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Упродовж десятиліття Європа зрозуміє, що краще фінансувати українську армію як один з головних суб’єктів безпеки, - Резніков

Упродовж десятиліття Європа зрозуміє, що краще фінансувати українську армію як один з головних суб’єктів безпеки, - Резніков

Досвід, який мають Збройні сили України, не має жодна армія Європи.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Армія Сполучених Штатів, Великобританії має певний досвід Афганістану, інших гарячих точок, але такого досвіду – об’єднаного, з маневрами, з виходом на відновлення боєздатності – жодна армія не має. Уже не кажу про 400 тисяч ветеранів", - наголосив глава Міноборони.

За його словами, в нинішніх реаліях Україна не може собі дозволити скорочення чисельності армії.

"Мій прогноз – упродовж десятиліття Європа зрозуміє, що краще фінансувати українську армію як один з головних суб’єктів безпеки Європи. І українці будуть не оливки там збирати, а з гордістю носити військову форму, а європейці будуть за це платити. Я в цьому переконаний", - додав Резніков.

Також читайте: 100% вірогідності окупації Харкова немає, - Резніков

Автор: 

Європа (1877) оборона (4831) ЗСУ (7668) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+17
Т.е. от нашего правительства ВСУ повышения денежного содержания не дождется, вся надежда на Европу...
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31.01.2022 10:19 Відповісти
+13
В то время , как свое правительство будет финансироовать своих олигархов. Резников ты дебил?
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31.01.2022 10:20 Відповісти
+13
А Бубочка почему не финансирует украинскую армию?Значит президент воюющей страны заваливает оборонный заказ, пилят между собой деньги на велиє крадивницьтво,а нашу армию должны финансировать Европа и США.Вот оказывается что!
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31.01.2022 10:21 Відповісти
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Т.е. от нашего правительства ВСУ повышения денежного содержания не дождется, вся надежда на Европу...
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31.01.2022 10:19 Відповісти
Ви з повітря факти берете? Чи наслідуєте найвеличнішого президента-обіцяльника?

В 2021р виділено коштів більше, ніж у 2020, а у 2020 більше, ніж у 2019, а у 2019 більше, ніж у 2018
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31.01.2022 10:27 Відповісти
Даун, ты хоть знаешь, что такое "денежное содержание"?
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31.01.2022 10:31 Відповісти
Ви про міфічні 1000 грн за день в 2014?
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31.01.2022 10:32 Відповісти
Не, я про должностные оклады военнослужащих, оклады за звания, проценты за выслугу лет, спецусловия. А ты про что шизоид, с утра уже обкурился?
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31.01.2022 10:35 Відповісти
1000 грн в день з 2014р чим не посадовий оклад? Чи це щось інше.
Ті воєни уже вілли в Іспанії покупували...за 5 років з 2014 по 2019 огого як піднялись + ще й бонуси за знищену техніку супротивника та і земельні ділянки, квартири...

Жили як в Бога за пазухою, не то, що тепер
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31.01.2022 10:41 Відповісти
Навіть страшно подумати звідки ви факти берете.

Водночас Збройні Сили України стають все менше конкурентоспроможними на ринку праці - грошове забезпечення солдата, яке на початку 2016 року https://www.ukrmilitary.com/2021/08/groshove-73-percent.html відповідало 160% середньої зарплати , на сьогодні складає лише 73%.

Востаннє його підвищували три роки тому, зокрема наприкінці грудня 2018 року міністр оборони Степан Полторак https://www.ukrmilitary.com/2018/12/pidvyschennya.html підписав наказ про підвищення грошового забезпечення з 1 січня 2019 року.

Крім того, з 2020 року відчутно (до 20 разів) https://www.ukrmilitary.com/2020/02/dopomoga.html зменшили розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань - якщо раніше він дорівнював місячному грошовому забезпеченню (від 10 500 грн), то у 2020-2021 роках - лише окладу за званням (530-1500 грн).
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31.01.2022 10:41 Відповісти
Ви пишете про зменшення матеріальної допомоги, а Зеленський говорить, що за 2-3 роки закриє всі питання по житлу для військових. Зробить те, що раніше ніхто не робив і навіть помріяти не міг.
Кому вірити?
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31.01.2022 10:43 Відповісти
кажеш - "говорить"? Ну-ну, ми вже знаємо, що означає таке "Зе_говорить"; наприклад, про $4000 з/п для вчителів, ще з тих часів...
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31.01.2022 10:52 Відповісти
тобто ти не віриш очам, про реальне зменшення, а до сих пір віриш обісцянкам?!
тоді ти повний дебіл чи ворог!
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31.01.2022 10:54 Відповісти
Порошенко- робив, будував.
З 2019 року результатів- "0". Ваш ВАЗеленський, єдине на що здатен, то це обіСцяти і пиляти бабло на "великому крадівництві".
І до речі, вашому ВАЗеленському залишилось, максимум, 2 роки.
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31.01.2022 10:56 Відповісти
Що він зробив і збудував?
Бачив декілька разів, як відкривав приватні заводи по декілька раз як вперше...Це про це?
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31.01.2022 10:59 Відповісти
Може ви не там дивились, тому і брешите?

" Президент Петро Порошенко оглянув новий https://lb.ua/society/2018/05/23/398461_poroshenko_anonsuvav_budivnitstvo_184.html гуртожиток для військовослужбовців у Старичах Львівської області."

"Порошенко відкрив у Житомирі чотири гуртожитки для військових".

" БУДИНОК ЗА 37 МЛН ГРН: ВЖЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО - ПРОДОВЖУЄ БУДУВАТИ ЖИТЛО ВІЙСЬКОВИМ"
...

А тепер про ДОСЯГНЕННЯ ВАЗелінського, будьте ласкаві.
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31.01.2022 11:13 Відповісти
Это видно по постройке общежитий для ВСУ. Все что было построено при Порохе! Остальное стоит замороженым с 2020 года.
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31.01.2022 10:56 Відповісти
он же тебе говорил что придет весна начнем сажать)))) учителя зп по 4000 уе)))) И что дальше?
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31.01.2022 11:07 Відповісти
"Назарчику"! Ти мабуть заблудився у "найвеличнішому лісі" (Ну, у тому - з "мільярда дерев", який Зеленський вже другий рік "саджає" - ЯЗИКОМ ... Так само він "закриє всі питання по житлу для військових. Зробить те, що раніше ніхто не робив і навіть помріяти не міг".
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31.01.2022 12:30 Відповісти
В перечисленные тобой года ,ровно на 2%.Из них реальных из бюджета меньше 60%,остальное под обязательства.Вы нам сделайте ,а мы вам оплатим!!! Но даже из этого выполнено макс.на 40%.Денежное довольствие повышалось при Порошенко в марте 2019 года.Все есть в открытом доступе.
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31.01.2022 10:52 Відповісти
А ви як хотіли? Гроші вперед, а потім моя хата з краю і нічого не знаю?
Держава дає зобовязання і по мірі виконання робіт платить.

Гроші вперед - уже 1000 разів бачили
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31.01.2022 10:58 Відповісти
Ты бы тему изучил. Как оплачивают оборон заказы,зедебил. Ты узнай у своих им кокс дают , а потом они деньги оплачивают?
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31.01.2022 11:02 Відповісти
Цього не знаю, але бачу людину, що в курсі
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31.01.2022 11:03 Відповісти
Для зедебила ,объясняю ,под обязательства ,это нет денег .Берутся с других статей бюджета если они будут выполнены.Например от приватизации,она выполнена за года великого правителя на 0,2% от запланированного.
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31.01.2022 11:07 Відповісти
Ага ,хорошо устроились ребята ,УКРАИНЦЫ будут умирать а они денюжки небольшие подкидывать ...а вот чтобы нам не умирать нам нужны ни подачки наших так называемых партнёров а собственный ядерный щит .
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31.01.2022 10:19 Відповісти
А кнопку довірити Зеленському.
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31.01.2022 10:22 Відповісти
Віслюку кнопку? Хіба що Віслюку під зад коліном...
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31.01.2022 10:25 Відповісти
Тебе мозги зедебил нужны.Ядерщик -кокаинщик.
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31.01.2022 10:58 Відповісти
Откуда у тебя мозги ? Прежде чем что-то предлагать нужно это иметь ..
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31.01.2022 12:05 Відповісти
Недоразвитый я тебе ничего не предлагал.Если только ядерный реактор возьмешь в кредит.
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31.01.2022 12:09 Відповісти
Ну само-собой ,как ты безмозглый чмошник ,можешь предлагать то чего у тебя нет , мозги ...абсЮрд ..
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31.01.2022 14:00 Відповісти
Недоразвитый ты забываешь про что пишешь и что спрашиваешь.Реактор в кредит берешь?
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31.01.2022 14:03 Відповісти
Шо ты там у кого берёшь и куда тут не рассказывай ,не той специализации сайт ..
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31.01.2022 14:07 Відповісти
Все ядерщик зедебильный ,интеллект иссяк?
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31.01.2022 14:09 Відповісти
Чаво ,чаво ? Как у тебя мог иссякнуть интеллект ежели у тебя его никогда не было ? Нонсенс ..
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31.01.2022 14:20 Відповісти
В то время , как свое правительство будет финансироовать своих олигархов. Резников ты дебил?
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31.01.2022 10:20 Відповісти
Нет Он всех нас дебилами считает!
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31.01.2022 10:21 Відповісти
только деньги этой шушаре не давайте! мостостроители хреновы!
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31.01.2022 10:20 Відповісти
400 тис. ветеранів, якими керує 4-разовий уклоніст.
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31.01.2022 10:21 Відповісти
Боже! И такие идиоты нами управляют.
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31.01.2022 10:21 Відповісти
А Бубочка почему не финансирует украинскую армию?Значит президент воюющей страны заваливает оборонный заказ, пилят между собой деньги на велиє крадивницьтво,а нашу армию должны финансировать Европа и США.Вот оказывается что!
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31.01.2022 10:21 Відповісти
Не треба бути людиною навіть з примітивним розумом, аби розуміти, що Україна ні тепер, ні завтра не конкурент Росії.
Більшо того, в Європі жодна країна не вистоїть - жодна!

Але куди простіше махати шаблюкою та уявляти себе потомком славних гетьманів...особливо, коли спиш.
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31.01.2022 10:25 Відповісти
Ты бы хоть посчитал количество самолетов у стран НАТО в Европе, и сравнил его с количеством расейского хлама, а потом бы тут дурь свою показывал бы.
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31.01.2022 10:29 Відповісти
Кількість літаків треба ділити на країни, яким вони належать.
А в цілому ЖОДНА країна Європи не вистоїть супроти Росії!

В Європі люди - цінний ресурс, вони не думають як "обрані" 23%
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31.01.2022 10:31 Відповісти
НАТО это военный блок, делить на ноль нужно таких придурков как ты.
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31.01.2022 10:32 Відповісти
О це ти розумний. Не дарма тут в робочий час висиш.
Дайте цьому легіню +5% до зарплати!
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31.01.2022 10:35 Відповісти
Да затнись уже, идиот,он еще кого то примитивным называет.Мы воюем уже 8 год,что там у Вавы с оборонным заказом?С обеспечением армии топливом? В выплатами зарплат военным?
Куда тебе шаблей махать, как бубочке, вы способны только языком махать.
Изыди на хрен.
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31.01.2022 10:32 Відповісти
Навіщо Вові паритись взагалі, йому Петя залишив надпотужну армії - він же викрикував декілька років це слово.
Вова може взагалі нічого не робити, попередники зробили все як слід...просто не вмішуйся і все буде
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31.01.2022 10:34 Відповісти
Порох восстановил ВСУ,его волонтерская помощь неоценима,а ты всего лишь подоляцкое трепло.Всегда обсирают тех кто работал полные бестолочи ,сами не способные ни на что.
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31.01.2022 10:36 Відповісти
Я Вас запевняю, що не маю поняття хто такий Подоляцка
За те, що пишу - коштів не отримую

Як би моя воля, то я б тих, хто отримує гроші за коментарі - дав би їм декілька років виправних робіт з пожиттєвим без права працювати в державних структурах за деструктивну пропаганду!
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31.01.2022 10:39 Відповісти
это ты про зедебила?
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31.01.2022 10:59 Відповісти
Если бы так думали Афганцы , Фины ,Сирийцы Иракци и другие народы.Они бы до сих пор были в оккупации .У кацарылых. Бот подолятский.
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31.01.2022 12:15 Відповісти
Гарні приклади привели. Писати вмієте, а читати і аналізувати - не факт.
Афганістан - зброю купували чи їм дали?
Сирія - що з країною зараз? скільки зброї і у кого вони купили?
Ірак - де беруть зброю, самі виготовляють?

Як би давали виправні роботи тим, хто коментує за гроші і заборнили пожиттєво працювати на державних посадах за деструктивну пропаганду - світ став би добрішим!
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31.01.2022 12:20 Відповісти
Зедебил причем тут оружие.В Афгане,в первые годы войны духи отстреливали из кремневых ружей и причем совсем не плохо. Ты бот подолятский призываешь родину не защищать.Таких уродов точно необходимо отлавливать и сажать на кол.
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31.01.2022 12:31 Відповісти
Правда?
Украинскую армию должна финансировать Европа, а не Украина?

Ну тогда понятно, почему ЗЕ сорвал оборонзаказ и вместо финансирования армии грабит бюджет на большом крадивныцтве.
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31.01.2022 10:21 Відповісти
А прикинь це правда.
Нас же НАТО не захищає.

Ясна справа, що попередних був готовий з українців живцем шкіру дерти і бойові втрати його мало турбували.
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31.01.2022 10:23 Відповісти
И сколько шкур лично ты отдал попереднику? Сколько раз уже погиб?
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31.01.2022 10:26 Відповісти
Ему за это не платят, он ,бедняга ,вынужден дерьмо на Пороха нести,чтобы оплатить зелины тарифы.
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31.01.2022 10:28 Відповісти
Один однокласник не повернувся, і не з фронту, а як не бойова втрата = не забезпечили нормальним лікуванням в навчальному таборі.
Відбулось те, що в нормальному житті не можливо(
Чи винуватий Петро? А ви як думаєте?
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31.01.2022 10:29 Відповісти
Ты дурак.
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31.01.2022 10:33 Відповісти
Лікувати в 2014р запалення легень зеленкою та йодом було звичною справою.
За людьми попередники особливо не дивились, прямо як в Росії було "бабы еще нарожают".

Подивіться на нагородження - скільки нагород отримувало вище керівництво тоді і тепер...Зараз хоч солдатам нагороди надходять.
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31.01.2022 10:37 Відповісти
Караул...Уйди от меня. По хорошему.
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31.01.2022 10:39 Відповісти
Про зеленку и легкие раасскажите бабушке, фарцующей жаренными семками (на полустаканчики)
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31.01.2022 10:58 Відповісти
скажіть це в лице двом сиротам
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31.01.2022 11:00 Відповісти
Хорошо, шобы вы так в лице сырит не ерничали, начнем с вас. Шо вы такого сделал, чтобы такого не было... ЗЫ... оправданием не считается. мол, тянуть мазу на выборах (за нюхачiв), або не дай боже , ще й за баб ЕЭСУльку чи й рыгобойко.
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31.01.2022 11:09 Відповісти
Європа буде фінансувати нашу армію, а ми будемо,як завжди, красти все що можна...Пан міністр трішечки Їбанько.....
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31.01.2022 10:22 Відповісти
"упродовж десятиліття" української армії може і не залишитись з такою то владою.
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31.01.2022 10:22 Відповісти
Зрозуміє, що треба "фінансувати" Зеленського, Коломойського, Єрмака, Ахметова, Пінчука, Фірташа ...? 😡 Ви що, всі там обкурились .... Команда дебілів у руля країни - це страшне видовище....😡
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31.01.2022 10:23 Відповісти
Зедебилы опять заговорили.Молчите уже кретины,что значит Европе ,лучше финансировать армию Украины? Это просто разгул маразма и позора .
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31.01.2022 10:23 Відповісти
Мы так не позорились еще никогда.Янукодло сидел на подачках кремля, зеленые решили мародерить в Европе и США,видать тут в Украине им уже поживиться нечем.
Это что специально делается чтобы распугать вех партнеров?
Давеча Кулеба заявлял что Украина не будет проливать кровь ,если Европа и США нам не станут помогать.То есть поднимем лапки и сдадимся.Вообще риторика вышибал у этой власти, кроворожские братки умеют только отжимать! Стыдобище.
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31.01.2022 10:27 Відповісти
святое слугонародное нищенство - дэнгы давай, давай дэнгы!
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31.01.2022 10:29 Відповісти
Ну вот, зебилам великого крадiвництва - вже замало... ДаЙОшь на армию (гарцi).
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31.01.2022 10:29 Відповісти
Якщо по чесноку, то перш за все потрібно забезпечити нормальну проукраїнську національну демократичну владу в Україні. А підтримку збройних сил - це також, але вже в другу чергу.
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31.01.2022 10:31 Відповісти
Європа прямим текстом каже "зелені владі" фінансуйте в часі небезпеки російської окупації власну армію,а не велике "крадівництво"
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31.01.2022 10:32 Відповісти
А что: Украина сама свою армию финансировать не собирается???
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31.01.2022 10:35 Відповісти
Британия и США уже оправили только в январе военных грузов свыше 1 ярда долларов...
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31.01.2022 10:35 Відповісти
И украинцы будут не оливки там собирать, а с гордостью носить военную форму, а европейцы будут за это платить. Я в этом уверен ", - добавил Резников.

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31.01.2022 10:36 Відповісти
Новую военну форму для Украины поставила Канада еще 7 лет назад...,причем в таком количестве что хватит одеть всю РАБссию...
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31.01.2022 10:39 Відповісти
На шо намек, кремль скоро будет наш, стока формы?...ЗЫ... Боже, спаси , сохрани и отведи , шобы форма не ушла на велике крадивныцтво.
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31.01.2022 10:45 Відповісти
Сегодня из США прибудет 2 транспортника Пентагона...и так каждый день до конца февраля...Мавзолейные крысы не бойтесь ...Стингеры и Джавелины это просто игрушки типа дрон Эрдогана Байрактар...
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31.01.2022 10:46 Відповісти
Да и я так понл, шо Джаввелины - тока для отвода глаз... Нам в будущем еще только предстоит узнать(после перемоги) от чего зас.ал пыня.
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31.01.2022 11:02 Відповісти
У одной евродепутатки уже вырвалось в сердцах: "Они что, все там нюхают?". Боюсь, что после подобных заявлений нашего, прости господи, министра обороны, наши "европейские партнеры" будут убеждены, что таки да - нюхают там все.
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31.01.2022 10:48 Відповісти
Премьер Британии Борис Джонсон отменил визит в Японию и летит в Киев...
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31.01.2022 10:50 Відповісти
Не финансировать а лучше, конечно быть этой армией, у нас человеческий фактор всё испортить, увы
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31.01.2022 10:54 Відповісти
2014 год давно закончился,да и армия совсем не та что была даже месяц назад...Стингеров Джавелинов Барактаров и почих британских протвотанковых комплексов навезли по полному тарифу...
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31.01.2022 10:59 Відповісти
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31.01.2022 11:04 Відповісти
А Володя Гундос в цей час буде фінансувати Беню і Фірташа? То що, європейці дурні, в них немає своєї армії і свого народу? Чи ви вирішили українцями полякати Європу, бо в оточені Володі українців немає.
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31.01.2022 11:04 Відповісти
Лёха, а когда твой начальник, он же Верховный Говнокомандующий поймет, что надо финансировать нашу армию а не только свои и Бенины офшоры?
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31.01.2022 11:18 Відповісти
Резников, да что ты, черт возьми, такое городишь!? У вас вообще там у всех тотальная безмозглось там развилась? Дблы блть...
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31.01.2022 12:15 Відповісти
Погоджуюсь з п. Резніковим і уже 5ть років про це говорю.Мотивація у українців воювати з московитами, як у нікого.Потрібно тільки дати нормальне ******* озброєння і підняти рівень соціального захисту воїнів і їхніх сімей.Зарплата повинна бути встановлена від 2000 у.о. і різні додаткові пільги.Не меньше 60% могли б взяти на себе США і ЕС.Це для них не такі вже і великі витрати.За то зняли б з себе проблеми оборони 60% східних рубежів НАТО.(Цифри можуть бути уточнені)
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31.01.2022 13:33 Відповісти
От є тільки пару "але".
1. Корупція всіх рівнів, а особливо тих що повище.
2. Поки в країні не існує громадянського суспільства а тільки рефлекси на телевізор, інтернет і т.д., в будь який момент ця поміч може обернутися пострілом собі в ногу.
3. Знову ж таки, відсутність громадянського суспільства і узурпаторські замашки влади можуть призвести до того що буде як в Казахстані і Білорусі.
Так що все це вологі мрії Рєзнікова та ін., ніхто не дасть грошей на особисті війська нашим феодалам.
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31.01.2022 14:42 Відповісти
 
 