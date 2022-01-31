Деякі країни надають Україні допомогу мовчки через залежність від відносин з Росією, - Резніков
Деякі країни надають Україні допомогу на тлі загрози нового вторгнення Росії не публічно.
Про це розповів в інтерв'ю lb.ua міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Багато країн готові надавати нам допомогу, деякі роблять це мовчки. Можливо, колись ми це оприлюднимо", – зазначив він.
За словами Резнікова, багато країн перебувають у "внутрішньополітичній залежності" від відносин із Росією. Але йдуть на "безпрецедентні кроки" та надають Україні таку допомогу, про яку "ми раніше й не мріяли".
Глава Міноборони не розкрив, що це за "мовчазна" допомога – політична, соціальна підтримка або ж постачання озброєнь.
Як зазначив глава Міноборони, з одного боку, це сіє паніку в Україні, але з іншого, у країнах Заходу "суспільство починає тиснути на свої уряди з питанням, чому вони не допомагають Україні не лише політичною підтримкою, а й військово-технічною".
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