За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ
За добу 30 січня в Україні зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 865, медпрацівників – 337).
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 30 січня в Україні:
зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 865, медпрацівників – 337);
20 983 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу – 7 653 людини, додаткову дозу отримали 98 людей, бустерну дозу – 6 708 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 322 особи;
летальних випадків – 78;
одужало – 4 346 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 064 495 осіб;
одужало – 3 622 745 осіб;
летальних випадків – 100 203
проведено ПЛР-тестувань – 18 045 688.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 324 675 людей, з них отримали першу дозу – 15 324 673 людини, отримали дві дози – 14 619 487 людей, отримали додаткову дозу – 16 695 людей, бустерну дозу – 339 726 людей. Загалом проведено 30 300 581 щеплення", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленський: Коронавірус до України не потрапить, вжито безпрецедентних заходів безпеки
11:25, 20.02.2020
Я никогда не слышал о вакцине, которая распространяет вирус даже после вакцинации. Никогда не слышал о поощрениях, скидках, стимулах для вакцинации. Я никогда не видел дискриминации для тех, кто этого не делал.
Если вы не были привиты, никто не пытался заставить вас чувствовать себя плохим человеком. Я никогда не видел вакцины, которая угрожала бы отношениям между семьей, коллегами и друзьями. Я никогда не видел, чтобы вакцина угрожала средствам к существованию, потери работы или запрету посещения школы. Я никогда не видел вакцины, которая позволила бы 12-летнему ребенку отвергнуть родительское согласие. После всех вакцин, которые я перечислил выше, я никогда не видел вакцины, подобной этой, которая дискриминирует, разделяет и судит общество таким, какое оно есть.
И по мере того, как социальная ткань натягивается… Это мощная вакцина! Она делает все эти вещи, кроме ИММУНИЗАЦИИ. Если нам все ещё нужна бустерная доза после того, как мы полностью вакцинированы, и нам все ещё нужно получить отрицательный результат теста после того, как мы полностью вакцинированы, и нам все ещё нужно носить маску после того, как мы полностью вакцинированы, и по-прежнему госпитализироваться после полной вакцинации, скорее всего, напрашивается единственный вывод: "Нам пора признать, что нас полностью обманули!"
(С) автор Марик Цукерик