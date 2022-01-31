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Новини
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Ніяких суперечностей між Києвом та Вашингтоном немає. США - стратегічний друг номер один, - Маркарова

Ніяких суперечностей між Києвом та Вашингтоном немає. США - стратегічний друг номер один, - Маркарова

Відносини України та США зараз перебувають на найвищому рівні за всі 30 років незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телеканалу CBS.

Водночас, вона спростувала інформацію ЗМІ про те, що між українською та американською владою існують розбіжності щодо загрози вторгнення РФ в Україну.

"Ніяких суперечностей немає. Послухайте, у нас можуть бути деякі дискусії, у нас може бути різниця у поглядах, але Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером і, я навіть сказала б, стратегічним другом номер один", - сказала посол.

При цьому Маркарова зазначила, що зараз відносини Києва та Вашингтона перебувають на найвищому рівні за всі 30 років незалежності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У посольстві США закликають американців скоріше їхати з України

Нагадаємо, що після останньої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом низка ЗМІ заявила про суперечку між співрозмовниками.

Також раніше у Білому домі спростували повідомлення ЗМІ з посиланням на розмову президента США Байдена з Президентом Володимиром Зеленським, у якій американський очільник нібито говорив про "неминучість" нападу Москви.

посол (1108) США (23404)


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Топ коментарі
+23
Що зробила на своїй посаді дипломата в США пані Маркарова ??? Може домовилась про поставку в Україну Джавелінів ??? Може домовилась про поставку танків Абрамс ??? Чи може домовилась про поставку ракет Тамагафк ??? Ніііі !!!!
Пані Маркарова на своїй посаді відкрила цілий аж один український ресторан в Нйю-йорку і вона ще щось коментує ? ))))
Люди добрі за що ми платимо податки на зарплати дипломатам під час війни ?????
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31.01.2022 07:30 Відповісти
+13
Та больших *********, чем вы, зесрань, в природе не сыскать
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31.01.2022 07:50 Відповісти
+13
Где ещё найти большего довбойобп чем зенаркоман?
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31.01.2022 07:57 Відповісти
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Та больших *********, чем вы, зесрань, в природе не сыскать
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31.01.2022 07:50 Відповісти
Где ещё найти большего довбойобп чем зенаркоман?
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31.01.2022 07:57 Відповісти
Більших довбодятлів чим сьогодні немає і ніколи не було. Але на наступних виборах секта 73% вибере ще щось схоже на себе. Чекати на краще не приходиться.
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31.01.2022 08:15 Відповісти
в першу чергу з мзс.
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31.01.2022 07:10 Відповісти
Тьотя Маркаров-ти дура???...
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31.01.2022 07:12 Відповісти
Она лакей Членограя.
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31.01.2022 12:00 Відповісти
https://youtu.be/S0V1qMVOK9g?t=1444 "Крот" Кремля слил разговор Байдена и Зе CNN
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31.01.2022 07:25 Відповісти
Що зробила на своїй посаді дипломата в США пані Маркарова ??? Може домовилась про поставку в Україну Джавелінів ??? Може домовилась про поставку танків Абрамс ??? Чи може домовилась про поставку ракет Тамагафк ??? Ніііі !!!!
Пані Маркарова на своїй посаді відкрила цілий аж один український ресторан в Нйю-йорку і вона ще щось коментує ? ))))
Люди добрі за що ми платимо податки на зарплати дипломатам під час війни ?????
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31.01.2022 07:30 Відповісти
Дійсно, ще такої підтримки від США і Великобританії за 30 років Незалежності не було. Дякуємо друзям за велику допомогу.
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31.01.2022 07:33 Відповісти
За проханням США збираэться Рада безпеки ООН. Тема - загроза повномасштабної війни кацапо-орди з Україною. Агресивні дії паРаші. Навіть страшно уявити, яке буде відношення світової спільноти до України, коли на трибуну ООН вилізе український "презик" і на весь світ заявить, що ніякої загрози нападу з боку козломордії не існує і "всьо путьом!". Маячню цього індивіда вже кацапи на цитати розібрали:
Посольство Росії процитувало Зеленського: Розмови Заходу про неминучу війну шкідливі для економіки України Джерело:
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31.01.2022 07:34 Відповісти
Пардон , панi , а шож, тогда Арохамия ,давеча на медне ,звиздел . Открывал свой поганый рот
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31.01.2022 07:43 Відповісти
А цей абрахамія, згідно припису припіздєнта, пи..., чи то пак, говорити про ЦЕ, не уповноважений, себто, "права нє імєєт".
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31.01.2022 13:53 Відповісти
Не вперше цим чортам чорне білим називати.У москалів навчились.
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31.01.2022 07:52 Відповісти
Конечно )только зекрысу теперь точно заменят -этот наркоман теперь не просто бесит,как раньше,а приводит в бешенство наших союзников...
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31.01.2022 08:00 Відповісти
Навіщо на такому рівні брехати? Ми що не чули виступ Найвєлічайшого перед іноземними журналістами, де він звинуватив США, Англію та інша країни в нагнітанні паніки і брехні? Ви з самого початку брехали наріду, один виходить і каже, що біле, а слідом інший вилазить і каже, що чорне і нарід має вибрати, кому що подобається. Але це так працювало тут у 2019 році, в світі це не працює. Одна високопоставлена особа із Німеччини запитала, чи всі тут наркомани?
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31.01.2022 08:11 Відповісти
Все верно. Кто видит что-то другое просто интерпретирует все по своему. Репортёры играют в сломанный телефон
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31.01.2022 08:11 Відповісти
Вот только один тупорылый звиздюк в роли президента... Но это не считается.
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31.01.2022 08:19 Відповісти
Андрей Ермак, по разведпризнакам, - российский "крот"

https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ Юрий Швец -- официальный канал

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31.01.2022 08:24 Відповісти
Да дерьмак крот - давно известно, к вагнергейту он тоже причастен.
Но кто ж его за жабры возьмет - СБУ у нас карманные, прокурворка тоже своя в доску...
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31.01.2022 09:43 Відповісти
Маркарова говорит нужные вещи, с точки зрения спасения этих отношений и спасения репутации преЗЕдента в США...
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31.01.2022 08:31 Відповісти
Репутації немає взагалі, що вона рятує
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31.01.2022 11:13 Відповісти
Спасибочки, "успокоила", теперь стоит надеяться,что в Украину будет направлен посол США.
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31.01.2022 08:47 Відповісти
Таки так, між Україною і США справді немає. А між Зєлєнскім і Байденом? Логіка: між державами - немає, між президентами - є. Отже один з президентів є ворогом для інтересів власної країни. Невже Байден? 😲
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31.01.2022 08:52 Відповісти
Дура она! Диалог между маразматиком и укурышом зашел в тупик, один пугает, чтоб протокнуть "МИНСК-3", другой недооценивает реально возможных опасностей. Нельзя соглашаться на очередную МИНСКУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ, но для этого нужно быть реально готовым к большой войне не на словах, а на деле!
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31.01.2022 09:23 Відповісти
"Ніяких суперечностей немає. Послухайте, у нас можуть бути деякі дискусії, у нас може бути різниця у поглядах, але Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером і, я навіть сказала б, стратегічним другом номер один", - сказала посол. - "cтратегічний" український друг США ,більше 15 місяців бреше американському другові,котрому обіцяв обрати голову САП,Влюдських відносинах, за подібне,таких "стратегічних" давно посилають куда подальше рашистським посилом
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31.01.2022 10:14 Відповісти
"... стратегічним другом номер один"

№ 2, № 3, ...

Звучит как-то не очень. Британцев и прочих может задеть
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31.01.2022 10:34 Відповісти
среднее звено тушит пожар, который устроил босс малакосос!
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31.01.2022 10:36 Відповісти
На Донбассе ваши военные прячутся за спинами женщин и детей , поэтому украинская армия не стреляет по Донецку, дятел. Ты сиди в своей дурке, и отдай телефон санитар
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31.01.2022 11:13 Відповісти
Для ваших "авиаударов" есть шестой американский флот с F 35. Думаешь безнаказанно летать на своем га*не над Украиной, как над Чечней? Не получится. Не надейся. За сутки в Украине будет развернуто ПВО, какое вам с кувалдами и не снилось!
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31.01.2022 12:54 Відповісти
о том, что "нет противоречий" можно легко убедиться , послушав "шпильки" зели и хламидии в сторону США - в частности - и Запада в целом.
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31.01.2022 11:20 Відповісти
Я бы на месте Кулебы и остальных относительно вменяемых в зеболоте подал в отставку...
Тут дна не видно...
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31.01.2022 12:04 Відповісти
а когда это послу были даны полномочия комментировать внешнюю политику Украины? ведь зелень недавно издал наказ по которому только оно, премьер и министр несвоих дел имеют на это право...
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31.01.2022 12:37 Відповісти
Друг и защитник Украины:
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31.01.2022 12:46 Відповісти
Звісно ніяких! Окрім "недарозуменія" ідіота Зеленька!
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31.01.2022 18:50 Відповісти
 
 