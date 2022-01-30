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Новини Санкції проти Росії
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Сенат США впритул наблизився до узгодження законопроєкту про санкції проти Росії, - Reuters

Сенат США впритул наблизився до узгодження законопроєкту про санкції проти Росії, - Reuters

Сенат США впритул наблизився до того, щоб домовитися щодо закону про санкції проти Росії за її агресію проти України. Очікується, що документ буде розглянуто на цьому тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як заявили агентству два сенатори, що працюють над законопроєктом про санкції проти Росії, Сенат США близький до узгодження документа.

За словами співрозмовників видання, голова комітету Сенату з міжнародних відносин Боб Менендес і представник республіканців Джеймс Ріш заявили, що збираються просунути цей законопроєкт на цьому тижні.

Менендес в інтерв'ю телеканалу CNN припустився можливості застосування обмежень проти Росії превентивно. "Деякі санкції можуть бути заздалегідь запроваджені за дії Росії, а потім "руйнівні санкції", якщо вона вторгнеться в Україну", - уточнив сенатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський більше зацікавлений у твітер-війнах з американськими лідерами, ніж у захисті своєї країни, - сенатор США Мерфі

Автор: 

санкції (12097) Сенат США (609)


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Топ коментарі
+21
Амерам-черговий респект...
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30.01.2022 17:40 Відповісти
+10
В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики Кремля по отношению к Украине и Крыму. В одном из редких интервью накануне своего 80-летнего юбилея хвалил Владимира Путина, бранил США и выразил мнение, что Россия - "спасение мира", поскольку другим неведомы понятия "душа" и "доброта".
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30.01.2022 17:51 Відповісти
+8
Земля ему стекловатой! Пускай горит в аду
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30.01.2022 17:46 Відповісти
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Амерам-черговий респект...
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30.01.2022 17:40 Відповісти
Республіканцям.. бо гівнюки демократо-комуністи тільки н а поступки москалям спроможні
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30.01.2022 18:03 Відповісти
Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни
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30.01.2022 17:41 Відповісти
Зюзю слушал?
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30.01.2022 17:43 Відповісти
это что?
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30.01.2022 17:45 Відповісти
Это стеб над зезе, но и пост ваш не по теме статьи.
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30.01.2022 17:47 Відповісти
Недавно у 85-летнего артиста обнаружили воспаление легких, более того, у него было диагностировано серьезное поражение мозга. В последние дни жизни звезды фильма «Афоня» не мог есть самостоятельно - в его желудок была вставлена трубка, через которую поступало питание.

Поклонники творчества Куравлева не могут поверить в трагедию и выражают слова соболезнования его близким - дочери Екатерине, сыну Василию и внукам. К слову, семья артиста его смерть пока никак не прокомментировала.Новость о том, что известного актера госпитализировали в Коммунарку из специального учреждения, как Куравлев оказался в стенах пансионата для пожилых людей.
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30.01.2022 17:44 Відповісти
Це солідний вік. Дай Бог кожному
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30.01.2022 17:46 Відповісти
Земля ему стекловатой! Пускай горит в аду
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30.01.2022 17:46 Відповісти
В 2014 году Куравлев подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики Кремля по отношению к Украине и Крыму. В одном из редких интервью накануне своего 80-летнего юбилея хвалил Владимира Путина, бранил США и выразил мнение, что Россия - "спасение мира", поскольку другим неведомы понятия "душа" и "доброта".
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30.01.2022 17:51 Відповісти
хорошо что оно сдохло в хосписе овощем, брошенное даже детьми
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30.01.2022 17:56 Відповісти
Билет ему на концерт Кобзона.
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31.01.2022 20:29 Відповісти
собаке - собачья смерть
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30.01.2022 17:56 Відповісти
собаки ні до чого, добрі істоти
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30.01.2022 22:17 Відповісти
Главное чтобы ЗЕлупента не раскумарило, а то опять начнет всех успокаивать.
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30.01.2022 17:42 Відповісти
Теперь главное, чтобы зюзя и его че(б)лядь херню не сказали.
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30.01.2022 17:42 Відповісти
а это уже на санкции врядли повлияет .американцы закусились с кацапами.теперь уже кто первым моргнет.
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30.01.2022 18:51 Відповісти
Колишній високопосадовець в Офісі політики економічних санкцій Держдепартаменту часів Обами Едвард Фішман стверджує, що такі жорсткі санкції вдарять по всій російській економіці, і це «безумовно, вплине на звичайних росіян», оскільки Вашингтон планує «вибити» опори, на яких тримається вся російська фінансова система.


Однак така стратегія також пов'язана з політичними та економічними ризиками. Жодна країна ще ніколи не намагалася запровадити широкі санкції проти таких великих фінансових інститутів та економіки розміром із російську. Аналітики кажуть, що «швидка і жорстка» відповідь, обіцяна Штатами, може потрясти великі економіки, особливо в Європі, і навіть поставити під загрозу стабільність світової фінансової системи.

Деякі аналітики також прогнозують, що у відповідь на жорсткі санкції Путін може зупинити постачання природного газу до Європи або здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.


Нині США намагаються сформувати такий набір санкцій, який завдасть максимально жорсткого удару по Росії та водночас стримає економічні ударні хвилі по всьому світу, у тому числі у Сполучених Штатах.
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30.01.2022 17:46 Відповісти
Коронавірус пережили. А колорадів і подавно переживемо. Ось як вони без "картоплі" протримаються. Північна Корея через пів-року сіно з соломою запросили.
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30.01.2022 18:04 Відповісти
Friends Sorry for himThis
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30.01.2022 17:48 Відповісти
пора уже задуматься о свободных выборах на болотах. конечно, там 70% наберет кпсс, но первый блин комом
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30.01.2022 17:53 Відповісти




ТЁТЯ РОЗА



Проблема выборов нового президента в России каждый раз упирается в проблему невозможности избавиться от старого!

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30.01.2022 18:54 Відповісти
нафига вы постите это гавно с рашкованского медиа простору? оно нам надо?
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30.01.2022 18:59 Відповісти
конечно надо...чтобы не быть такими ,как они.
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30.01.2022 19:07 Відповісти
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30.01.2022 17:54 Відповісти
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30.01.2022 17:56 Відповісти
Только SWIFT и личные активы Путина трогать не будут. Аналитики просчитают, что бы РФ случайно не развалилась. Тут с США у нас кардинально различные цели.
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30.01.2022 17:58 Відповісти
У кацапов напрочь отключены мозги, и отключение swift они даже не ощутят.
Только отключать полностью с планеты Земля - Япония.1945 г. Хиросима...
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31.01.2022 00:03 Відповісти
Чого вже кота за хвіст тягти? Давайте вже торгове ембарго впроваджувати на все що стосується Рф. Оголосити Гібралтар виключно зоною інтересів ЄС. Московітам шлях у Крим тільки через Суецький канал. Після поклону фараонам. Поки СВІФТ не відключили. Нехай юанями запасаються. Викупляти Сибір у китайців. Газова атака пішла у зворотному напрямку. Вітер раптово змінився.
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30.01.2022 18:01 Відповісти
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30.01.2022 18:02 Відповісти
саме така відповідь у вигляді санкцій кацапам потрібно дати на їх запит-
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30.01.2022 18:01 Відповісти
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30.01.2022 18:04 Відповісти
Главное- кошельки }{уйла трахнуть все сразу. Особенно у которых "дома хоккейные площадки".
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30.01.2022 18:09 Відповісти
Уровень загазованности бункера снова достиг предела. Скоро у Писькова начнут выпадать усы, а у Захеровой волосы немытые. Остается интригой что на этот раз **** Беева себе что-нибудь сломает.
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30.01.2022 18:17 Відповісти
Кажуть шо Порошенко и Байден нашли бабло Голобородьки в Лондоне...где дЕрмак и Зеля живуть в одном Пенхаузе...только этажи разные...
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30.01.2022 18:37 Відповісти
Це є дуже добре, скотину- матушку загнати до стойла і забити
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30.01.2022 18:49 Відповісти
Менендес и Круз самые жесткие ястребы у республиканцев сейчас
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30.01.2022 19:03 Відповісти
Тут ше кажуть вумні люди шо Кучма Коломойский и Голобородька мільярди гшривен прикопали з КОВИД баблосів....десь 170 ярдів...та брешуть моцкалі...Зеля бере не меньш 500 ярдів Коломомойши...
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30.01.2022 19:10 Відповісти
Путин не просто отступает - он бежит и блеф не сработал, и плана "Б" у них - нет !!!
Запад проявил минимальную твердость.. Решили добивать !? Браво !!! Мы и весь Мир только - ЗА !!!

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30.01.2022 19:25 Відповісти
Поделитесь санкциями с Злебобами, а то у них всё слишком хорошо а мудрий нарид бидние
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30.01.2022 20:18 Відповісти
завтра о 17 годині дивіться Радбез про війну в Україні, цікаво що покажуть
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30.01.2022 22:25 Відповісти
Вони там у сенаті геть подуріли - так засмучувати шмарклю!
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31.01.2022 10:42 Відповісти
 
 