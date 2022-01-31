Якщо серед 100 людей є хоч один з "Омікроном", то 90 з них точно захворіють, - головний інфекціоніст Львівщини Федоренко

Штам "Дельта" характеризувався меншим ступенем контагіозності і тому менша кількість людей хворіла, але тепер ситуація змінилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УНІАН розповів директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

"Цей спалах захворюваності зумовлений штамом "Омікрон", який значно заразніший за своїх попередників ("Альфа", "Дельта"). Якщо є один хворий на 100 людей, які оточують, то точно 90 з них (або й більше) захворіють", - сказав він.

Федоренко нагадав, що раніше домінував штам "Дельта", який характеризувався меншим ступенем контагіозності і тому менша кількість людей хворіла. Тепер ситуація змінилася.

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За його словами, буквально в середу (26 січня, – Ред.) було повідомлення американських вчених, що їм вдалося ідентифікувати чергову мутацію вірусу "Омікрон", заразність якого, можливо, буде становити 100%. Тобто, якщо є 100 людей і ще один хворий, то захворіють усі 100 осіб.

"Тому чекати якогось значного полегшення ситуації наразі не варто. Має бути настороженість, стриманість, виваженість і дотримання всіх протиепідемічних заходів", - сказав лікар.