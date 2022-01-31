Росія не стягнула б таку кількість військ до кордонів України, якби не планувала їх використати, - послиня США в ООН Томас-Грінфілд
Ніхто не збирав би 100 тисяч військових без наміру їх використати.
Про це заявила послиня США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ми бачили цю методичку Росії і раніше. Вони використовують дезінформацію. Вони закликають українців не хвилюватися щодо атаки, але ми знаємо, що атака можлива", - сказала дипломатка в програмі "Цього тижня" на каналі ABC.
"Ви не стягували б 100 тисяч солдатів, якщо б у вас не було наміру їх використати", - додала вона.
Нагадаємо, 31 січня питання російської агресії проти України буде обговорюватись на засідання Ради безпеки ООН. Ініціювали зустріч США.
Високопосадовець з адміністрації США заявив, що члени Радбезу підтримують винесення на розгляд питання російської загрози. Він також припустив, що Росія намагатиметься поширювати дезінформацію на засіданні РБ.
Тим часом перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський написав у твіттері: "Я не можу пригадати іншого випадку, коли б член РБ пропонував обговорювати власні необґрунтовані твердження й припущення як загрозу міжнародному порядку від будь-кого". Щоправда, російський дипломат не пояснив, про які саме "необґрунтовані" твердження йдеться.
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Эти ЗЕобкуриши уже западных политиков бесить начали.
по словацки теж буде ГОВОРКИНЯ ( спікер она)
Поэтому хочется надеяться, что в нашем случае это только начало 🙂
Ну и на последок, Британия готова изъять барахло рашкиных олигархов https://theuk.one/news/velikobritaniya-mozhet-izyat-imushchestvo/5630
Блин, было бы хорошо, чтобы с кого-то начали одного, во их бы там порвало от мысли - кто следующий…)
Беня укатывает деньги в асфальт,вместо производства оружия для армии.
ЗЕублюдки.
а дрєвніх убєждать бєсполєзно..
"Ви не стягували б 100 тисяч солдатів, якщо б у вас не було наміру їх використати"
"... але ми знаємо, що атака можлива"
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Я не беру молоток (або 2 молотки), якщо не маю наміру його (їх) використати: замість гантель.
Я не беру ніж, якщо не маю наміру його використати: зніму ізоляцію з кінців проводів, щоб потім приєднати ці кінці до контактів.
Люди не клали б монетки на очі мерців, якби не мали наміру, що мерці їх використають: ці монетки мають допомогти цим мерцям переплисти річку Стікс (чи як там її) у потойбічному світі - заплатити за переправу.
"Можлива" - це не значить "неминуча".
А заявы, что "это её территория и она имеет право делать что ей заблагорассудится" звучат от второстепенных лиц и комментаторов, а не Лаврова, Шойгу, Пескова, да и то редко... В основном просто звучат требования "прекратить нагнетать"...
але грабіжник не планує стріляти з цієї зброї - він планує погрожувати нею,
щоб жертва його нападу сама віддала грабіжнику все, що він захоче (наприклад, виконала "мінські домовленості").
Можна звичайно верещати, що Хутін нападе і навколо одні агенти кремля, а при цьому нічого не робити
- Do what I said, OR ELSE... !!!
Але якщо той інший не боїться, то він відповідає:
- ... or else WHAT ?!
Можливо, якщо його жертва не буде боятися, то це і буде його кінець - кінець дієздатності його технології тероризму.
Наприклад, якщо ми справді думаємо, що зможем в разі потреби: "душу й тіло ми положим за нашу свободу".
Х#йло говорит, что они на своей территории имеют право размещать войска где угодно. Тогда Украина на своей территории где угодно может размещать даже НАТОвские ракеты.
И это ключевые фигуры в истории, которые меняют ...будущее. Будьте ими !!!!.....и ваше будущее будет подвластно ...вашей цивилизации.
Нельзя судить по себе - это главная ошибка (чужое сознание потемки)!
Когда-то в КВН у "Уральских пельменей" была пародия на телеигру "что-где-когда", там была отличная фраза:
- Ну ты же не скажешь "...потому что гладиолус"!
- Почему нет? Cкажу!