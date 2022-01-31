Затримано групу осіб, що планували масові заворушення біля Офісу президента у Києві та ще в чотирьох областях України, - Монастирський. ВIДЕО
У Києві затримано групу осіб, які планували здійснення масових заворушень у столиці 31 січня, а також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.
Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив 31 січня, на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Акція, яка планувалася, була спрямована на насильницькі дії, на організацію масових заворушень… щоб розгойдати та дестабілізувати ситуацію в країні", - сказав Монастирський у понеділок.
Очільник МВС додав, що акція, під час якої "мала пролитися кров", була запланована на 31 січня. У ній мало взяти участь 5 тис. осіб. "Кількість таких осіб планувалося зібрати до 5 000, до 1 500 мала складати так звані тітушки, як мали влаштувати бійки з правоохоронцями", - зазначив Монастирський.
За його словами, важливою частиною акції мало стати демонстрація насильства: "Була заготовлена зокрема й бутафорська кров, яка внаслідок конфліктів із правоохоронцями мала нібито пролитися серед псевдоактивістів. Були зібрані групи медиків, які мали підійти і нібито засвідчити та показати це на всіх центральних каналах", - повідомив глава МВС.
Акції планувалися також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.
У свою чергу голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що перша "проплачена акція протесту" мала відбутися у Києві сьогодні, 31 січня, близько 11:00, біля Офісу президента.
Він підкреслив, що заздалегідь про акцію не повідомлялося, погодження з поліцією не проводилося - передбачалося, що заявку буде подано 31 січня про протест за участю 500 осіб, щоб МВС не встигло підготуватися
За його словами, загалом на організацію заходу учасники групи начебто отримали більше 1 млн грн, 200 фаєрів, 200 димових шашок, 20 шин, 10 вогнегасників, 12 радіостанцій (щоб координувати дії натовпу біля ОП), бутафорську кров.
Клименко повідомив, що в результаті правоохоронці хатримали двох осіб (ймовірного організатора та спільника), їм оголошено підозру, відкрито справу, вивчаються їхні зв’язки зі спецслужбами РФ.
Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення за статтею про організацію масових заворушень (ст. 294 КК України).
Правоохоронці опублікували фрагменти оперативної зйомки, котра свідчить про наміри організаторів та оприлюднили відео затримання зловмисників.
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Не буди лихо, поки воно спить тихо!
не окажитесь на стороне русских ботов раскачивющих украину.
по сути, я думаю если бы у разведки сша или британии были бы основания считать офис зеленского пророссийским они бы врядли присылали какое-то оружие сейчас
А теперь складывается ощущение как будто никто не голосовал за Зеленского.
Монастирський гарний учень авакова.
Що потім?
Голодомор?
Майдан в 2014 году тоже был массовыми беспорядками?
Ростов же не резиновый...
Тільки легесенькі натяки на аналогічні події у 2014 році, на близькість до кордонів з РФ.
Не хочуть дратувати "ту сторону"?
Або ФСБ підібрало організаторів близьких до зеленої влади.
Явно, що Порох тут ніяким боком.
Він розумна людина.
@13Hellis_13
·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1488084823373713409 10 мин
теперь это все очень воняет... Посмотрим, кому попытаются пришить этот натянутую на **** постановку "атас, путч угрожает Вове!"
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Hellis
@13Hellis_13
· 12 ч
что-то мне это не нравится. 1. это как бы зона ответственности СБУ 2. слишком пафосно и с брифингом.
Чому тоді заарештовано тільки двох, інші вже в Росію встигли здриснути?
Тобто вони хочуть сказати, що запобігли 5-тисячному мітингу з бутафорською кров'ю, перевдягненими медиками,шинами і поваленням Зе, який мав відбутися сьогодні, і про який ми нич не чули?
Могло бути. Якщо учасники мітингу дали підписку про нерозголошення у відповідних структурах.
Тільки тоді я взагалі нічого не розумію, чому поліція і сбушники самі себе ловлять.
Тамара Горіха Зерня
Короче, всё до унылого понятно: страх перед собственным народом за то, что придётся ответить за свои обсиры делает трусов диктаторами... .... кто знает рашку и бацькивщину - тем насквозь видно куда клонят зеленские лягушки.
Народные протесты они называют "терроризмом"...протесты против их беспредела - "беспорядками"...поможет ли ? Ну-ну...
Может это были https://ua.news/ua/ukraynskym-sudyam-astronomychesky-povysyly-pensyy/ судьи, недовольные маленькой прибавкой к пенсии ?
За кого будешь голосовать на следующих выборах?
Мабуть за якусь із шавок місцевого олігархату). А ти за кого?
Посмотрю, до выборов еще есть время проявить себя.
Головна мета відосіка, який запіляв Монастирський- це дискредитація протестів.
Є три питання:
1. Автор сценарію Татаров чи Геращенко
2. Де арешти 5000 провокаторів?
3. Мусора будуть захищати колаборантів, котрі впихуватимуть "формулу штанмаєра" чи прямі перемовини з ОРДЛО?
На якій підставі їх заарештували? За якої статтею? Так можно кого завгодно арештувати!!! Янєлоха позбутися може виявитись важче ніж януковоча й це не жарти!
Когда то при Кучме, Деркач - отец затеял дело грибников, но там таки довели дело до суда -оказывается Днепрогес гранатой хотели взорвать. И все смеялись, даже Зеркало недели. И вот недавно снова прозвучало -цель наступления рузге на юге - захват Днепрогеса. Жванецкий говорил-тщательней надо ребята, тщательней. А то в Саратове еще не смеются.