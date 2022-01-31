За добу від COVID-19 у Києві померли 5 осіб, виявлено 1 026 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 1 026 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 365 630), зафіксовано 5 летальних випадків від вірусу (загалом 8 505).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли, 542 жінки віком від 18 до 92 років, 338 чоловіків віком від 18 до 86 років, 71 дівчинка від 3 місяців до 17 років і 75 хлопчиків від 25 днів до 17 років.



Зафіксовано 5 летальних випадків від вірусу (загалом 8 505). Серед них: 2 жінки 72 та 74 роки, 3 чоловіки від 48 до 70 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 24 хворих на коронавірус та 130 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.



Водночас, 414 осіб подолали коронавірус (загалом 335 992)



Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (182), Дарницькому (169) та в Святошинському (142).

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