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НАТО не планує відправляти війська до України у разі вторгнення РФ, - Столтенберг

НАТО не планує відправляти війська до України у разі вторгнення РФ, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс не планує направляти військових до України у випадку початку вторгнення Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю ВВС.

Він закликав до "збалансованого підходу" щодо зростання напруженості навколо України, зазначивши, що Альянс не планує розгортати війська в країні.

За словами Столтенберга, Альянс допомагає Україні протистояти російській агресії, допомагаючи модернізувати системи оборони, а країни-члени НАТО надають оборонне озброєння, наприклад, як передача Британією новітніх протитанкових ракетних комплексів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресія проти України лише наближає НАТО до кордонів РФ, - Столтенберг

"Ми робимо багато речей, щоб допомогти Україні, щоб посилити її можливості для захисту. Але Україна не є членом НАТО, тож стовідсотково, що правило про колективну оборону при нападі на країну члена розповсюджується лише на країни, що входять в НАТО, а не є близькими партнерами блоку", - зазначив Столтенберг.

Він вкотре підкреслив, що НАТО фокусується на підтримці України й допомозі в реалізації права на самооборону. Також Альянс надсилає сигнали Росії, що у випадку застосування збройної агресії проти України щодо Москви будуть застосовані санкції.

Генсек НАТО підкреслив, що ситуація становить "реальну небезпеку" і зазначив, що країни повинні "продовжити працювати над політичним вирішенням".

Читайте також: НАТО передало Росії відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки", - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6537) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+25
В тебе для захисту країни є нєЛох, 43 годочков, чотириразовий уклоніст... але з класними дорогами! І у нас, по його словам, все чудово ... чи ти його відосіки не слухаєш, чи він у тебе "нє прєзідєнт"? Які претензії до західних держав, якщо Клоун їх поради зовсім не сприймає і множить на нуль.... Тому сам, сам, сам....
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30.01.2022 16:45 Відповісти
+18
таке враження наче НАТО вам щось особисто винне. Тобто голосуєш за Кравчука-Кучму-Януковича-Зеленського, 30 років те НАТО змішуєш з лайном, а потім такий "НАТО СПАСІ"
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30.01.2022 16:46 Відповісти
+14
А тебеПорох так и не перестал в борщ срать? А шо там липецкая фабрика? не в курсе? 95 квартал ёе не купил?
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30.01.2022 16:58 Відповісти
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После расстрела военнослужащих на Южмаше, Украине о НАТО можно забыть лет на сто. Ни одна цивилизованная страна не захочет иметь дело с дикарями.
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30.01.2022 18:33 Відповісти
А после пыток заключённых в иракской тюрьме Абу-Грейб, что США исключили из НАТО ? Или вам абы нагадить на Украину
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30.01.2022 22:21 Відповісти
Зрозуміло, що у випадку нападу -- ні. А ось у випадку капітуляції -- так?
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30.01.2022 18:37 Відповісти
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