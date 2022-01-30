Затримано групу осіб, які планували масові заворушення на території України, - Нацполіція
В Україні затримали групу осіб, які планували масові заворушення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.
Уточнюється, що подробиці оприлюднять міністр внутрішніх справ та голова Нацполіції 31 січня під час брифінгу.
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