Упродовж десятиліття Європа зрозуміє, що краще фінансувати українську армію як один з головних суб’єктів безпеки, - Резніков

Досвід, який мають Збройні сили України, не має жодна армія Європи.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Армія Сполучених Штатів, Великобританії має певний досвід Афганістану, інших гарячих точок, але такого досвіду – об’єднаного, з маневрами, з виходом на відновлення боєздатності – жодна армія не має. Уже не кажу про 400 тисяч ветеранів", - наголосив глава Міноборони.

За його словами, в нинішніх реаліях Україна не може собі дозволити скорочення чисельності армії.

"Мій прогноз – упродовж десятиліття Європа зрозуміє, що краще фінансувати українську армію як один з головних суб’єктів безпеки Європи. І українці будуть не оливки там збирати, а з гордістю носити військову форму, а європейці будуть за це платити. Я в цьому переконаний", - додав Резніков.

Також читайте: 100% вірогідності окупації Харкова немає, - Резніков