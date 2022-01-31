Посольство Росії процитувало Зеленського: Розмови Заходу про неминучу війну шкідливі для економіки України

Посольство Росії у Великій Британії процитувало президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер представництва РФ.

"Український президент Зеленський: Розмови Заходу про неминучу війну шкідливі для економіки України. Але ситуація на кордоні не більш напружена, ніж рік тому", - йдеться у твіті.

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