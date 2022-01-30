Блінкен і Лавров можуть провести переговори щодо "гарантій безпеки" наступного тижня, - Нуланд

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров можуть зустрітися наступного тижня.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар Блінкен та міністр закордонних справ Лавров, ймовірно, проведуть переговори наступного тижня", - сказала Нуланд.

За її словами, США бачать ознаки зацікавленості Росії щодо обговорення відповідей на вимоги "гарантій безпеки", які Вашингтон передав Кремлю.

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