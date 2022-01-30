Терорист Ходаковський поскаржився, що відкати на закупівлі в "ДНР" у 25% для російських чиновників стали нормою

Терорист Олександр Ходаковський обурюється, що російські посадовці беруть відкати із "закупівель" для окупованих територій України.

На це звернув увагу у твіттері NecroManser, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наводить цитату з телеграм-каналу Ходаковського: "Сьогодні мені доповідають: держустанова закупила техніку на вісім мільйонів (рублів. - Ред.), два з яких пішли як відкат чиновникам. Я у відповідь пробекав щось на зразок: так, життя таке… а уяви, кажу, що якби не цей відкат, то чиновники свій зад від крісла не відірвали б, і установа залишилася б без техніки… Потім думаю: коли у моїй голові це стало нормою? Коли це перестало викликати обурення? Може, я своєю охороною сприяю чужому охрініванню? Тут перед Новим роком з голів міст і районів зажадали данину у чималих розмірах у "фонд світу". Це хто - Чайка та Патріот такі правила встановили? Сумніваюсь. Тоді хто ці люди? І це теж стало нормою, і мені це, зрештою, не подобається. Дивлячись на це мимоволі думаєш: швидше б війна - вона трохи струсить болото. Але війна закінчиться".

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