РФ відволікатиме нас, але Радбез готовий відповісти на будь-яку дезінформацію росіян, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Представники Ради Безпеки ООН під час засідання 31 січня не відволікатимуться на пропаганду, до якої може вдатися Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

На її переконання, Росія не зможе заблокувати проведення засідання Радбезу, хоч неодмінно намагатиметься це зробити.

"РФ відволікатиме нас, але Рада Безпеки єдина. Ми готові вислухати росіян, але будемо готові відповісти на будь-яку дезінформацію, яку вони намагатимуться поширити під час цієї зустрічі", – запевнила Лінда Томас-Грінфілд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вони всі там вживають наркотики?": Депутат Європарламенту фон Крамон різко відреагувала на слова Арахамії про "сіяння паніки"

Крім того, Лінда Томас-Грінфілд уточнила, що Україна cама надсилала листа із закликом до скликання засідання Ради Безпеки ООН.

"Ми бачили "російський підручник", де останні, застосовуючи дезінформацію, закликають українців не турбуватися про напад, але ми знаємо, що він можливий", – зазначила представниця США при ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі вторгнення Росія "не зупиниться на Україні", - Маркарова

Тож нині США працюють з українським урядом над створенням оборони на випадок нападу.

Так, починаючи з 2014 року, США надали близько $5 млрд на підтримки, $200 млн з яких було надано лише минулого тижня.

Нагадаємо, 31 січня питання російської агресії проти України буде обговорюватись на засідання Ради безпеки ООН. Ініціювали зустріч США.

Високопосадовець з адміністрації США заявив, що члени Радбезу підтримують винесення на розгляд питання російської загрози. Він також припустив, що Росія намагатиметься поширювати дезінформацію на засіданні РБ.

Тим часом перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський написав у твіттері: "Я не можу пригадати іншого випадку, коли б член РБ пропонував обговорювати власні необґрунтовані твердження й припущення як загрозу міжнародному порядку від будь-кого". Щоправда, російський дипломат не пояснив, про які саме "необґрунтовані" твердження йдеться.