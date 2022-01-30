Дискредитація Могилянки через спробу зриву виборів президента може розглядатися як елемент "гібридної війни", - Гарань

Організованість спроби зірвати вибори президента НаУКМА 27 січня наводять на думку, що ініціатор, "радше, перебуває за межами Академії".

На це звертає увагу у блозі на УП професор НаУКМА, науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань, інформує Цензор.НЕТ.

"Та вибори зірвати не вдалося! Швидко приїхала поліція і знайшла неушкоджену скриньку. Виборчком за участю представників обох кандидатів ухвалив рішення продовжувати вибори. Кількість виданих бюлетенів співпала з кількістю бюлетенів у скриньках. Переконливо переміг Сергій Квіт. Вибори були визнані обома кандидатами", - нагадує науковець.

За його словами, тепер МОН має підписати контракт з переможцем.

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"Але вже в день виборів (!) з'являється заява сервільної "Громадської ради при МОН", яка закликає п. Шкарлета не визнавати результат. Це і не дивно, бо керівник цієї ради, такий собі Андрєєв, намагався зламати через суди Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на чолі з Квітом. Не вийшло. Та, очевидно, що хтось дуже не хоче обрання Квіта президентом", - вказує Гарань.

Він припускає, що через принциповість Квіта у боротьбі з Януковичем і Табачником, "в той час як нинішній очільник МОН балотувався від "регіоналів", підтримував Януковича на виборах і отримував з рук Табачника звання "заслуженого діяча науки".

"Неприхована, силова спроба зриву виборів - спроба залишити в цей складний час Могилянку без обраного лідера, атака на проукраїнський виш, академічні свободи та доброчесність, на його незалежність від зовнішнього політичного тиску, це додаткові можливості рейдерського захоплення приміщень в центрі Києва. Це спроба дискредитації Могилянки як символу вільнолюбства, обох Майданів - тож цілком може розглядатися як елемент "гібридної війни", - розмірковує Гарань.

Вчена Рада НаУКМА, Наглядова Рада НаУКМА, Конференція студентів та Студентська колегія НаУКМА та Асоціація випускників НаУКМА вже звернулися до МОН з вимогою не гальмувати процес призначення переможця виборів. У ЗМІ пішов "відповідний розголос", допомогу запропонували правничі структури, експерти, політики з різних таборів.

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"Тож чи займе МОН логічну, виважену і легітимну позицію на захист академічної свободи волевиявлення чи дестабілізує ситуацію, підставивши діючу владу і, зокрема, президента Зеленського та ще й в умовах загрози Путіна, який мріє про дестабілізацію? З ким Ви, очільники МОН? У понеділок для них – момент істини", - переконний Гарань.