Путін має обрати між перетворенням Росії на державу дисбалансу чи на учасника деескалації, - глава МЗС Франції Ле Дріан
Президент РФ Володимир Путін повинен зробити вибір між переговорами і конфронтацією, між перетворенням Росії в державу дисбалансу або в учасника деескалації.
Про це глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан заявив в інтерв'ю газеті Le Journal du dimanche, опублікованому в неділю, 30 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це він (президент РФ Володимир Путін - ред.) повинен зробити вибір між переговорами і конфронтацією, між перетворенням Росії в державу дисбалансу або в учасника деескалації", - сказав Ле Дріан.
Міністр із посиланням на президента Еммануеля Макрона виклав три принципи стратегії Франції щодо врегулювання конфлікту: "твердість, солідарність і діалог".
"Твердість, щоб попередити, що будь-який новий замах на цілісність і суверенітет України матиме серйозні наслідки і призведе до масованих санкцій проти Росії", - пояснив Ле Дріан.
Солідарність Франції, за словами міністра, призначена Україні, куди він приїде з візитом разом з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок 7 і 8 лютого. Крім того, мається на увазі солідарність Парижа з країнами ЄС і НАТО.
"Що стосується діалогу, так, ми його наполегливо дотримуємося. Наші відповіді на російські вимоги спрямовані на те, щоб почати обговорення з Росією для встановлення нового порядку безпеки і стабільності в Європі. Важливо, щоб вони були на столі і обговорювалися", - продовжив французький міністр закордонних справ.
Він позитивно відгукнувся про нещодавню зустріч в Парижі дипломатичних радників президентів України, Німеччини, Франції та Росії в "нормандському форматі". "Такої зустрічі не було вже давно, і це доводить, що Росія визнає цей формат, як і раніше, діючим. Зустріч навіть уперше з грудня 2019 року вилилася в спільну заяву про необхідність дотримання припинення вогню, і, по суті, чотири сторони погодилися зустрітися через два тижні в Берліні, що також добре", - сказав Ле Дріан.
Глава МЗС Франції також згадав про телефонні розмови Макрона з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, під час яких обговорювалося українське врегулювання.
На запитання, як він ставиться до заяви США про те, що військові дії Росії проти України можливі в лютому, Ле Дріан відповів, що йому невідомо про прийняття Москвою такого рішення.
У відповідь на уточнення, чи готова російська сторона в технічному і військовому сенсі для реалізації такого сценарію, міністр заявив: "сьогодні, так. Тому ситуація дуже серйозна".
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він, не освідомлюючи цього, так згуртував Українців,
що до цього часу такої єдності і патріотизму серед Українців не було ніколи в історії..
"уровень русофобии в Украине всё еще недостаточный".
Вот только внутренний враг (коррупционеры и воры у власти)
пользуется отвлечением внимания на внешнего и крадёт полным ходом.
Ще одна торпеда *****.
Готуєш ти такий напад на сусіда, рушницю перевірив, набоїв купив, підготувався, вийшов до паркану, вже ногу задрав, щоб перелізти, а потім взяв і передумав, пішов далі в хату бухати. Все! Ти тепер не нападник, а "учасник деескалації"!
Дибіли, Росія ІНІЦІАТОР ЕСКАЛАЦІЇ, її першопричина, а не учасник, тим більше, деескалації.
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Юрий Нестеренко
Як в українському варіанті стосовно "політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту" - чи якось інакше? Якщо інакше - то як саме?
Как то читал книгу "1984" Джорджа Оруэла.
И понимал почему ее запретили в СССР: совок в этой книге, отражался как в зеркале!
Но я ошибся: перечитав эту книгу еще раз, я понял что не СССР показан в этой книге, а современная рашка.
Все до мельчайших подробностей: и бессмысленные войны и террористические атаки против своих граждан и смена союзников с быстротой молнии!
Так, недавно она узнала об исчезновении пса-разведчика, который, очевидно, задумался о романтике на передовой и отправился искать подружку.
Тогда морпехи начали поиски своего хвостатого побратима, и подняли дрон, чтобы обследовать местность. Так и выяснилось, что Вася угодил в ловушку, запутавшись прямо перед окопами боевиков в проводе.
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