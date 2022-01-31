США можуть запровадити санкції "за дії, які Росія вже вчинила", - сенатор Менендес

Два впливові сенатори заявили, що майже дійшли двопартійної згоди щодо законопроєкту, який накладе санкції на Росію за її агресію проти України.

Голова комітету міжнародних відносин сенатор-демократ Боб Менендес та сенатор-республіканець Джим Ріш сказали під час спільного інтерв’ю в програмі "Стан держави" на каналі CNN, що вони на межі досягнення домовленості та мають намір винести законопроєкт на голосування вже на початку цього тижня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Я би сказав, що ми на відстані в один ярд від фінішу і сподіваюсь, зможемо закінчити успішно", - сказав Менендес, назвавши переговори "інтенсивними зусиллями".

"Ми маємо неймовірно міцну двопартійну рішучість запровадити жорсткі наслідки для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну та за інші дії, які вона вже зробила", - додав Менендес.

Ріш зауважив, що він має "обережний оптимізм на цьому етапі, коли вони повернуться завтра до Вашингтона, що вони будуть рухатись уперед".

Законопроєкт Менендеса передбачає санкції проти російських посадовців та державних установ, якщо президент Байден визначить, що Росія вторглася в Україну чи здійснила "значну ескалацію". Він також передбачає обмеження на операції з російськими держоблігаціями, обслуговування через систему SWIFT та передбачає додаткову безпекову допомогу Україні і допомогу у боротьбі з російською дезінформацією. Втім, низка сенаторів-республіканців наполягають на тому, щоб в законопроєкті були норми, які передбачають запровадження санкцій вже зараз, незалежно від того, вторгнеться вона в Україну чи ні.

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Очікується, що Сенат у цьому законопроєкті збільшить допомогу Україні летальною зброєю.

Спірним залишається питання санкцій щодо "Північного потоку-2". Нещодавно демократи в Сенаті заблокували законопроєкт республіканця Теда Круза, який передбачав введення санкцій проти компаній, пов’язаних з газогоном. У недільному інтерв’ю сенатор Ріш зауважив, що досі не дійшли згоди, що робити відносно "Північного потоку-2".

"Ми над цим працюємо. Ми маємо розставити всі крапки над "і" перед тим, як перекинути м’яч через фінішну лінію", - сказав Ріш.