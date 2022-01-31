Росія продовжує нарощувати війська на кордонах з Україною, Путін може вторгнутись в будь-який момент, - Пентагон
Росія продовжує нарощувати війська біля кордонів з Україною. У Путіна є багато варіантів для вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Fox News заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, Путін може в будь-який момент вторгнутися в Україну.
Кірбі вказав на російські війська, зібрані на російсько-українському кордоні та в Білорусі, а також на активність Росії в Середземному морі та Атлантичному океані. Також він заявив, що Росія продовжує нарощувати війська на кордонах з Україною.
"У Путіна є багато варіантів, якщо він хоче подальшого вторгнення в Україну, і він може використати деякі з цих варіантів найближчим часом", - зазначив він.
"Ми все ще віримо, що є простір для дипломатії, і ми хотіли б, щоб це було рішенням". - додав речник Пентагону.
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Інвестори давно не зважають на корупцію в Україні. Всі хто хотів відкриться в нас - відкрились. У кацапів ще більша корупція і там відкрилось ще більше заводів.
А от на загрозу вторгнення і знищення своїх заводів інвестори точно зважають
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Вибране · https://www.facebook.com/ 10 год ·
Паникёры против оптимистов.
На стороне паникёров играют: Борис Джонсон,
Джо Байден, правительства Канады, Чехии, Польши, Дании, Литвы, Латвии, Эстонии, Франции, Австралии, Румынии, Болгарии, и другие.
На стороне оптимистов играют: Зеленский, Арахамия, Резников, Ганна Маляр (хто це в бiса?..), Лавров, Патрушев, Шойгу, Лукашенко, депутаты Госдумы (списком), правительство Германии, правительства ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, ПМР, Сирии.
Счёт 1:1. Второй тайм. Мяч на стороне оптимистов.
Але, брехло, не захотів нагадати, що сам був "оптимістом" з 2019-го по 2021-ший.
Без этого никак нельзя?
І от тоді питання - що взагалі зе знає про війну? Як він сміє виходити до міжнародних журналістів і звинувачувати їх та їх уряди за типу паніку? Яке право має цей використаний виріб щось закидати американцям, які дають нам озброєння, яке ця гниль не купує вже два роки?
Сі наказав Уйлу: не починай, поки в мене Олімпіада.
рейтинги падают, мнительный очень!
в таком состоянии готов принять со всех сторон, на коленях уже в глаза смотрит!