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Новини Силовики
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Затримано групу осіб, які планували масові заворушення на території України, - Нацполіція

Затримано групу осіб, які планували масові заворушення на території України, - Нацполіція

В Україні затримали групу осіб, які планували масові заворушення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

Уточнюється, що подробиці оприлюднять міністр внутрішніх справ та голова Нацполіції 31 січня під час брифінгу.

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заворушення (106) затримання (4355) Нацполіція (15272) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515)


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Топ коментарі
+64
Как-то настораживают такие новости. Сейчас это могут быть и патриоты Украины.
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30.01.2022 22:46 Відповісти
+43
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30.01.2022 22:54 Відповісти
+41
Кива з тітушками ?!
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30.01.2022 22:43 Відповісти
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Это не те которые по словам не лоха готовили гос.переворот? Когда гривня после высказывания величайшего стратега упала на 20%?
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31.01.2022 08:20 Відповісти
Не вірю я Монастирському...
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31.01.2022 08:27 Відповісти
присмотрелись бы лучше к пророссийским поселениям, раскиданым по всей Украине типа "родовых поместий" "анастасийцев" и т. п. - вот где русский мир, который только и ждет воссоединения с "братским народом"
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31.01.2022 09:29 Відповісти
Очевидно, Петина титушня.
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31.01.2022 12:38 Відповісти
Путч ?
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31.01.2022 14:03 Відповісти
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