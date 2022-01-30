Німеччина знову посилила правила в'їзду для українців: невакциновані мають піти на карантин
ФРН додала Україну та низку інших держав до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом. Запроваджено жорсткіші правила в'їзду, починаючи з 30 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Люди, які в'їжджають на територію ФРН з України (за винятком, якщо вони повністю щеплені або одужали від COVID-19), мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту. Перед в'їздом до країни необхідно зареєструватись на відповідному сайті і внести туди свої дані про вакцинацію. Діти до 12 років повинні перебувати в карантині протягом п'яти днів і можуть завершити його без тесту на коронавірус. Ці вимоги стосуються осіб з будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів відвідували країни зі списку високого ризику.
Окрім України з 30 січня до переліку також увійшли Афганістан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французька заморська територія Нова Каледонія.
Обмеження діятимуть до 3 березня і потім будуть переглянуті.
Як повідомлялось, Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року до 9 січня 2022 року, коли її виключили звідти у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.
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Дивна логіка
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По данным на 30 января, в больницах Одессы находятся 436 пациентов с COVID-19, из них 263 - в тяжелом состоянии. Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, в городской клинической инфекционной больнице пребывают 146 пациентов с COVID-19, из них 22 человека - в состоянии средней тяжести, 124 пациента - в тяжелом состоянии, в том числе, четыре человека на ИВЛ. В городской больнице №5 проходят лечение 76 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в ГКБ №1 - 44 пациента, в ГКБ №10 - 42 человека, в детской городской больнице №3 - 107 детей.
Источник: https://odessa.online/v-odesskih-bolnitsah-nahodyatsya-263-patsienta-s-covid-19-v-tyazhelom-sostoyanii/
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Издание отмечает, что вывоз материалов разведки, как и поставки Украине оружия от союзников, указывают на то, что украинские власти допускают возможность вторжения России и готовятся к войне.
а зелох нам втирает...
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И если смотреть по этим уколам, то не только эти все гмо-инъекции из одной бочки разливают, но и исполняющих роль президентов тоже - они все рекламируют укалывание. Теперь становится понятно почему Трампа убрали "всем миром" и понятно, что имел ввиду ***** Шваб, когда открытым текстом говорил: Трамп - это единственный, кто стоит у нас на пути.. (с)
Обратите внимание: байденовской администрации не позволили реализовать ничего из её программы, а с ноября её влияние будет обнулено вообще, если республиканцы грамотно проведут избирательную кампанию на промежуточных выборах.