Блінкен і Лавров можуть провести переговори щодо "гарантій безпеки" наступного тижня, - Нуланд
Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров можуть зустрітися наступного тижня.
Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ Лавров, ймовірно, проведуть переговори наступного тижня", - сказала Нуланд.
За її словами, США бачать ознаки зацікавленості Росії щодо обговорення відповідей на вимоги "гарантій безпеки", які Вашингтон передав Кремлю.
Топ коментарі
+11 Scorpman Y
показати весь коментар30.01.2022 23:17 Відповісти Посилання
+9 Nik Home #491151
показати весь коментар30.01.2022 23:15 Відповісти Посилання
+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар30.01.2022 23:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- расея идет на*куй, в свои ибеня и ее не трогают.
- если в расеи не согласны, то проблемы кацапов Шерифа не волнуют.
да и любят в рашке "много_ходов_очка"..
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-chomu-zsu-perevazhayut-nad-zs-rf-5-osnovnih-nedolikiv-zs-rf-ta-5-perevag-zsu.htm
Давно уже погоняло "говорящая лошадь"... значит операция всё таки была...
гнидородословная..