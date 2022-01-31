Ніяких суперечностей між Києвом та Вашингтоном немає. США - стратегічний друг номер один, - Маркарова

Відносини України та США зараз перебувають на найвищому рівні за всі 30 років незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телеканалу CBS.

Водночас, вона спростувала інформацію ЗМІ про те, що між українською та американською владою існують розбіжності щодо загрози вторгнення РФ в Україну.

"Ніяких суперечностей немає. Послухайте, у нас можуть бути деякі дискусії, у нас може бути різниця у поглядах, але Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером і, я навіть сказала б, стратегічним другом номер один", - сказала посол.

При цьому Маркарова зазначила, що зараз відносини Києва та Вашингтона перебувають на найвищому рівні за всі 30 років незалежності України.

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Нагадаємо, що після останньої телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом низка ЗМІ заявила про суперечку між співрозмовниками.

Також раніше у Білому домі спростували повідомлення ЗМІ з посиланням на розмову президента США Байдена з Президентом Володимиром Зеленським, у якій американський очільник нібито говорив про "неминучість" нападу Москви.