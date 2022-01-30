Дискредитація Могилянки через спробу зриву виборів президента може розглядатися як елемент "гібридної війни", - Гарань
Організованість спроби зірвати вибори президента НаУКМА 27 січня наводять на думку, що ініціатор, "радше, перебуває за межами Академії".
На це звертає увагу у блозі на УП професор НаУКМА, науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань, інформує Цензор.НЕТ.
"Та вибори зірвати не вдалося! Швидко приїхала поліція і знайшла неушкоджену скриньку. Виборчком за участю представників обох кандидатів ухвалив рішення продовжувати вибори. Кількість виданих бюлетенів співпала з кількістю бюлетенів у скриньках. Переконливо переміг Сергій Квіт. Вибори були визнані обома кандидатами", - нагадує науковець.
За його словами, тепер МОН має підписати контракт з переможцем.
"Але вже в день виборів (!) з'являється заява сервільної "Громадської ради при МОН", яка закликає п. Шкарлета не визнавати результат. Це і не дивно, бо керівник цієї ради, такий собі Андрєєв, намагався зламати через суди Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на чолі з Квітом. Не вийшло. Та, очевидно, що хтось дуже не хоче обрання Квіта президентом", - вказує Гарань.
Він припускає, що через принциповість Квіта у боротьбі з Януковичем і Табачником, "в той час як нинішній очільник МОН балотувався від "регіоналів", підтримував Януковича на виборах і отримував з рук Табачника звання "заслуженого діяча науки".
"Неприхована, силова спроба зриву виборів - спроба залишити в цей складний час Могилянку без обраного лідера, атака на проукраїнський виш, академічні свободи та доброчесність, на його незалежність від зовнішнього політичного тиску, це додаткові можливості рейдерського захоплення приміщень в центрі Києва. Це спроба дискредитації Могилянки як символу вільнолюбства, обох Майданів - тож цілком може розглядатися як елемент "гібридної війни", - розмірковує Гарань.
Вчена Рада НаУКМА, Наглядова Рада НаУКМА, Конференція студентів та Студентська колегія НаУКМА та Асоціація випускників НаУКМА вже звернулися до МОН з вимогою не гальмувати процес призначення переможця виборів. У ЗМІ пішов "відповідний розголос", допомогу запропонували правничі структури, експерти, політики з різних таборів.
"Тож чи займе МОН логічну, виважену і легітимну позицію на захист академічної свободи волевиявлення чи дестабілізує ситуацію, підставивши діючу владу і, зокрема, президента Зеленського та ще й в умовах загрози Путіна, який мріє про дестабілізацію? З ким Ви, очільники МОН? У понеділок для них – момент істини", - переконний Гарань.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Филипп Филлиппыч...один защитил диссертацию по квантовой физике,один стал профессором Астрономии,а один защитил сразу 2 диплома авдовакатура в странах ЕС,а второй диплом ему присудил САМ Мудрий нарід...Шут гороховый...навечно...,но это не Райкин и не Максим Галкин...
Ну й витискаю себе гірку посмішку як чинна студентка НаУКМА: аудиторних занять я не маю з 13 березня 2020. Їх не проводять незалежно від ситуацій з ковідом: чи зелена зона, чи не зелена. Змішана форма також не для всіх - принаймні не для мене.
І тут, при аудиторіях, в яких багато студентів по 2 роки не були, солідний представник університету говорить про можливість рейдерського захоплення! Кому як, а мені це як сніг на голову.
Торчишь непадецки.