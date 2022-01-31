Росія продовжує нарощувати війська на кордонах з Україною, Путін може вторгнутись в будь-який момент, - Пентагон

Росія продовжує нарощувати війська біля кордонів з Україною. У Путіна є багато варіантів для вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Fox News заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, Путін може в будь-який момент вторгнутися в Україну.

Кірбі вказав на російські війська, зібрані на російсько-українському кордоні та в Білорусі, а також на активність Росії в Середземному морі та Атлантичному океані. Також він заявив, що Росія продовжує нарощувати війська на кордонах з Україною.

"У Путіна є багато варіантів, якщо він хоче подальшого вторгнення в Україну, і він може використати деякі з цих варіантів найближчим часом", - зазначив він.

"Ми все ще віримо, що є простір для дипломатії, і ми хотіли б, щоб це було рішенням". - додав речник Пентагону.

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