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Новини Війна
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Блінкен і Лавров можуть провести переговори щодо "гарантій безпеки" наступного тижня, - Нуланд

Блінкен і Лавров можуть провести переговори щодо

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров можуть зустрітися наступного тижня.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ Лавров, ймовірно, проведуть переговори наступного тижня", - сказала Нуланд.

За її словами, США бачать ознаки зацікавленості Росії щодо обговорення відповідей на вимоги "гарантій безпеки", які Вашингтон передав Кремлю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликали Китай переконати Росію обрати шлях дипломатії в ситуації навколо України, - Нуланд

Автор: 

Лавров Сергій (1611) росія (66021) США (23375) членство в НАТО (1743) Нуланд Вікторія (175) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+11
гарантии безпеки - простейшие:
- расея идет на*куй, в свои ибеня и ее не трогают.
- если в расеи не согласны, то проблемы кацапов Шерифа не волнуют.
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30.01.2022 23:17 Відповісти
+9
пля - с каким презрением Антон смотрит на лошадь...
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30.01.2022 23:15 Відповісти
+5
ЯК СВІТ БАЧИТЬ ****
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30.01.2022 23:25 Відповісти
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антону жилет шахида новой почтой..
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30.01.2022 23:11 Відповісти
гарантии безпеки - простейшие:
- расея идет на*куй, в свои ибеня и ее не трогают.
- если в расеи не согласны, то проблемы кацапов Шерифа не волнуют.
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30.01.2022 23:17 Відповісти
первый пункт шикарный и його достатньо..
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30.01.2022 23:22 Відповісти
кацапи та их фуйло решат что один пункт - єто "неуважение"..
да и любят в рашке "много_ходов_очка"..
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30.01.2022 23:30 Відповісти
У чому ЗСУ переважають над ЗС РФ: 5 основних недоліків ЗС РФ та 5 переваг ЗСУ

https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-chomu-zsu-perevazhayut-nad-zs-rf-5-osnovnih-nedolikiv-zs-rf-ta-5-perevag-zsu.htm
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30.01.2022 23:48 Відповісти
пля - с каким презрением Антон смотрит на лошадь...
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30.01.2022 23:15 Відповісти
обратите внимание, какой безвольный подбородок у лошади
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30.01.2022 23:21 Відповісти
и по всей морде видно что оправдывается и брешет...
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30.01.2022 23:26 Відповісти
Prjam ne ljubit zhivotnih.
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30.01.2022 23:27 Відповісти
Это Вы еще в районе крупа у этой лошади не видели...
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30.01.2022 23:35 Відповісти
то антон ещё киевский корень калантаряну не показывал..
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30.01.2022 23:27 Відповісти
А що, воно таки зробило операцію по зміні статі? А я все ще по старому його "конем" називаю....подумки.
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30.01.2022 23:42 Відповісти
Не-не...
Давно уже погоняло "говорящая лошадь"... значит операция всё таки была...
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31.01.2022 00:30 Відповісти
ЯК СВІТ БАЧИТЬ ****
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30.01.2022 23:25 Відповісти
Ja bi vilozhil kak jevo vidjat, zenshcchinam nravitssia eto, no censor menja otpravit v ban - nu poneli o chom ja, kak v pesne pojotsia.
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30.01.2022 23:26 Відповісти
Ja znaju, mi garantirujem chto net namerenij napadatj na rasseju, nu net, no jesli oni vinudjat, nu a chto togda ostalos delatj.
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30.01.2022 23:25 Відповісти
Куравльова відомий давно. З http://myrotvorets.center/criminal/kuravlyov-leonid-vyacheslavovich/ сайту "Миротворець" , де про актора радянського кіно сказано: "Антиукраїнська пропаганда. Відверта підтримка агресивної політики Росії". Сьогодні до цієї характеристики додалося одне слово: "Ліквідований".
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30.01.2022 23:33 Відповісти
Там еще один кони двинул сегодня - Мережко.
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30.01.2022 23:56 Відповісти
РАБссия требует от Германии вернуть ей советский ГДР и столицу Берлин...
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30.01.2022 23:36 Відповісти
напрягает бажання позитивно ответить...
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30.01.2022 23:41 Відповісти
Йоахим фон Риббентроп спрашивает Молотова...: вот заключили мы братский Союз между СССр и Германией на 10 лет 24 августа 1939 года...,а могут теперь немцы жениться на рюсских бабах и рожать детей?Молотов отвечает...товарищ Сралин согласен на все...,лишь бы товаристч Гитлер не напал...
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30.01.2022 23:42 Відповісти
смешно,но у жыдоугробурятов торба даказательств шо мокши и фрицы адин нарот..
гнидородословная..
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30.01.2022 23:55 Відповісти
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30.01.2022 23:49 Відповісти
Реально была такая: "Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика" (РСФСР).
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31.01.2022 10:59 Відповісти
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30.01.2022 23:52 Відповісти
Картинка могла бы быть и такой....

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30.01.2022 23:55 Відповісти
... и такой...

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30.01.2022 23:56 Відповісти
... а может и такой.

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30.01.2022 23:59 Відповісти
Знову продовжить вимагати "вівса" і ставати в позу "дибки", "закусивши вудила".
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31.01.2022 06:32 Відповісти
Гопарь наехал на блатной козе беспредельным наездом пояснить за не свои дела, и вместо молчаливого пинка под зад внезапно получил маляву. Таперича надо стребовать с лоха еще десяток маляв, а потом делать из них букет цитат на все случаи жизни.
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31.01.2022 06:43 Відповісти
Переговори можна провести у Лаврова дома в Нью Йорк, а громадянка США Катька Лаврова може булочками пригостити!
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31.01.2022 07:42 Відповісти
Які можуть бути переговори? Хіба, моржова звізда відвела своїх зайвехромосомів від кордону України?
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31.01.2022 09:34 Відповісти
Так договориться невозможно никогда. Разве что, кто-то первый поддастся.
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31.01.2022 10:30 Відповісти
 
 