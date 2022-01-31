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Новини Санкції проти Росії
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США можуть запровадити санкції "за дії, які Росія вже вчинила", - сенатор Менендес

США можуть запровадити санкції

Два впливові сенатори заявили, що майже дійшли двопартійної згоди щодо законопроєкту, який накладе санкції на Росію за її агресію проти України.

Голова комітету міжнародних відносин сенатор-демократ Боб Менендес та сенатор-республіканець Джим Ріш сказали під час спільного інтерв’ю в програмі "Стан держави" на каналі CNN, що вони на межі досягнення домовленості та мають намір винести законопроєкт на голосування вже на початку цього тижня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Я би сказав, що ми на відстані в один ярд від фінішу і сподіваюсь, зможемо закінчити успішно", - сказав Менендес, назвавши переговори "інтенсивними зусиллями".

"Ми маємо неймовірно міцну двопартійну рішучість запровадити жорсткі наслідки для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну та за інші дії, які вона вже зробила", - додав Менендес.

Ріш зауважив, що він має "обережний оптимізм на цьому етапі, коли вони повернуться завтра до Вашингтона, що вони будуть рухатись уперед".

Законопроєкт Менендеса передбачає санкції проти російських посадовців та державних установ, якщо президент Байден визначить, що Росія вторглася в Україну чи здійснила "значну ескалацію". Він також передбачає обмеження на операції з російськими держоблігаціями, обслуговування через систему SWIFT та передбачає додаткову безпекову допомогу Україні і допомогу у боротьбі з російською дезінформацією. Втім, низка сенаторів-республіканців наполягають на тому, щоб в законопроєкті були норми, які передбачають запровадження санкцій вже зараз, незалежно від того, вторгнеться вона в Україну чи ні.

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Очікується, що Сенат у цьому законопроєкті збільшить допомогу Україні летальною зброєю.

Спірним залишається питання санкцій щодо "Північного потоку-2". Нещодавно демократи в Сенаті заблокували законопроєкт республіканця Теда Круза, який передбачав введення санкцій проти компаній, пов’язаних з газогоном. У недільному інтерв’ю сенатор Ріш зауважив, що досі не дійшли згоди, що робити відносно "Північного потоку-2".

"Ми над цим працюємо. Ми маємо розставити всі крапки над "і" перед тим, як перекинути м’яч через фінішну лінію", - сказав Ріш.

росія (66060) санкції (12109) США (23404) Сенат США (610) Менендес Роберт (24)


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Топ коментарі
+28
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31.01.2022 08:35 Відповісти
+16
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31.01.2022 08:47 Відповісти
+7
астанавитесь!!!

бубася ж вас просит-умоляет.

на коленях чуть не ползает.

ему ж премию в кремле урежут, если вы не остановитесь.
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31.01.2022 08:44 Відповісти
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31.01.2022 08:35 Відповісти
Еее! Альоооо!! Дядьки ви там того не дуже накладайте, бо тут ще унюхенто *********** на США джавеліни направить!!!
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31.01.2022 08:43 Відповісти
Как в Афгане?
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31.01.2022 08:58 Відповісти
астанавитесь!!!

бубася ж вас просит-умоляет.

на коленях чуть не ползает.

ему ж премию в кремле урежут, если вы не остановитесь.
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31.01.2022 08:44 Відповісти
Не могут,а надо.
Особенно что касается технологий.Пусть лапти плетут.
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31.01.2022 08:45 Відповісти
Да какие им технологии не давай всё равно кувалдой их будут править,а вот пустые урчащие желудки после эмбарго на жижу -самое то ,и чтобы не было у подонков денег на войнушки ...
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31.01.2022 09:04 Відповісти
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31.01.2022 08:47 Відповісти
Якщо США винесуть санкції проти засрашки, то Володя Криворізький отримає інфоркт, бо засрашка відразу накладе сангкції на його кінобізнес. Вони ж так старалися з єрмаком, а тут знову не по їхньому.
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31.01.2022 08:51 Відповісти
Писав колись (ще в 2014-му):
"Росія - як голодна щука Чомусь прийняла Україну за жирного карася і кинулась її проковтнуть Однак "карась" виявився колючим "йоржем" - розчепірив колючки і застряг у неї в пащі І тепер вона крутиться а нічого зробить не може - ні проковтнуть ні виплюнуть!"
А тепер - "продовження":
Не покидаючи бажання все-таки ковтнуть Україну Росія заразила її "зеленовірусом" - щоб колючки розм"якли І коли вже приготувалася ковтать блок НАТО підкинув українцям таку купу нових "колючок" що у "щуки" пропало бажання ковтать і вона завмерла в розгубленості - "А що ж робить?!!!" "Ковтать"? Так колючки до крові горло роздеруть - здохнуть можна поки ковтнеш! Випльовувать? Так знову -таки - тільки з кров"ю!
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31.01.2022 08:54 Відповісти
Вы шо???!!!

Сейчас ЗЕ выступит и расскажет, что "та сторона" ничего такого не сделала.
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31.01.2022 08:58 Відповісти
наркоман зебоба получил результаты закрытой социологии - у него самый большой антирейтинг,в первом туре 18,6 ,а во втором он проигрывает Порошенко,розумкову и воной
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31.01.2022 08:58 Відповісти
Дивна логіка - "можуть ввести". Якщо здійснене порушення міжнародного права, то "безперечно ввести", бо людину, яка вчинила злочин, таки обов'язково карають, а не "можуть покарати"
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31.01.2022 09:00 Відповісти
Хорошо бы и зеленского включить в санкционный список, чтоб не молол бредятину на весь мир и не опускал Украину в глазах всего мира!!!. Даже в НАТО заявили на отрицание разведданных НАТО, "Они что, травки обкурились!"
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31.01.2022 09:04 Відповісти
"Втім, низка сенаторів-республіканців наполягають на тому, щоб в законопроєкті були норми, які передбачають запровадження санкцій вже зараз, незалежно від того, вторгнеться вона в Україну чи ні" - респект сенаторам. Досить порожніх розмов про "страшні санкції", давно пора їх запроваджувати за злочини, скоєні кацапськими покидьками.
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31.01.2022 09:04 Відповісти
НІ, ВОНА НЕ ЗРОБИЛА ......ВОНА РОБИТЬ ПАКОСТІ ПОСТІЙНО!ЗАВЖДИ ЛІЗЕ ВОЮВАТИ І ГРАБУВАТИ І ПІДМИНАТИ ПІД СЕБЕ СУСІДНІ КРАЇНИ.всІм погрожуе, про всіх,бреше, вмішуеться в вибори, травить і вбивае опозиціонерів,кібер атаки чинить і таке інше.давно вже напросилася на санкції та ізоляцію...
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31.01.2022 09:05 Відповісти
Ну дак чё ждём?))
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31.01.2022 09:05 Відповісти
Та ну. Не стоит. Зебоба обидиться пуще путенга. Оно вам надо? Забейте. У зебилов все хорошо. Не нагнетайте.
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31.01.2022 09:07 Відповісти
Юрий Швец каже что еще 45 самолетов военно-транспортной авиации Пентагонга доставят в Украину военного снаряжения,техники,систем РЄБ,Стингеров и Джавелонов...Видос Швеца тут https://youtu.be/S0V1qMVOK9g
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31.01.2022 09:13 Відповісти
Чому чекаємо?
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31.01.2022 09:19 Відповісти
Обвала Фондового рынка РАБссии будет достаточно,сказал не названный источник в Госдепе...,РАБссию лпустят до дна...поскольку миллиарды Дерипасок и прочих братьев вРотеннбергов принадлежат РАБссии Шариковых и Швондеров а не колоперативу Озеро... Хорошенькое дело,Взять и все поделить между Пролетайрятом... Сказал великий магистр Ыканомики...
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31.01.2022 09:24 Відповісти
зєкодлан встиг побудувати вертикаль, тому вигребати зєлайно потрібно до заступника начвідділу включно у кожній держустанові. Потім повна реформа суд/нацпол - виборні посади. Усі посадовці у т.ч. ВРУ/през народжені в Україні. Подвійники нах з усіх держустанов без права на соц/пенс забезпечення.
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31.01.2022 09:29 Відповісти
Та да...Разгребать Кучмистов Голобородьков "художества" понадобится десяток лет...
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31.01.2022 09:36 Відповісти
Придецца опять звать польского реформатора Лешека Бальцеровича...
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31.01.2022 09:37 Відповісти
Больше товаров, санкций! Хороших и нужных!
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31.01.2022 13:42 Відповісти
ДОКОЛЕ ТЫ ПУТЛЕР БУДЕШЬ ИСПЫТЫВАТЬ НАШЕ ТЕРПЕНИЕ!
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31.01.2022 18:47 Відповісти
 
 