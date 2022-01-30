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"Вони всі там вживають наркотики?": Депутат Європарламенту фон Крамон різко відреагувала на слова Арахамії про "сіяння паніки"
Депутатка Европейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель різко відреагувала на висловлювання голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахімії про те, що Захід та США "сіють паніку" щодо ризиків повномасштабного наступу російської армії на Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, у себе в Twitter політик поцікавилася, чи всі представники української влади вживають наркотики. Інакше пояснити для себе слова Давида Арахімії євродепутат не змогла.
"Вони всі там вживають наркотики в Україні, чи що там відбувається", - написала вона.
Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджував, що США та Захід сіють паніку своїми заявами щодо ймовірного вторгнення Росії до України.
Топ коментарі
+228 Anton Grinblat #491066
показати весь коментар30.01.2022 16:55 Відповісти Посилання
+150 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.01.2022 16:57 Відповісти Посилання
+131 Привет
показати весь коментар30.01.2022 16:56 Відповісти Посилання
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Да, они все наркоманы, а что?
Ведь когда Саакашвили-президент был под наркотой просвещенное европейское человечество это не волновало?
"Траву для кадила я не брал О.... как вставило!"
https://www.youtube.com/watch?v=cVzXU_V-4-g
Найвеличніші сидять на галюциногенах
Вру треба зачиняти, правий Данілов (РНБОУ), бо це уже не демократія під час дії Особливо Періоду в Україні !!!
https://www.youtube.com/watch?v=785F9qmYZYo https://www.youtube.com/watch?v=785F9qmYZYo