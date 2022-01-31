За тиждень вогонь забрав життя понад 50 людей, на водоймах загинули 3 особи, - ДСНС
Протягом минулого тижня (з 24.01.по 30.01) на пожежах загинула 51 особа, на водних об'єктах - 3 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Протягом тижня надзвичайних ситуацій не виникло.
Зареєстровано 1 тис. 152 небезпечні події. В результаті вжитих заходів врятовано 84 особи.
Ліквідовано 922 пожежі, врятовано на пожежах 37 осіб та не допущено знищення вогнем 507 будівель і 31 од. техніки. На пожежах загинуло 51 особа, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 4 млн. 959 тис. грн.
З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 60 виїздів у ході яких виявлено, вилучено та знищено 692 вибухонебезпечних предмети.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 3 особи.
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Владимир Иванец
показати весь коментар31.01.2022 10:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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