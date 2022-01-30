Український воїн отримав поранення біля Станиці Луганської внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, - штаб ООС
Один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних військ біля смт Станиця Луганська в неділю, 30 січня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.
"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - сказано в повідомленні.
Загалом від початку доби станом на 17.00 з боку російських найманців зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
"У напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів", - йдеться у звіті.
Топ коментарі
+33 Amber
показати весь коментар30.01.2022 17:57 Відповісти Посилання
+19 Иван Иван #488996
показати весь коментар30.01.2022 17:59 Відповісти Посилання
+13 Yaroslav Buk
показати весь коментар30.01.2022 17:58 Відповісти Посилання
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"4й день нет никаких обстрелов из ордло.."
дєрьмаку полум'яний привіт
А вообще, а если украиснкая стоона палит в боевиков, они отвечают или у них тоже есть приказ сдерживаться?