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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Путін має обрати між перетворенням Росії на державу дисбалансу чи на учасника деескалації, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Путін має обрати між перетворенням Росії на державу дисбалансу чи на учасника деескалації, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Президент РФ Володимир Путін повинен зробити вибір між переговорами і конфронтацією, між перетворенням Росії в державу дисбалансу або в учасника деескалації.

Про це глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан заявив в інтерв'ю газеті Le Journal du dimanche, опублікованому в неділю, 30 січня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це він (президент РФ Володимир Путін - ред.) повинен зробити вибір між переговорами і конфронтацією, між перетворенням Росії в державу дисбалансу або в учасника деескалації", - сказав Ле Дріан. 

Міністр із посиланням на президента Еммануеля Макрона виклав три принципи стратегії Франції щодо врегулювання конфлікту: "твердість, солідарність і діалог".

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"Твердість, щоб попередити, що будь-який новий замах на цілісність і суверенітет України матиме серйозні наслідки і призведе до масованих санкцій проти Росії", - пояснив Ле Дріан.

Солідарність Франції, за словами міністра, призначена Україні, куди він приїде з візитом разом з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок 7 і 8 лютого. Крім того, мається на увазі солідарність Парижа з країнами ЄС і НАТО.

"Що стосується діалогу, так, ми його наполегливо дотримуємося. Наші відповіді на російські вимоги спрямовані на те, щоб почати обговорення з Росією для встановлення нового порядку безпеки і стабільності в Європі. Важливо, щоб вони були на столі і обговорювалися", - продовжив французький міністр закордонних справ.

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Він позитивно відгукнувся про нещодавню зустріч в Парижі дипломатичних радників президентів України, Німеччини, Франції та Росії в "нормандському форматі". "Такої зустрічі не було вже давно, і це доводить, що Росія визнає цей формат, як і раніше, діючим. Зустріч навіть уперше з грудня 2019 року вилилася в спільну заяву про необхідність дотримання припинення вогню, і, по суті, чотири сторони погодилися зустрітися через два тижні в Берліні, що також добре", - сказав Ле Дріан.

Глава МЗС Франції також згадав про телефонні розмови Макрона з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, під час яких обговорювалося українське врегулювання.

На запитання, як він ставиться до заяви США про те, що військові дії Росії проти України можливі в лютому, Ле Дріан відповів, що йому невідомо про прийняття Москвою такого рішення.

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У відповідь на уточнення, чи готова російська сторона в технічному і військовому сенсі для реалізації такого сценарію, міністр заявив: "сьогодні, так. Тому ситуація дуже серйозна".

МЗС (4168) путін володимир (24111) росія (66021) Франція (3099) Ле Дріан (98)


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Топ коментарі
+7
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30.01.2022 13:49 Відповісти
+6
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
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30.01.2022 14:13 Відповісти
+4
не зважаючи на те що творить путін останнє десятиліття,
є один здоровенний +
він, не освідомлюючи цього, так згуртував Українців,
що до цього часу такої єдності і патріотизму серед Українців не було ніколи в історії..
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30.01.2022 13:40 Відповісти
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не зважаючи на те що творить путін останнє десятиліття,
є один здоровенний +
він, не освідомлюючи цього, так згуртував Українців,
що до цього часу такої єдності і патріотизму серед Українців не було ніколи в історії..
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30.01.2022 13:40 Відповісти
А я тут согласен со Стерненко -
"уровень русофобии в Украине всё еще недостаточный".
Вот только внутренний враг (коррупционеры и воры у власти)
пользуется отвлечением внимания на внешнего и крадёт полным ходом.
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30.01.2022 14:04 Відповісти
Бла бла бла
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30.01.2022 13:43 Відповісти
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30.01.2022 13:50 Відповісти
«для встановлення НОВОГО порядку безпеки і стабільності в Європі»

Ще одна торпеда *****.
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30.01.2022 13:44 Відповісти
є зрушення невеличкі в риториці але поки що ні Франції ні Німеччині нема довіри,лицеміри довбані сосущі гроші з Газпрома
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30.01.2022 13:44 Відповісти
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30.01.2022 13:49 Відповісти
Сумніву не підлягає . ****** було, ********* і зосталось.
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30.01.2022 14:25 Відповісти
На вікі віків.
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30.01.2022 14:26 Відповісти
Переводя с дипломатического: хло может быть или агрессором, или засцанной, забитой в угол свиньей. В первом случает хрюсская пе@ерация перестанет существовать физически, во втором хло рискует сдохнуть в кулуарах от рыл своих хряков, почуявших слабость главаря. Как ни крути, Украина в очень выигрышной позиции, если конечно, пиананист чего не отчибучит.
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30.01.2022 13:53 Відповісти
Да уж..«для встановлення НОВОГО порядку безпеки і стабільності в Європі» не хватает только учасника деескалацции в лице убийцы.Вот уж кто убивает ради нового порядка в Европе тысячами, удивительно только ,что страны Европы Франция и Германия готовы чтобы кровавый кремлевский упырь устанавливал им новые порядки.
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30.01.2022 13:55 Відповісти
сидят в ванных с круассанами и потягивая винцо но выпрыгнуть не успеют.эту лягушку сварят она и не поймет.как и эти баварские сардельки .которые уже жарят на СП
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30.01.2022 15:08 Відповісти
Мавзолейные крысы не изменятся и через 500 лет... Можно не париться,поскольку Наполеон в 1812 году пошел не на столицу Мацковии СанктПитерьбюргер,а на дяревню Мацковия...,Фишка в том что РАБссии как империи тогда не существовало...
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30.01.2022 13:56 Відповісти
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30.01.2022 14:02 Відповісти
фу!
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30.01.2022 14:12 Відповісти
Мне не хватает всего пару тройку документов Архивных которые хранятся в немецком Архиве г.Фрайбург касательно всего 2 запросов...Почему Наполеон поперся в дяревню Москва...,и почему Сралин считал что 2 Мировую Ссср прослал...
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30.01.2022 14:05 Відповісти
Шо? Учасника деескалації?
Готуєш ти такий напад на сусіда, рушницю перевірив, набоїв купив, підготувався, вийшов до паркану, вже ногу задрав, щоб перелізти, а потім взяв і передумав, пішов далі в хату бухати. Все! Ти тепер не нападник, а "учасник деескалації"!

Дибіли, Росія ІНІЦІАТОР ЕСКАЛАЦІЇ, її першопричина, а не учасник, тим більше, деескалації.
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30.01.2022 14:06 Відповісти
Вони не дебіли,вони продажні хвойди.
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30.01.2022 14:13 Відповісти
параша, як учасник деескалації??? Це навіть не нонсес, це маячня!
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30.01.2022 14:30 Відповісти
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
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30.01.2022 14:13 Відповісти
Красіво той Лє Дріан сказав... Нічього нє поняла, але дуже інтєрєсно...
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30.01.2022 14:15 Відповісти
Цьом-цьом...
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30.01.2022 14:40 Відповісти
интурист хорошо говорит
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30.01.2022 15:53 Відповісти
І все ж таки, що сказано в французському офіціозі по ?
Як в українському варіанті стосовно "політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту" - чи якось інакше? Якщо інакше - то як саме?
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30.01.2022 14:15 Відповісти
Називати державу -агресора таким м'яким визначенням "державою дисбалансу" це так по жабоїдськи !
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30.01.2022 14:30 Відповісти
Шо опять.
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30.01.2022 14:37 Відповісти
Для вас все еще непонятно, какой выбор сделало *****?
Как то читал книгу "1984" Джорджа Оруэла.
И понимал почему ее запретили в СССР: совок в этой книге, отражался как в зеркале!
Но я ошибся: перечитав эту книгу еще раз, я понял что не СССР показан в этой книге, а современная рашка.
Все до мельчайших подробностей: и бессмысленные войны и террористические атаки против своих граждан и смена союзников с быстротой молнии!
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30.01.2022 14:48 Відповісти
Пес породы Кане-Корсо на фронте в разведке морской пехоты прошел через многое - у него за плечами и пункт постоянной дислокации, и полигоны, и сектор, и месяцы жизни в блиндаже наравне с другими бойцами."Стоял на посту, носил разгрузку, дружил с блиндажными котами. Все как у людей", - говорится в публикации.

Так, недавно она узнала об исчезновении пса-разведчика, который, очевидно, задумался о романтике на передовой и отправился искать подружку.

Тогда морпехи начали поиски своего хвостатого побратима, и подняли дрон, чтобы обследовать местность. Так и выяснилось, что Вася угодил в ловушку, запутавшись прямо перед окопами боевиков в проводе.

"Спасти его было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно. Разведчики все равно планировали ночью идти на эвакуацию собаки, но не успели...
Васька пришел. Отгрыз себе лапу и пришел на троих. Не захотел оставаться в плену. Такая судьба..." - пишет Белозерская.
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30.01.2022 14:50 Відповісти
🧡😰
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30.01.2022 15:08 Відповісти
Французы так и не поняли что ***** уже выбрало свой путь в 2014 году
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30.01.2022 16:01 Відповісти
я вот не пойму, че они все курят? все видят в глазах ***** мир!..вы че еще не поняли, что он вас всех за нос водит? хотя я понимаю - эти ребяки дружно обосрались походу, и еще преследуют свои интересы сто пудов!
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30.01.2022 22:57 Відповісти
 
 