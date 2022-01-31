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Новини
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"Укрзалізниця" збудувала 60 нових піввагонів: Найближчими роками планують випустити ще кілька тисяч

У рамках оновлення парку вантажних вагонів "Укрзалізниця" випустила перші 60 нових піввагонів на потужностях власного підприємства - Панютинському вагоноремонтному заводі (ПВРЗ).

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Цензор.НЕТ.

Модернізація залізниці проходить за програмою "Велике будівництво".

Нова партія вагонів вже передана в експлуатацію на станцію Лозова, звідки оператор рухомого складу відправить їх під навантаження.

"Наше завдання ліквідувати з колій металобрухт та підтримувати свій парк у кількісному та якісному стані. Акцент робимо на рухомий склад із найбільшим попитом - піввагонах та зерновозах", - зазначив голова правління УЗ Олександр Камишін.

За цей рік "Укрзалізниця" планує збудувати за власні та залучені кошти 1496 вантажних вагонів (1446 піввагонів та 50 зерновозів) на власних підприємствах — Панютинському вагоноремонтному заводі, Дарницькому вагоноремонтному заводі та Стрийському вагоноремонтному заводі.

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Зокрема, на потужностях Панютинського вагоноремонтного заводу буде збудовано 714 піввагонів, 50 зерновозів та відремонтовано 1 560 вантажних вагонів. За словами в.о. директора філії ПВРЗ Алли Миснік, відновлення замовлень на будівництво вагонів матиме й позитивний ефект для економіки країни та регіону.

"Вперше за три останні роки завод починає працювати та нарощувати свої потужності. Для мешканців регіону - це робочі місця та стабільна заробітна плата. Для держбюджету та місцевого бюджету - відрахування у вигляді податків", - зазначила керівниця заводу.

Загалом впродовж 2022-2025 років за програмою "Велике будівництво" "Укрзалізниця" планує поповнити свій вантажний парк 7900 новими вагонами: 6500 піввагонів та 1400 зерновозів. Це найбільше оновлення парку вантажних вагонів з 2016-2018 років, коли парк поповнився 7120 вагонами.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до 2024 року в рамках програми планують електрифікувати щонайменше 500 км колій. Це забезпечить швидкісне залізничне сполучення між усіма обласними центрами.

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Автор: 

Укрзалізниця (6903) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+5
40% роста ввп я уже видел, 100500 новых вагонов теперь подожду.
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31.01.2022 11:01 Відповісти
+2
Мы строим 1000 вагонов? Где? Ну как-то потом, а пока вот вам 60. 1,5 поезда.
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31.01.2022 11:16 Відповісти
+1
Лещенко наверное строит
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31.01.2022 11:07 Відповісти
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40% роста ввп я уже видел, 100500 новых вагонов теперь подожду.
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31.01.2022 11:01 Відповісти
і моста через Дніпро в Запоріжжі не збудовано, і моста через Дніпро в Дніпрі не відреставровано

одні слова...все як раніше...говорять і говорять
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31.01.2022 11:09 Відповісти
І епоха бідності скінчилася.
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31.01.2022 11:11 Відповісти
да, цифры несоизмеримые...
но будет больше и это радует
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31.01.2022 11:13 Відповісти
И 1 миллиард высаженных деревьев по весне дружно заЗЕленеют.
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31.01.2022 11:15 Відповісти
Лещенко наверное строит
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31.01.2022 11:07 Відповісти
та не може бути, невже українські вагоноремонтні заводи отримали замовлення

"впевнений", що наказ був підписаний в 2019 і кошти виділені, а от ця влада тільки те і брала, що гальмувала та вставляла палки в колеса
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31.01.2022 11:07 Відповісти
Ну і новина--звичайно колись буде і тисяча Так бла--бла Ні про що.
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31.01.2022 11:08 Відповісти
А без клоунади ніяк...?

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31.01.2022 11:09 Відповісти
Так "еліта" каже, що нічого не робиться, не будується - одне крадівництво

Нехай у них в очах рябить
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31.01.2022 11:44 Відповісти
Яке ж ти недолуге. Різницю між "планується" та "поповнився" усвідомлюєш?

Загалом впродовж 2022-2025 років за програмою "Велике будівництво" "Укрзалізниця" планує поповнити свій вантажний парк 7900 новими вагонами: 6500 піввагонів та 1400 зерновозів. Це найбільше оновлення парку вантажних вагонів з 2016-2018 років, коли парк поповнився 7120 вагонами.

І ніяких "великих будівництв" і клоунади.
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31.01.2022 12:08 Відповісти
поэтому подоляковские ветку и пропустили)
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31.01.2022 12:25 Відповісти
Мы строим 1000 вагонов? Где? Ну как-то потом, а пока вот вам 60. 1,5 поезда.
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31.01.2022 11:16 Відповісти
почему не 60 000 000 000 000 ?
Клоуны
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31.01.2022 11:17 Відповісти
Эту шарашкину контору давно надо проверить и верхушку посадить вместе с наблюдательным советом.
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31.01.2022 11:23 Відповісти
60 вагонів зараз, і декілька тисяч потім, відчуваєте покращення?
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31.01.2022 11:27 Відповісти
Вонючий рот Лещенко довольно потирает липкие ручёнки
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31.01.2022 12:43 Відповісти
 
 