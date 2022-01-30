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Позиція країн Евросоюзу одностайна щодо санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Позиція країн Евросоюзу одностайна щодо санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що не бачить протиріч між країнами ЄС щодо реакції на можливі дії Росії проти України ні щодо економічних санкцій, ні у військовому плані.

Про це він сказав в опублікованому у неділю інтерв'ю газеті Le Journal du dimanche, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не відчуваю жодних розбіжностей між європейцями. Моя німецька колега, з якою я розмовляю майже кожен день, дуже чітко сказала, що буде з проектом "Північний потік 2" у разі російської агресії. І, як запевняють союзники по НАТО, і тут наші позиції одностайні", - зазначив 

Він повідомив, що збирається в середу поїхати до Бухаресту, щоб підтвердити Румунії, що "Франція може бути базовою країною на військовому рівні в цьому сценарії забезпечення безпеки, як було оголошено президентом республіки (Емманюелем Макроном).

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За його словами, Німеччина "наразі вже робить те саме в Литві".

На питання, чому б у тому, що стосується санкцій "на випадок російської агресії" відразу ясно не заявити, що, "якщо російські війська вторгнуться в Україну, система банківських переказів SWIFT буде для них відключена або що газопровід "Північний потік 2" не вступить до дію", Ле Дріан відповів, що "принцип масованих санкцій спрямований на стримування Росії від нападу на Україну".

"Щоб він (принцип) був ефективним, має бути мінімум двозначності. Детальний опис (обмежувальних) заходів завдав би шкоди спільній волі союзників діяти ефективно. Але ці фінансові та економічні санкції мають бути досить сильними, щоб Росія поставила питання про ризики для її власної економіки , якщо вона вирішить знову посягнути на суверенітет України", – пояснив французький міністр.

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Він не дав прямої відповіді на питання щодо ставлення до рішення США постачати більше ЗПГ до Європи, щоб компенсувати припинення постачання російського газу до ЄС у разі конфлікту та санкцій.

"Ми ведемо дискусії між європейцями та з союзниками, що стосується заходів, які будуть вжиті проти Росії, щоб розпорядитися щодо пом'якшення наслідків, якщо Росія здійснить ініціативи щодо заходів у відповідь проти санкцій", - сказав глава МЗС Франції.

Відповідаючи на запитання, якою буде реакція Заходу, якщо Росія спробує завоювати не всю Україну, а лише пов'язати зі своїм півднем уже "анексований Крим", Ле Дріан заявив, що "будь-яке подальше посягання на територіальну цілісність України матиме величезні наслідки". "Зрозуміліше не сказати. Моя німецька колега каже: "Більше ні кроку" (з боку РФ). І я теж використовую цей вислів", - повідомив він.

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У той же час глава французького МЗС поки що не бачить ознак будь-якого прогресу в діалозі між Францією та Росією щодо виходу з нестабільної обстановки на українському кордоні. Водночас він зазначив, що його російський колега Сергій Лавров вивчить "колективні відповіді союзників на вимоги Росії", у яких "побачить матеріал для обговорення".

"Це вже зрушення", - вважає Ле Дріан.

росія (66021) санкції (12097) Франція (3102) Ле Дріан (98)


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Топ коментарі
+7
Українці знають інші позиції двох старих европейських шльондр за викликами з кремля- Франції та НімеччиниЦе позиція саме-раком...
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30.01.2022 15:00 Відповісти
+5
"Я не відчуваю жодних розбіжностей між європейцями. Моя німецька колега, з якою я розмовляю майже кожен день, дуже чітко сказала, що буде з проектом "Північний потік 2" у разі російської агресії. І, як запевняють союзники по НАТО, і тут наші позиції одностайні" - позиції одностайні у прорашистських німецько-французьских холуїв, але вони не є одностайні з позиціями США, Англії,Польщі,країн Прибалтики.Чому французи не поставляють Україні свої снайперські системи ,але в той же час їх у Франції купляє рашист?
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30.01.2022 15:23 Відповісти
+3
А що - хіба вторгнення ще не відбулось в 2014 році?
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30.01.2022 15:39 Відповісти
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Українці знають інші позиції двох старих европейських шльондр за викликами з кремля- Франції та НімеччиниЦе позиція саме-раком...
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30.01.2022 15:00 Відповісти
Україна на даний момент, попри загрозу російського вторгнення, не отримала від Польщі жодної військової допомоги.

"На сьогодні ми нічого не отримали. У нас довга історія польської гуманітарної допомоги, але якщо йдеться про військові питання, то такого постачання поки що не було", - заявив Резніков.

Він висловив сподівання, що, можливо, Польща "зможе щось передати Україні, не послаблюючи власних оборонних можливостей".
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30.01.2022 15:00 Відповісти
" ........ не послаблюючи власних оборонних можливостей" пожалуй ключевая фраза. Вы думаете, что поляки не понимают зачем кацапы согнали войска в Белорусии? Вы думаете они не знают, что они следующие в случае успеха кацапов в Украине? Им самим вооружаться нужно!!!
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30.01.2022 15:05 Відповісти
"Я не відчуваю жодних розбіжностей між європейцями. Моя німецька колега, з якою я розмовляю майже кожен день, дуже чітко сказала, що буде з проектом "Північний потік 2" у разі російської агресії. І, як запевняють союзники по НАТО, і тут наші позиції одностайні" - позиції одностайні у прорашистських німецько-французьских холуїв, але вони не є одностайні з позиціями США, Англії,Польщі,країн Прибалтики.Чому французи не поставляють Україні свої снайперські системи ,але в той же час їх у Франції купляє рашист?
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30.01.2022 15:23 Відповісти
Дядя Сэм отшлепал капризных Европейских теток, что бы они не флиртовали с всяким московским быдлом.
Будем надеяться что Франция, Германия, Австрия, Италия, Венгрия... наконец-то научатся отличать б*ядство от зоофилии....
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30.01.2022 15:25 Відповісти
фуйло колотит понты, заявляя о какиз то сраных "гарантиях безопасности" для паРаши, патамуша
фуйло боится отнюдь не NATO...
фуйло просто знает,
что если Украина полностью уйдёт на Запад
то никакая паРашская падла, которая будет после него
уже никогда, ни за что и никаким путём не вернёт её под паРашский контроль ...
а NATO и так здесь, потому что фуйло само его приблизило, к себе, в 2014 -м,
просто уже нет никакой разницы будет NATO чуть ближе к паРаше или нет
ибо в случае чего это обстоятельство будет говорить только о том, сдохнет фуйло в своём бункере
на пять минут раньше или нет...
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30.01.2022 15:30 Відповісти
Вчера Foxbat, ну а сегодня вертолетик кокой то...(выкотился, хлопок, задымление)
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30.01.2022 15:36 Відповісти
А що - хіба вторгнення ще не відбулось в 2014 році?
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30.01.2022 15:39 Відповісти
а якщо не буде вторгнення і кацапи відійдуть? зрозуміло ніби вони самі,навчання закінчилися і всі повертаються назад до того ще скажуть: ось бачите ви Америка І Европа нагнітали а ми з самого початку казали що не будем нападати- і що далі санкцій не будуть вводити? поток 2 буде запущен а Крим так і подарують і не буде санкцій таких болючих поки не вддадуть Крим?чи знову стурбованість?а донбасс? чи ще раз аби відстали скажуть:вимагаем повернути Крим і на цьому закінчиться а платформа кримська як мертвому кадило
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30.01.2022 15:53 Відповісти
к сожалению так оно и будет
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30.01.2022 21:17 Відповісти
одностайна?
а німці, хорвати і мадяри???
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30.01.2022 16:22 Відповісти
Что то гложут смутные сомнения в отношении этого единства.
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30.01.2022 17:31 Відповісти
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30.01.2022 17:57 Відповісти
А Германия точно в ЕС сегодня?
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30.01.2022 18:43 Відповісти
о жабоеды отозвались, не прошло и 9 лет.. фашистов доганяют походу
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30.01.2022 19:22 Відповісти
Сейчас зима - все зелёные земноводные жабы спят - нихрена вам с Украины не обломится. А весной посмотрим на ваше поведение - есть у нас одна, правда с командой, зелень.
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30.01.2022 21:35 Відповісти
 
 