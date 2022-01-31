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Новини Коронавірус і карантин
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Україна на п'ятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна на п'ятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 31 січня у світі зареєстрували 2 084 703 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 755 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 375 265 502 випадки інфікування, з них 2 084 703 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 681 825 осіб, з них 5 755 за минулу добу.

Україна на пятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 296,5 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні зафіксовано 22 026 нових випадків захворювання на коронавірус. 78 осіб померло, 4 346 - одужало, - МОЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.

Україна на пятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками за добу Україна - 15-та у світі та 5-nа в Європі.

Україна на пятому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03

статистика (2249) коронавірус (19923)


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Зеленський: Коронавірус до України не потрапить, вжито безпрецедентних заходів безпеки


11:25, 20.02.2020

Все , що потрібно знати про обіцянки Зеленського....
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31.01.2022 09:07 Відповісти
что за бред? есть 1001 причина гнать под хвост зеленского но уж точно не за то, что он не остановил сам грудью коронавирус, учитывая что творится по всей планете, в т.ч. в странах с передовой медициной.
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31.01.2022 09:46 Відповісти
А гнати не за те що не зупинив, а за те що бреше і цим сіє недовіру до будь яких дій влади. Не лише він один бреше зокрема Ляшко на рівні з ним.
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31.01.2022 12:36 Відповісти
 
 