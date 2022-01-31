"Укрзалізниця" збудувала 60 нових піввагонів: Найближчими роками планують випустити ще кілька тисяч
У рамках оновлення парку вантажних вагонів "Укрзалізниця" випустила перші 60 нових піввагонів на потужностях власного підприємства - Панютинському вагоноремонтному заводі (ПВРЗ).
Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Цензор.НЕТ.
Модернізація залізниці проходить за програмою "Велике будівництво".
Нова партія вагонів вже передана в експлуатацію на станцію Лозова, звідки оператор рухомого складу відправить їх під навантаження.
"Наше завдання ліквідувати з колій металобрухт та підтримувати свій парк у кількісному та якісному стані. Акцент робимо на рухомий склад із найбільшим попитом - піввагонах та зерновозах", - зазначив голова правління УЗ Олександр Камишін.
За цей рік "Укрзалізниця" планує збудувати за власні та залучені кошти 1496 вантажних вагонів (1446 піввагонів та 50 зерновозів) на власних підприємствах — Панютинському вагоноремонтному заводі, Дарницькому вагоноремонтному заводі та Стрийському вагоноремонтному заводі.
Зокрема, на потужностях Панютинського вагоноремонтного заводу буде збудовано 714 піввагонів, 50 зерновозів та відремонтовано 1 560 вантажних вагонів. За словами в.о. директора філії ПВРЗ Алли Миснік, відновлення замовлень на будівництво вагонів матиме й позитивний ефект для економіки країни та регіону.
"Вперше за три останні роки завод починає працювати та нарощувати свої потужності. Для мешканців регіону - це робочі місця та стабільна заробітна плата. Для держбюджету та місцевого бюджету - відрахування у вигляді податків", - зазначила керівниця заводу.
Загалом впродовж 2022-2025 років за програмою "Велике будівництво" "Укрзалізниця" планує поповнити свій вантажний парк 7900 новими вагонами: 6500 піввагонів та 1400 зерновозів. Це найбільше оновлення парку вантажних вагонів з 2016-2018 років, коли парк поповнився 7120 вагонами.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до 2024 року в рамках програми планують електрифікувати щонайменше 500 км колій. Це забезпечить швидкісне залізничне сполучення між усіма обласними центрами.
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одні слова...все як раніше...говорять і говорять
но будет больше и это радует
"впевнений", що наказ був підписаний в 2019 і кошти виділені, а от ця влада тільки те і брала, що гальмувала та вставляла палки в колеса
Нехай у них в очах рябить
Загалом впродовж 2022-2025 років за програмою "Велике будівництво" "Укрзалізниця" планує поповнити свій вантажний парк 7900 новими вагонами: 6500 піввагонів та 1400 зерновозів. Це найбільше оновлення парку вантажних вагонів з 2016-2018 років, коли парк поповнився 7120 вагонами.
І ніяких "великих будівництв" і клоунади.
Клоуны