"Вони всі там вживають наркотики?": Депутат Європарламенту фон Крамон різко відреагувала на слова Арахамії про "сіяння паніки"

Депутатка Европейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель різко відреагувала на висловлювання голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахімії про те, що Захід та США "сіють паніку" щодо ризиків повномасштабного наступу російської армії на Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, у себе в Twitter політик поцікавилася, чи всі представники української влади вживають наркотики. Інакше пояснити для себе слова Давида Арахімії євродепутат не змогла.

"Вони всі там вживають наркотики в Україні, чи що там відбувається", - написала вона.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджував, що США та Захід сіють паніку своїми заявами щодо ймовірного вторгнення Росії до України.

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