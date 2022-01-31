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Новини
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Німеччина має "дослухатися до українців" і допомогти захиститись від агресора, - прем'єрка Естонії Каллас

Німеччина має

Естонія закликає Німеччину "дослухатися до українців" та все ж дозволити постачання озброєння до України для стримування російської військової агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в інтерв'ю Bild закликала офіційний Берлін естонська прем'єрка Кая Каллас.

Влада Німеччини категорично проти надання Україні зброї, хоча Київ та деякі партнери Берліна в ЄС та НАТО закликають уряд ФРН змінити позицію з урахуванням нинішньої ситуації. За словами Каллас, Таллінн закликає "німецьких партнерів дослухатися до українців".

"Україна звернулася за допомогою. Країні потрібна допомога у самообороні від агресора", – пояснила вона.

Каллас також переконана, що Європа "не може дозволити" Росії відновити свій політичний та військовий вплив на своїх сусідів.

"Кремль хоче переконати нас піти на поступки у питаннях безпеки Європи. Це пастка і спроба шантажу. Ми не відповідатимемо на ультиматуми. <...> Ми маємо бути готові до ескалації", – наголосила вона і додала, що немає жодних ознак, що Кремль має намір послабити напруженість.

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Нагадаємо, ФРН послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

Так, Німеччина відмовилася видавати дозволи Естонії на експорт зброї німецького походження до Києва.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Натомість Німеччина готова передати Україні 5 тис. військових касок.

Німеччина (7481) зброя (7534) Естонія (1644) Каллас Кая (299)


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Топ коментарі
+6
"дослухатися до українців"
- що означає "почути патріотів України, але не зважати на придурків на Банковій"
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31.01.2022 10:44 Відповісти
+3
Крапля камінь точить.
Може такі заяви та критика дасть можливість прийти німцям до свідомості, яку вони втратили через московські гроші.
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31.01.2022 10:45 Відповісти
+2
Як би ж то ці Зелені Йолопи сходили на базар і купили собі хоча б баранячі мізки.
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31.01.2022 10:58 Відповісти
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"дослухатися до українців"
- що означає "почути патріотів України, але не зважати на придурків на Банковій"
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31.01.2022 10:44 Відповісти
тлумач-перекладач
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31.01.2022 11:10 Відповісти
що, вам, подляковим ботам - не сподобалась правда?
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31.01.2022 11:40 Відповісти
Крапля камінь точить.
Може такі заяви та критика дасть можливість прийти німцям до свідомості, яку вони втратили через московські гроші.
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31.01.2022 10:45 Відповісти
Сейчас вопрос, видимо, уже не в количестве оружия.
Сейчас Германию просто хотят нагнуть из принципа.
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31.01.2022 10:45 Відповісти
Це вона подарувала клоуну лісапет?
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31.01.2022 10:48 Відповісти
нє, то колишня президентка Каль'юлайд
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01.02.2022 11:11 Відповісти
Як би ж то ці Зелені Йолопи сходили на базар і купили собі хоча б баранячі мізки.
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31.01.2022 10:58 Відповісти
слушая клетчатый пиджак и ваву, они все больше убеждаются что 5000 касок - самое оно в помощь
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31.01.2022 11:01 Відповісти
просто нам немецкое оружие нужно чисто кацапов потролить

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31.01.2022 11:08 Відповісти
Німетчина, майже вся, куплена і перекуплена, московією, так я і багато іньших країн. Немає нічого дивного.... Хоча простто дивуєшься ...Однге і просте рішення. Вигнати емігровану рассейську наволоч. із усіх країн. І заборонити можливість придбання нерухомості і вкладання грошей у що небудь, в любій із країн світу....Поступово цей cancer іздохне
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31.01.2022 11:10 Відповісти
 
 