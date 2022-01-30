Якщо в РФ дійсно не хочуть війни, нехай відводять війська від кордонів і з території України, - Кулеба
Росія має продовжити дипломатичну співпрацю та відвести збройні сили від кордонів і з території України.
Про це написав в твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо російські посадовці серйозно говорять, що не хочуть нової війни, Росія має продовжити дипломатичну співпрацю та відвести збройні сили, які вона зібрала вздовж кордонів і на тимчасово окупованих територіях України. Єдиний відповідальний шлях - дипломатія", - підкреслив він.
Нагадаємо, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія не загрожує Україні.
Топ коментарі
+16 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар30.01.2022 21:49 Відповісти Посилання
+11 Ревизор
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+10 Гыг с Вами
показати весь коментар30.01.2022 22:24 Відповісти Посилання
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ніхто такої заяви не чикав.....
мужик......
а точніше, обгорілий бурятский підарас. тіпа кабздон
и пусть они это озвучат на камеру (видео))) пока)... громко и не мямля...
}{уйло просто решило потренировать своих Ванек на морозце.
Найдите эту статью 14 июня 1941 года...братья немцы и Совки это вам не Степан Бандера фашист...Хоть поржем...с баранов МАВЗОЛЕЙНЫХ....
Слушаю прессуху Зе, перед иностранными журналистами.
Этого паяца втянули в геополитическую игру, а оно продолжает мыслить с сегодня на завтра, то есть тактически а не стратегически.
Криворожский паяц. Убогий…
Не обучаем.
Совок.
Позор Украины на этом этапе.
Есть Надежда, что его будут просто игнорировать, ибо тупой.
Жаль, что он не прошёл даже уличных битв в криворожье, а тупо кривлялся на сцене Маслюкова….
Идиот…
Стыдно за его " открытую политику" лоха.
Вопросы иностранных корреспондентов, это пас в общую стратегию против РФ, а этот поц все мажет….
Стыдоба…
Он просто поверхностный лох, безвозможности понимания всех глубинных процессов.
Это наша беда.
Это ***** невозможно слушать поток сознания паяца….
Оно думает, что перед ним публика 95 квартала…
Вообщем говорит правильные вещи, но абзацы вырваны из контекста, похож на человека которому рассказали как ходят фигуры в шахматах и оно радуется, что делает правильные ходы фигурами, но совсем не понимает, что ходить нужно не просто так, а понимать разыгрываемые комбинации…
Восьмиклассник отвечает на вопросы профессоров…
Это ******…
Он даже не враг, а просто идиот…
Но, электорату, который тоже знает как ходят фигуры, это заходит.
Проклятая демократия для люмпенов.
Марк Гордиенко
Andrei Piontkovsky
В кремлевских СМИ развернулась массовая операция прикрытия на тему « Почему мы обосрались идти на войну с Украиной».
1). Мы и не собирались.
2). Только этого и ждут наши враги.
3). Мы уже достигли всех своих целей.
Министерский портфель от слуг-уродов несовместим с такими заявлениями.