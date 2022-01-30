Український воїн отримав поранення біля Станиці Луганської внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, - штаб ООС

Один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних військ біля смт Станиця Луганська в неділю, 30 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - сказано в повідомленні.

Загалом від початку доби станом на 17.00 з боку російських найманців зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

"У напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим "тиші" на Донбасі зберігається третю добу, - штаб ООС