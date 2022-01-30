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Олігархам Путіна ніде буде сховатися від санкцій у разі вторгнення РФ в Україну, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Олігархам Путіна ніде буде сховатися від санкцій у разі вторгнення РФ в Україну, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Близьким до президента Росії Володимира Путіна олігархам ніде буде сховатися від санкцій у разі нового вторгнення РФ в Україну. Не виключається конфіскація їхнього майна у Великій Британії.

Про це глава британського МЗС Елізабет Трасс заявила у неділю, 30 січня, в ефірі Sky News інформує Цензор.НЕТ .

Трасс пояснила, що йдеться про обмежувальні заходи, які "будуть націлені на ще більше російських інтересів".

"Будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля і режиму в Росії, може стати мішенню. Тому олігархам Путіна або російським компаніям, які займаються підтримкою російської держави, ніде буде сховатися", – сказала вона.

"Це те, що ми збираємося зробити цього тижня", - додала Трасс.

Вона також не виключила, що жорсткіші санкції, які, як очікується, будуть викладені в парламенті в понеділок, можуть включати конфіскацію лондонської власності російських олігархів у Великій Британії.

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Трасс також зазначила, що Британія тісно співпрацює над жорстким пакетом санкцій із США та Євросоюзом, щоб зробити ситуацію для Росії "дуже, дуже складною".

"Нічого не виключається. Ми не вдаватимемося в подробиці, кого саме і як ми атакуватимемо санкціями", – сказала вона.

Зокрема, вона заявила, що російсько-німецький газопровід "Північний потік-2" має бути зупинений у разі вторгнення РФ.

"Ми не можемо віддавати перевагу короткостроковим економічним інтересам на шкоду довгостроковому виживанню свободи та демократії в Європі… Це важке рішення, яке ми всі маємо прийняти", – додала Трасс.

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Раніше британські ЗМІ повідомляли, що жорсткий пакет санкцій представлять у британському парламенті вже у понеділок, 31 січня.

Велика Британія (5658) санкції (12097) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+35
Жёстко, но справедливо..
Давите олигархов *****, а они за свое наворованное ***** удавят.
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30.01.2022 14:04 Відповісти
+31
Когда Польша подписывала договор с Британией в 1939 году многие тоже считали его просто бумагой, но после нападения Германии все сомнения пропали. Учите историю! Британия с 1939 года воевала с Германией которой ссср поставлял сырье и пр.
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30.01.2022 14:28 Відповісти
+25
Во визгу будет, когда свиноту начнут вытягивать с их вилл на Западе.
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30.01.2022 14:07 Відповісти
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30.01.2022 16:03 Відповісти
Та ***** что его народ, что олигархи - все пофиг
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30.01.2022 16:17 Відповісти
без олигархов экономику некому будет подпитывать...
фсб-шники не двигают экономику, они собирают вершки, сливки
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31.01.2022 11:16 Відповісти
Лучше бы такие санкции против украинских олигархов ввели. Русские будут только рады если Абрамовичей прижмут в Британии.
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30.01.2022 17:01 Відповісти
Не було б лишнім, можна вибачити таку "помилку".
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30.01.2022 17:52 Відповісти
Походу в Британии своя Маргарет Тетчер появилась.
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30.01.2022 17:16 Відповісти
Тупые селюки, запомните? Газпром это собственность США, а Банк Россия находится в округе Колумбия, г. Вашингтон, США. Все дети лидеров СССР или РФ живут и имеют бизнес в США. Куда вы суётесь? Вас просто хотят списать на ноль, чтоб простроить Новый Каганат
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30.01.2022 18:24 Відповісти
Скорее там будет Северный Китай.
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31.01.2022 07:18 Відповісти
Северная Монголия.
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31.01.2022 09:32 Відповісти
Спасибі, що попередив, Карл!.
А ми такі тупі, що і не знали що бабки кацапів лежать в банках США і їхні виплодки живуть на Заході.

Публічне акціонерне товариство "Газпром" (ПАТ "Газпром") - російська транснаціональна енергетична
компанія, понад 50% акцій якої належить державі.
Скільки коштували акції Газпрому у 2008 році?
Попередній історичний максимум для паперів "Газпрому"
був зафіксований на рівні у травні 2008 року - 369,5 рубля. Акції "Газпрому"
б'є рекорди на тлі газу, що дорожчає

Оцінка Садигова узгоджується з поточними очікуваннями ринку.
Опублікований місяць тому в ході збору консенсусу
до 9-місячної звітності "Газпрому" середньоринковий прогноз
очікуваних дивідендів "Газпрому" за повний 2021 становить 46,7 рубля на акцію.
369,5 ***** в 2008 р. і 46.7 фуфлі в 2021
Йди в розкішницю, Карл
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31.01.2022 08:13 Відповісти
совершенно верно.
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31.01.2022 01:18 Відповісти
Да бросьте, прям "некуда скрыться".
Олигархи российкие острова итальянские себе прикупили, и что же, они не удосужились установить на своих итальянских островах себе системы ПРО?
Лохи, что ли, педальные?
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31.01.2022 02:47 Відповісти
это какие именно острова
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31.01.2022 07:19 Відповісти
Жодна країна не торгує територіями, максимум могли взяти в оренду. Тобто як здали, так і заберуть. Бо знов-таки, жодна країна заради купи смердючих кацапських грошей не стане ризикувати відносинами з високорозвиненими країнами, бо це не співвідносно дорожче.

ПРО на "приватному" острові, це круто. Ще скажіть океанічний флот патрулює, з авіаносцями та сотнями літаків палубної авіації.
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31.01.2022 10:18 Відповісти
Коли ми кажемо ''олігархи путіна'' , ми маємо на увазі Ігора Валєрійовича також.
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31.01.2022 03:39 Відповісти
тю, та сделайте список и каждую неделю ложите одного олигарха.
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31.01.2022 04:42 Відповісти
тю, та сделайте список и каждую неделю ложите одного олигарха, пока не отведут войска. и крысы сами загрызут царя.
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31.01.2022 04:44 Відповісти
тю, та сделайте список и каждую неделю ложите одного олигарха, пока не отведут войска. и крысы сами загрызут царя. И войска им самим понадобятся, чтобы драться внутри Раши
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31.01.2022 04:45 Відповісти
Надо было еще про их семьи упомянуть, что их ждет департация в их родную гавань - Уйлостан!
Это сама страшная санкция будет.
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31.01.2022 10:53 Відповісти
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