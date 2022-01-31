Росія не стягнула б таку кількість військ до кордонів України, якби не планувала їх використати, - послиня США в ООН Томас-Грінфілд

Ніхто не збирав би 100 тисяч військових без наміру їх використати.

Про це заявила послиня США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми бачили цю методичку Росії і раніше. Вони використовують дезінформацію. Вони закликають українців не хвилюватися щодо атаки, але ми знаємо, що атака можлива", - сказала дипломатка в програмі "Цього тижня" на каналі ABC.

"Ви не стягували б 100 тисяч солдатів, якщо б у вас не було наміру їх використати", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не може ветувати проведення засідання Радбезу ООН, скликане США з приводу агресивних намірів Кремля, - представництво України

Нагадаємо, 31 січня питання російської агресії проти України буде обговорюватись на засідання Ради безпеки ООН. Ініціювали зустріч США.

Високопосадовець з адміністрації США заявив, що члени Радбезу підтримують винесення на розгляд питання російської загрози. Він також припустив, що Росія намагатиметься поширювати дезінформацію на засіданні РБ.

Тим часом перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський написав у твіттері: "Я не можу пригадати іншого випадку, коли б член РБ пропонував обговорювати власні необґрунтовані твердження й припущення як загрозу міжнародному порядку від будь-кого". Щоправда, російський дипломат не пояснив, про які саме "необґрунтовані" твердження йдеться.