Затримано групу осіб, що планували масові заворушення біля Офісу президента у Києві та ще в чотирьох областях України, - Монастирський. ВIДЕО

У Києві затримано групу осіб, які планували здійснення масових заворушень у столиці 31 січня, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив 31 січня, на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Акція, яка планувалася, була спрямована на насильницькі дії, на організацію масових заворушень… щоб розгойдати та дестабілізувати ситуацію в країні", - сказав Монастирський у понеділок.

Очільник МВС додав, що акція, під час якої "мала пролитися кров", була запланована на 31 січня. У ній мало взяти участь 5 тис. осіб. "Кількість таких осіб планувалося зібрати до 5 000, до 1 500 мала складати так звані тітушки, як мали влаштувати бійки з правоохоронцями", - зазначив Монастирський.

За його словами, важливою частиною акції мало стати демонстрація насильства: "Була заготовлена ​​зокрема й бутафорська кров, яка внаслідок конфліктів із правоохоронцями мала нібито пролитися серед псевдоактивістів. Були зібрані групи медиків, які мали підійти і нібито засвідчити та показати це на всіх центральних каналах", - повідомив глава МВС.

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Акції планувалися також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

У свою чергу голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що перша "проплачена акція протесту" мала відбутися у Києві сьогодні, 31 січня, близько 11:00, біля Офісу президента.

Він підкреслив, що заздалегідь про акцію не повідомлялося, погодження з поліцією не проводилося - передбачалося, що заявку буде подано 31 січня про протест за участю 500 осіб, щоб МВС не встигло підготуватися

За його словами, загалом на організацію заходу учасники групи начебто отримали більше 1 млн грн, 200 фаєрів, 200 димових шашок, 20 шин, 10 вогнегасників, 12 радіостанцій (щоб координувати дії натовпу біля ОП), бутафорську кров.

Клименко повідомив, що в результаті правоохоронці хатримали двох осіб (ймовірного організатора та спільника), їм оголошено підозру, відкрито справу, вивчаються їхні зв’язки зі спецслужбами РФ.

Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення за статтею про організацію масових заворушень (ст. 294 КК України).

Правоохоронці опублікували фрагменти оперативної зйомки, котра свідчить про наміри організаторів та оприлюднили відео затримання зловмисників.