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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, застосовуючи СПГ та АГС, - штаб

Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, застосовуючи СПГ та АГС, - штаб

Упродовж минулої доби, 30 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

В напрямку Станиці Луганської противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Пищевика російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили у штабі.

У штабі наголосили, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ООС.

Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, застосовуючи СПГ та АГС, - штаб 01

обстріл (29181) поранення (2814) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Найшвидшого одужання нашому захисникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
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31.01.2022 07:36 Відповісти
+13
Швидкого та повного одужання пораненому Воїну.
Горіть у пеклі russische schweine!
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31.01.2022 07:52 Відповісти
+8
А казали, що тиша там..
Знову наша сопля набрехала...
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31.01.2022 08:17 Відповісти
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Найшвидшого одужання нашому захисникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
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31.01.2022 07:36 Відповісти
і шо, відповідь була?
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31.01.2022 07:44 Відповісти
как тут писали - снежками
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31.01.2022 07:51 Відповісти
В политическом отношении не может быть другого правила, как око за око, зуб за зуб, ― отмеривание тою же мерою, которою нам мерят. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Н. Я. Данилевский , «Россия и Европа», 1869 г.

― Mesdames, ― звонко прокричала она, ― за подлость надо платить подлостью. Око за око, зуб за зуб. Великолепный закон, и я его первая последовательница. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Л. А. Чарская , «Записки институтки», 1901 г.
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31.01.2022 07:47 Відповісти
Швидкого та повного одужання пораненому Воїну.
Горіть у пеклі russische schweine!
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31.01.2022 07:52 Відповісти
Все существительные в немецком пишутся с заглавной буквы. Правильно было бы "Горіть у пеклі russische Schweine!"
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31.01.2022 09:26 Відповісти
Ну и конечно же скорейшего выздоровления.
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31.01.2022 09:26 Відповісти
А казали, що тиша там..
Знову наша сопля набрехала...
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31.01.2022 08:17 Відповісти
А, я зрозуміла стратегію зевилупка. Достатньо сказати - війни нема. Забути про неї. Він займався цим три роки. Занедбав армію, розвалив коаліцію... Зайвий галас навколо цієї теми шкодить економіці, так воно рішило. Який подарунок ворогові. Фактично Зеленський своєю злочинною бездіяльністю сам організував вірогідний напад коцапіви на Україну.
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31.01.2022 08:22 Відповісти
пораненому найскорішого одужання і повного відновлення...
.............


музей АТО у Дніпрі відзначає 5-ту річницю (Відео)

https://youtu.be/Md9tB6bubbo
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31.01.2022 14:20 Відповісти
 
 