють на сполох. Такими своїми діями Німеччина завдає собі дуже суттєвої репутаційної шкоди. А це не може не відбитися на всьому іншому. Це базові цінності. Це один з столпів на яких вибудовані та стоять відносини між цивілізованими країнами.

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30.01.2022 13:45 Відповісти
дуже несподівано.
ще кілька місяців тому ніхто й не дуиав що британія може зробити такі кроки
так як і не думали що німці зрадять....
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30.01.2022 13:07 Відповісти
ну про немцев вы загнули....
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30.01.2022 15:05 Відповісти
Настоящие друзья!
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30.01.2022 13:07 Відповісти
Я переконаний в цьому з часу, коли вони передали Україні свою антарктичну станцію "Фарадей". Я нагадаю, що кацапня тоді захопила всі станції ссср. А британці віддали Україні свою.
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30.01.2022 13:11 Відповісти
Влада Великої Британії у разі нападу Росії на Україну буде готова розглянути будь-які варіанти допомоги Києву.

Аплодую стоячи. Нехай тепер кацапи ломають свої макитри, що це за "БУДЬ-ЯКІ" варіанти допомоги. Простір для фантазій дуже широкий. Від санкцій до вводу британськіх військ в Україну.
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30.01.2022 13:08 Відповісти
взято с каментов блоггера элмурида: "Однако Многоходовочный по ходу переиграл сам себя в квадрате.
У янки лопнуло терпение наблюдать как шизанутый гопник трясет ржавой гранатой.
Даже в период самых сильных обострений на Донбассе (2014-2015) америкосы выражали то обеспокоенность то сильную обеспокоенность.
ЕС вообще на тот момент поджало хвост и засунуло язык в ..опу.
Зато теперь наблюдаем потрясающую картину - практически все эксперты сходятся во мнении что имеющийся наряд сил и логистика для вторжения готовы менее чем но при этом что Америка , что Британия (а также масса НАТОвского народу) ведут себя так как будто росийские дэшэбэшники с ревом и гиканьем уже неделю ломятся по территории Украины , а на Киев сыпется бравая Рязанская десантура.
Джевелины , стрелковка , патроны , СМАВы , инструкторы.... Да хохлам за предыдущие 5 лет столько не вперли сколько за последние полгода. Уже дошло до того что Сенат на полном серьезе поднял тему ленд-лиза Украине , а Величайшему неделикатно намекают то про СВИФТ то про СП-2."
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30.01.2022 13:12 Відповісти
Ахахах, даже ватаноид эльмурид это понял.
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30.01.2022 23:25 Відповісти
Лошат треба гнать батогом з усюди,конюшні конфіскувать,доступ до фуражу перекрить,от тоді Лавруша мерин по другому заірже!
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30.01.2022 13:14 Відповісти
Нам бы от Осла и его бригады тупорылых воров избавиться и тогда при такой помощи можно не чего не бояться . И тогда сидя в окопах можно быть уверенным на 100% что не кто не сдаст Украину за твоей спиной.
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30.01.2022 13:17 Відповісти
А еще Порох Мертвое море убил, это вам любой зебил подтвердит.
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30.01.2022 14:36 Відповісти
І мізки у зебілів покрав.
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30.01.2022 14:51 Відповісти
Просто в спам. Даже обьяснять ничего не буду. Надоели тупые зебуины.
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30.01.2022 14:46 Відповісти
Так от яке воно - Золото Полуботка...
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30.01.2022 13:21 Відповісти
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30.01.2022 13:21 Відповісти
"Щоб якнайшвидше закінчити війну, потрібно якнайшвидше перемогти ворога і закінчити війну." (А.Гітлер)
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31.01.2022 17:49 Відповісти
A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED!

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30.01.2022 13:24 Відповісти
a taki ruckaja poslovica - obmanuli durachka na chetiri kulochka deistvujet i eto radujet.
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30.01.2022 13:25 Відповісти
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30.01.2022 13:28 Відповісти
tak tut i jestj perevod strelok i obmanuli durachkov.
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30.01.2022 14:18 Відповісти
Когда UK выходила из ЕС, мне это очень не нравилось. Теперь, когда свободная от европейских всратых заморочек страна в полный рост помогает жертве агрессии и в наглую кацапскую рожу говорит правду, мне это очень нравится. Ну вот что я за человек?!
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30.01.2022 13:29 Відповісти
Давайте начнем с того, что такое государство как UK ничего просто так не делает. Зачем им кормить умирающую Европу и плясать с немцами и французами под одну дудку?! Британия всегда имела свое мнение. Сейчас не трудно догадаться, что Британия ведет свою игру, но это очень выгодно для Украины!!! Нам не стоит надеятся на ЕС и необходимо срочно хвататься за возможность союза с Британией!!! Союз с Бритами дает на много больше возможностей, чем вход в ЕС.
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30.01.2022 14:16 Відповісти
Таки да. Петуха из говна в Украине не слепить никогда. Да и скрепами не скрепеть...
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30.01.2022 14:57 Відповісти
Британия уже предложила на днях отдельный союз- Британия, Польша и Украина.
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30.01.2022 15:01 Відповісти
они знали тогда больше чем мы....англосаксы всегда на шаг впереди
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30.01.2022 15:08 Відповісти
Боже, храни королеву!
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31.01.2022 08:12 Відповісти
Дякуємо.
Боже, бережи королеву!
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30.01.2022 13:30 Відповісти
Вот почему джентльмены появились именно в Великобритании.
Они не терпели, когда видели непотребство.
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30.01.2022 13:35 Відповісти
Чому мєдвєдчук літав персональним літаком до )(уйла щонеділі?
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30.01.2022 13:51 Відповісти
А почему твоё ***** из бункера не вылезает?
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30.01.2022 13:57 Відповісти
Трамп бы закопал Клинтон и Байдена за 4 года своего правления. Все козыри были у него.Однако!Пленки Деркача лишний раз доказывают сговор кремлевских паханов и украинских гнид в деле хотелок Трампа.Зе - человек абсолютно новый в истеблишменте Украины. У него нет прошлого. У него есть будущее.
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30.01.2022 13:55 Відповісти
,,у него есть будущее""-У тюрмі
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30.01.2022 14:52 Відповісти
Любая следующая власть посадит сегодняшнюю.
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30.01.2022 14:53 Відповісти
🤣
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30.01.2022 15:00 Відповісти
Еще одна тварь вылезла за бабки грязьпрома
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30.01.2022 13:42 Відповісти
США ,ще до виходу Англії з ЄС не тільки бачили,а й знають всі афери Німеччини в лиці Меркель і рашистів .Саме тому Англія вийшла з ЄС і саме тому США обрали для захисту України і Європи від німецько - російських авантюристів Англію,Польщу, і країни Прибалтики .В Європі не місце для німецько-російським брехливим.лицемірним,і продажним аферистам.
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30.01.2022 13:46 Відповісти
Ось він момент істини, одразу видно хто є хто. Ще б допомогли гроші повернути до України вкрадені олігархами.
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30.01.2022 13:48 Відповісти
вражда там давняя. В мае 1940 года Гитлер по быстрому окружил в Дюнкерке коалицию и приказал остановиться вермахту. В этот период он надеялся, что бриты запросят мира, ведь все войска в ловушке. Простояли пять дней, но бриты организовали "Динамо" и эвакуировали почти все. Потом Гитлер придумал отмазку, что это Геринг попросил дать время для авиации поработать. Все это сбылось бы, но была одна веская причина - внезапно бриты переформатировали правительство и избрали Черчиля. Зразу после его избрания Гитлер пояснил соратникам, что Черчиль никогда не сдастся и всем его планам на примирение после войны настанет конец. И после этого война с Англией, которая была так близко, отодвинулась на задний план лично до Адольфа. А сейчас бриты потому и вышли из ЕС, потому что там начали доминировать немцы во главе с фрау. И сейчас бриты ну буквально в пику ферштейнам всегда будут помогать Украине. Они и с турками вась-вась, потому что фрау решила не поставлять оружие туркам, они потому и разрабатывают свой танк. И бриты сейчас с удовольствием издеваются над рузге особенно по ее пятой колонне в Украине. Кстати, в надежности бритов сомнения нет, еще Адольф говорил Герингу, что бриты, если что то решили и подписали они будут идти до конца соглашения.
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30.01.2022 14:06 Відповісти
а тут я бы еще процитировал Ретта Батлера:

"England never bets on the underdog".

А это значит - у нас все шансы
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30.01.2022 15:11 Відповісти
Уинстон Черчилль подключился к Лэнд=Лизу президента Рузвельта помочь советским баранам со жратвой и прочими танками самолетами медикаментами быстрее чем помогал тем же своим родным Британцам...Удивительный был политик...воевал с нацистами с первого дня оккупации Польши...
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30.01.2022 14:09 Відповісти
Так они и воевать умеют. Немцы захватили всю европу практически кроме бритов и тех стран, кто не участвовал в войне.
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30.01.2022 15:04 Відповісти
It is so great that there are the people who keep their honour, honesty and courage in this crazy world.
Ukraine is very grateful to the UK for the true help.
God bless your wonderful country!
"There'll Always Be an England":
https://www.youtube.com/watch?v=rLIYYTRh3w0
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30.01.2022 14:10 Відповісти
Подданные Ее Величества, не обращайте внимание на провакационные заявления коллаборациониста и наркомана Зелупы! Его избрало обманутое халявой инфантильное общество, которое начинает прозревать и каятся(хочется верить, что остатки разума проржать не успели и холодильник начинает постоянно передавать дорогой привет).

Перед лицом российской агрессии, передовая украинская общественность просит Соединенное Королевство протянуть руку дружбы и помощи, объединиться в борьбе с нашим общим врагом, угрозой мирового порядка!

Защитить мир от чумы и заразы путинского нацизма - наша общая задача!

God Save the Queen!

Слава Україні!
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30.01.2022 14:15 Відповісти
Как минимум обязательное изучение английского языка во всех школах с первого класса. Со временем , как максимум , переход на латиницу и ввод второго государственного английского языка
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30.01.2022 14:21 Відповісти
Кулеба красавчик,добился со своей командой огромной поддержки во всем мире!!!
Великая Британия во все времена выступала против фашизма....и сейчас не сходит с этого курса...
Кацапы остались одни.....время китайцам воткнут путлу нож в спину
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30.01.2022 14:23 Відповісти
Китай союзник России к сожалению, им выгодно дружить с Россией против США, и Украины.
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30.01.2022 15:02 Відповісти
Китай не "союзник", а поглотитель "россии".
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30.01.2022 15:08 Відповісти
Ще не прасохлі лапатні парткі від жьолтих та карічнєвих плям після проходу британського дестроєра, біля тимачасово окупованого українського криму...І тут таке...
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30.01.2022 14:26 Відповісти
Наша задача расчленение московии
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30.01.2022 15:36 Відповісти
👌👌👌
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30.01.2022 16:02 Відповісти
Захід прийняв нас... х...ло може розслабитись після того як поверне Крим і забереться з донецької і луганської області і за репарації за окупацію не забуде ...
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30.01.2022 18:22 Відповісти
вони справжні. їх респект.
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30.01.2022 21:46 Відповісти
если Британия хочет предотвратить - лучше бы прислала ракетный щит для Украины.
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30.01.2022 23:14 Відповісти
"если Британия хочет предотвратить - лучше бы прислала ракетный щит для Украины. "

риторика типового подонка. Це виглядає так само, як коли стався потужний землетрус на Гаїті, та багато волонтерів-рятівників з Великобританії приїхало туди виконувати рятівні роботи, місцева братва сиділа на руїнах, палила ганджубас, та казала: "Рятуйте нас! **** ви не рятуєте?"
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30.01.2022 23:33 Відповісти
То в Гаїті, може і так, але ракетний щит для України все ж краще...
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31.01.2022 17:52 Відповісти
" ракетний щит для України все ж краще..."
ракетний щит вже був би давно, якби всім колгоспом не обирали ГРУшну агентуру на найвищі керівні держпосади України. А так - пів країни не є впевненою чи є війна, пів країни вважає Степана Бандеру "неоднозначною" особистістю, пів країни совкодрочєри або відверті, або латєнтні. Дядя СЕМ, воюй з РФ за нас, поки ми харчуємося російською культурою. І нема цьому ані кінця, ані краю.
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01.02.2022 11:29 Відповісти
 
 