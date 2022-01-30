УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11196 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 049 41

Дбайте про своїх людей, замість того, щоб витрачати мільйони на війни, - Кулеба - Путіну

Дбайте про своїх людей, замість того, щоб витрачати мільйони на війни, - Кулеба - Путіну

Президенту РФ Володимиру Путіну варто було б сконцентруватися на внутрішніх справах власної країни, замість того, щоб витрачати ресурси на погрози сусідам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, своїми міркуваннями глава МЗС України Дмитро Кулеба поділився з виданням Vice News, коли його запитали, що той сказав би Путіну під час зустрічі.

"Займайтеся своїми справами, дбайте про своїх людей. Якщо він (Путін - ред.) сконцентрується на добробуті та майбутньому Росії, замість того, щоб витрачати мільйони на ведення воєн, кібератак, а також навіювання військових загроз іншим країнам, Росія була б зовсім іншим, найкращим місцем для життя, а в нас було б менше від головного болю", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У західних країнах тривають гострі дебати щодо відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

У ході інтерв'ю Кулеба наголосив, що Київ та його партнери працюють над тим, щоб запобігти "найгіршому варіанту розвитку подій", оскільки "не можна дозволити президенту Путіну отримати те, що він хоче, не перетинаючи червоної межі".

Міністр нагадав, що стан підвищеної готовності не є новим для України, адже наша країна бореться у цій війні з 2014 року, і її економіка вже постраждала через паніку навколо ескалації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кулеба обговорив із делегацією Конгресу США пакет стримування російської агресії. ФОТОрепортаж

путін володимир (24111) росія (66021) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Еще раз для тех у кого память,как у рыбок! #Зеля и #Ко,#слуга #народа, это проэкт российских спецслужб. Вот вам выписки реестра партии Медведчука и Слуга народа,все по одному адресу и в одном кабинете. Выступление #Зели в Горловке, когда Рыбака убивали за украинский флаг
показати весь коментар
30.01.2022 15:50 Відповісти
+14
Заботьтесь о своих людях, вместо того, чтобы тратить миллионы на дороги, - Кулеба - Зеленскому..)))
показати весь коментар
30.01.2022 15:50 Відповісти
+12
Посольство РФ в Великобритании для оправдания действий Кремля и для того, чтоб показать, что они белые и пушистые - цитируют президента Украины и его слова о том, что "ситуация на границе не более напряженная, чем год назад". Да, это ярко. Вова теперь на подтанцовках у российской пропаганды.
показати весь коментар
30.01.2022 15:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На мой взгляд Кулеба даже лучше Климкина, да и Резников классный мужик.
показати весь коментар
30.01.2022 15:39 Відповісти
Только результат нулевый...
показати весь коментар
30.01.2022 15:40 Відповісти
Классный парень - это не профессия. Особенно на фоне просранной дипломатической борьбы по сп-2, по международным судам против парашии...
показати весь коментар
30.01.2022 15:45 Відповісти
Согласен, но какого *** я извиняюсь вы выбрали зебила и януковича ? Я уже молчу за ******** кравчука и уж тем более кучмо ?
показати весь коментар
30.01.2022 17:09 Відповісти
Янукович тупо фальсифицировал выборы. Донбасс 4млн голосов и Крым 2 млн голосов - это половина всех голосов за Яныка
Ющенко сделал вид, что всё законно.
Все остальные боятся больше Тимошенко, чем Яныка.
Дело в том, что Тимошенко развалила кучу схем и направила кучу денег лоховскому народу. Если помните все в один голос орали "популизьм".
Свиньям возле корыта Юля враг - транжирит то, что можно было скоммуниздить. При этом Юля не реформатор, а просто хочет понравиться народу.
показати весь коментар
30.01.2022 18:37 Відповісти
доооо)) особенно из под впн этот взгляд очень важен для граждан Украины)
показати весь коментар
30.01.2022 17:11 Відповісти
Я понимаю что на мой взгляд ложили ( ваши траблы), но что такое ВПН ?
показати весь коментар
30.01.2022 17:23 Відповісти
Треба казати "заберайтесь нахрен з нашої землі КАЦАПИ штопані! а не "дбайте про своїх людей"!!!!Розчаровує Кулеба останніми своїми висловлюваннями
показати весь коментар
30.01.2022 15:46 Відповісти
Посольство РФ в Великобритании для оправдания действий Кремля и для того, чтоб показать, что они белые и пушистые - цитируют президента Украины и его слова о том, что "ситуация на границе не более напряженная, чем год назад". Да, это ярко. Вова теперь на подтанцовках у российской пропаганды.
показати весь коментар
30.01.2022 15:47 Відповісти
Москалі хочуть війни. Вони згідні за неї платити.
показати весь коментар
30.01.2022 15:48 Відповісти
Цапы уже 8 лет платят за НамКрыш, потеряв в зп в 3 раза.
Далі буде!
показати весь коментар
30.01.2022 18:20 Відповісти
А їх хоч хтось колись питав? Проте, якщо їм казати, що вони ще більше "вяликими" стануть і що їх всі "баяцца", то вони й гівно ладні будуть жерти. Бидло. Що ж тут поробиш.
показати весь коментар
30.01.2022 19:53 Відповісти
Він дбає про бурятів !


показати весь коментар
30.01.2022 15:49 Відповісти
чем ***** от моисея отличается?

ТЁТЯ РОЗА



Путин сорок лет будет водить русских за нос пока не превратит Россию в пустыню. Просто русский Моисей какой-то!
показати весь коментар
30.01.2022 15:50 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2022 15:50 Відповісти
Еще раз для тех у кого память,как у рыбок! #Зеля и #Ко,#слуга #народа, это проэкт российских спецслужб. Вот вам выписки реестра партии Медведчука и Слуга народа,все по одному адресу и в одном кабинете. Выступление #Зели в Горловке, когда Рыбака убивали за украинский флаг
показати весь коментар
30.01.2022 15:50 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2022 15:51 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2022 15:52 Відповісти
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку сериала "слуга народа". Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
показати весь коментар
30.01.2022 18:53 Відповісти
Заботьтесь о своих людях, вместо того, чтобы тратить миллионы на дороги, - Кулеба - Зеленскому..)))
показати весь коментар
30.01.2022 15:50 Відповісти
Дороги не для людей.
Дороги для машин.
показати весь коментар
30.01.2022 16:06 Відповісти
А людям дороги не треба!? Якщо замість доріг напрямки з півметровими колдобами,про яку економіку та інвестиції можна говорити,а звідси і добробут?А от ціна цих доріг,тут уже до клоунів питання!
показати весь коментар
30.01.2022 16:12 Відповісти
Вот тут я не согласен. Дороги должны быть. И люди должны не бедствовать. Это вещи не или-или. А и-и. И дороги, и люди. За дороги ЗЕ спасибо! За то, что сп*здили на дорогах - ЗЕ тюрьма.
показати весь коментар
30.01.2022 19:01 Відповісти
а вот тут и я уточню))) дороги должны быть, но построенные за целевое государственное финансирование (или не государственное - не суть) а не на деньги с медицинских программ и ковидного фонда и в ущерб социальным программам
ибо вышло что ... как же дОроги нам эти дорОги ))
показати весь коментар
30.01.2022 19:09 Відповісти
Именно это я и имел в виду.
показати весь коментар
30.01.2022 22:23 Відповісти
Такий менталітет у москалів, мамки не можуть без похоронок ..
показати весь коментар
30.01.2022 15:52 Відповісти
москаль нуждается в героях,
чтоб был закопан он земле,
и в книжках про него напишут,
чтоб шли другие подыхать...
показати весь коментар
30.01.2022 15:52 Відповісти
Кулеба конечно молодец (позитивно отличается на фоне всей зелёной шобл), но ***** его так и послушалось))
показати весь коментар
30.01.2022 15:53 Відповісти
Цей кремлівський вбиця поки по зубам не отримає, весь час буде Україні погрожувати!
показати весь коментар
30.01.2022 16:00 Відповісти
Сказано вірно,і не треба забувать,що він не блогер,а дипломат,який представляе державу,а там е свої правила поведінки і висловлювань!І хай путін трижди х...ло,але він не може виражатись таким образом,бо його слово дорого стое!
показати весь коментар
30.01.2022 16:02 Відповісти
Часто видю Немцова...Анну Политковлкую и прочих рюсских ДЕПИЛОВ...вас тварей замочит в сортире таварищ СРАЛИН....
показати весь коментар
30.01.2022 16:04 Відповісти
Уже нализался.
показати весь коментар
30.01.2022 16:07 Відповісти
их по идее отец-сенатор теоретически может видеть , а Вы вроде пока не можете ?
показати весь коментар
30.01.2022 16:32 Відповісти
Питання : Чому студія 95 Квартал не знімає патріотичні серіали про Героїв Крут, про подвиг Кіборгів захищаючих Донецький аеропорт, про героїчни вчинки української розвідки ?
Відповідь : Бо ці фільми та серіали не продати Росії як "Сватів" і 95 Квартал це не український продакшн.😡
показати весь коментар
30.01.2022 16:23 Відповісти
Нужно было более развернуто говорить. Это все таки слова государственного мужа. -Указать сколько у них населения без газа сидят. В сортирах на улице в Сибири.Цифры указать.И порог нищеты. На это им пришлось бы отвечать. Официально для своего же быдла.
показати весь коментар
30.01.2022 16:37 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2022 16:43 Відповісти
только кто эту псину подпустит? наркоман, а нато слилось и как обычно - кто виноват дорогие Украинцы?
показати весь коментар
30.01.2022 17:36 Відповісти
Если бы это было с 1990 года, когда наРФя покинула СССР, то было бы не плохо для нынешних рашистов. А так они доведены до нищеты своим Адольфом Владимировичем и готовы за понюшку табаку убивать украинцев, что говорит только о том, что мы не один народ.
Ордынцами были, ордынцами и остались.
показати весь коментар
30.01.2022 18:42 Відповісти
Кулеба: Дипломат из меня не вышел пора переквалифицироваться в проповедники... Ну, кто бы ещё наставил х**ла на путь истины и добродетели ?!
показати весь коментар
30.01.2022 21:27 Відповісти
 
 