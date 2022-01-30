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Новини Війна
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Росія підживлює атмосферу напруженості в Європі, але ЄС готовий навіть до можливої зупинки постачання газу, - Боррель

Росія підживлює атмосферу напруженості в Європі, але ЄС готовий навіть до можливої зупинки постачання газу, - Боррель

Євросоюз має уникати паніки та намагатися вирішити спровоковану Росією напруженість дипломатичним шляхом.

Про це повідомив у своєму блозі глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує підживлювати атмосферу напруженості в Європі замість того, щоб сприяти деескалації. Ми готові до невдачі дипломатії і розглядаємо всі варіанти. Це включає підвищення нашої стійкості, у тому числі шляхом роботи з такими партнерами, як США, Катар і Азербайджан, щодо постачання газу у випадку, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання", - пише дипломат.

Боррель наголосив, що ЄС готує високоефективні заходи у відповідь на випадок подальшої російської агресії проти України, "які завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі".

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"Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які б мали більш довгостроковий ефект, оскільки обмежують Росію в продуктах, необхідних їй для реалізації її стратегічних амбіцій", - зазначив глава європейської дипломатії.

Він підкреслив, що дипломатична присутність Євросоюзу в Києві залишається без змін.

"Сьогодні ми переживаємо найнебезпечніший момент періоду після закінчення холодної війни. Водночас ми повинні уникати подальшого розкручування спіралі ескалації і слідувати закликам президента Зеленського уникати будь-якої "паніки", - вказав Боррель.

Також читайте: Боррель закликав Росію обрати "шлях дипломатії" у діалозі зі США

Автор: 

росія (66037) Євросоюз (13656) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+9
Умеют США наставить на путь истинный...
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30.01.2022 23:57 Відповісти
+5
Це вже щось суттєве
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30.01.2022 23:55 Відповісти
+5
І навіть Німеччина готова надати Україні не 5000 касок, а 5001!!!
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31.01.2022 00:08 Відповісти
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Це вже щось суттєве
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30.01.2022 23:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=peYvYB0dQDA https://www.youtube.com/watch?v=peYvYB0dQDA

Лютые новости: газовый тыл, санкции рублю, признаки войны и гиены Путина

танкери з СПГ.. більше ніж 50+
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30.01.2022 23:55 Відповісти
Умеют США наставить на путь истинный...
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30.01.2022 23:57 Відповісти
"якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання"
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31.01.2022 00:01 Відповісти
Украинцев Запад защитил, а вот русских отдали на растерзание *****.
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30.01.2022 23:58 Відповісти
Не понял месидж кому кто отдал кацапов на растерзание?
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31.01.2022 00:33 Відповісти
режим ***** может любого русского убить, выслать, унизить без суда и следствия
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31.01.2022 11:12 Відповісти
Ну на сколько я понимаю большинство это вполне устраивает. Это их выбор. Они ***** чуть ли не боготворят.
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31.01.2022 11:16 Відповісти
да, убийствами на протяжении веков закрепили рабский ген
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31.01.2022 11:18 Відповісти
в смысле все эти цари ихние, потом большевики
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31.01.2022 11:19 Відповісти
в пошуках спонсора...
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31.01.2022 00:00 Відповісти
Nu plin, vitjanul sverhoruzhije, dumaju rano, no pokozatj mozhno bilo konechno.
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31.01.2022 00:01 Відповісти
Ключевая фраза в этом предупреждении - "якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання".
Жёстко!
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31.01.2022 00:02 Відповісти
Добре зробив бубочка.Европейці як діти-їм кричиш 8 літ «поможіть!!! Прийміть!!»Вони все навпвки. То тепер кажемо-нічо страшного-у нас трохи хата горить. Але то ніц не біда. То стара Европа зайорзала, бо ж поряд і її хата загорітись може. Так що бубочка-маладєс!!!
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31.01.2022 00:03 Відповісти
І навіть Німеччина готова надати Україні не 5000 касок, а 5001!!!
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31.01.2022 00:08 Відповісти
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31.01.2022 00:18 Відповісти
всё фрицам вернётся...и не в виртуале,и не через тысячу лет..
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31.01.2022 00:23 Відповісти
А фрау Меркель со Шредером спросили готовы ли они?
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31.01.2022 00:20 Відповісти
А все потому что США не дают чекисту ответ на главный вопрос - гарантии личной безопасности и неприкосновенности криминальных капиталов ! А без этого всё остальное для него, включая цирк с "гарантиями безопасности" и "расширением НАТО на восток", теряет смысл..
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31.01.2022 00:35 Відповісти
Это подтаерждает, шо зе работает на кремлевского вора и убмйцу.
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31.01.2022 00:35 Відповісти
Евросоюз должен избегать паники !
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31.01.2022 00:56 Відповісти
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31.01.2022 06:54 Відповісти
Здаеться пуйло переграв сам себе,озброїв Україну не дорого та заставив світ думать,як взагалі навчитись жить без ціеї помойки!
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31.01.2022 06:58 Відповісти
 
 