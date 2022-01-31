За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ

За добу 30 січня в Україні зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 865, медпрацівників – 337).

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 30 січня в Україні:

зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 865, медпрацівників – 337);

20 983 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу – 7 653 людини, додаткову дозу отримали 98 людей, бустерну дозу – 6 708 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 322 особи;

летальних випадків – 78;

одужало – 4 346 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 064 495 осіб;

одужало – 3 622 745 осіб;

летальних випадків – 100 203

проведено ПЛР-тестувань – 18 045 688.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 324 675 людей, з них отримали першу дозу – 15 324 673 людини, отримали дві дози – 14 619 487 людей, отримали додаткову дозу – 16 695 людей, бустерну дозу – 339 726 людей. Загалом проведено 30 300 581 щеплення", - розповіли в МОЗ.







