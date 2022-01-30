Сенат США впритул наблизився до узгодження законопроєкту про санкції проти Росії, - Reuters
Сенат США впритул наблизився до того, щоб домовитися щодо закону про санкції проти Росії за її агресію проти України. Очікується, що документ буде розглянуто на цьому тижні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як заявили агентству два сенатори, що працюють над законопроєктом про санкції проти Росії, Сенат США близький до узгодження документа.
За словами співрозмовників видання, голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес і представник республіканців Джеймс Ріш заявили, що збираються просунути цей законопроєкт на цьому тижні.
Менендес в інтерв'ю телеканалу CNN припустився можливості застосування обмежень проти Росії превентивно. "Деякі санкції можуть бути заздалегідь запроваджені за дії Росії, а потім "руйнівні санкції", якщо вона вторгнеться в Україну", - уточнив сенатор.
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Поклонники творчества Куравлева не могут поверить в трагедию и выражают слова соболезнования его близким - дочери Екатерине, сыну Василию и внукам. К слову, семья артиста его смерть пока никак не прокомментировала.Новость о том, что известного актера госпитализировали в Коммунарку из специального учреждения, как Куравлев оказался в стенах пансионата для пожилых людей.
Однак така стратегія також пов'язана з політичними та економічними ризиками. Жодна країна ще ніколи не намагалася запровадити широкі санкції проти таких великих фінансових інститутів та економіки розміром із російську. Аналітики кажуть, що «швидка і жорстка» відповідь, обіцяна Штатами, може потрясти великі економіки, особливо в Європі, і навіть поставити під загрозу стабільність світової фінансової системи.
Деякі аналітики також прогнозують, що у відповідь на жорсткі санкції Путін може зупинити постачання природного газу до Європи або здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.
Нині США намагаються сформувати такий набір санкцій, який завдасть максимально жорсткого удару по Росії та водночас стримає економічні ударні хвилі по всьому світу, у тому числі у Сполучених Штатах.
himThis
ТЁТЯ РОЗА
Проблема выборов нового президента в России каждый раз упирается в проблему невозможности избавиться от старого!
Только отключать полностью с планеты Земля - Япония.1945 г. Хиросима...
Запад проявил минимальную твердость.. Решили добивать !? Браво !!! Мы и весь Мир только - ЗА !!!