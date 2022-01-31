"Укрзалізниця" збудувала 60 нових піввагонів: Найближчими роками планують випустити ще кілька тисяч

У рамках оновлення парку вантажних вагонів "Укрзалізниця" випустила перші 60 нових піввагонів на потужностях власного підприємства - Панютинському вагоноремонтному заводі (ПВРЗ).

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Цензор.НЕТ.

Модернізація залізниці проходить за програмою "Велике будівництво".

Нова партія вагонів вже передана в експлуатацію на станцію Лозова, звідки оператор рухомого складу відправить їх під навантаження.

"Наше завдання ліквідувати з колій металобрухт та підтримувати свій парк у кількісному та якісному стані. Акцент робимо на рухомий склад із найбільшим попитом - піввагонах та зерновозах", - зазначив голова правління УЗ Олександр Камишін.

За цей рік "Укрзалізниця" планує збудувати за власні та залучені кошти 1496 вантажних вагонів (1446 піввагонів та 50 зерновозів) на власних підприємствах — Панютинському вагоноремонтному заводі, Дарницькому вагоноремонтному заводі та Стрийському вагоноремонтному заводі.

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Зокрема, на потужностях Панютинського вагоноремонтного заводу буде збудовано 714 піввагонів, 50 зерновозів та відремонтовано 1 560 вантажних вагонів. За словами в.о. директора філії ПВРЗ Алли Миснік, відновлення замовлень на будівництво вагонів матиме й позитивний ефект для економіки країни та регіону.

"Вперше за три останні роки завод починає працювати та нарощувати свої потужності. Для мешканців регіону - це робочі місця та стабільна заробітна плата. Для держбюджету та місцевого бюджету - відрахування у вигляді податків", - зазначила керівниця заводу.

Загалом впродовж 2022-2025 років за програмою "Велике будівництво" "Укрзалізниця" планує поповнити свій вантажний парк 7900 новими вагонами: 6500 піввагонів та 1400 зерновозів. Це найбільше оновлення парку вантажних вагонів з 2016-2018 років, коли парк поповнився 7120 вагонами.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до 2024 року в рамках програми планують електрифікувати щонайменше 500 км колій. Це забезпечить швидкісне залізничне сполучення між усіма обласними центрами.

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