Ніяких суперечностей між Києвом та Вашингтоном немає. США - стратегічний друг номер один, - Маркарова
Відносини України та США зараз перебувають на найвищому рівні за всі 30 років незалежності України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телеканалу CBS.
Водночас, вона спростувала інформацію ЗМІ про те, що між українською та американською владою існують розбіжності щодо загрози вторгнення РФ в Україну.
"Ніяких суперечностей немає. Послухайте, у нас можуть бути деякі дискусії, у нас може бути різниця у поглядах, але Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером і, я навіть сказала б, стратегічним другом номер один", - сказала посол.
При цьому Маркарова зазначила, що зараз відносини Києва та Вашингтона перебувають на найвищому рівні за всі 30 років незалежності України.
Нагадаємо, що після останньої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом низка ЗМІ заявила про суперечку між співрозмовниками.
Також раніше у Білому домі спростували повідомлення ЗМІ з посиланням на розмову президента США Байдена з Президентом Володимиром Зеленським, у якій американський очільник нібито говорив про "неминучість" нападу Москви.
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Пані Маркарова на своїй посаді відкрила цілий аж один український ресторан в Нйю-йорку і вона ще щось коментує ? ))))
Люди добрі за що ми платимо податки на зарплати дипломатам під час війни ?????
Посольство Росії процитувало Зеленського: Розмови Заходу про неминучу війну шкідливі для економіки України Джерело:
https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ Юрий Швец -- официальный канал
Но кто ж его за жабры возьмет - СБУ у нас карманные, прокурворка тоже своя в доску...
№ 2, № 3, ...
Звучит как-то не очень. Британцев и прочих может задеть
Тут дна не видно...