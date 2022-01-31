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Затримано групу осіб, що планували масові заворушення біля Офісу президента у Києві та ще в чотирьох областях України, - Монастирський. ВIДЕО

У Києві затримано групу осіб, які планували здійснення масових заворушень у столиці 31 січня, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив 31 січня, на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Акція, яка планувалася, була спрямована на насильницькі дії, на організацію масових заворушень… щоб розгойдати та дестабілізувати ситуацію в країні", - сказав Монастирський у понеділок.

Очільник МВС додав, що акція, під час якої "мала пролитися кров", була запланована на 31 січня. У ній мало взяти участь 5 тис. осіб. "Кількість таких осіб планувалося зібрати до 5 000, до 1 500 мала складати так звані тітушки, як мали влаштувати бійки з правоохоронцями", - зазначив Монастирський.

За його словами, важливою частиною акції мало стати демонстрація насильства: "Була заготовлена ​​зокрема й бутафорська кров, яка внаслідок конфліктів із правоохоронцями мала нібито пролитися серед псевдоактивістів. Були зібрані групи медиків, які мали підійти і нібито засвідчити та показати це на всіх центральних каналах", - повідомив глава МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У мешканців окупованого Донбасу може вичерпатися терпіння і виникнуть заворушення, - Зеленський

Акції планувалися також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

У свою чергу голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що перша "проплачена акція протесту" мала відбутися у Києві сьогодні, 31 січня, близько 11:00, біля Офісу президента.

Він підкреслив, що заздалегідь про акцію не повідомлялося, погодження з поліцією не проводилося - передбачалося, що заявку буде подано 31 січня про протест за участю 500 осіб, щоб МВС не встигло підготуватися

За його словами, загалом на організацію заходу учасники групи начебто отримали більше 1 млн грн, 200 фаєрів, 200 димових шашок, 20 шин, 10 вогнегасників, 12 радіостанцій (щоб координувати дії натовпу біля ОП), бутафорську кров.

Клименко повідомив, що в результаті правоохоронці хатримали двох осіб (ймовірного організатора та спільника), їм оголошено підозру, відкрито справу, вивчаються їхні зв’язки зі спецслужбами РФ.

Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення за статтею про організацію масових заворушень (ст. 294 КК України).

Правоохоронці опублікували фрагменти оперативної зйомки, котра свідчить про наміри організаторів та оприлюднили відео затримання зловмисників.

заворушення (107) МВС (3512) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+137
Под этим соусом сейчас можно арестовывать кого угодно, кто мешает ЗЕ. Поэтому нет ни фамилий, ни названий организации.
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31.01.2022 10:28 Відповісти
+64
Звичайні побрехненьки зеленого віслюка та його шобали.
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31.01.2022 10:29 Відповісти
+56
Даже замыленные пикселами хавальники не доосужились выложить. Нету доверия этому монастырыщу
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31.01.2022 10:30 Відповісти
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Ошибаетесь , враг у Зеленского один -народ Украины! Потому что именно он не дает ему окончательно сдать Украину Пойлу и, именно из-за него они и вынужден говорить с отвращением проукраинские лозунги , а действует все равно против Украины. Посмотрите не на его слова и лозунги , а на реальные действия!
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31.01.2022 11:21 Відповісти
...тобто опублікувати сам брифінг міністра МВС по резонансній події - не вистачило кебети? Обмежились одним реченням про "ніпрощо"....
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31.01.2022 11:12 Відповісти
Монастирському краще у відставку подати за стан справ у Нацгвардії!!!Це і «черговий держПереворот» зменшить і виступів безумних на трибуні ООН …
Не буди лихо, поки воно спить тихо!
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31.01.2022 11:18 Відповісти
"об'єднання" від терористичної організації єс
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31.01.2022 11:18 Відповісти
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31.01.2022 11:24 Відповісти
Планировали "массовые беспорядки возле Офиса" - им что, в головы заглядывали, что они хотели планировать, или своих агентов-провокаторов заслали в ряды протестующих - обычная практика преступной власти. А то, что сам Офис и его шеф возглавили массовые беспорядки по всей стране, развал экономики и социальной сферы, так это ничего.
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31.01.2022 11:22 Відповісти
Найбільша дестабілізація це інтервю ЗЕ.
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31.01.2022 11:23 Відповісти
меня настораживает количество и интенсивность реторики против зеленского в коментах.
не окажитесь на стороне русских ботов раскачивющих украину.
по сути, я думаю если бы у разведки сша или британии были бы основания считать офис зеленского пророссийским они бы врядли присылали какое-то оружие сейчас
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31.01.2022 11:24 Відповісти
Из Америки конечно хорошо видно и офис, и Зеленского, и "депутатов". Америка помогает ВОПРЕКИ, помогает Украине, а не придурку и его Кварталу 95
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31.01.2022 11:27 Відповісти
Против порхатого тоже самое было. Засирали как могли. Такой народ на этом сайте.
А теперь складывается ощущение как будто никто не голосовал за Зеленского.
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31.01.2022 11:35 Відповісти
интенсивность рЕторики - почерк нехрамотнохо бота из-за поребрика
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31.01.2022 16:45 Відповісти
Думаю, що все це фейк, як той про переворот 1 грудня. Просто потрібно відволікати зараз увагу від головної теми: паплюження Заходу за підштовхування України до війни з Росією. В Росії всі чайники свистять про неминучий напад України на Росію. Впевнений, що жодне прізвище назване не буде, жодного суду не буде і за тиждень про це забудуть. Скоріше після нового фейку.
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31.01.2022 11:24 Відповісти
А ще можна згадати луцького "терориста".
Монастирський гарний учень авакова.
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31.01.2022 16:23 Відповісти
Пока не назовёте заказчиков, это будет базарчиками в стиле Януковича и Токаева.
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31.01.2022 11:25 Відповісти
цe сцeнарiй був написаний.
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31.01.2022 13:01 Відповісти
Так что, теперь уже и у нас митинги под запретом?
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31.01.2022 11:28 Відповісти
Евреи во власти объявляют народу Украины "Красный Террор"-2.
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31.01.2022 11:32 Відповісти
кцпы на цензоре все делали украинцев антисемитами.
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31.01.2022 12:20 Відповісти
Антисемітами українців роблять Коломойський і Зеленський.
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31.01.2022 14:56 Відповісти
Схоже на те.
Що потім?
Голодомор?
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31.01.2022 16:24 Відповісти
Так це ж вже було!Ні минула ні теперішня влада нічому не вчиться ті самі граблі,якісь видумані казки про якихось тітушок без імен і фамілій,і розмиті силуєти.Так монастирський покажи героїв щоб ми бачили хто ж це такі,а якщо ти не показуєш значить це мильна опера за наказом зе!!!
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31.01.2022 11:33 Відповісти
То була операція "Шатун" , а зараз операція "Тіпун". Цирк поїхав, а клоуни залишилися.
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31.01.2022 11:59 Відповісти
НИЗКОПРОБНЫЙ ДЕБИЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ !!!! Дед путин тоже с этого начинал,но зеленый осел не понимает,что Украина это не россия.Дебилы у вас мозги есть ??? ЗАЧЕМ изменили голос диверсанта или это ШТАТНЫЙ сотрудник ? Почему заявку на акцию должны были подать только в день акции ? и как вы за день подготовили таблицы,графики этого "восстания " ????? ЭТОТ СПЕКТАЛЬ КОСИТ на так называемое покушение на ермака,дело чауса и др. вы когда народу ответите за ваших депутатов -наркоманов,пьяниц воров и предателей ????
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31.01.2022 12:04 Відповісти
Все по заветам Виктора Федоровича?
Майдан в 2014 году тоже был массовыми беспорядками?
Ростов же не резиновый...
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31.01.2022 11:34 Відповісти
Шо теперь зелины проколы (теперь уже во внешней политике будете держпереворотами замыливать… илиикакмвсегда это порох виноват? Каломыйский ты когда нибудь успокоишься?
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31.01.2022 11:38 Відповісти
Не називають організаторів.
Тільки легесенькі натяки на аналогічні події у 2014 році, на близькість до кордонів з РФ.
Не хочуть дратувати "ту сторону"?
Або ФСБ підібрало організаторів близьких до зеленої влади.
Явно, що Порох тут ніяким боком.
Він розумна людина.
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31.01.2022 11:39 Відповісти
Ну який може бути в кварталі95 переворот? Поржать по приколу.
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31.01.2022 11:39 Відповісти
Первый в истории президент наркоман словил очередной приход -весь Мир об этом знает и ухохатывается )))
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31.01.2022 11:39 Відповісти
Мощная такая группа Увидеть её то можно?
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31.01.2022 11:44 Відповісти
Майси від Моні Стирського
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31.01.2022 11:46 Відповісти
" мета - дискредитація органів влади .." Монастирський ти серйозно ? Після дебільних промов ЗЕ і Ко. вже ніхто зелену владу не сприймає , навіть за кордоном наркоманами називають , забирайте манатки і геть , не позорьтесь і країну не ганьбіть .
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31.01.2022 11:46 Відповісти
Сценарій в стилі 95- го кварталу
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31.01.2022 11:50 Відповісти
Сиквел "Scary movie Зе", по мотивам истории: "Державний переворот 1 грудня". Неизвестные особы, в неустановленное время, при неизвестныхных обстоятельствах.
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31.01.2022 11:51 Відповісти
Hellis


@13Hellis_13

·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1488084823373713409 10 мин



теперь это все очень воняет... Посмотрим, кому попытаются пришить этот натянутую на **** постановку "атас, путч угрожает Вове!"

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Hellis


@13Hellis_13

· 12 ч

что-то мне это не нравится. 1. это как бы зона ответственности СБУ 2. слишком пафосно и с брифингом.
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31.01.2022 11:52 Відповісти
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31.01.2022 15:18 Відповісти
А як можливо стороннім особам "дискредитувати владу"?! Дискредитувати владу може лише сама влада. Що вона з великим успіхом і робить...
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31.01.2022 11:55 Відповісти
Ну дело видать шито белыми нитками и в суде развалится ,но попугать народ хочется ,только беда в том ,что народ Украины он не из пугливых ..
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31.01.2022 11:56 Відповісти
Щас зе попробует заглянуть в *чко *уйлу в очередной раз. С Байденом то все понятно, он нагнетает истерию, другое дело плешивый фюрер.
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31.01.2022 11:56 Відповісти
Все було розписано заздалегідь. Офіціанти, фотографи,контрабандисти здриснули, прохіндеї метуть язиком як помелом, пастор Шлаг в Женеві взяв директиви, Поц почав гнати пургу на Америку, літінант і прищ з МВС стали в стойку. Організували мітинг і пробували захопити парламент. Нічого не відбулося, почали ловити організаторів заворушень, прокурори заготовили підозри, ефір забили, розписали ролі новим гауляйтерам. І склали текст телеграмми через ООН - не дають занюханому плейшнеру справляти нужду, де захоче -заговор. Путин введи, что имеешь то и введи. Заждались хохли. І ШО ? тщательней надо ребятки, тщательней -
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31.01.2022 11:57 Відповісти
Похоже на то ,как три хомячка в Беларуси хотели ликвидировать Лукашенко ,ну на фига этот цирк ,видать совсем всё у властей плохо ,а я говорил ,тарифы надо снижать ,цены снижать ,пенсии и зарплаты добавлять ,воров и коррупционров сажать ,НИЧЕГО не сделали ,РЕЙТИНГА НОЛЬ ,и теперь естественно СТРАШНО ...
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31.01.2022 12:00 Відповісти
Мыло какое-то...квартал снимает
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31.01.2022 12:02 Відповісти
Сценарий написал ????? или ????? . Шоу есть шоу и шоумен у нас опытный.
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31.01.2022 12:04 Відповісти
Напередодні приїзду міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, які будуть натягувати Зє! на штайнмайєра - як усе передбачувано
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31.01.2022 12:07 Відповісти
"розгойдати і дестабілізувати ситуацію в країні"... А більше схоже на те, щоб дискредитувати майбутні мітинги проти наркоманської недовлади
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31.01.2022 12:09 Відповісти
я спросонья в глаза балуюсь.... прочитал что "планировали беспорядки возле сифилиса президента"
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31.01.2022 12:10 Відповісти
Білорусія близенько
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31.01.2022 12:15 Відповісти
И Скока ж их человек? Это ж наверное когда этот монастырский на пост вместо Авакяна заступал зеля просил -устрой мне видимость переворота… И вот вам пожалуйста… теперь переворотом будут вавины проколы во внешней политике замыливать. Неуклюже как то! Сразу вспоминается интервью зэка. Журналист спросил почему вы господин Янукович бросили свою страну и уехали в рашку,а потом и письмо Путину про приди-введи написали. Ответ - а в меня стреляли, я ехал в автомобиле а в машину попали две пули от пулемёта … ну и т.д. Бред…
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31.01.2022 12:16 Відповісти
Чергова вистава. Готується зрада і це дійство , типу, на упередження
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31.01.2022 12:20 Відповісти
квартальный сценарий убог, как сваты
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31.01.2022 12:20 Відповісти
Фейк 100 процентов. Такое впечатление, что за 2013 год частично выложили, но там был курс другой да и регионовские это розвалы - наверное Татаров консультировал. 2500 у.е. за шины.... ну блин, для группы 20-30 чел это нормально, 800 ... 3 часа простоя, но где вы хоть одного дятла найдете за клинч с органами БЕЗ гарантии непривличения, что за 1200 готов) вас дезинформировали))) если имеются в виду провокаторы, то это до жути не так делается, это 100 человек, а не 1500, которым будут обоснованны реальные проблемы в случае вытока инфы, которым дадут гарантии непривличения и дадут в 15-20 раз больше обьявленной, и как правило это ультрас с другого города. За искуственную кровь и фейк-медиков это вероятно от продюссеров сериала какого-нибудь, это вообще оторванно от реалий. Это грунт для подавления нарастающих протестов и не более. Я согласен, что панацея от нарастающего протеста - технологии страха, аля Беларусь и Казахстан, но блин, в Украине это не пройдет, власть только подставит органы, которых просто порвут в случае жестоких силовых мер, и будет все равно хороший коп или плохой. Прецендент 13-14 года это надежная защита на десятилетия для организаторов акций неповиновений, если власть, любая власть это не понимает, то организаторы это ярко осознают и легко могут спровоцировать любую тупую власть, чтобы быстренько ее снести)
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31.01.2022 12:22 Відповісти
а де решта 500 осіб? Влада точно дахом їде з переляку.
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31.01.2022 12:23 Відповісти
))))они двоих задержали типа
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31.01.2022 12:26 Відповісти
"Пупєн напапдьйот" - вже проїхали?
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31.01.2022 12:27 Відповісти
НЕ ВІРЮЮЮЮ!!!!
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31.01.2022 12:30 Відповісти
Що там з державним переворотом?
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31.01.2022 12:35 Відповісти
Зэля с автоматом будет ходить?
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31.01.2022 12:48 Відповісти
"Кількість таких осіб планувалося зібрати до 5 000, до 1 500 мала складати так звані тітушки, Джерело:
Чому тоді заарештовано тільки двох, інші вже в Росію встигли здриснути?
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31.01.2022 12:48 Відповісти
В яку підорашку ? А чи були хлопчики ? Все це кварталівська дешева постановка , реквізити , масовка ..бутафорська кров
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31.01.2022 13:03 Відповісти
Яке сьогодні число? 31е?

Тобто вони хочуть сказати, що запобігли 5-тисячному мітингу з бутафорською кров'ю, перевдягненими медиками,шинами і поваленням Зе, який мав відбутися сьогодні, і про який ми нич не чули?

Могло бути. Якщо учасники мітингу дали підписку про нерозголошення у відповідних структурах.

Тільки тоді я взагалі нічого не розумію, чому поліція і сбушники самі себе ловлять.
Тамара Горіха Зерня
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31.01.2022 12:53 Відповісти
Ложь зелёных вы--ко
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31.01.2022 13:03 Відповісти
"Фігуранти - громадяни України" "... Ай-ай-ай!!! Плохой народ диктатору попался... Дискредитация обосравшейся с ног до головы лягушачьей власти - вообще комедия...Не надо собираться под офисом - послушайте людей у любого магазина
Короче, всё до унылого понятно: страх перед собственным народом за то, что придётся ответить за свои обсиры делает трусов диктаторами... .... кто знает рашку и бацькивщину - тем насквозь видно куда клонят зеленские лягушки.
Народные протесты они называют "терроризмом"...протесты против их беспредела - "беспорядками"...поможет ли ? Ну-ну...
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31.01.2022 13:11 Відповісти
І 31.01.22 Порошенко викликаний на допит.... Щось Монастирський ліпить хрень якусь.
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31.01.2022 13:14 Відповісти
А митинги какой хоть теме были бы посвящены? Вариантов то много.
Может это были https://ua.news/ua/ukraynskym-sudyam-astronomychesky-povysyly-pensyy/ судьи, недовольные маленькой прибавкой к пенсии ?
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31.01.2022 13:26 Відповісти
Пси гавкають, а караван іде. Кремлядські корупціонери, злодії і мародери діють на випередження, дуже бояться масових протестів. Путлер їх уже не спасе потенційним вторгненням, виживають як можуть.
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31.01.2022 13:30 Відповісти
А тебе, смотрю, так хочется Майдан сейчас, когда армия врага на границе.
За кого будешь голосовать на следующих выборах?
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31.01.2022 16:52 Відповісти
та армія врага уже наче відступає.
Мабуть за якусь із шавок місцевого олігархату). А ти за кого?
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31.01.2022 18:42 Відповісти
Ни Порошенко, ни Зеленский. Эти просрали свой шанс.
Посмотрю, до выборов еще есть время проявить себя.
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31.01.2022 23:58 Відповісти
Я тебе розчарую, кращого там у списку ніколи не з'явиться. Потрібно спочатку виборчу систему змінити, скасувати неконституційний майновий ценз, відновити збір підписів, запровадити безумовний імперативний мандат і уже тоді обирати.
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01.02.2022 01:57 Відповісти
Мені не хочеться майдану, але дуже хочеться імперативний мандат для усіх обранців. Підтримуєш?
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31.01.2022 23:53 Відповісти
так
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31.01.2022 23:57 Відповісти
Порошковых отлавливают по-тихоньку
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31.01.2022 13:35 Відповісти
Плохо стараетесь, зеленые мрази) все равно вам никто уже не верит. как там ДТП с Трухиным поживает, а покушение на шефира? А как переворот от Ахметова? И в конце концов - ГДЕ ОБЕЩАННЫЙ БОГУЦКОЙ ПУТЧ??!! Где это все, я вас спрашиваю!!
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31.01.2022 14:22 Відповісти
Ви ще про це забули - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83

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31.01.2022 18:28 Відповісти
У нас был уже такой. Правильной дорогой идете товарищи!
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31.01.2022 14:24 Відповісти
Ні лиць ні голосу 100% фейк і вистава теж саме що державний переворот!!!!.
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31.01.2022 14:25 Відповісти
Показали плакаты которые готовили задержанные "террористы" : Скажемо ні тарифному геноциду. . Монастырский вообще **@нулся головой Где тут посягання на державу??
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31.01.2022 14:27 Відповісти
От Ахметовского переворота спасли , теперь спасают от титушек.Работают не покладая рук.
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31.01.2022 14:33 Відповісти
Це чергова серія фільму про зелених терористів на автобусі з бронетранспортером і зелений державний переворот.
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31.01.2022 14:42 Відповісти
Ihor Lapin





Головна мета відосіка, який запіляв Монастирський- це дискредитація протестів.

Є три питання:

1. Автор сценарію Татаров чи Геращенко
2. Де арешти 5000 провокаторів?
3. Мусора будуть захищати колаборантів, котрі впихуватимуть "формулу штанмаєра" чи прямі перемовини з ОРДЛО?
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31.01.2022 14:52 Відповісти
Эти твари похлеще яныковоща. В этих все очень хорошо продумывается. Е есть Е.
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31.01.2022 14:52 Відповісти
Хламидия тупая обещала под новый год "кино" на тему "ГОСПЕРЕВОРОТА", но Порошенко уехал, подождали, и вот вам фильм. с Шифером обосрались, не собрали в прокате, это замах2.
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31.01.2022 15:24 Відповісти
Вже янєлох впровадив репресії Сталіна?
На якій підставі їх заарештували? За якої статтею? Так можно кого завгодно арештувати!!! Янєлоха позбутися може виявитись важче ніж януковоча й це не жарти!
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31.01.2022 15:01 Відповісти
Как то всё мутно и сомнительно.
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31.01.2022 15:29 Відповісти
Черговий цирк на дроті від зе-дебілів.
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31.01.2022 15:38 Відповісти
1000 человек?))) А арестованых тоько двое?))) А банеры вернем крым, донецк , снизеть тарифы, импичмент президенту уже под запретом?))) Вот это поворот от Зели))) Бубочка как тот уж насковородке))) Заврался просто так что Януковичу и не снилось)) Интересно а куда бубочка побежит?)))) В ростов попросется))) Но наврятле примут там и Яныка одного уже хватает на казеных харчах)))
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31.01.2022 16:05 Відповісти
главному мутиле голосок спрятали-не дай бог узнают по голосу. Мона недавно вместе с Антошей двери размалевывали, но тогда бодрячкам-сикейросам толи вручали "пыдозры" то ли нет, а главного Мосейчук даже показывала на Гыгах. И ШО? Ермак насупился -резонанса нет, ну нет резонанса. А как вывернулся Мона, у нас было решение суда на запись.

Когда то при Кучме, Деркач - отец затеял дело грибников, но там таки довели дело до суда -оказывается Днепрогес гранатой хотели взорвать. И все смеялись, даже Зеркало недели. И вот недавно снова прозвучало -цель наступления рузге на юге - захват Днепрогеса. Жванецкий говорил-тщательней надо ребята, тщательней. А то в Саратове еще не смеются.
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31.01.2022 16:18 Відповісти
И еще одно, у татарова и его друга цуцкеридзе есть "научная работа" под егидой МВД - борьба с массовыми беспорядками" шас цуцкеридзе у Моны замом и скорее всего он претворил свои с татаровым заготовки.
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31.01.2022 16:21 Відповісти
А возле ОП уже и ворушиться нельзя?
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31.01.2022 17:43 Відповісти
Художньо-анімаційний фільм....Сценаристи-брати Шефіри...Виробництво-"Квартал 95"...В ролях-незрозуміло хто...
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31.01.2022 17:43 Відповісти
Пириварот!? Визитки Яроша и Шоколад Рошен нашли!?
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31.01.2022 17:47 Відповісти
Ну так это те которые за лярд баксов Рената гос переворот хотели провернуть. , А Осла не сам переворот смущает , а то что ему долю не занесли.
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31.01.2022 17:57 Відповісти
ну про уголь . где порох ..наживался .. нам уже ************* . давай вован про 200 фаеров и 20 покрышек от ..жигулей.. да как там госпереворот поживает --- уже попустило или еще ..готовят.. --- КАК ТЫ ЗЕЛЕНЫЙ ПРЕЗЕРВАТИВ ОДНОРАЗОВЫЙ УЖЕ ВСЕХ ДОСТАЛ СВОИМ НЕДАЛЕКИМ УМОМ . особенно про 20 покрышек --- ты хоть читаеш перед видосиком про озабоченность США про угрозу от ***** . или тупо ***** с суфлера читаеш и не вникаеш . какую ***** тебе написали твои долбоебы . неужели совсем в квартале мозги усохли . вова напиши заяву как ельцин .. я устал -- я ухожу .. и все тебе будут аплодировать --- ты никогда больше таких аплодисментов не услышиш
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31.01.2022 18:03 Відповісти
Виникає запитання: "Якого путіна цим займається поліція, а не СБУ?",
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31.01.2022 18:11 Відповісти
Это монястырский так перекрывает то, что происходит в Нацгвардии и закончилось расстрелом 5 человек в Днепре? Луцкий стрелок, не?
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01.02.2022 02:09 Відповісти
это правакация, палитические рэпрэсии, 37й год!
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01.02.2022 03:49 Відповісти
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