Олігархам Путіна ніде буде сховатися від санкцій у разі вторгнення РФ в Україну, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Близьким до президента Росії Володимира Путіна олігархам ніде буде сховатися від санкцій у разі нового вторгнення РФ в Україну. Не виключається конфіскація їхнього майна у Великій Британії.

Про це глава британського МЗС Елізабет Трасс заявила у неділю, 30 січня, в ефірі Sky News інформує Цензор.НЕТ .

Трасс пояснила, що йдеться про обмежувальні заходи, які "будуть націлені на ще більше російських інтересів".

"Будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля і режиму в Росії, може стати мішенню. Тому олігархам Путіна або російським компаніям, які займаються підтримкою російської держави, ніде буде сховатися", – сказала вона.

"Це те, що ми збираємося зробити цього тижня", - додала Трасс.

Вона також не виключила, що жорсткіші санкції, які, як очікується, будуть викладені в парламенті в понеділок, можуть включати конфіскацію лондонської власності російських олігархів у Великій Британії.

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Трасс також зазначила, що Британія тісно співпрацює над жорстким пакетом санкцій із США та Євросоюзом, щоб зробити ситуацію для Росії "дуже, дуже складною".

"Нічого не виключається. Ми не вдаватимемося в подробиці, кого саме і як ми атакуватимемо санкціями", – сказала вона.

Зокрема, вона заявила, що російсько-німецький газопровід "Північний потік-2" має бути зупинений у разі вторгнення РФ.

"Ми не можемо віддавати перевагу короткостроковим економічним інтересам на шкоду довгостроковому виживанню свободи та демократії в Європі… Це важке рішення, яке ми всі маємо прийняти", – додала Трасс.

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Раніше британські ЗМІ повідомляли, що жорсткий пакет санкцій представлять у британському парламенті вже у понеділок, 31 січня.