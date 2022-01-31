Кориневич спростував інформацію щодо затримання російськими прикордонниками українських рибалок

Двох українських рибалок, про зникнення яких стало відомо 28 січня, знайшли.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич повідомив у фейсбуці, що у катера рибаків заглох двигун і він дрейфував у морі, передає Цензор.НЕТ.

Чоловіків знайшли й доправили в лікарню на Херсонщині.

Кориневич наголосив, що катер не затримували російські прикордонники, підходів інших плавзасобів до нього також не було.

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Нагадаємо, 28 січня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що двоє українських рибалок 25 січня вийшли у Чорне море з міста Генічеська Херсонської області та не повернулися додому. За її словами, їх затримали російські прикордонники, але не повідомили про це українську сторону.

Омбудсменка вказувала, що, за попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму.