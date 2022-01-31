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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ

За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ

За добу 30 січня в Україні зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 865, медпрацівників – 337).

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 30 січня в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ 02 зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 865, медпрацівників – 337);

За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ 02 20 983 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу – 7 653 людини, додаткову дозу отримали 98 людей, бустерну дозу – 6 708 людей.

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Також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ 02 госпіталізовано – 2 322 особи;

За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ 02 летальних випадків – 78;

За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ 02 одужало – 4 346 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ 02 захворіло – 4 064 495 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ 02 одужало – 3 622 745 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ 02 летальних випадків – 100 203

За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ 02 проведено ПЛР-тестувань – 18 045 688.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 324 675 людей, з них отримали першу дозу – 15 324 673 людини, отримали дві дози – 14 619 487 людей, отримали додаткову дозу – 16 695 людей, бустерну дозу – 339 726 людей. Загалом проведено 30 300 581 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ 10
За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ 11
За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ 12
За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ 13

Автор: 

МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Напишіть спочатку скільки померло від онкозахворювань, серцевих захворювань, скільки загинуло в ДТП...... Ось і порівняєм. Досить залякувати.
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31.01.2022 08:51 Відповісти
+2
Краще нехай напишуть, скіки людей зі звичайними хворобами не дочекалися медичної допомоги через істерію і дебільні вказівки згори.
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31.01.2022 09:10 Відповісти
+2
Більшості вже зрозуміло, що це за коронаістерія і з "чим її їдять". Зараз на порядку денному має бути питання: Що робити з ЗЕбільними утирками, які безпідставно її роздули і продовжують це робити, навіть тоді, коли вже стало зрозуміло, що вся ця пандемія - глобальна афера?
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31.01.2022 09:53 Відповісти
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Напишіть спочатку скільки померло від онкозахворювань, серцевих захворювань, скільки загинуло в ДТП...... Ось і порівняєм. Досить залякувати.
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31.01.2022 08:51 Відповісти
Краще нехай напишуть, скіки людей зі звичайними хворобами не дочекалися медичної допомоги через істерію і дебільні вказівки згори.
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31.01.2022 09:10 Відповісти
78 человек немного иного мнения
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31.01.2022 18:38 Відповісти
а скільки людей, які хворіли на серцеві, онко і інші хворобі і вчасно не отримали через цю ковідоістерію необхідної допомоги проти, ти навіть не уявляєш. бо, як зараз ведеться, вся статистика - то хворі на ковід
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31.01.2022 21:24 Відповісти
Якщо подивитись мобільну версію сайта, то цифри зовсім інші)))
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31.01.2022 22:48 Відповісти
А вы уверены что они умерли исключительно от омикрона? Не от ослабеной сердечно-сосудистой системы или других сложных заболеваний, а на их фоне коронавирус? На все 100 уверены? По каждому?
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01.02.2022 01:08 Відповісти
А ще зовсім недавно ... Так голосно обіцяв. ..і що, збрехав як завжди???

Зеленський: Коронавірус до України не потрапить, вжито безпрецедентних заходів безпеки


11:25, 20.02.2020
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31.01.2022 09:30 Відповісти
Більшості вже зрозуміло, що це за коронаістерія і з "чим її їдять". Зараз на порядку денному має бути питання: Що робити з ЗЕбільними утирками, які безпідставно її роздули і продовжують це робити, навіть тоді, коли вже стало зрозуміло, що вся ця пандемія - глобальна афера?
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31.01.2022 09:53 Відповісти
Среди всех вакцин, которые я знал в своей жизни (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, ветряная оспа, гепатит, менингит и туберкулез, а также грипп и пневмония) я никогда не видел вакцины, которая заставляла бы носить маску и соблюдать социальную дистанцию, даже если вы полностью привиты.

Я никогда не слышал о вакцине, которая распространяет вирус даже после вакцинации. Никогда не слышал о поощрениях, скидках, стимулах для вакцинации. Я никогда не видел дискриминации для тех, кто этого не делал.

Если вы не были привиты, никто не пытался заставить вас чувствовать себя плохим человеком. Я никогда не видел вакцины, которая угрожала бы отношениям между семьей, коллегами и друзьями. Я никогда не видел, чтобы вакцина угрожала средствам к существованию, потери работы или запрету посещения школы. Я никогда не видел вакцины, которая позволила бы 12-летнему ребенку отвергнуть родительское согласие. После всех вакцин, которые я перечислил выше, я никогда не видел вакцины, подобной этой, которая дискриминирует, разделяет и судит общество таким, какое оно есть.

И по мере того, как социальная ткань натягивается… Это мощная вакцина! Она делает все эти вещи, кроме ИММУНИЗАЦИИ. Если нам все ещё нужна бустерная доза после того, как мы полностью вакцинированы, и нам все ещё нужно получить отрицательный результат теста после того, как мы полностью вакцинированы, и нам все ещё нужно носить маску после того, как мы полностью вакцинированы, и по-прежнему госпитализироваться после полной вакцинации, скорее всего, напрашивается единственный вывод: "Нам пора признать, что нас полностью обманули!"

(С) автор Марик Цукерик
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31.01.2022 17:17 Відповісти
Ага ви все врете, глобальный заговор
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31.01.2022 18:39 Відповісти
так, глобальна афера.
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31.01.2022 21:26 Відповісти
 
 