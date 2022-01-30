Росія підживлює атмосферу напруженості в Європі, але ЄС готовий навіть до можливої зупинки постачання газу, - Боррель

Євросоюз має уникати паніки та намагатися вирішити спровоковану Росією напруженість дипломатичним шляхом.

Про це повідомив у своєму блозі глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує підживлювати атмосферу напруженості в Європі замість того, щоб сприяти деескалації. Ми готові до невдачі дипломатії і розглядаємо всі варіанти. Це включає підвищення нашої стійкості, у тому числі шляхом роботи з такими партнерами, як США, Катар і Азербайджан, щодо постачання газу у випадку, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання", - пише дипломат.

Боррель наголосив, що ЄС готує високоефективні заходи у відповідь на випадок подальшої російської агресії проти України, "які завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі".

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"Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які б мали більш довгостроковий ефект, оскільки обмежують Росію в продуктах, необхідних їй для реалізації її стратегічних амбіцій", - зазначив глава європейської дипломатії.

Він підкреслив, що дипломатична присутність Євросоюзу в Києві залишається без змін.

"Сьогодні ми переживаємо найнебезпечніший момент періоду після закінчення холодної війни. Водночас ми повинні уникати подальшого розкручування спіралі ескалації і слідувати закликам президента Зеленського уникати будь-якої "паніки", - вказав Боррель.

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