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Новини Війна
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Якщо в РФ дійсно не хочуть війни, нехай відводять війська від кордонів і з території України, - Кулеба

Якщо в РФ дійсно не хочуть війни, нехай відводять війська від кордонів і з території України, - Кулеба

Росія має продовжити дипломатичну співпрацю та відвести збройні сили від кордонів і з території України.

Про це написав в твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо російські посадовці серйозно говорять, що не хочуть нової війни, Росія має продовжити дипломатичну співпрацю та відвести збройні сили, які вона зібрала вздовж кордонів і на тимчасово окупованих територіях України. Єдиний відповідальний шлях - дипломатія", - підкреслив він.

Нагадаємо, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія не загрожує Україні.

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Автор: 

росія (66021) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+16
Кулеба, напишите эти слова крупными буквами и дай прочитать ЗЕнелоху и хламидии...
и пусть они это озвучат на камеру (видео))) пока)... громко и не мямля...
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30.01.2022 21:49 Відповісти
+11
Обратите внимание, что вероятность широкомасштабного российского вторжения отрицали только сама россия и... зеленский.

Слушаю прессуху Зе, перед иностранными журналистами.

Этого паяца втянули в геополитическую игру, а оно продолжает мыслить с сегодня на завтра, то есть тактически а не стратегически.

Криворожский паяц. Убогий…

Не обучаем.

Совок.

Позор Украины на этом этапе.

Есть Надежда, что его будут просто игнорировать, ибо тупой.

Жаль, что он не прошёл даже уличных битв в криворожье, а тупо кривлялся на сцене Маслюкова….

Идиот…

Стыдно за его " открытую политику" лоха.

Вопросы иностранных корреспондентов, это пас в общую стратегию против РФ, а этот поц все мажет….

Стыдоба…

Он просто поверхностный лох, безвозможности понимания всех глубинных процессов.

Это наша беда.

Это ***** невозможно слушать поток сознания паяца….

Оно думает, что перед ним публика 95 квартала…

Вообщем говорит правильные вещи, но абзацы вырваны из контекста, похож на человека которому рассказали как ходят фигуры в шахматах и оно радуется, что делает правильные ходы фигурами, но совсем не понимает, что ходить нужно не просто так, а понимать разыгрываемые комбинации…

Восьмиклассник отвечает на вопросы профессоров…

Это ******…

Он даже не враг, а просто идиот…

Но, электорату, который тоже знает как ходят фигуры, это заходит.

Проклятая демократия для люмпенов.

Марк Гордиенко
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30.01.2022 22:05 Відповісти
+10




Andrei Piontkovsky



В кремлевских СМИ развернулась массовая операция прикрытия на тему « Почему мы обосрались идти на войну с Украиной».
1). Мы и не собирались.
2). Только этого и ждут наши враги.
3). Мы уже достигли всех своих целей.
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30.01.2022 22:24 Відповісти
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о це мля, дав.
ніхто такої заяви не чикав.....
мужик......
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30.01.2022 21:43 Відповісти
полку писателей-фантастов прибыло...
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30.01.2022 21:44 Відповісти
давай нам еще какую нибудь пропагандонскую картинку с опровержением)
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30.01.2022 21:51 Відповісти
ты реально недоразвитый?в гуглах сравни ввп польши и мокшании для начала..
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30.01.2022 21:55 Відповісти
Так ничего же небыло????
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30.01.2022 21:45 Відповісти
Буряти схвалюють !
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30.01.2022 21:45 Відповісти
Это же чёрная оспа!
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30.01.2022 21:52 Відповісти
Ибо *****, как говорили старожилы этого бурята-как я рада и наши хлопцы на передке объяснили очевидную истину: ***** шастать, свой же ***** за свое же получишь и шея болтаться не будет.
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30.01.2022 22:17 Відповісти
це не овца, а защітнік руськага міра.
а точніше, обгорілий бурятский підарас. тіпа кабздон
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30.01.2022 22:28 Відповісти
Ага виведуть, а 130 тис зайдуть.
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30.01.2022 21:46 Відповісти
за пивом разве что зайдут перед пропускным пунктом
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30.01.2022 21:50 Відповісти
Кулеба, напишите эти слова крупными буквами и дай прочитать ЗЕнелоху и хламидии...
и пусть они это озвучат на камеру (видео))) пока)... громко и не мямля...
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30.01.2022 21:49 Відповісти
в камере...на языке жестов...
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30.01.2022 22:04 Відповісти
О чем Вы? Напишите....этим двум надо сразу картинку рисовать.
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30.01.2022 22:25 Відповісти
не...ну если очень крупными буквами? )))) ну или в "ухе" суфлером громко продиктовать? )))
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30.01.2022 22:31 Відповісти
боюсь Кулебу скоро снимут. а он у нас от какой партии избирался?
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30.01.2022 21:50 Відповісти
Так ведь главзебил сказал, что никакой угрозы нет.
}{уйло просто решило потренировать своих Ванек на морозце.
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30.01.2022 21:50 Відповісти
Де заява головнокомандуючого і президента України?
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30.01.2022 21:53 Відповісти
лучше пусть молчит!
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30.01.2022 22:14 Відповісти
тю, та зе наче пересунув кордон, чи шо?
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30.01.2022 21:55 Відповісти
Тут уместно вспомнить статью на первой полосе газеты ПРАВДА 14 июня 1941 года,где НарКом Молотов сказал...братская Германия не собирается нападать на СССР,потому что есть братский договор...на США и Британия пытаются нас столкнуть лбами...с товарищем Гитлером...

Найдите эту статью 14 июня 1941 года...братья немцы и Совки это вам не Степан Бандера фашист...Хоть поржем...с баранов МАВЗОЛЕЙНЫХ....
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30.01.2022 21:57 Відповісти
Заберіть у цього першокласника твітер, а то вже задовбав, а поважні змі теражирують цю маячню
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30.01.2022 21:57 Відповісти
Для кацапов дипломатия это когда им ножки буша шлют..
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30.01.2022 21:58 Відповісти
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30.01.2022 22:00 Відповісти
Лучше бы они черной оспой заразились
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30.01.2022 22:02 Відповісти
они граждане рашковании. хуже уже не будет, как говорится)
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30.01.2022 22:22 Відповісти
На фоні тяжкої форми сказу,це опасно!
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30.01.2022 22:05 Відповісти
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30.01.2022 23:17 Відповісти
Обратите внимание, что вероятность широкомасштабного российского вторжения отрицали только сама россия и... зеленский.

Слушаю прессуху Зе, перед иностранными журналистами.

Этого паяца втянули в геополитическую игру, а оно продолжает мыслить с сегодня на завтра, то есть тактически а не стратегически.

Криворожский паяц. Убогий…

Не обучаем.

Совок.

Позор Украины на этом этапе.

Есть Надежда, что его будут просто игнорировать, ибо тупой.

Жаль, что он не прошёл даже уличных битв в криворожье, а тупо кривлялся на сцене Маслюкова….

Идиот…

Стыдно за его " открытую политику" лоха.

Вопросы иностранных корреспондентов, это пас в общую стратегию против РФ, а этот поц все мажет….

Стыдоба…

Он просто поверхностный лох, безвозможности понимания всех глубинных процессов.

Это наша беда.

Это ***** невозможно слушать поток сознания паяца….

Оно думает, что перед ним публика 95 квартала…

Вообщем говорит правильные вещи, но абзацы вырваны из контекста, похож на человека которому рассказали как ходят фигуры в шахматах и оно радуется, что делает правильные ходы фигурами, но совсем не понимает, что ходить нужно не просто так, а понимать разыгрываемые комбинации…

Восьмиклассник отвечает на вопросы профессоров…

Это ******…

Он даже не враг, а просто идиот…

Но, электорату, который тоже знает как ходят фигуры, это заходит.

Проклятая демократия для люмпенов.

Марк Гордиенко
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30.01.2022 22:05 Відповісти
Да, ладно. Все понимают чего стоят эти заявления украинской власти и Зеленского в частности. Их основная цель - сдержать панику внутри страны от опасности возможного вторжения. Поэтому все кроме немцев продолжают поставлять оружие и оказывать прочую помощь Украине.
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30.01.2022 22:53 Відповісти
На РТР Соловйов розказує, що «киевские «майданние власти» призвали Америку прекратить провокации против России.» Подякував українцям за намагання приструнити Америку. Що про це думаєте? © Виктор Таран
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30.01.2022 22:07 Відповісти
может это была такая многоходовочка?
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30.01.2022 22:16 Відповісти
Первый за последние годы репортаж от англоязычных СМИ с окупированных территорий Донбасса. Если кому интересно: https://youtu.be/OQAtFXgHoBU
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30.01.2022 22:09 Відповісти




Andrei Piontkovsky



В кремлевских СМИ развернулась массовая операция прикрытия на тему « Почему мы обосрались идти на войну с Украиной».
1). Мы и не собирались.
2). Только этого и ждут наши враги.
3). Мы уже достигли всех своих целей.
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30.01.2022 22:24 Відповісти
Есть такое... Но факт наращивания группировки российских войск на границе с Украиной весомей в оценке планов России...
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30.01.2022 23:09 Відповісти
Наконец-то что-то похожее на требование комментариев по поводу количества российских войск на границе с Украиной. Российский МИД, депутаты и прочие кремлевцы комментируют и "опровергают" всё, что видят, но ни слова по поводу количества российской группировки и её целей. Но почему-то ни Украина, ни Штаты явно не требуют разъяснения данной ситуации, а ведь это основной факт выводов о возможном вторжении...
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30.01.2022 22:50 Відповісти
Вони хочуть і мовчать.
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30.01.2022 22:51 Відповісти
Скоро Кулебу уволят...
Министерский портфель от слуг-уродов несовместим с такими заявлениями.
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30.01.2022 23:52 Відповісти
 
 