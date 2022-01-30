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Новини Коронавірус і карантин
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Німеччина знову посилила правила в'їзду для українців: невакциновані мають піти на карантин

Німеччина знову посилила правила в'їзду для українців: невакциновані мають піти на карантин

ФРН додала Україну та низку інших держав до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом. Запроваджено жорсткіші правила в'їзду, починаючи з 30 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Люди, які в'їжджають на територію ФРН з України (за винятком, якщо вони повністю щеплені або одужали від COVID-19), мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту. Перед в'їздом до країни необхідно зареєструватись на відповідному сайті і внести туди свої дані про вакцинацію. Діти до 12 років повинні перебувати в карантині протягом п'яти днів і можуть завершити його без тесту на коронавірус. Ці вимоги стосуються осіб з будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів відвідували країни зі списку високого ризику.

Окрім України з 30 січня до переліку також увійшли Афганістан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французька заморська територія Нова Каледонія.

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Обмеження діятимуть до 3 березня і потім будуть переглянуті.

Як повідомлялось, Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року до 9 січня 2022 року, коли її виключили звідти у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

Автор: 

Німеччина (7479) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Конституционный суд Австрии требует ответов на данные и факты, касающиеся масок, правил блокировки, госпитализаций и смертей. Минздрав просят дать ответ до 18 февраля (ОРФ)
Хорошо, что в Австрии хоть суд остался. А у бюргеров одни агенты газпрома и ВОЗа остались...

И если смотреть по этим уколам, то не только эти все гмо-инъекции из одной бочки разливают, но и исполняющих роль президентов тоже - они все рекламируют укалывание. Теперь становится понятно почему Трампа убрали "всем миром" и понятно, что имел ввиду ***** Шваб, когда открытым текстом говорил: Трамп - это единственный, кто стоит у нас на пути.. (с)
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30.01.2022 19:06 Відповісти
+6
Я нікого не закликаю мене слухати чи брати до уваги те що я кажу. Особливо таких як Ви. Я нікого не лякаю і не бʼюся в істериці. Це власне особиста справа кожного що йому робити. Можете робити що та як Вам завгодно. Власне мені байдуже - це Ваш вибір. Я просто кажу про своє ставлення до всього цього шабашу. На це я маю право? Я сам вже перехворів на ковід, дружина перехворіла, днями з лікарнні забрали чотримісячну онуку. Слава Богу лікували всіх одразу, як потрібно, а не так як рекомендує ВОЗ та наш МОЗ. Як бачите поки що пишу тут свої пости, хоч це Вас дуже дратує. Робіть що хочете. Не лізьте тільки до нас зі своїми дебільними вказівками. Тим більше, що вони аж ніяк не дають ефекту. Пандемія триває. І щось мені підказує, що і надалі буде тривати. І залякувать мене не треба. Я вже там був і вже перехворів. Тому знаю що являє собою цей ковід з власного досвіду і ставлюся до нього досить спокійно. Як раніше ставився до будь якого ГРВІ чи грипу. Свої істерики при собі залиште. На третьому році пандемії вони на мене не діють. І до так званих лабораторних тестів на ковід в мене своє особисте ставлення. Теж маю на це право.
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30.01.2022 23:26 Відповісти
+3
Для карантина немчуры открыли бы концлагеря что ли....
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30.01.2022 18:33 Відповісти
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шайзэ...
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30.01.2022 18:28 Відповісти
кароче гитлеровцы за спутник двумя руками..
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30.01.2022 18:29 Відповісти
Для карантина немчуры открыли бы концлагеря что ли....
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30.01.2022 18:33 Відповісти
що ні канцлер, то лайно(
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30.01.2022 19:31 Відповісти
А що змінилося? Перед цим неваецинлваних з метою туризму в загалі не впускали. А з пиьань роботи , навчання чи з сімейних питань - достатньо було тільки негативного тесту, без вакцинації.
Типу неваецинлвпні тур чим вірус розносять, а неваецинлвпні робітники та студенти - ні.
Дивна логіка
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30.01.2022 18:36 Відповісти
Ковід, цн така річ, що не знаєш, де її підхопиш. Приклад - Ізраїль, де вакцинували майже 100%, а тепер лютує пандемія.
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30.01.2022 18:49 Відповісти
Звісно. ГРВІ воно і в Африці ГРВІ як його не називай. Кожного року завжди хворіли. Шабашу та танців з бубнами з цього ніхто не робив. Лікувались потроху та й усе.
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30.01.2022 19:48 Відповісти
*****..тим юзерам що слухають пропаГандонів типу Странніка.

маєте вибір.

Вакцинація або реанімація.

По данным на 30 января, в больницах Одессы находятся 436 пациентов с COVID-19, из них 263 - в тяжелом состоянии. Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, в городской клинической инфекционной больнице пребывают 146 пациентов с COVID-19, из них 22 человека - в состоянии средней тяжести, 124 пациента - в тяжелом состоянии, в том числе, четыре человека на ИВЛ. В городской больнице №5 проходят лечение 76 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в ГКБ №1 - 44 пациента, в ГКБ №10 - 42 человека, в детской городской больнице №3 - 107 детей.

Источник: https://odessa.online/v-odesskih-bolnitsah-nahodyatsya-263-patsienta-s-covid-19-v-tyazhelom-sostoyanii/
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30.01.2022 22:39 Відповісти
Я нікого не закликаю мене слухати чи брати до уваги те що я кажу. Особливо таких як Ви. Я нікого не лякаю і не бʼюся в істериці. Це власне особиста справа кожного що йому робити. Можете робити що та як Вам завгодно. Власне мені байдуже - це Ваш вибір. Я просто кажу про своє ставлення до всього цього шабашу. На це я маю право? Я сам вже перехворів на ковід, дружина перехворіла, днями з лікарнні забрали чотримісячну онуку. Слава Богу лікували всіх одразу, як потрібно, а не так як рекомендує ВОЗ та наш МОЗ. Як бачите поки що пишу тут свої пости, хоч це Вас дуже дратує. Робіть що хочете. Не лізьте тільки до нас зі своїми дебільними вказівками. Тим більше, що вони аж ніяк не дають ефекту. Пандемія триває. І щось мені підказує, що і надалі буде тривати. І залякувать мене не треба. Я вже там був і вже перехворів. Тому знаю що являє собою цей ковід з власного досвіду і ставлюся до нього досить спокійно. Як раніше ставився до будь якого ГРВІ чи грипу. Свої істерики при собі залиште. На третьому році пандемії вони на мене не діють. І до так званих лабораторних тестів на ковід в мене своє особисте ставлення. Теж маю на це право.
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30.01.2022 23:26 Відповісти
... Це власне особиста справа кожного що йому робити.
Американці п'ють ліки для коней і опиняються в лікарні. До чого тут Ілон Маск?
Івермектин не довів ефективність проти COVID-19, але люди вірять шоумену Джо Рогану


Власники американських ветаптек, коли у них просять продати івермектин - поширений засіб проти паразитів для тварин, вимагають від клієнтів спочатку показати селфі з конем чи коровою: бо замість того, щоб давати препарат худобі, люди приймають його самі. А у канадській Альберті з того ж приводу цей медикамент взагалі вилучили з продажу. Все це має вигляд нісенітниці, вигаданої після косячку доброї каліфорнійської трави (до речі, ця рослина у нашій історії ще з'явиться і відіграватиме у ній нехай не головну, але важливу роль). Але ні - це реальність.
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30.01.2022 23:52 Відповісти
Так відомо що наприклад проносне від нежиті навряд чи допоможе. Хіба що спрацює ефект плацебо. Ключове в моєму пості не власне лікування. Ключове своєчасне лікування ГРВІ препаратами від ГРВІ. Якими? Це власне лікар призначає. В наших сімейних лікарів, більшістю терапевтів в минулому, в лікуванні ГРВІ досить великий досвід. Тільки не треба їм заважати та називати знахарями. Ось і усе. А власне Ви звісно можете лікуватись і засобом від паразитів для тварин. Це власне Ваша особиста справа. Доречі ціаністий калій радикально проблему усуне. Тільки ось нажаль разом з пацієнтом.
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31.01.2022 00:00 Відповісти
Можуть пояснити, мовляв, так ми підтримуємо Україну, якщо почнеться війна: не пускаємо мобілізаційний ресурс...
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30.01.2022 18:56 Відповісти
>Разведка Украины вывезла секретные материалы и оборудование из своей штаб-квартиры в Киеве, сообщила в субботу, 29 января, газета The Washington Post со ссылкой на информированных собеседников. По их словам, документы перевезли в безопасные места на западе страны.

Издание отмечает, что вывоз материалов разведки, как и поставки Украине оружия от союзников, указывают на то, что украинские власти допускают возможность вторжения России и готовятся к войне.

а зелох нам втирает...
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30.01.2022 19:01 Відповісти
Ти о чем..работник мертветчука- ківи..
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30.01.2022 19:10 Відповісти
это dw.com пишет
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30.01.2022 19:14 Відповісти
что пишет тут ДВ!! про Действующего Президента Украины.. не вижу.. от твой выперд вижу..
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31.01.2022 12:25 Відповісти
Конституционный суд Австрии требует ответов на данные и факты, касающиеся масок, правил блокировки, госпитализаций и смертей. Минздрав просят дать ответ до 18 февраля (ОРФ)
Хорошо, что в Австрии хоть суд остался. А у бюргеров одни агенты газпрома и ВОЗа остались...

И если смотреть по этим уколам, то не только эти все гмо-инъекции из одной бочки разливают, но и исполняющих роль президентов тоже - они все рекламируют укалывание. Теперь становится понятно почему Трампа убрали "всем миром" и понятно, что имел ввиду ***** Шваб, когда открытым текстом говорил: Трамп - это единственный, кто стоит у нас на пути.. (с)
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30.01.2022 19:06 Відповісти
Трамп не единственный. За Трампом стоИт значительная часть правящего класса, которая очень зла: ей обещали "новый мировой порядок", а за её спиной готовили разрушение США и передачу роли "мирового полицейского" Китаю.
Обратите внимание: байденовской администрации не позволили реализовать ничего из её программы, а с ноября её влияние будет обнулено вообще, если республиканцы грамотно проведут избирательную кампанию на промежуточных выборах.
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30.01.2022 22:29 Відповісти
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31.01.2022 00:17 Відповісти
А на кой туда ехать, в ту русскую подстилку?.
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30.01.2022 19:11 Відповісти
Ангела Шмеркель...ты почему спишь только со Штирлицем пастором Шлагои и прлофессором Плейшнером..?Герр Мюллер я ж кремлевская Ш(вабра...,а в у КГБистов один путь...ЭШАФОТ...
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30.01.2022 19:15 Відповісти
Та можете взагалі кордони для нас закрити, колаборанти
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30.01.2022 20:40 Відповісти
То вони для антиваксерів погіршилися правила в'їзду , а не для українців . Правильно зробили . Нема чого заразу розносити . А для вакцинованих нічого не змінилося в правилах в'їзду.
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30.01.2022 20:53 Відповісти
До кладовища в'їзд для вакцинованих безкоштовно...
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30.01.2022 21:54 Відповісти
Світовий лідер з захворювання Франція а до "чорного списку" потрапляє Україна! "Нормандський формат" як він є!
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30.01.2022 20:58 Відповісти
Ідіоти з головою не дружать зовсім. Вже ж на кожному каналі триндять, щовакцина не спасає від нового штаму... а йти на карантин мають лише невакциновані... Дійсно, що логіка і розум вже не в ціні... Рулить дебілізм...
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30.01.2022 21:53 Відповісти
Во всех этих "правилах" нет никакой научной логики, разумеется. Речь идёт просто о нежелании хозяев видеть на территории Германии людей, несогласных с ковидной афёрой.
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30.01.2022 22:30 Відповісти
 
 