Україна на п'ятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 31 січня у світі зареєстрували 2 084 703 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 755 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 375 265 502 випадки інфікування, з них 2 084 703 за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 681 825 осіб, з них 5 755 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 296,5 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками за добу Україна - 15-та у світі та 5-nа в Європі.
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