УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7731 відвідувач онлайн
Новини
4 801 16

Кориневич спростував інформацію щодо затримання російськими прикордонниками українських рибалок

Кориневич спростував інформацію щодо затримання російськими прикордонниками українських рибалок

Двох українських рибалок, про зникнення яких стало відомо 28 січня, знайшли.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич повідомив у фейсбуці, що у катера рибаків заглох двигун і він дрейфував у морі, передає Цензор.НЕТ.

Чоловіків знайшли й доправили в лікарню на Херсонщині.

Кориневич наголосив, що катер не затримували російські прикордонники, підходів інших плавзасобів до нього також не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримані ФСБ в Чорному морі рибалки повернулися до Очакова, - речник Держприкордонслужби Демченко

Нагадаємо, 28 січня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що двоє українських рибалок 25 січня вийшли у Чорне море з міста Генічеська Херсонської області та не повернулися додому. За її словами, їх затримали російські прикордонники, але не повідомили про це українську сторону.

Омбудсменка вказувала, що, за попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму.

Автор: 

Азовське море (1619) рибалки (104) Кориневич Антон (91)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
ПЯТЬ дней в море... Нашли недалеко от берега... Нашли (официально) случайно... И телефонов у них не было? И что такое билинг никто не знает?) Правдоподобная версия) Причем о том, что они в Щелкино была инфа от их же родственников из Крыма...
показати весь коментар
31.01.2022 04:23 Відповісти
+2
А чого сама Денисова не спростувала свою ж заяву про затримання???
показати весь коментар
31.01.2022 01:14 Відповісти
+2
Бо вона промоскальська пристосуванка, що постійно використовує дезу москалів, але тут її зьомьі підісрали)
показати весь коментар
31.01.2022 07:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я бы трахнул по всей строгости закона носителей псевдоновын...
показати весь коментар
31.01.2022 00:36 Відповісти
либо кориневича умножить по тихому на ноль,як завещал кернессюра..
показати весь коментар
31.01.2022 00:40 Відповісти
А чого сама Денисова не спростувала свою ж заяву про затримання???
показати весь коментар
31.01.2022 01:14 Відповісти
Бо вона промоскальська пристосуванка, що постійно використовує дезу москалів, але тут її зьомьі підісрали)
показати весь коментар
31.01.2022 07:22 Відповісти
Эти несколько дней на море был мороз 10 градусов, снега так неплохо и на закуску позавчера и вчера дождь)
показати весь коментар
31.01.2022 08:44 Відповісти
А того шо нєкрасівая будєт...
показати весь коментар
31.01.2022 11:04 Відповісти
ПЯТЬ дней в море... Нашли недалеко от берега... Нашли (официально) случайно... И телефонов у них не было? И что такое билинг никто не знает?) Правдоподобная версия) Причем о том, что они в Щелкино была инфа от их же родственников из Крыма...
показати весь коментар
31.01.2022 04:23 Відповісти
Це у кацапів черговий "жест доброї волі" - у них і так "мішок проблем" з " побідоносною войнушкою" і відволікаться на якихось двох рибалок нема часу Якби не це вони-б з них зробили чергових "бандеравских диверсантав" і роздмухали "срач" на весь світ Але передумали: відбуксирували їх в море повідомили прикордонників українських де вони і покинули в морі наказавши їм забуть про Щолкіно - його не було!
показати весь коментар
31.01.2022 07:29 Відповісти
100%) По моим данным от местных СБУшников(неофициальным), их маршрут до Щелкино отследили наши союзники по GPS) Поэтому сразу и выпустили Денисову на сцену) Ну а дальше все как вы описали)
показати весь коментар
31.01.2022 08:40 Відповісти
В последнее время не заходил на местные сайты) Видел здесь мельком о пропавших рыбаках, но не видел что это наши. Из этой статьи узнал, что речь идет о наших... И полез смотреть на местный сайт... Узнал, что раненый в ягодицу нацгвардеец в Днепре(о котором я раньше здесь слышал), парень из соседнего села. Полгода служить осталось.
показати весь коментар
31.01.2022 08:53 Відповісти
"родичів з Крима", ну таке, а білінг річ гарна, тільки не так просто доступ отримати, тим більш заради якихось дурнів.
показати весь коментар
31.01.2022 08:07 Відповісти
Ну так полиция дело была завела. Велись поиски. Билинг это самое первое что должно было быть сделано.
показати весь коментар
31.01.2022 08:28 Відповісти
о том, что они в Щелкино, была инфа от их же родственников из Крыма...
=====================================================

Це все, що треба знати про випадок. А кацапня і ЗЕлуплені, які вже почали срати на гілці, йдуть НАХ.
показати весь коментар
31.01.2022 07:38 Відповісти
Мутная история.
показати весь коментар
31.01.2022 08:29 Відповісти
вот так то и верь прочитанному в интернете ....твари фэйки сказки всякие здесь пишут про всё и про всех часто. а читачи грызуться...оскорбляя друг друга бывает... возмущаются одной или другой стороной .а оно оказывается дрейфовали......(( а тут чего только каждый из нас не писал про это...
показати весь коментар
31.01.2022 09:12 Відповісти
 
 