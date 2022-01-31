УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10067 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 094 19

Деякі країни надають Україні допомогу мовчки через залежність від відносин з Росією, - Резніков

Деякі країни надають Україні допомогу мовчки через залежність від відносин з Росією, - Резніков

Деякі країни надають Україні допомогу на тлі загрози нового вторгнення Росії не публічно.

Про це розповів в інтерв'ю lb.ua міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Багато країн готові надавати нам допомогу, деякі роблять це мовчки. Можливо, колись ми це оприлюднимо", – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина має "дослухатися до українців" і допомогти захиститись від агресора, - прем'єрка Естонії Каллас

За словами Резнікова, багато країн перебувають у "внутрішньополітичній залежності" від відносин із Росією. Але йдуть на "безпрецедентні кроки" та надають Україні таку допомогу, про яку "ми раніше й не мріяли".

Глава Міноборони не розкрив, що це за "мовчазна" допомога – політична, соціальна підтримка або ж постачання озброєнь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Упродовж десятиліття Європа зрозуміє, що краще фінансувати українську армію як один з головних суб’єктів безпеки, - Резніков

Як зазначив глава Міноборони, з одного боку, це сіє паніку в Україні, але з іншого, у країнах Заходу "суспільство починає тиснути на свої уряди з питанням, чому вони не допомагають Україні не лише політичною підтримкою, а й військово-технічною".

Автор: 

зброя (7534) росія (66060) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
То не розкривайте цих таємних добродіїв!

Молимось за всіх небайдужих!
показати весь коментар
31.01.2022 10:49 Відповісти
+6
Базікало
показати весь коментар
31.01.2022 10:46 Відповісти
+5
сидело бы и молчало. Шо они там дуют??? Ну нельзя же так позориться на весь мир. Что бы кацапы не знали такую мелочь при живых буданове, татарове, демченко, ермаке. Не смеши .....- она и так смешная.
показати весь коментар
31.01.2022 10:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Базікало
показати весь коментар
31.01.2022 10:46 Відповісти
не нужно на него так ляпать языком.... он достойный министр и человек.
показати весь коментар
31.01.2022 10:50 Відповісти
"Викличе паніку а вулицях".... Щей,й, сповнарозумнй
показати весь коментар
31.01.2022 10:55 Відповісти
Серед зелених не може бути "достойних". Як казав Митець: "Іс-клю-че-но".
показати весь коментар
31.01.2022 10:56 Відповісти
согласен, работает в зеленой команде - значит как минимум непорядочный
показати весь коментар
31.01.2022 11:47 Відповісти
Порох такой же Вальман, как Зеленский украинец
показати весь коментар
31.01.2022 14:27 Відповісти
То не розкривайте цих таємних добродіїв!

Молимось за всіх небайдужих!
показати весь коментар
31.01.2022 10:49 Відповісти
Ох, наверное, у таракана сейчас холодок по спине пробежал
показати весь коментар
31.01.2022 10:57 Відповісти
сидело бы и молчало. Шо они там дуют??? Ну нельзя же так позориться на весь мир. Что бы кацапы не знали такую мелочь при живых буданове, татарове, демченко, ермаке. Не смеши .....- она и так смешная.
показати весь коментар
31.01.2022 10:57 Відповісти
На карман дают, да так, что они и не мечтали...
показати весь коментар
31.01.2022 13:15 Відповісти


показати весь коментар
31.01.2022 10:59 Відповісти
На млин зеленського воду ллє.
показати весь коментар
31.01.2022 11:04 Відповісти
Так і має бути, нащо ворогу знати що дають
показати весь коментар
31.01.2022 11:15 Відповісти
Страшно с такими деятелями команды зе.
показати весь коментар
31.01.2022 13:06 Відповісти
А вы список дайте, как с клистронами будет...
показати весь коментар
31.01.2022 13:31 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 13:37 Відповісти
Чудово.
показати весь коментар
01.02.2022 03:34 Відповісти
 
 