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РФ відволікатиме нас, але Радбез готовий відповісти на будь-яку дезінформацію росіян, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

РФ відволікатиме нас, але Радбез готовий відповісти на будь-яку дезінформацію росіян, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Представники Ради Безпеки ООН під час засідання 31 січня не відволікатимуться на пропаганду, до якої може вдатися Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

На її переконання, Росія не зможе заблокувати проведення засідання Радбезу, хоч неодмінно намагатиметься це зробити.

"РФ відволікатиме нас, але Рада Безпеки єдина. Ми готові вислухати росіян, але будемо готові відповісти на будь-яку дезінформацію, яку вони намагатимуться поширити під час цієї зустрічі", – запевнила Лінда Томас-Грінфілд.

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Крім того, Лінда Томас-Грінфілд уточнила, що Україна cама надсилала листа із закликом до скликання засідання Ради Безпеки ООН.

"Ми бачили "російський підручник", де останні, застосовуючи дезінформацію, закликають українців не турбуватися про напад, але ми знаємо, що він можливий", – зазначила представниця США при ООН.

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Тож нині США працюють з українським урядом над створенням оборони на випадок нападу.

Так, починаючи з 2014 року, США надали близько $5 млрд на підтримки, $200 млн з яких було надано лише минулого тижня.

Нагадаємо, 31 січня питання російської агресії проти України буде обговорюватись на засідання Ради безпеки ООН. Ініціювали зустріч США.

Високопосадовець з адміністрації США заявив, що члени Радбезу підтримують винесення на розгляд питання російської загрози. Він також припустив, що Росія намагатиметься поширювати дезінформацію на засіданні РБ.

Тим часом перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський написав у твіттері: "Я не можу пригадати іншого випадку, коли б член РБ пропонував обговорювати власні необґрунтовані твердження й припущення як загрозу міжнародному порядку від будь-кого". Щоправда, російський дипломат не пояснив, про які саме "необґрунтовані" твердження йдеться.

дезінформація (343) росія (66060) США (23404) Радбез ООН (869)


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Топ коментарі
+5
Взагалі-то це було ДО Біблії - це

Таліон (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Lex talionis, Jus talionis - рівна міра покарання, рівнозначна відплата) - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE звичаєвому праві давніх народів правило (принцип), за яким міра покарання повинна дорівнювати тяжкості вчиненого злочину, тобто має відтворювати шкоду, заподіяну злочином.

Таліон відомий з давніх-давен у багатьох народів. Так, ст. 200 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96 законів Хаммурапі (XVIII ст. до н. е.) проголошує, що людині, яка вибила зуб у іншої людини, належить вибити зуб. Ст. 196 передбачає пошкодження ока тій людині, яка вибила око іншійhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BD#cite_note-1 [1] . Принцип таліону із звичаєвого права перейшов у збірники писаного права.
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31.01.2022 07:59 Відповісти
+3
Ну а диплом Криворізького "інституту втраченого часу" йому "папа Саша" подарував на день народження
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31.01.2022 08:08 Відповісти
+2
зєля - ху@ло!
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31.01.2022 07:50 Відповісти
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Библии: «перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на [теле] человека, так и ему должно сделать» (https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82#24:20 Левит 24:20 ).
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31.01.2022 07:48 Відповісти
Взагалі-то це було ДО Біблії - це

Таліон (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Lex talionis, Jus talionis - рівна міра покарання, рівнозначна відплата) - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE звичаєвому праві давніх народів правило (принцип), за яким міра покарання повинна дорівнювати тяжкості вчиненого злочину, тобто має відтворювати шкоду, заподіяну злочином.

Таліон відомий з давніх-давен у багатьох народів. Так, ст. 200 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96 законів Хаммурапі (XVIII ст. до н. е.) проголошує, що людині, яка вибила зуб у іншої людини, належить вибити зуб. Ст. 196 передбачає пошкодження ока тій людині, яка вибила око іншійhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BD#cite_note-1 [1] . Принцип таліону із звичаєвого права перейшов у збірники писаного права.
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31.01.2022 07:59 Відповісти
Не думаю, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96 закон Хаммурапі бубочці і зеленій шалаві в Трускавецькому Аніверситеті імені "Слуг Народу" читали
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31.01.2022 08:03 Відповісти
Ну а диплом Криворізького "інституту втраченого часу" йому "папа Саша" подарував на день народження
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31.01.2022 08:08 Відповісти
Біблія складається з Старого Заповіту,Нового Заповіту і Книги Псалмів,так вислів ,око за око і зуб за зуб,взятий з Старого Заповіту,отож з БібліЇ!
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31.01.2022 10:31 Відповісти
"ТОрмоз"!!! Коли була написана Біблія? При появі юдейства як релігії Її писали юдеї під час "вавілонського полону" А закони Хаммурапі були написані за тисячу років до того І написані вони були на підставі "звичаєвого права" що існувало ще до народження перших міст-держав Міжріччя Захотів заявить про себе як по "сильно вумного"? Поздоровляю! Тобі це вдалося!
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31.01.2022 10:47 Відповісти
Ти видко Біблію вивчаєш досконало,набір слів в тебе геть як вчить Свята Книга,тільки десь з самарськоЇ обл!
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31.01.2022 10:57 Відповісти
Що? "Вкусить" не вдалося - вирішив хоч шматком лайна кинуть? До чого тут Самарська область? Це всесвітня історія яку я знаю непогано - на відміну від тебе! Почитай наприклад Фрейзера - він непогано тлумачить історію створення самої Біблії
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31.01.2022 12:22 Відповісти
видно ти перевчився трохи,підлікуй психіку,потрібен ти мені як зайцю стоп сигнал,щоб я тебе кусав!
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31.01.2022 14:28 Відповісти
Я щось "вкурить" не можу - це Я до тебе поліз у діалог з " " чи ти до нас? Вперся - куди не кликали! Ляпнув "дурь"! А коли "мордою по табуретці повозили" - став лайном кидаться як мавпа в зоопарку! То кому ж психіку треба лікувать?
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31.01.2022 14:34 Відповісти
я нічого не маю проти твоєЇ обізнаності в історіЇ,але обзивати не потрібно,бо вся твоя грамотність скочується до кацапського жаргону,та й до того ж я не хлопчик вже і мабуть в батьки тобі гожусь!
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31.01.2022 15:05 Відповісти
А як ще зі старими дурнями розмовлять? Ти вліз у чужий діалог показав своє невігластво а потім ображаєшся що я тебе в твою "дурь" мордою ткнув! А щодо тебе як мого "батька" - то ти мабуть "древній як гімно мамонта" - бо у мене старшому внуку влітку 13 виповнилося! І я від тебе відрізняюся тим що ще в маразм не впадаю і не лізу "розмишлять" про те в чому не тямлю!
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31.01.2022 15:17 Відповісти
Ви ще згадайте про побиття камінням. Мабуть коли звертаєтесь до Біблії треба пам'ятати:"На все свій час,є час для кожної справи під небом"
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31.01.2022 08:40 Відповісти
зєля - ху@ло!
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31.01.2022 07:50 Відповісти
Вибачаюсь, Доброго ранку!
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31.01.2022 08:14 Відповісти
Так, дійсно *****. І Вам не хворіти!
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31.01.2022 08:24 Відповісти
 
 