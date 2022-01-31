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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо серед 100 людей є хоч один з "Омікроном", то 90 з них точно захворіють, - головний інфекціоніст Львівщини Федоренко

Якщо серед 100 людей є хоч один з

Штам "Дельта" характеризувався меншим ступенем контагіозності і тому менша кількість людей хворіла, але тепер ситуація змінилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УНІАН розповів директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

"Цей спалах захворюваності зумовлений штамом "Омікрон", який значно заразніший за своїх попередників ("Альфа", "Дельта"). Якщо є один хворий на 100 людей, які оточують, то точно 90 з них (або й більше) захворіють", - сказав він.

Федоренко нагадав, що раніше домінував штам "Дельта", який характеризувався меншим ступенем контагіозності і тому менша кількість людей хворіла. Тепер ситуація змінилася.

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За його словами, буквально в середу (26 січня, – Ред.) було повідомлення американських вчених, що їм вдалося ідентифікувати чергову мутацію вірусу "Омікрон", заразність якого, можливо, буде становити 100%. Тобто, якщо є 100 людей і ще один хворий, то захворіють усі 100 осіб.

"Тому чекати якогось значного полегшення ситуації наразі не варто. Має бути настороженість, стриманість, виваженість і дотримання всіх протиепідемічних заходів", - сказав лікар.

коронавірус (19923) Федоренко (5)


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Топ коментарі
+12
Грипп, простуда, риновирусы, ОРВИ, ОРЗ! Забыли уже, что это такое? Правильно, все то, чем короновирус назывался до начала ковидобесия!
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31.01.2022 08:37 Відповісти
+9
Вакциновані також захворіють але про це не знатимуть. І підуть розносити вірус далі.
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31.01.2022 08:07 Відповісти
+6
Так и 90% невакцинированых тоже просто не заметят что болен.скажу так ребенок сдал тест показало что позитивный результат,нам врач сказал можете ходить кругом так как у вас прививка,а ребенка на изоляцию,где логика?
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31.01.2022 08:16 Відповісти
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Если эти 90 не привиты? Или теперь уже "какая разница"?
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31.01.2022 08:00 Відповісти
Вакциновані також захворіють але про це не знатимуть. І підуть розносити вірус далі.
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31.01.2022 08:07 Відповісти
Тоді, по-вашому, до початку вакцинації ковід взагалі не повинен був росповсюджуватися.
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31.01.2022 08:12 Відповісти
Чому частина не вакцинованих хворіють безсимптомно або в легкій формі?
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31.01.2022 08:15 Відповісти
Тому що вакцина це 50 на 50 так само як і без неї))
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31.01.2022 08:17 Відповісти
Тобто по-вашому, вони ковід не розносять?
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31.01.2022 08:34 Відповісти
Шо ти мелеш? З якою метою? "Організм людини містить величезну кількість вірусів в легенях, кишковому тракті, деяких
інших частинах. Генетичний матеріал вірусів інтегрований в наш геном - принаймні 8%
нашого генетичного матеріалу є геномами ретровірусів, що вбудувалися в наші хромосоми."
По підрахунках вчених -десь до 2 кг. вірусів знаходиться в людині.
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31.01.2022 08:51 Відповісти
А з якою метою ти ліпиш це: "Вакциновані також захворіють але про це не знатимуть. І підуть розносити вірус далі."?
І щоб ти знав, коронавіруси не є ретровірусами, тобто ні вони, ні м-РНК вакцини нічого в геном людини не вносять.
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31.01.2022 11:01 Відповісти
Так и 90% невакцинированых тоже просто не заметят что болен.скажу так ребенок сдал тест показало что позитивный результат,нам врач сказал можете ходить кругом так как у вас прививка,а ребенка на изоляцию,где логика?
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31.01.2022 08:16 Відповісти
Вакцина для того щоб легше переносити хворобу.
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31.01.2022 08:18 Відповісти
Вакцина буладоволі ефективна проти зараження первинними штаммами корони. Ефективність, доведена, - 94-96% для мРНК-вакцин. Що означає "вірогідність заразитися в звичайному житті - 1/20 для вакцинованих у порівнянні з невакцинованими".

Яка ефективність першого покоління мРНК-вакцин проти "дельти"? виробники кажуть - 75-81%.

Яка ефективність першого покоління мРНК-вакцин проти "омікрону"? ніяких точних даних - не існує. Є тільки доповіді з Великобританії, які кажуть "бустерна доза мРНК-вакцин" дає 75% ефективності.

75% ефективності - це "в звичайному житті у вакцинованого лише 1/4 вірогідності заразитися омікроном у порівнянні з невакцинованим".

Як вони там в Великобританії рахують ці 75% для "омікрону" - не дуже зрозуміло. Ці дані не "наукові", а "адміністративно-статстичні", на відміну від даних від виробників. Які про "омікрон" кажуть "наші мРНК-вакцини 2+ покоління в 37+ разів збільшують кількість антитіл проти омікрону" і нічого зрозумілого не кажуть про "вірогідність заразитися".

Причина - пандемія значно погіршила можливості з незалежного наукового "тестування" на великих (по 80+ тисяч осіб) вибірках. Тож вони просто не мають змоги визначити реальний рівень захисту.
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31.01.2022 11:11 Відповісти
Ну положим к так называемым тестам вопросов тоже хватает.
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31.01.2022 09:38 Відповісти
У тестов тоже 50 на 50 результат. Так что эти тесты до фенемора.
Вот жена сейчас болеет, по 90% симптомам омикрон. Сдала тест на 5й день болезни в клинике у домашнего врача - отрицательный. В клинике Сяйво - положительный.
Бардак.
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31.01.2022 13:45 Відповісти
В резервацию всех! Ибо нефиг😁
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31.01.2022 09:16 Відповісти
то 10 из них точно умрут...
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31.01.2022 08:09 Відповісти
Це якщо буде доведено що вакцина спричинила шкоду здоровю.
Чи почнуть з'являтися якісь наслідки після вакцинації.
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31.01.2022 08:23 Відповісти
Наслидки будут по любому
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31.01.2022 08:36 Відповісти
Ты иксперд да?
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31.01.2022 10:02 Відповісти
Та там экспертом быть не надо. От любых лекарств есть побочки. Так или иначе
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31.01.2022 12:12 Відповісти
А ось з цим навряд чи дочекаєтесь. Бо юридично до них питаннь не може бути. Відповідальність з виробників вакцин знято законодавчо, відповідальність з вакуинаторів Ви самі знімаєте підписуючи папери перед вакцінацією. Так що які питання до них в цьому плані можуть бути.
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31.01.2022 09:36 Відповісти
Грипп, простуда, риновирусы, ОРВИ, ОРЗ! Забыли уже, что это такое? Правильно, все то, чем короновирус назывался до начала ковидобесия!
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31.01.2022 08:37 Відповісти
Не зря один "найвэличнишый лидер **********" заявлял - "Какая разница"!
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31.01.2022 08:41 Відповісти
Да, у медиков всегда были проблемы, как с логикой, так и с арифметикой! Можно это и полным отрицанием эффективности вакцин против ковида назвать! Смелый человек, однако!
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31.01.2022 08:40 Відповісти
Омикроном болеют преимущественно 3-5 дней. Часто дети. В первый день кашель, потом кашля нету-сопли и температура около 38. Через 5 дней подавляющее большинство выздоравливает. Вот такой вот он-КОРОНАВИРУС ОМИКРОН.
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31.01.2022 08:52 Відповісти
вы вакцинированны?
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31.01.2022 23:38 Відповісти
Нет. И не планирую пока. Не вижу необходимости. Переболела в легкой форме уже дважды-в прошлом году и сейчас, для меня ничем не отличалась болезнь от сезонного гриппа.
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01.02.2022 01:04 Відповісти
В таком случае 90% населения должны быть больными. А что видим мы?
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31.01.2022 08:59 Відповісти
До середины весны так и будет.
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31.01.2022 09:07 Відповісти
Да переболели многие угомонитесь бесноватые
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31.01.2022 09:07 Відповісти
А якшо из 100 человек 90 долбодятлы то они заразились от одного зомбоящика или от двух?)
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31.01.2022 09:08 Відповісти
Значит ли это, что когда 100% переболеют, то у 100% возникнет иммунитет и эпидемия прекратится,
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31.01.2022 09:16 Відповісти
Рівень антитіл - сильно індивідуальна річ. Мутагенність вірусу виявилась на рівні грипу. Отже - вірогідність заразитися черговим (або навіть тим же) штаммом - висока. Вакцини частково попереджають зараження, якщо ви з купою людей не "лупитесь в десна" кожен день, і значно полегшують перебіг хвороби і зменшують ризик значних уражень тканин (а останнє ще й доводити треба).

Але так - вірогідно перехворіють всі. А ті, хто не виконує *********************** заходів (вакцинація, ізоляція, масочний режим) - перехворіють по декілька разів.

Як вже відомо - корона уражає не тільки легені, але і інші тканини, включаючи спинний мозок та головний мозок. І з кожним зараженням та хворобою - ураження прогресують. Висока вірогідність значного зниження "когнитивних здібностей" - тобто людина перетворюється наче на лоботомованого.

Тож захищайтеся як можете, рідше хворійте - і значно вірогідніше проживете довше, ніж антиваксери...
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31.01.2022 11:22 Відповісти
Есть такая штука пульсоксиметр , как прищепка одевается на палец , определяет частоту пульса и сатурацию( сколько кислорода в крови ) , написано в инструкции , если сатурация от 96% до 100% то это норм , если меньше 96% , то нужно обратиться к врачу , в организме начинаются воспалительные процесы .Так просто ?!!! Так почему об этом наши светила медицины не раскажут по ТВ , в Интернете ? Ну понятно , тогда люди будут вовремя обращаться за помощью , а значит меньше госпитализаций , а это не выгодно карманам наших"медиков " , ведь для них коронавирус просто Клондайк.
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31.01.2022 09:23 Відповісти
Пульсоксиметри вже погано продаються?
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31.01.2022 09:27 Відповісти
Меркава, в Украине из за того что медицина полностью корумпирована , и приходиться обычным гражданам самим вникать в медицинские термины .Спасение утопающих ..ну и.тд.
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31.01.2022 10:16 Відповісти
Омикрон по-сути другой вирус. Он не поражает лёгкие. Живёт в основном в бронхах/горле как и прочие ОРЗ. Пульсоксиметр для него как зайцу стоп-сигнал.
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31.01.2022 09:35 Відповісти
Verter 98, не нужно с меня стебаться , если вы разбираетесь в этих вопросах то напишите Ляшко в Фейсбук , пусть людей не за..бывает.
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31.01.2022 10:21 Відповісти
Пульсоксиметр вещь конечно хорошая, но учитывая качество китайских батареек, которые в большинстве своем не дают той мощности и силы тока, разные пульсоксиметры показывают разные результаты. Поворушил батарейки, нормально, полежали, уже другой результат.
Когда поражаются легкие, в зависимости от стадии разная степень одышки и затруднения дыхания.
Даже без пульсоксиметра можно определить, встал, попрыгал, присел, несколько глубоких вдохов и выдохов, и наблюдать, есть одышка или нет. Даже пять минут бега на месте, с глубоким дыханием вам все расскажут.
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31.01.2022 11:16 Відповісти
Не завжди ваші вправи щось розкажуть. В мене, наприклад, тренований організм. Я 8+ км чотири рази на тиждень пробігаю в темпі 9-10 км/година. Перевіряв себе - на 20му кілометрі я зупиняюсь, бо починають боліти суглоби, а не дихалка збивається - причому і на 20му км я вільно можу розмовляти підчас бігу. Навіть якщо в мене щось там почнеться - ніякої задишки не буде, поки там уражено не буде 15+%. Я з запаленням легенів, жорстким кашлем та повним носом сопель без проблем на 5й поверх швидко в свої 40+ піднімаюсь без задишки.
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31.01.2022 11:32 Відповісти
Наверно, тренированным людям немного сложней определить. Я когда в декабре болел, сравнивал показания прибора и физические нагрузки, и иногда не поймешь, или прибор, или что то другое. Утром проснулся, какая то слабость, померял 93, позанимался физически 99. Просто теперь, опытным путем установил, по состоянию организма.
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31.01.2022 11:43 Відповісти
Ці девайси дуже не точні. За прийнятні гроші, в побуті, половина вимірів буде з зони "ви вже розкладаєтесь". А моделі, які не брешуть 3/4 разів - пересічному не по кишені. Не кажучи вже про постійний моніторинг - це не по кишені навіть німцям-американцям.

Тож заспокойтеся, вакцинуйтеся, носіть маску та не лізьте в місця, де більше 2 осіб на 10 квадратних метрів добре і постійно провітрюваного приміщення.
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31.01.2022 11:26 Відповісти
Для упоротих манагерів цього лайна. Коли я хворів в 2021 році ковідом з пневмонією то ваш сраний пульсоксиметр показував рівно 96... і доречі тиск і пульс були в нормі. Перевіряли тричі в різних лікарнях. Спочатку у сімейного потім у швидкій а потім в лікарні. І тільки рентген та аналіз крові показали результат... Все це китайські іграшки - не більше.
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31.01.2022 11:30 Відповісти
Какая глупость! 100% - это значит, что ЗАБОЛЕЮТ ВСЕ, и не важно 100 человек или 100 миллионов!
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31.01.2022 09:39 Відповісти
Бугого, пару месяцев назад ковидобесы нам втирали, что индекс репродукции крайне опасной дельты около 8, а терь ещё повысили? Больше чем у кори? Нуну
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31.01.2022 10:43 Відповісти
..ФЕЄРИЧНИЙ ... ...
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31.01.2022 10:55 Відповісти
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31.01.2022 10:59 Відповісти
Теперь уже все понятно. Ширанутые на всю голову, твердо были уверены что защищены, ходили королями, не саблюдали дистанции и карантинные нормы, и что. Болеют теперь дольше и тяжелей, а кто не укололся, два- три дня, четыре максимум 37,1- 37.6, слабость, головная боль и все резко обрывается, как в старые добрые времена при обычном гриппе.
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31.01.2022 11:06 Відповісти
Не знаю жодного вакцинованого, хто захворів на омікрон. Хворіють лише неширанутиє, але довбануті антивакси та ті, хто ходив з відкритим забралом.
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01.02.2022 02:21 Відповісти
Разница в том, что ширанутым напишут орви, а нормальным людям-ковид.
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01.02.2022 11:31 Відповісти
Різниця в тому, що неширануті ніяк не захищались від ковіду. А нормальні люди не тільки вакцини зробили, але і маски носять.
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01.02.2022 11:57 Відповісти
Смотрел я на это шоу для лохов с заседания генассамблеи ООН. Невакцинированных туда не пустят, у всех две и больше дозы, но сидят в масках в нескольких метрах друг от друга. Чего они бояться и на кого расчитан этот цирк? Эсли бы была увереность, что они защищены, в намордниках никто бы не сидел, а так онлайн- агитация против вакцинации.
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01.02.2022 16:58 Відповісти
От би Дудку туди пустити у цю ООН. Він туди не те шо без маски, а й без трусів зайшов з балалайкою напєрєвєс.
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01.02.2022 17:43 Відповісти
якось пофіг))
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31.01.2022 11:20 Відповісти
 
 