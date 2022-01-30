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Новини Окуповані території
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Терорист Ходаковський поскаржився, що відкати на закупівлі в "ДНР" у 25% для російських чиновників стали нормою

Терорист Ходаковський поскаржився, що відкати на закупівлі в

Терорист Олександр Ходаковський обурюється, що російські посадовці беруть відкати із "закупівель" для окупованих територій України.

На це звернув увагу у твіттері NecroManser, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наводить цитату з телеграм-каналу Ходаковського: "Сьогодні мені доповідають: держустанова закупила техніку на вісім мільйонів (рублів. - Ред.), два з яких пішли як відкат чиновникам. Я у відповідь пробекав щось на зразок: так, життя таке… а уяви, кажу, що якби не цей відкат, то чиновники свій зад від крісла не відірвали б, і установа залишилася б без техніки… Потім думаю: коли у моїй голові це стало нормою? Коли це перестало викликати обурення? Може, я своєю охороною сприяю чужому охрініванню? Тут перед Новим роком з голів міст і районів зажадали данину у чималих розмірах у "фонд світу". Це хто - Чайка та Патріот такі правила встановили? Сумніваюсь. Тоді хто ці люди? І це теж стало нормою, і мені це, зрештою, не подобається. Дивлячись на це мимоволі думаєш: швидше б війна - вона трохи струсить болото. Але війна закінчиться".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми воюємо на Донбасі не із западенцями, а з мешканцями Донбасу, - терорист Ходаковський. ВIДЕО

Автор: 

відкат (69) росія (66021) Ходаковський Олександр (16) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+12
А по моему - это старый сифилитик.
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30.01.2022 22:16 Відповісти
+7
Не хотели кормить* Европу и Украину (*сидеть на дотациях), будут кормить кацапов
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30.01.2022 22:01 Відповісти
+7
Это рассея!
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30.01.2022 22:07 Відповісти
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это точно... как "зацветет" - так сразу и "пахнет"
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30.01.2022 22:20 Відповісти
Этот запах можно назвать не пахнет, а жопнет. Ничего личного, просто так и есть.
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30.01.2022 22:23 Відповісти
ароматы надо фиксировать...мож духи чы одеколон пора выпускать?
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30.01.2022 22:27 Відповісти
ого. ввп гетто целых 100к зелени
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30.01.2022 21:59 Відповісти
Не хотели кормить* Европу и Украину (*сидеть на дотациях), будут кормить кацапов
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30.01.2022 22:01 Відповісти
британским фауст-патроном дауна лечите..
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30.01.2022 22:06 Відповісти
Это рассея!
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30.01.2022 22:07 Відповісти
А по моему - это старый сифилитик.
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30.01.2022 22:16 Відповісти
Угу, это довольно точное описание этой самой "рассеи".
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30.01.2022 22:19 Відповісти
Не надо недооценивать других и делать выводы рассматривая гомосексуала.
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30.01.2022 22:22 Відповісти
это настоящий российский пдр, до гомосексуала ему, ка рашке до цивилизации
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30.01.2022 22:55 Відповісти
Та не плач , вертайся, ще можеш тут депутатом стати, чи продовжити службу в СБУ навіть в центральному апараті.
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30.01.2022 22:14 Відповісти
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30.01.2022 22:25 Відповісти
Та бреше чувак КГБисты всегда 50% берут...даж на блок-постах из Чечни и Дагестана Ингушетии...а эти чмошники на Донбассе шо святые Идолы дебилы?
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30.01.2022 22:14 Відповісти
та не може такого бути.
що б відкати брав російський чиновник та ще й у братів своїх, новоросів?
брехня.
вони ж за новоросію та руськоязичних навіть дітей своїх виборців не жаліють
прямо на убой відправляють. а ви, засранці таке кажете
айяйяйййй..
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30.01.2022 22:18 Відповісти
Был случай один ...за 100 баксов можно было доехать из Моздока до Москвы...это когда Мовсар Бараев захватил НОРД -ОСТ...в 2002 году...тогда даже из Владивостока до Москвы можно было доехать за 20 баксов...
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30.01.2022 22:21 Відповісти
Как и у нас. Ментальность одна.
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30.01.2022 22:23 Відповісти
Бояться "що НАТО прийде і хабарі забере"?
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30.01.2022 22:25 Відповісти
Что то долго дохнет РАБссия с 1917 года....Иная Индия давно бы удрала от Британии зачуханной... Хотя советское быдло Шариковское круче Индийцов... и прочих Аборигенов Австралии...
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30.01.2022 22:27 Відповісти
В Лугандоне с парашей 25%- это ещё сама скромность. Откаты на великом крадивництве установлены на уровне 40%, и все это прекрасно знают.
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30.01.2022 22:28 Відповісти
На Донбассе с копанок Ефремова Данилова и прочих чуваков Индюковича брали на 2 постах...ГАИ и бандитском сходняке....так в 40 % не уложися
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30.01.2022 22:34 Відповісти
Так я же и говорю, что в Лугандоне 25% это ещё по-божески...
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30.01.2022 22:42 Відповісти
Теперь ходить по кабакам и кататься на лифте засьь
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30.01.2022 22:31 Відповісти
почему меня должно это интересовать?
сдохни, ходаковский, заинтересуй меня )))) новостью...
(прости Господи, не к ночи сказано)
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30.01.2022 22:32 Відповісти
есть типа мнение что ходаковский украинский шпион в днр, контролируется нашим разведсообществом, и работает на благо Украины

а чё, по этому заявлению - так и получается)
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30.01.2022 22:54 Відповісти
Ты слепой? А нет, ты просто ватник. Русским по белому же написано: командир батальона "Восток"
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30.01.2022 23:55 Відповісти
Оно еще и жалуется... Да будут тебе откаты. Откаты от всего украинского народа. Откатывать, падла, будешь гирями 32 килограмма весом и каждый день. Обращайся к психиатрам, там тебе назначат клизму. И вообще что-то при *********** начали ************ гондурасы всякие...
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30.01.2022 22:35 Відповісти
Нет в природе национальности "рюсский"...и никогда не было...,не смешите мои Байрактары...Даже Володька Маяковский вам написал стих в 1932 году...о советском паспорте..великороссы долбанные...
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30.01.2022 22:38 Відповісти
Tak magazin rabotajet, chevo tak udivljatsia.
Vot mrazina gotov normaljno torgovatj s skotami, benzin eto svjatoje, ne nu vobshe to dengi svjattoje a vi hotite chtob zebil bil protiv.

https://youtu.be/pRxQNi9apwY?t=315
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30.01.2022 22:44 Відповісти
дуня, швабру полирни, у тебя занозы в башке, по ходу
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30.01.2022 22:56 Відповісти
а ты когда в свою рассиюшку вернешься?
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30.01.2022 23:57 Відповісти
На Великому крадівництві 60% відкату для Юзіка Корявченкова норма і нічого
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30.01.2022 22:51 Відповісти
А что. этот петушара еще жив??? Недоработка. однако....
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30.01.2022 23:25 Відповісти
..."Сьогодні мені доповідають:.." Сашко, хто і шо там тобі доповідає ? Не мели дурні. Єдину справжню доповідь ти почуєш від українських прокурорів на суді. Благай, шоб в ній не було слово "довічне".
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31.01.2022 00:05 Відповісти
взятка

в России испокон веков брали взятки, то ли щенками то ли наоборот холопами....

Салтыков-Щедрин: Если я через сто лет проснусь и меня спросят что на России, отвечу-пьют и воруют.....
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31.01.2022 05:32 Відповісти
и они это болото хотят на весь мир распространить. Что за дерьмо в их головах? сами осознают что живут как паразиты, в своем гною и вместо того чтобы бороться со своей системой, атакуют соседей. ну действительно страна выродков, все кто мог свалил оттуда, остались одни уроды.
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31.01.2022 09:50 Відповісти
 
 