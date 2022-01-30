Позиція країн Евросоюзу одностайна щодо санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що не бачить протиріч між країнами ЄС щодо реакції на можливі дії Росії проти України ні щодо економічних санкцій, ні у військовому плані.

Про це він сказав в опублікованому у неділю інтерв'ю газеті Le Journal du dimanche, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не відчуваю жодних розбіжностей між європейцями. Моя німецька колега, з якою я розмовляю майже кожен день, дуже чітко сказала, що буде з проектом "Північний потік 2" у разі російської агресії. І, як запевняють союзники по НАТО, і тут наші позиції одностайні", - зазначив

Він повідомив, що збирається в середу поїхати до Бухаресту, щоб підтвердити Румунії, що "Франція може бути базовою країною на військовому рівні в цьому сценарії забезпечення безпеки, як було оголошено президентом республіки (Емманюелем Макроном).

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За його словами, Німеччина "наразі вже робить те саме в Литві".

На питання, чому б у тому, що стосується санкцій "на випадок російської агресії" відразу ясно не заявити, що, "якщо російські війська вторгнуться в Україну, система банківських переказів SWIFT буде для них відключена або що газопровід "Північний потік 2" не вступить до дію", Ле Дріан відповів, що "принцип масованих санкцій спрямований на стримування Росії від нападу на Україну".

"Щоб він (принцип) був ефективним, має бути мінімум двозначності. Детальний опис (обмежувальних) заходів завдав би шкоди спільній волі союзників діяти ефективно. Але ці фінансові та економічні санкції мають бути досить сильними, щоб Росія поставила питання про ризики для її власної економіки , якщо вона вирішить знову посягнути на суверенітет України", – пояснив французький міністр.

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Він не дав прямої відповіді на питання щодо ставлення до рішення США постачати більше ЗПГ до Європи, щоб компенсувати припинення постачання російського газу до ЄС у разі конфлікту та санкцій.

"Ми ведемо дискусії між європейцями та з союзниками, що стосується заходів, які будуть вжиті проти Росії, щоб розпорядитися щодо пом'якшення наслідків, якщо Росія здійснить ініціативи щодо заходів у відповідь проти санкцій", - сказав глава МЗС Франції.

Відповідаючи на запитання, якою буде реакція Заходу, якщо Росія спробує завоювати не всю Україну, а лише пов'язати зі своїм півднем уже "анексований Крим", Ле Дріан заявив, що "будь-яке подальше посягання на територіальну цілісність України матиме величезні наслідки". "Зрозуміліше не сказати. Моя німецька колега каже: "Більше ні кроку" (з боку РФ). І я теж використовую цей вислів", - повідомив він.

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У той же час глава французького МЗС поки що не бачить ознак будь-якого прогресу в діалозі між Францією та Росією щодо виходу з нестабільної обстановки на українському кордоні. Водночас він зазначив, що його російський колега Сергій Лавров вивчить "колективні відповіді союзників на вимоги Росії", у яких "побачить матеріал для обговорення".

"Це вже зрушення", - вважає Ле Дріан.