Німеччина має "дослухатися до українців" і допомогти захиститись від агресора, - прем'єрка Естонії Каллас

Естонія закликає Німеччину "дослухатися до українців" та все ж дозволити постачання озброєння до України для стримування російської військової агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в інтерв'ю Bild закликала офіційний Берлін естонська прем'єрка Кая Каллас.

Влада Німеччини категорично проти надання Україні зброї, хоча Київ та деякі партнери Берліна в ЄС та НАТО закликають уряд ФРН змінити позицію з урахуванням нинішньої ситуації. За словами Каллас, Таллінн закликає "німецьких партнерів дослухатися до українців".

"Україна звернулася за допомогою. Країні потрібна допомога у самообороні від агресора", – пояснила вона.

Каллас також переконана, що Європа "не може дозволити" Росії відновити свій політичний та військовий вплив на своїх сусідів.

"Кремль хоче переконати нас піти на поступки у питаннях безпеки Європи. Це пастка і спроба шантажу. Ми не відповідатимемо на ультиматуми. <...> Ми маємо бути готові до ескалації", – наголосила вона і додала, що немає жодних ознак, що Кремль має намір послабити напруженість.

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Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.