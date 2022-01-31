Україна на п'ятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 31 січня у світі зареєстрували 2 084 703 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 755 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 375 265 502 випадки інфікування, з них 2 084 703 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 681 825 осіб, з них 5 755 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 296,5 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками за добу Україна - 15-та у світі та 5-nа в Європі.