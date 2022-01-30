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Український воїн отримав поранення біля Станиці Луганської внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, - штаб ООС

Український воїн отримав поранення біля Станиці Луганської внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, - штаб ООС

Один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних військ біля смт Станиця Луганська в неділю, 30 січня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - сказано в повідомленні.

Загалом від початку доби станом на 17.00 з боку російських найманців зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

"У напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим "тиші" на Донбасі зберігається третю добу, - штаб ООС

Автор: 

обстріл (29128) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+33
Одужання нашому воіну !!

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30.01.2022 17:57 Відповісти
+19
закончилось "перемирие"? никто и не сомневался. у бени нет 300 голосов
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30.01.2022 17:59 Відповісти
+13
Що вже все, перемирья того, як його капець.
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30.01.2022 17:58 Відповісти
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Одужання нашому воіну !!

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30.01.2022 17:57 Відповісти
это да, но завтра увидим очередную ложь от зеЛоза.. типа:
"4й день нет никаких обстрелов из ордло.."
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30.01.2022 18:47 Відповісти
Що вже все, перемирья того, як його капець.
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30.01.2022 17:58 Відповісти
закончилось "перемирие"? никто и не сомневался. у бени нет 300 голосов
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30.01.2022 17:59 Відповісти
Не витримали нерви у ...йла. Це вам укри за ірландців, які Шойгу послали з Північного моря на ..... оленям. Дебіли, ***..... У цьому лавров дійсно правий.
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30.01.2022 18:09 Відповісти
так обстрелов три дня нет, звидкиля поранення?
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30.01.2022 18:11 Відповісти
из вранья правительства. ты, кстати. лапотник не надейся, что ВСУ выполнит все приказы коллаборационистов на банковой.
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30.01.2022 18:17 Відповісти
Ну что рубаем Дерьмаку руку. Ето он подписывал перемирие с террористами
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30.01.2022 18:13 Відповісти
А три дня радостно рапортовали про тишину. Всю умильную малину попортили про прекращение огня.
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30.01.2022 18:14 Відповісти
ай-яй-яй, а зюзи три дня хвалили оккупантов какие они пушистые, в прайм-тайм
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30.01.2022 18:16 Відповісти
от і все припинення вогню, яким так похвалялася зевлада
дєрьмаку полум'яний привіт
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30.01.2022 18:31 Відповісти
Ермак, это и есть режим тишины? Ты ж в Париже говорил о том, что с рашистским козаком обо всём договорился?
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30.01.2022 19:06 Відповісти
Фокус-покус з перемирям не вдався, і куратори-************* не допомогли, ледве 3 дні тримали орків за руки. Не довів ******* для мене що з @уйлом і його бандою в лугандоні мож домовитись. Українці за мир на Донбасі але без москалів, нехай спочатку ******* з дерьмаком домовляться про повний фізичний контроль України на держкордоні, тоді побачимо
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30.01.2022 19:15 Відповісти
Кто интересуется ситуацией на оккупированной территории Донбасса, сегодня вышел первый за последние годы репортаж англоязычного СМИ с этих территорий: https://youtu.be/OQAtFXgHoBU
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30.01.2022 21:38 Відповісти
надо это менять. Выстрелил москальский миномёт - в него наш дрон бросил бомбу. Как Израиль в ответ на отбстрелы, автоматически. И поставить там роботизированную стену из робопулётётов. У Южной Кореи есть такие. Любое существо больше 30 см будет становиться удобренимем, хоть кто, любой кто засеётся пулемётом. Там стоит компьютер который наводится на это движущееся существо и устраняет цель. Предупреждали ж.

А вообще, а если украиснкая стоона палит в боевиков, они отвечают или у них тоже есть приказ сдерживаться?
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30.01.2022 23:20 Відповісти
 
 