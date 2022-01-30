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Новини
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Дискредитація Могилянки через спробу зриву виборів президента може розглядатися як елемент "гібридної війни", - Гарань

Дискредитація Могилянки через спробу зриву виборів президента може розглядатися як елемент

Організованість спроби зірвати вибори президента НаУКМА 27 січня наводять на думку, що ініціатор, "радше, перебуває за межами Академії".

На це звертає увагу у блозі на УП професор НаУКМА, науковий директор фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань, інформує Цензор.НЕТ.

"Та вибори зірвати не вдалося! Швидко приїхала поліція і знайшла неушкоджену скриньку. Виборчком за участю представників обох кандидатів ухвалив рішення продовжувати вибори. Кількість виданих бюлетенів співпала з кількістю бюлетенів у скриньках. Переконливо переміг Сергій Квіт. Вибори були визнані обома кандидатами", - нагадує науковець.

За його словами, тепер МОН має підписати контракт з переможцем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виборах президента Києво-Могилянської академії переміг Квіт

"Але вже в день виборів (!) з'являється заява сервільної "Громадської ради при МОН", яка закликає п. Шкарлета не визнавати результат. Це і не дивно, бо керівник цієї ради, такий собі Андрєєв, намагався зламати через суди Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти на чолі з Квітом. Не вийшло. Та, очевидно, що хтось дуже не хоче обрання Квіта президентом", - вказує Гарань.

Він припускає, що через принциповість Квіта у боротьбі з Януковичем і Табачником, "в той час як нинішній очільник МОН балотувався від "регіоналів", підтримував Януковича на виборах і отримував з рук Табачника звання "заслуженого діяча науки".

"Неприхована, силова спроба зриву виборів - спроба залишити в цей складний час Могилянку без обраного лідера, атака на проукраїнський виш, академічні свободи та доброчесність, на його незалежність від зовнішнього політичного тиску, це додаткові можливості рейдерського захоплення приміщень в центрі Києва. Це спроба дискредитації Могилянки як символу вільнолюбства, обох Майданів - тож цілком може розглядатися як елемент "гібридної війни", - розмірковує Гарань.

Вчена Рада НаУКМА, Наглядова Рада НаУКМА, Конференція студентів та Студентська колегія НаУКМА та Асоціація випускників НаУКМА вже звернулися до МОН з вимогою не гальмувати процес призначення переможця виборів. У ЗМІ пішов "відповідний розголос", допомогу запропонували правничі структури, експерти, політики з різних таборів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новообраний президент НаУКМА Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші. ВIДЕО

"Тож чи займе МОН логічну, виважену і легітимну позицію на захист академічної свободи волевиявлення чи дестабілізує ситуацію, підставивши діючу владу і, зокрема, президента Зеленського та ще й в умовах загрози Путіна, який мріє про дестабілізацію? З ким Ви, очільники МОН? У понеділок для них – момент істини", - переконний Гарань.

Автор: 

Гарань Олексій (11) Києво-Могилянська академія (43) Міносвіти (1420) Квіт Сергій (17)


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Топ коментарі
+6
Києво-Могилянська Академія -- це перший виш в Україні, де не брали хабарів. Екзамени приймав комп'ютер, але було дуже багато запитань і треба було мати справжні знання, щоб поступити. Туди йшли навіть діти викладачів з університету Шевченка. Вимагалось зокрема досконало знати українську і англійську мови, бо на них велося викладання в університеті. Випускники не мали проблем у пошуку роботи, були проблеми у вибору роботи. Крім того, там виховують патріотів, і мій син -- серед них. Вітаю переможця і бажаю успіхів і здоров'я пану Сергію Квіту.
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31.01.2022 06:28 Відповісти
+5
шооо.. опять кацапы виноваты? а вы не заэпали каждый пук на москалей валить? вам самим уже не смешно?.. вы выплятки довели сферу образования до ручки, и все виноватых ищите.. виновники вы и вам подобные.. ***** в Польше дешевле учиться , жить студенту комфортнее в миллион раз чем в ваших рыгаловках.. по другому я не могу назватьнаши ВУЗы.. был как то в одном из ВУЗ поплаского, певца, кулинара великого, так там на верхних этажах ТАКОЙ МОВОК, ********** ленточкой магнитной обклеены, гранца побелки и покраски, парты это просто жах, доски - такоевпечатлениеих наждаком постоянно трут.. это полный пифдец.. и съездил в универ в Вроцлаве.. пилять.. там институ построил бесплатный фуникулер для студентов через реку, что бы они не опаздывали на занятия, и не подвергали свою жизнь ходя пешком между копусами, которые расположены по разные берега Одры.. КАРЛ ФУНИКУЛЕР БЕСПЛАТНЫЙ!!!!! а вы падлюки все кресло разделить не можете... гидота
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30.01.2022 23:03 Відповісти
+2
Ти чи з песочниці,чи просто недоумок. Навчись висловювати думку,а не набір слів.
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31.01.2022 08:05 Відповісти
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так хто вынэн,шо рыглоиды не в зинданах?хто,блеать,вольно выгуливает лехаим с шарийовцами?
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30.01.2022 22:32 Відповісти
Налізло цих проходімців зільоних...
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30.01.2022 22:50 Відповісти
Когда быдло с 10 классами лезет на кафедру профессора Преображенского,то скоро тому институту звиздец...сапожники не бывают профессорами...,это вам не Академия околовсяческих наук для Голобородьков в Трускавце...
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30.01.2022 22:57 Відповісти
какая еще нах война!, если прикорытные взятчники зажрались, да так, что небожителями себя уже возомнили! , выкинуть нах всех и новую администрацию и новых некоторых преподов назначить...а там время покажет...
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30.01.2022 23:00 Відповісти
шооо.. опять кацапы виноваты? а вы не заэпали каждый пук на москалей валить? вам самим уже не смешно?.. вы выплятки довели сферу образования до ручки, и все виноватых ищите.. виновники вы и вам подобные.. ***** в Польше дешевле учиться , жить студенту комфортнее в миллион раз чем в ваших рыгаловках.. по другому я не могу назватьнаши ВУЗы.. был как то в одном из ВУЗ поплаского, певца, кулинара великого, так там на верхних этажах ТАКОЙ МОВОК, ********** ленточкой магнитной обклеены, гранца побелки и покраски, парты это просто жах, доски - такоевпечатлениеих наждаком постоянно трут.. это полный пифдец.. и съездил в универ в Вроцлаве.. пилять.. там институ построил бесплатный фуникулер для студентов через реку, что бы они не опаздывали на занятия, и не подвергали свою жизнь ходя пешком между копусами, которые расположены по разные берега Одры.. КАРЛ ФУНИКУЛЕР БЕСПЛАТНЫЙ!!!!! а вы падлюки все кресло разделить не можете... гидота
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30.01.2022 23:03 Відповісти
Ти чи з песочниці,чи просто недоумок. Навчись висловювати думку,а не набір слів.
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31.01.2022 08:05 Відповісти
а що вам незрозуміло? навіщо ви дурня включаєте? адже ви все зрозуміли)))
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31.01.2022 08:31 Відповісти
Научись грамотно излагать мысли, которых у тебя нет! Научись хоть чему-нибудь!
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31.01.2022 08:55 Відповісти
да что тебе не понятно? что наши вузы говно по сравнению с польскими? что стены обвкеены лентой магнитной, что парты ужасные, что доски пошарпаные , что на совок похоже?? помоему все ясно! Только тупой этого не может понять))))
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31.01.2022 09:09 Відповісти
"Потвоему" может быть и ясно. Читать набор слов с кучей многозначительных троеточий лично я перестал на второй строке.
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31.01.2022 10:34 Відповісти
не читай. я не против))))
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31.01.2022 13:53 Відповісти
Доктор Борменталь,что у нас в палате Шариковы?

Филипп Филлиппыч...один защитил диссертацию по квантовой физике,один стал профессором Астрономии,а один защитил сразу 2 диплома авдовакатура в странах ЕС,а второй диплом ему присудил САМ Мудрий нарід...Шут гороховый...навечно...,но это не Райкин и не Максим Галкин...
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30.01.2022 23:05 Відповісти
Какая гибридная война? О чем он? Это просто мелкая месть Шкарлета. Нас...ть кучку, в углу. Это его стиль.
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30.01.2022 23:27 Відповісти
Ой, понапридумовували тут. 2 роки не могли президента університету обрати (це були вибори №5, на хвилинку, і раніше ніяких зривів не було). Згодна з тим, що тупий перфоманс із викраденням скриньки - явно робота когось "зі сторони". Але деякі факти вказують, що НАЗЯВО - утворення нечисте (попри хороший початковий задум).

Ну й витискаю себе гірку посмішку як чинна студентка НаУКМА: аудиторних занять я не маю з 13 березня 2020. Їх не проводять незалежно від ситуацій з ковідом: чи зелена зона, чи не зелена. Змішана форма також не для всіх - принаймні не для мене.

І тут, при аудиторіях, в яких багато студентів по 2 роки не були, солідний представник університету говорить про можливість рейдерського захоплення! Кому як, а мені це як сніг на голову.
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30.01.2022 23:32 Відповісти
В россии на 86-ом году жизни от коронавируса умер актер Леонид Куравлев, который запомнится гражданам Украины тем, что в 2014 году подписал коллективное письмо ублюдков в поддержку агрессивной политики путина по отношению к Украине и с одобрением оккупации Крыма. В одном из редких интервью накануне своего 80-летнего юбилея рашист хвалил путина, плевался на США и заявил, что "россия - спасение мира", поскольку другим неведомы понятия "душа" и "доброта". Конченный был человек…
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30.01.2022 23:36 Відповісти
Києво-Могилянська Академія -- це перший виш в Україні, де не брали хабарів. Екзамени приймав комп'ютер, але було дуже багато запитань і треба було мати справжні знання, щоб поступити. Туди йшли навіть діти викладачів з університету Шевченка. Вимагалось зокрема досконало знати українську і англійську мови, бо на них велося викладання в університеті. Випускники не мали проблем у пошуку роботи, були проблеми у вибору роботи. Крім того, там виховують патріотів, і мій син -- серед них. Вітаю переможця і бажаю успіхів і здоров'я пану Сергію Квіту.
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31.01.2022 06:28 Відповісти
Не нюхай больше эту дурь.
Торчишь непадецки.
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31.01.2022 07:22 Відповісти
Ты о своем опыте? Что-нибудь по делу можешь сказать?
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31.01.2022 08:57 Відповісти
 
 