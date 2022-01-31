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Посольство Росії процитувало Зеленського: Розмови Заходу про неминучу війну шкідливі для економіки України

Посольство Росії у Великій Британії процитувало президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер представництва РФ.

"Український президент Зеленський: Розмови Заходу про неминучу війну шкідливі для економіки України. Але ситуація на кордоні не більш напружена, ніж рік тому", - йдеться у твіті.

Посольство Росії процитувало Зеленського: Розмови Заходу про неминучу війну шкідливі для економіки України 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія підживлює атмосферу напруженості в Європі, але ЄС готовий навіть до можливої зупинки постачання газу, - Боррель

Автор: 

Велика Британія (5661) Зеленський Володимир (24339) посольство рф (332) росія (66037)


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Топ коментарі
+66
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31.01.2022 00:12 Відповісти
+60
На це і було розраховано. Він не дурень. Він ворог.
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31.01.2022 00:03 Відповісти
+53
Та ви шо?
В Україні війна 8 років, і чому ж саме зараз стався відтік капіталів та гривня поплила? Може через те, що українська армія отримала зброю, а Україна безпрецедентну міжнародну підтримку?
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31.01.2022 00:05 Відповісти
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Как ты к себе самокритичен)))
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31.01.2022 01:29 Відповісти
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31.01.2022 01:29 Відповісти
А новым президентом Франции в апреле 2022 года станет женщина... Валери Пекресс...,ставлю 100 баксов...шо Макрон продует выборы...
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31.01.2022 01:04 Відповісти
Макрон уже выставил свою кандидатуру на выборы?
Ну если выставил то принимается - ставлю 1 $ (один доллар) против вашей сотни, за любителя престарелых бабушек
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31.01.2022 08:30 Відповісти
Китай провалит свою экономику в трубу,зато 12 миллионов уйгуров в Китае станут государством... на карте Мира появится новый член НАТО....
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31.01.2022 01:08 Відповісти
Можно по очереди? Мы не успеваем праздновать
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31.01.2022 03:01 Відповісти
Украина ушла навсегда !!!
Эта истина постепенно овладевает сознанием путинской "Ылиты"
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31.01.2022 01:08 Відповісти
Получается, что у Зеленского наконец-то появился настоящий единомышленник - Россия. Никто ведь, кроме кацапов, не ссылается на его слова. Поздравляем!
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31.01.2022 01:09 Відповісти
Трошечки не так-оце зелене створіння і є "единомишленник" рашки. Засланий козачок просто виконує роль *********** і робить все для розвалу держави. В світі словесний понос "найвеличнішого" вже ніхто не сприймає, окрім рашки...гімно до гімна.
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31.01.2022 07:16 Відповісти
Нема нічого гіршого від ідіота , наділеного владою.
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31.01.2022 08:02 Відповісти
Ольга ********* исчезла из эфира...наверно развелась с Поповым болваном....
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31.01.2022 01:11 Відповісти
они оба с Ковидом лежат (после прививки Спутником)
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31.01.2022 08:42 Відповісти
вот я прослушал русского блогера про спутник .нудновато слушать было, но суть в том , что был сделан там дипутатом ихним запрос про спутник в минздрав что то... те намямлили типа что ещё ведутся иследования спутника тоесть его применяют давно но его только иследуют... а данные пока засекречены...*вот такой этот спутник мутный...)) ну бодяга эта для рабов путинских сошла....пусть колятся помоями ...(https://www.youtube.com/watch?v=DSeatkxTlYw )
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31.01.2022 09:21 Відповісти
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31.01.2022 01:13 Відповісти
І Зєлєнскій, і кацапське посольство схоже використовують одну і ту ж методичку. І написали її точно не в СБУ.
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31.01.2022 01:17 Відповісти
Если Голобородька будет баллотироваться в президенты РАБссии то наберет 74 % голосов Шариковых...
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31.01.2022 01:19 Відповісти
не дотягне навіть на цій каденції-мавр зробив свою справу-мавр може піти. А чи далеко?
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31.01.2022 07:18 Відповісти
Да я давно говорю , посмотрите на действия Зеленского и его власти за последние 2.5 года - это действия не идиота , это действия предателя!
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31.01.2022 01:20 Відповісти
Так роль идиота це його професія..., судячи по рейтингу, українцям подобаються ідіоти..Янукович також був тормозом.
..
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31.01.2022 01:59 Відповісти
В чем собственно новость? Парашному посольству запрещено цитировать кого то или украинофобским гнидам просто не хватало новостей что бы побольше набросить на вентилятор?
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31.01.2022 01:23 Відповісти
Твоя зекрыса уже набросила на вентилятор -теперь весь мир понял,что она наркоман и враг Украины
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31.01.2022 01:30 Відповісти
В соевой реальности в которой ты живешь может и весь мир понял, а по факту только одни украинофобские гниды об этом кричат.
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31.01.2022 23:43 Відповісти
Помните фразу Голобородьки про день паБЕДЫ и шашлыки?Ходят по Ютьюбу упорные слухи от кремлеботвы что Голобородька Лукашеску и Путлереску будут стоять на трибуне Мавзолея 9 мая втроем...типа три депила это сила...
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31.01.2022 01:25 Відповісти
вчетвером)))
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31.01.2022 01:32 Відповісти
Американцы поняли это еще а апреле 19 года, когда тупое быдло выбрало клоуна идиота, просто дипломатический этикет и западная культура не позволяли это сделать. А теперь даже и у них закончилось терпение выслушивать дебильные высеры этого идиота бубы криворогого.
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31.01.2022 07:42 Відповісти
Депутат Европарламента от немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Виола фон Крамон.

"Они там все в Украине принимают наркотики, или что там происходит?", - написала она.
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31.01.2022 01:33 Відповісти
Если вы прочитаете ЧТО говорит зеленский о россии, о ситуации на границах Украины, где сосредоточены 150 тысяч российских военных, о помощи Запада и тд., то вы поймете, что украинский президент абсолютно не понимает ЧТО происходит и самое главное - почему. Он живет в том мире, где он дружит с Гариком Харламовым и Иваном Ургантом и где нужно и можно сесть за бутылкой водки и решить недоразумения. Он не понимает, что Украина ведет многовековую борьбу за свою независимость от россии. Он не понимает, что место Украины в Европе и НАТО. Он не понимает, что россия никогда с этим не смирится. Как не смирится и с самим существованием независимой страны Украина. Он не понимает кто враг Украине, а кто - друг. Очень жаль, что украинцы сами сделали такой выбор (чему также способствовали много факторов - сговор Путина-Трампа-Коломойского, массированная информационная кампания и тд). Очень надеюсь, что украинцы исправят свою ошибку на следующих президентских выборах. Ибо то, что мы видим с Запада, - это стыд и позор.
О.Пономарь
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31.01.2022 01:40 Відповісти
та воно ВЗАГАЛІ НІЧОГО НЕ РОЗУМІЄ
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31.01.2022 07:20 Відповісти
Написано правильно, але українці не виправлять свою помилку, нажаль. Вони вже збираються вибирати нову месію, або гордона, або разумкова. Вони живуть цитатами і фейками, яекі їм розробляє ворог, вивчивши їх менталітет і потребу.Їм дуже подобається солодка брехня.
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31.01.2022 08:47 Відповісти
Особисто я ставлю на Верку Сердючку.
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31.01.2022 09:16 Відповісти
Зеленський непогано працюе на Рашку..як на економіку , кіноіндустрія , так і на пропаганду.....
....
чекаемо на вдячність Путіна ,73% виборцям..,подарунками з неба , бомбочками..ура..
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31.01.2022 01:52 Відповісти
ну а кого ж ще москалям цитувати як не свого щура? те, що зелен-ий і пукін по одну і ту ж сторону барикад вже всім давно відомо.
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31.01.2022 02:05 Відповісти
Всі ми бачили, як 23 квітня 2020 року Вава урочисто зустрічав в аеропорту комерційний літак з китайськими засобами індивідуального захисту для Епіцентру. Але ніхто з нас не бачив як у грудні 2021 - січні 2022 він зустрічав літаки з американською і британською зброєю для відбиття путінської атаки. Навпаки, воно коло кожного стовпа свистить, що немає ніякої загрози. І робить він це свідомо, щоб американці і британці плюнули, розвернулись і пішли. Там це розуміють і плюнули на нього. Зброю дають не клоуну. Дають зброю українцям, які боронять світ від рашистського фашиста.
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31.01.2022 02:06 Відповісти
а кацапия своим скоплением войск ни к чему не толкает? думать не пробовали??
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31.01.2022 02:29 Відповісти
А никто не думал, что россию никто не просил в 2014 вторгаться в Крым и Донбасс ? И ничего бы этого не было тогда. Не было бы никакой очевидности. Никакой развал россии не угрожал бы - сидела б себе на 17 млн. квадратных километров и никто бы её не трогал и не вспоминал всуе.

Даже если бы русские сейчас молча собрали манатки и свалили из Крыма и Донбасса, им бы за эти 8 лет нихрена бы не было. Все бы перекрестились и сказали "ладно, хрен с вами, только больше так не делайте". Но ведь они, суки упоротые, не только назад не сдают, так ещё и добавки хотят, всю Украину им подайте.

Так что не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Корень зла - в россии и её поведении, а всё остальное - производные и последствия.
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31.01.2022 02:32 Відповісти
Проросійська точка зору. По перше поставки зброї почалися після того, як Росія зконцентрувала у нас на кордонах чималеньку армію. По друге зброя здебільшого оборонна, з дальністю 800 метрів. Нам ніхто ще не поставив крилаті ракети з дальністю 3500 км. Кількість української зброї достатня для оборони, проте геть не достатня для наступу, тому що потрібна кількість в три рази більша за сторону, що тримає оборону.
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31.01.2022 02:43 Відповісти
Для економіки України (і для самої України) шкідлива купка зе-недоумків на чолі самої України.
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31.01.2022 02:09 Відповісти
В преддверии заседания Совета Безопасности ООН в понедельник Зеленский ломает игру нашим союзникам. Русские завтра на заседании, где их все сношали бы, будут махать этими заявлениями и обвинять Запад в нагнетании истерики. Мол, смотрите, сами украинцы так не считают.

Зелю можно понять - истерика очень бьёт по финансам и ему очень хочется успокоить рынки. Потому что доллар летит в космос, а вместе с ним цены на бензин и импортные товары. Но вместо того, чтобы обламывать наших друзей, лучше бы он высказывался в духе : "Опасность велика и реальна, но призываю к спокойствию - армия наша начеку, боевой дух высокий, оружие напоготове, союзники нам помогают, поэтому враг будет разбит, а тыловым (неприграничным) районам не следует беспокоится, предприятиям не надо останавливаться, людям не следует планировать эвакуацию, работаем и не паникуем, правительство денно и нощно занимается вопросом обеспечения безопасности государства, всё будет хорошо".

Как-то так надо было, типа сказал бы в конечном итоге то же самое - сделал бы словесную интервенцию для финансовых рынков, но звучало бы дипломатически правильно, а не как он ляпнул нашим друзьям "не нагнетайте". Представляю, как они там матюкались на тему "да ну их нах...., этих украинцев обкуреных, мы тут за них задницу рвём, а они нам на голову . . .".

Впрочем, не удивительно. Ну, оно когда человек вместо того, чтобы в универе за партой сидеть и на юрфаке (вроде как юридический диплом у него) международное право учить, играл в КВН и от занятий из-за этого был освобождён, то уровень понятен . . . Непонятно только какого лешего ты без наличия подготовки для государственной работы полез на такую должность ???
Ну, чтобы клоунам понятно было, это как я бы без сценария вышел на сцену "Дворца Украина", а там 5 тысяч человек ждут "Вечерний Квартал", - а у меня шуток вообще нет и играть я не умею . . . И вот я стою, на них смотрю, а они на меня - и потом я что-то ляпнул, чтобы не молчать, но не в тему, никто не смеётся . . . А люди за билет по 1000 грн. заплатили. Как бы это выглядело ? Так и он выглядит на должности Президента . . .
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31.01.2022 02:28 Відповісти
я тоже для себя не мгу понять. Если он ляпнул, бо дебил, то завтра КУлеба должен выйти с пояснением. И все успокоятся. Такое часто бывает, что кто-то пургу несет))
но если он хамил осознанно - то это беда....
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31.01.2022 02:31 Відповісти
Кулеба поясняет, насколько это возможно. Но слишком резко делать это не может, чтобы без должности не остаться. У нас критику не любят.
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31.01.2022 02:35 Відповісти
....щоб так говорити треба бути політиком, а не ідіотом.
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31.01.2022 08:07 Відповісти
Зеленский конечно самое большое позорище Украины в политике за последние 30 лет. Собственно и в УССР не было таких упоротых секретарей. Поэтому возможно за всю историю.
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31.01.2022 02:57 Відповісти
Нам ще тривалий час копати справжню історію до УССР, яку кацапи нищили і нищать усіма способами/засобами, але з тих, що ми більш-менш знаємо - так і є, гіршого виродка на чолі держави ще не знала українська історія.
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31.01.2022 11:05 Відповісти
Они тем самым подтвердили что они создают напряжение на границе.
Ирония. Цитирую зеленского подтверждают его оценку о том что рф угрожает все время с 2014.
Сами себя переиграли, умники
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31.01.2022 03:11 Відповісти
Цитируя*
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31.01.2022 03:12 Відповісти
Слуга народу России.
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31.01.2022 03:15 Відповісти
Посольство РФ довольно хитрое. Они будут эксплуатировать любой кусок информации который только можно использовать против врага.
Нагнать войск они создают варианты. Если и не напасть то свалить экономику Украины. Если не то и не другое, то пересрать сторонников зеленского против сторонников порошенко. Их тактика всегда мутирует по ситуации. Но они всегда будут работать на раскол внутри украины... как они работают на раскола в Европе или сша
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31.01.2022 03:21 Відповісти
"свалить экономику" це як? У Зеленського "проблема", що бариги ОВДП виводять бабло з країни, це не економіка. А економіку в угоду своїм любим олігархам, з якими пилить бюджет, Зеленський добив сам: і інвесторів, і суди, і реформи, і антикорупційні інститути. У 14-17-му, в час активних бойових дій, в Україну заходили купа інвесторів, будували заводи по всій країні, а от Зеленському щось заважає, нехай подивиться в дзеркало, що там заважає.
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31.01.2022 03:57 Відповісти
Сам Зєля вперто намагається посварити Україну із західними союзниками.
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31.01.2022 09:17 Відповісти
да хватит придумывать. он говорит ртом, что ему напишут. лично он даже не осмысливает о чем идет речь. его волнует только камера, в которую он смотрит.
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31.01.2022 12:37 Відповісти
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31.01.2022 04:29 Відповісти
Зелені потвори інших собі у помічники не набирають.
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31.01.2022 05:53 Відповісти
В команді малороса і сровкодрочера Володі Гундоса всі ненавидять українську мову і роблять все, щоб її тут не було. Приклад - бізнес Володі "95 квартал", всі його кіностудії випускають продукцію виключно на російській мові і не збираються переходити на державну.
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31.01.2022 10:26 Відповісти
Враг на Банковой
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31.01.2022 05:09 Відповісти
То все Петро йому ту промову підкинув...
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31.01.2022 05:52 Відповісти
Та таки хтось і щось "підкинув", навіть в толерантній Європі запідозрили.
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31.01.2022 06:39 Відповісти
Зе клоун работает по методичке кремля.
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31.01.2022 06:34 Відповісти
"Отличная" логика у агента Зе и его кацапской крыши . Не угроза агрессии со стороны Параши, а разговоры о ней "вредят экономике" Украине Получается, чтобы спасти экономику надо "просто сдаться" без войны и сопротивления . Как там говорил членограй? Надо просто перестать стрелять
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31.01.2022 06:35 Відповісти
З 2019го нічого не змінилося. Зелене лайно не порозумнішало, не навчилося і нічого не усвідомило. Дива не сталося, та й чого б то. Питання в тому, як це перетерпіти і що з ним/після нього робити далі. Бо попереду також все дуже непевно.
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31.01.2022 11:08 Відповісти
Для любой страны разговоры о войне вредны для экономики.
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31.01.2022 06:39 Відповісти
Организм пришел к успеху
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31.01.2022 06:44 Відповісти
Надеюсь теперь не у кого не осталось сомнений что наш президент агент......!
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31.01.2022 07:18 Відповісти
Наркотики ещё ни кого до добра не доводили. Так называемый "президент Зеленский" тому подтверждение.
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31.01.2022 07:24 Відповісти
Зесрань во всей своей "красе"
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31.01.2022 07:32 Відповісти
Зе завербован и Порошенко ему очень мешает https://www.youtube.com/watch?v=dkDpci7i5-Q&ab_channel=ANNEKSIYANET
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31.01.2022 07:36 Відповісти
зелени надо начинать думать головой, а не задницей... но оно на это не способно...
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31.01.2022 07:42 Відповісти
Зеленський своїми перлами вже обійшов Яника якого висміював.Те що нема освіти зрозуміло.Але відсутнє і шосте відчуття реальності ситуації притаманне всім євреям.Персонаж дуже схожий на НЕСМИШЛЕННОГО ЮНОШУ з пророцтв монаха Авеля про управлінців Русі.
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31.01.2022 07:45 Відповісти
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31.01.2022 08:53 Відповісти
Зеленский не вкурює, що для економіки РФ також. Але економіка України не така потужна, щоб американці не змогли її підкачати, поки РФ буде котитися у прірву.
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31.01.2022 08:02 Відповісти
У ВВХ сдали нервы и он решил запалить свою главную агентуру. "Вова а ты помнишь как нам было весело на корпоративе"
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31.01.2022 08:16 Відповісти
І так зрозуміло, що Володя Криворізький, єрмак, татаров, демченко, коломойський, фірташ, медведчук та інші російські агенти діють виключно на користь росії. А недавно ще запитували, хто може бути "кротом" в офісі президента? Краще запитати, хто там за Україну. Там гадюче кубло яке ненавидить Україну, США і Європу. Їх рідна хата - московія.
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31.01.2022 08:25 Відповісти
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31.01.2022 08:29 Відповісти
Сумно це все, але очікуквано. Зе зовсім не схожий на єврея. Можливо його мама згрішила з кимось іншим.
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31.01.2022 08:31 Відповісти
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31.01.2022 08:33 Відповісти
Що написала провладна блохерша про українців, які прийшли подякувати нашим партнерам.
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31.01.2022 09:15 Відповісти
Bidonovna, вона ж Єкатєріна Золотарьова, ще одна Ганька Герман.
Напяливши вишиванку, відмазує антиукраїнське кодло.
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31.01.2022 09:32 Відповісти
Зараз вона відмазує зеленського, за бюджетні гроші.
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31.01.2022 09:33 Відповісти
Що тут сказати ..... "хвамілія " золотарьова сама за себе вже пояснила , чого дивуватися лайновозці .......
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31.01.2022 11:41 Відповісти
Это точно кацапский тролль. У нас такие слова как казёнка, пивас, джанг жрачка, дырявый движ просто не употребляют. У нас у молодёжи сленг другой. Высновок - тролль ольгинский эта кацапка
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31.01.2022 11:03 Відповісти
Ця курва живе в Україні. І достатньо відома.
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31.01.2022 11:05 Відповісти
Дай координаты я ей устрою газават…
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31.01.2022 11:25 Відповісти
Эта дура никак не поймёт что украинцы на Майдане благодарили партнёров прежде всего за предоставленное оружие, технику и боеприпасы. Все остальное, по сравнению с этой помощью, чепуха!
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31.01.2022 11:28 Відповісти
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31.01.2022 09:37 Відповісти
лучше бы володька не занимался самодеятельностью, когда он не с бумажки читает, то весь мир в фейспалме валяется...
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31.01.2022 09:54 Відповісти
**** зелёный уже везде нагадило ртом своим поганым
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31.01.2022 10:07 Відповісти
Дожили. "Остерігайся, коли ворог хвалить тебе",- народна Східна мудрість.
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31.01.2022 10:18 Відповісти
.

Зе-Чмо.
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31.01.2022 10:37 Відповісти
Шо зельц добазарился? Уже подкуйловники тебя хвалить стали. Ну ну…теперь надо внимательно наблюдать как слуги каломыйского протянут через раду законы про лугандон, о которых так мечтает путлер, и можно уже готовится ко второму сроку… да зеля? И все хорошо прекрасная маркиза…
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31.01.2022 10:58 Відповісти
И тем не менее, это голый факт, что разговоры о войне вредны для экономики страны предпологаемой войны.
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31.01.2022 11:05 Відповісти
Ты неимеющийся имени, согласишься, что об этом политикам можно в кулуарах друг с другом говорить, а не делать громогласные истерические заявления. Не думаешь ли ты, что это приносит ещё больше паники и срача среди украинцев и расхолаживает людей собирающихся защищать Батькивщину с оружием в руках? Как это действует на наших зарубежных партнёров ты уже видел. Вот тебе и тем не менее….
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31.01.2022 11:33 Відповісти
Господи ж, Боже мій... яке ж воно дебільне... коли воно вже здохне від передозу?
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31.01.2022 11:10 Відповісти
--- Атим часом його квазімоди " русского мира " . на місцях . діють-- злодіють !!!
У Світловодському соцжахі окублився клан " путінські гадюки " Субсидії--виключно прихильникам " русского мира". українців. же . штучно. заганяють у бездонні боргові ями. особливо знущаються над АТО-шниками... Сам бачив: як воїн- щойно з окопу. томився. разом зі мною у загальній черзі... Що15 хв.--зривався і біг. до громадського туалету . аж на автостанцію. бо соцсадистки -- позачиняли всі туалети власними ключами. а у хлопчини. найвірогідніше.--окопний цистіт... А коли він дочеався черги--то вискочив приймальні . як ошпарений і колотився немов у пропасниці... Аналогічну картину споглядав у громадській приймальні МіськРади : Зайшов АТО-шник /обличчя . як кирзовий чобіт.. .-- закопчене пороховими газами /і так сором*язливо: -- Я насчет земли ??? Мимра-- секретарка. навітть голову не підняла. процідила :-- Уже нет земли...
Воїн позадкував...і вже. зачиняючи двері осмілився : --- Тоді я їду в Київ шукати правду...
На 25 сесії Міськради-- Голова спілки ветеранів АТО-- спробував довести обранцям про недопустимість скорочення б*юджету на потреби родинам АТО-шників...та детам: випустили на нього чорнороту - садистку соц жаху. яка напустила туману . Голова-- підтримав її Неодноразово звертався . до гаранта щодо цього терору у відповідь : відписочки-- садисточки... Україна занурилася у морок зрад. хаос свавілля і загрози втрати державності...
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31.01.2022 11:19 Відповісти
Депутатка Европейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель різко відреагувала на висловлювання голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахімії про те, що Захід та США "сіють паніку" щодо ризиків повномасштабного наступу російської армії на Україну.

"Вони всі там вживають наркотики в Україні, чи що там відбувається", - написала вона. Джерело:
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31.01.2022 11:49 Відповісти
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