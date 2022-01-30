Німеччина знову посилила правила в'їзду для українців: невакциновані мають піти на карантин

ФРН додала Україну та низку інших держав до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом. Запроваджено жорсткіші правила в'їзду, починаючи з 30 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Люди, які в'їжджають на територію ФРН з України (за винятком, якщо вони повністю щеплені або одужали від COVID-19), мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту. Перед в'їздом до країни необхідно зареєструватись на відповідному сайті і внести туди свої дані про вакцинацію. Діти до 12 років повинні перебувати в карантині протягом п'яти днів і можуть завершити його без тесту на коронавірус. Ці вимоги стосуються осіб з будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів відвідували країни зі списку високого ризику.

Окрім України з 30 січня до переліку також увійшли Афганістан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французька заморська територія Нова Каледонія.

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Обмеження діятимуть до 3 березня і потім будуть переглянуті.

Як повідомлялось, Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року до 9 січня 2022 року, коли її виключили звідти у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.