Якщо серед 100 людей є хоч один з "Омікроном", то 90 з них точно захворіють, - головний інфекціоніст Львівщини Федоренко
Штам "Дельта" характеризувався меншим ступенем контагіозності і тому менша кількість людей хворіла, але тепер ситуація змінилася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УНІАН розповів директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.
"Цей спалах захворюваності зумовлений штамом "Омікрон", який значно заразніший за своїх попередників ("Альфа", "Дельта"). Якщо є один хворий на 100 людей, які оточують, то точно 90 з них (або й більше) захворіють", - сказав він.
Федоренко нагадав, що раніше домінував штам "Дельта", який характеризувався меншим ступенем контагіозності і тому менша кількість людей хворіла. Тепер ситуація змінилася.
За його словами, буквально в середу (26 січня, – Ред.) було повідомлення американських вчених, що їм вдалося ідентифікувати чергову мутацію вірусу "Омікрон", заразність якого, можливо, буде становити 100%. Тобто, якщо є 100 людей і ще один хворий, то захворіють усі 100 осіб.
"Тому чекати якогось значного полегшення ситуації наразі не варто. Має бути настороженість, стриманість, виваженість і дотримання всіх протиепідемічних заходів", - сказав лікар.
Будь ласка, зачекайте...
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інших частинах. Генетичний матеріал вірусів інтегрований в наш геном - принаймні 8%
нашого генетичного матеріалу є геномами ретровірусів, що вбудувалися в наші хромосоми."
По підрахунках вчених -десь до 2 кг. вірусів знаходиться в людині.
І щоб ти знав, коронавіруси не є ретровірусами, тобто ні вони, ні м-РНК вакцини нічого в геном людини не вносять.
Яка ефективність першого покоління мРНК-вакцин проти "дельти"? виробники кажуть - 75-81%.
Яка ефективність першого покоління мРНК-вакцин проти "омікрону"? ніяких точних даних - не існує. Є тільки доповіді з Великобританії, які кажуть "бустерна доза мРНК-вакцин" дає 75% ефективності.
75% ефективності - це "в звичайному житті у вакцинованого лише 1/4 вірогідності заразитися омікроном у порівнянні з невакцинованим".
Як вони там в Великобританії рахують ці 75% для "омікрону" - не дуже зрозуміло. Ці дані не "наукові", а "адміністративно-статстичні", на відміну від даних від виробників. Які про "омікрон" кажуть "наші мРНК-вакцини 2+ покоління в 37+ разів збільшують кількість антитіл проти омікрону" і нічого зрозумілого не кажуть про "вірогідність заразитися".
Причина - пандемія значно погіршила можливості з незалежного наукового "тестування" на великих (по 80+ тисяч осіб) вибірках. Тож вони просто не мають змоги визначити реальний рівень захисту.
Вот жена сейчас болеет, по 90% симптомам омикрон. Сдала тест на 5й день болезни в клинике у домашнего врача - отрицательный. В клинике Сяйво - положительный.
Бардак.
Чи почнуть з'являтися якісь наслідки після вакцинації.
Але так - вірогідно перехворіють всі. А ті, хто не виконує *********************** заходів (вакцинація, ізоляція, масочний режим) - перехворіють по декілька разів.
Як вже відомо - корона уражає не тільки легені, але і інші тканини, включаючи спинний мозок та головний мозок. І з кожним зараженням та хворобою - ураження прогресують. Висока вірогідність значного зниження "когнитивних здібностей" - тобто людина перетворюється наче на лоботомованого.
Тож захищайтеся як можете, рідше хворійте - і значно вірогідніше проживете довше, ніж антиваксери...
Когда поражаются легкие, в зависимости от стадии разная степень одышки и затруднения дыхания.
Даже без пульсоксиметра можно определить, встал, попрыгал, присел, несколько глубоких вдохов и выдохов, и наблюдать, есть одышка или нет. Даже пять минут бега на месте, с глубоким дыханием вам все расскажут.
Тож заспокойтеся, вакцинуйтеся, носіть маску та не лізьте в місця, де більше 2 осіб на 10 квадратних метрів добре і постійно провітрюваного приміщення.