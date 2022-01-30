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"Вони всі там вживають наркотики?": Депутат Європарламенту фон Крамон різко відреагувала на слова Арахамії про "сіяння паніки"

Депутатка Европейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель різко відреагувала на висловлювання голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахімії про те, що Захід та США "сіють паніку" щодо ризиків повномасштабного наступу російської армії на Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, у себе в Twitter політик поцікавилася, чи всі представники української влади вживають наркотики. Інакше пояснити для себе слова Давида Арахімії євродепутат не змогла.

"Вони всі там вживають наркотики в Україні, чи що там відбувається", - написала вона.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджував, що США та Захід сіють паніку своїми заявами щодо ймовірного вторгнення Росії до України.

Вони всі там вживають наркотики?: Депутат Європарламенту фон Крамон різко відреагувала на слова Арахамії про сіяння паніки 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо в такому режимі тривожності проіснувати 6-8 місяців - у нас будуть великі економічні наслідки, - Арахамія

Автор: 

Арахамія Давид (1106) Віола фон Крамон (28)


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Топ коментарі
+228
Не все. Некоторые просто дебилы
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30.01.2022 16:55 Відповісти
+150
Або дєбіли під наркотиками...
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30.01.2022 16:57 Відповісти
+131
Все...начиная с осла и далее все поголовье его зеленого стада...
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30.01.2022 16:56 Відповісти
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Питух абхазский.
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31.01.2022 02:04 Відповісти
""Они все там употребляют наркотики в Украине или что там происходит?" - написала она." Источник:

Да, они все наркоманы, а что?
Ведь когда Саакашвили-президент был под наркотой просвещенное европейское человечество это не волновало?

"Траву для кадила я не брал О.... как вставило!"
https://www.youtube.com/watch?v=cVzXU_V-4-g
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31.01.2022 02:45 Відповісти
да в семье не без урода.а ты себя давно в зеркале видела?
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31.01.2022 03:44 Відповісти
ЗЕбильная власть не пропустила еще ниодной возможности обосраться.
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31.01.2022 03:49 Відповісти
...кароче, когда Кучма был елбасы, Украина была самым самодостаточным и сильным государством , а потом пришли долбики с ульями и понеслось...
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31.01.2022 05:31 Відповісти
когда был кучма тебя еще в проекте не было))) кучма разворовал все что можно, он папа олигархата
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31.01.2022 06:19 Відповісти
наш недалекий народ думает по ленинский, что страной может управлять любая домохозяйка))) стыдно за украину.
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31.01.2022 06:17 Відповісти
после увольнения куратора наркопотока с оккупированных территорий гуглышвили и охранявшего поток руководителя военной разведки буданова трахамония и еже с ним почувствовали явную нехватку зелья и перешли уже на атомные химические... другими причинами объяснить явную антиукраинскую позицию зелени, дерьмака, того же трахамонии уже нельзя... умом тех падел не понять и остается только печень...
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31.01.2022 07:38 Відповісти
Та так воно і є. Баранахамія із зелохом нюхають з однієї доріжки.
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31.01.2022 07:39 Відповісти
Зе банда зрозуміло тягне " не туда " .... якщо ще 2 роки , то де ми опинимся ? в найкращому випадку без війни ,але в ізоляціїї та занепаду , бо така дебільність " ми не в НАТО , тому що це незалежить від України " дратує будь яку адекватну людину !!!! Наполягаю визначити , що аналіз січи у 2019 кандидата Зе був не його особистий ( бо не показував наркотиків ) , тому його влада НЕЛЕГЕТІМНА !!!!!
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31.01.2022 08:23 Відповісти
И це - обличчя України! Дожилися!
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31.01.2022 09:02 Відповісти
Наркотики? Ніт, не всі.
Найвеличніші сидять на галюциногенах
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31.01.2022 09:27 Відповісти
Для Кремля це корисні ідіоти. Найголовніше, щоб вони від нас не відвернулися через цю зелену плєсєнь. Тому що то буде біда....
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31.01.2022 09:44 Відповісти
У хламидии опять контекст выпал, и снова из жопы.
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31.01.2022 10:03 Відповісти
І таке зеленелайно ганьбить Україну під час московської окупації …
Вру треба зачиняти, правий Данілов (РНБОУ), бо це уже не демократія під час дії Особливо Періоду в Україні !!!
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31.01.2022 11:11 Відповісти
Не отвлекайте его, он сейчас китайский учит.
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31.01.2022 11:14 Відповісти
Шо плешивому царьку будет в Пекине на китайском в рыбьи глаза смотреть?
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31.01.2022 12:33 Відповісти
Трясця!.. Вже й за кордоном бачать те, на що нам давно дивитися гидко!
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31.01.2022 12:35 Відповісти
Детальний розбір, КОМПЕТЕНТНОГО аналітика пра зєлєнь, плісняву і наркоту.
https://www.youtube.com/watch?v=785F9qmYZYo https://www.youtube.com/watch?v=785F9qmYZYo

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31.01.2022 13:03 Відповісти
Бачили глаза що вибирали

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31.01.2022 13:09 Відповісти
Нарешті, гарний нарколог дав точний діагноз.
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31.01.2022 14:54 Відповісти
А скажіть- що вживає народ що кожен раз вибирає собі прип..дентів з відхиленнями . то зек.то алкаш .тепер наркоман .далі хто. ніби ще повії не було. алле народ прокидайтесь .включайте мізки .в усякому випадку в кого вони є.ми провалюємось в г...но все глибше. чи не пора спинитись?
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11.02.2022 13:54 Відповісти
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