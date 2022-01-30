НАТО не планує відправляти війська до України у разі вторгнення РФ, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс не планує направляти військових до України у випадку початку вторгнення Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю ВВС.

Він закликав до "збалансованого підходу" щодо зростання напруженості навколо України, зазначивши, що Альянс не планує розгортати війська в країні.

За словами Столтенберга, Альянс допомагає Україні протистояти російській агресії, допомагаючи модернізувати системи оборони, а країни-члени НАТО надають оборонне озброєння, наприклад, як передача Британією новітніх протитанкових ракетних комплексів.

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"Ми робимо багато речей, щоб допомогти Україні, щоб посилити її можливості для захисту. Але Україна не є членом НАТО, тож стовідсотково, що правило про колективну оборону при нападі на країну члена розповсюджується лише на країни, що входять в НАТО, а не є близькими партнерами блоку", - зазначив Столтенберг.

Він вкотре підкреслив, що НАТО фокусується на підтримці України й допомозі в реалізації права на самооборону. Також Альянс надсилає сигнали Росії, що у випадку застосування збройної агресії проти України щодо Москви будуть застосовані санкції.

Генсек НАТО підкреслив, що ситуація становить "реальну небезпеку" і зазначив, що країни повинні "продовжити працювати над політичним вирішенням".

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