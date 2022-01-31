Макаров про прийнятий Радою закон щодо захисту політв'язнів: "Тепер це справа не лише активістів-правозахисників, а й цілої держави"

На минулому тижні Верховна Рада ухвалила Закон "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей".

Про це повідомив голова Шевченківського Комітету, журналіст Юрій Макаров, передає Цензор.НЕТ.

"На минулому тижні Верховна Рада ухвалила довгоочікуваний Закон "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей". З'явився правовий механізм для зусиль зі звільнення "мого" (мого - в рамках кампанії українського PEN Ukraine та ZMINA. Центр прав людини) політв'язня Рустема Шейхалієва, вся провина якого в тому, що він, по-перше, кримський татарин, по-друге, мусульманин. Тепер це справа не лише кримськотатарської громади та активістів-правозахисників, а й цілої держави Україна. Чекаємо й готові підтримати/підштовхнути", - заявив він.

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