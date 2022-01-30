Дбайте про своїх людей, замість того, щоб витрачати мільйони на війни, - Кулеба - Путіну

Президенту РФ Володимиру Путіну варто було б сконцентруватися на внутрішніх справах власної країни, замість того, щоб витрачати ресурси на погрози сусідам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, своїми міркуваннями глава МЗС України Дмитро Кулеба поділився з виданням Vice News, коли його запитали, що той сказав би Путіну під час зустрічі.

"Займайтеся своїми справами, дбайте про своїх людей. Якщо він (Путін - ред.) сконцентрується на добробуті та майбутньому Росії, замість того, щоб витрачати мільйони на ведення воєн, кібератак, а також навіювання військових загроз іншим країнам, Росія була б зовсім іншим, найкращим місцем для життя, а в нас було б менше від головного болю", - сказав Кулеба.

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У ході інтерв'ю Кулеба наголосив, що Київ та його партнери працюють над тим, щоб запобігти "найгіршому варіанту розвитку подій", оскільки "не можна дозволити президенту Путіну отримати те, що він хоче, не перетинаючи червоної межі".

Міністр нагадав, що стан підвищеної готовності не є новим для України, адже наша країна бореться у цій війні з 2014 року, і її економіка вже постраждала через паніку навколо ескалації.

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