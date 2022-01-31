Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ двічі відкривали вогонь, застосовуючи СПГ та АГС, - штаб
Упродовж минулої доби, 30 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
В напрямку Станиці Луганської противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Пищевика російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та станкових протитанкових гранатометів.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили у штабі.
У штабі наголосили, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ООС.
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