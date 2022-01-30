Терорист Ходаковський поскаржився, що відкати на закупівлі в "ДНР" у 25% для російських чиновників стали нормою
Терорист Олександр Ходаковський обурюється, що російські посадовці беруть відкати із "закупівель" для окупованих територій України.
На це звернув увагу у твіттері NecroManser, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він наводить цитату з телеграм-каналу Ходаковського: "Сьогодні мені доповідають: держустанова закупила техніку на вісім мільйонів (рублів. - Ред.), два з яких пішли як відкат чиновникам. Я у відповідь пробекав щось на зразок: так, життя таке… а уяви, кажу, що якби не цей відкат, то чиновники свій зад від крісла не відірвали б, і установа залишилася б без техніки… Потім думаю: коли у моїй голові це стало нормою? Коли це перестало викликати обурення? Може, я своєю охороною сприяю чужому охрініванню? Тут перед Новим роком з голів міст і районів зажадали данину у чималих розмірах у "фонд світу". Це хто - Чайка та Патріот такі правила встановили? Сумніваюсь. Тоді хто ці люди? І це теж стало нормою, і мені це, зрештою, не подобається. Дивлячись на це мимоволі думаєш: швидше б війна - вона трохи струсить болото. Але війна закінчиться".
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що б відкати брав російський чиновник та ще й у братів своїх, новоросів?
брехня.
вони ж за новоросію та руськоязичних навіть дітей своїх виборців не жаліють
прямо на убой відправляють. а ви, засранці таке кажете
айяйяйййй..
сдохни, ходаковский, заинтересуй меня )))) новостью...
(прости Господи, не к ночи сказано)
а чё, по этому заявлению - так и получается)
Vot mrazina gotov normaljno torgovatj s skotami, benzin eto svjatoje, ne nu vobshe to dengi svjattoje a vi hotite chtob zebil bil protiv.
https://youtu.be/pRxQNi9apwY?t=315
в России испокон веков брали взятки, то ли щенками то ли наоборот холопами....
Салтыков-Щедрин: Если я через сто лет проснусь и меня спросят что на России, отвечу-пьют и воруют.....