Велика Британія не виключає будь-які варіанти допомоги Україні у разі нападу РФ, - глава МЗС Трасс

Влада Великої Британії у разі нападу Росії на Україну буде готова розглянути будь-які варіанти допомоги Києву.

Про це у неділю, 30 січня, в ефірі Sky News заявила глава британського МЗС Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми нічого не виключаємо", - сказала вона, відповідаючи на запитання, яку допомогу Лондон буде готовий надати Україні за такого сценарію.

Трасс нагадала, що Велика Британія вже постачає Україні озброєння, потрібне для оборонних бойових дій.

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Вона також зазначила, що Лондон може діяти "проти будь-якої компанії, яка становить інтерес для Кремля".

Відповідаючи на запитання про те, чи може британська влада в рамках санкцій конфісковувати нерухомість великих російських бізнесменів, міністр сказала: "ми розглядаємо всі варіанти".

Трас також повідомила, що через напружену обстановку на сході Європи Лондон пропонує розмістити додаткові сили в Естонії. Крім того, за її словами, ВПС Великої Британії стали активнішими над Чорним морем.

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Глава МЗС Великої Британії заявила, що пріоритетом Лондона на даний момент є запобігання нападу РФ на Україну.