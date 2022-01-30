Олігархам Путіна ніде буде сховатися від санкцій у разі вторгнення РФ в Україну, - глава МЗС Великої Британії Трасс
Близьким до президента Росії Володимира Путіна олігархам ніде буде сховатися від санкцій у разі нового вторгнення РФ в Україну. Не виключається конфіскація їхнього майна у Великій Британії.
Про це глава британського МЗС Елізабет Трасс заявила у неділю, 30 січня, в ефірі Sky News інформує Цензор.НЕТ .
Трасс пояснила, що йдеться про обмежувальні заходи, які "будуть націлені на ще більше російських інтересів".
"Будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля і режиму в Росії, може стати мішенню. Тому олігархам Путіна або російським компаніям, які займаються підтримкою російської держави, ніде буде сховатися", – сказала вона.
"Це те, що ми збираємося зробити цього тижня", - додала Трасс.
Вона також не виключила, що жорсткіші санкції, які, як очікується, будуть викладені в парламенті в понеділок, можуть включати конфіскацію лондонської власності російських олігархів у Великій Британії.
Трасс також зазначила, що Британія тісно співпрацює над жорстким пакетом санкцій із США та Євросоюзом, щоб зробити ситуацію для Росії "дуже, дуже складною".
"Нічого не виключається. Ми не вдаватимемося в подробиці, кого саме і як ми атакуватимемо санкціями", – сказала вона.
Зокрема, вона заявила, що російсько-німецький газопровід "Північний потік-2" має бути зупинений у разі вторгнення РФ.
"Ми не можемо віддавати перевагу короткостроковим економічним інтересам на шкоду довгостроковому виживанню свободи та демократії в Європі… Це важке рішення, яке ми всі маємо прийняти", – додала Трасс.
Раніше британські ЗМІ повідомляли, що жорсткий пакет санкцій представлять у британському парламенті вже у понеділок, 31 січня.
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фсб-шники не двигают экономику, они собирают вершки, сливки
А ми такі тупі, що і не знали що бабки кацапів лежать в банках США і їхні виплодки живуть на Заході.
Публічне акціонерне товариство "Газпром" (ПАТ "Газпром") - російська транснаціональна енергетична
компанія, понад 50% акцій якої належить державі.
Скільки коштували акції Газпрому у 2008 році?
Попередній історичний максимум для паперів "Газпрому"
був зафіксований на рівні у травні 2008 року - 369,5 рубля. Акції "Газпрому"
б'є рекорди на тлі газу, що дорожчає
Оцінка Садигова узгоджується з поточними очікуваннями ринку.
Опублікований місяць тому в ході збору консенсусу
до 9-місячної звітності "Газпрому" середньоринковий прогноз
очікуваних дивідендів "Газпрому" за повний 2021 становить 46,7 рубля на акцію.
369,5 ***** в 2008 р. і 46.7 фуфлі в 2021
Йди в розкішницю, Карл
Олигархи российкие острова итальянские себе прикупили, и что же, они не удосужились установить на своих итальянских островах себе системы ПРО?
Лохи, что ли, педальные?
ПРО на "приватному" острові, це круто. Ще скажіть океанічний флот патрулює, з авіаносцями та сотнями літаків палубної авіації.
Это сама страшная санкция будет.