Дбайте про своїх людей, замість того, щоб витрачати мільйони на війни, - Кулеба - Путіну
Президенту РФ Володимиру Путіну варто було б сконцентруватися на внутрішніх справах власної країни, замість того, щоб витрачати ресурси на погрози сусідам.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, своїми міркуваннями глава МЗС України Дмитро Кулеба поділився з виданням Vice News, коли його запитали, що той сказав би Путіну під час зустрічі.
"Займайтеся своїми справами, дбайте про своїх людей. Якщо він (Путін - ред.) сконцентрується на добробуті та майбутньому Росії, замість того, щоб витрачати мільйони на ведення воєн, кібератак, а також навіювання військових загроз іншим країнам, Росія була б зовсім іншим, найкращим місцем для життя, а в нас було б менше від головного болю", - сказав Кулеба.
У ході інтерв'ю Кулеба наголосив, що Київ та його партнери працюють над тим, щоб запобігти "найгіршому варіанту розвитку подій", оскільки "не можна дозволити президенту Путіну отримати те, що він хоче, не перетинаючи червоної межі".
Міністр нагадав, що стан підвищеної готовності не є новим для України, адже наша країна бореться у цій війні з 2014 року, і її економіка вже постраждала через паніку навколо ескалації.
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Ющенко сделал вид, что всё законно.
Все остальные боятся больше Тимошенко, чем Яныка.
Дело в том, что Тимошенко развалила кучу схем и направила кучу денег лоховскому народу. Если помните все в один голос орали "популизьм".
Свиньям возле корыта Юля враг - транжирит то, что можно было скоммуниздить. При этом Юля не реформатор, а просто хочет понравиться народу.
Далі буде!
ТЁТЯ РОЗА
Путин сорок лет будет водить русских за нос пока не превратит Россию в пустыню. Просто русский Моисей какой-то!
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
Дороги для машин.
ибо вышло что ... как же дОроги нам эти дорОги ))
чтоб был закопан он земле,
и в книжках про него напишут,
чтоб шли другие подыхать...
Відповідь : Бо ці фільми та серіали не продати Росії як "Сватів" і 95 Квартал це не український продакшн.😡
Ордынцами были, ордынцами и остались.