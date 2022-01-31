Нелегальний ринок сигарет оновив рекорди - "у тіні" кожна п'ята пачка, - гендиректор JTI Україна

Частка нелегальних цигарок на ринку України до листопада 2021 року зросла на 2,3 п. п. порівняно з показниками серпня – до 20,4% з 17,1%, тим самим оновивши максимальні за десятиліття показники, водночас переважну більшість нелегального ринку склав вироблений в Україні контрафакт та продукція для Duty Free.

Про зростання нелегального ринку сигарет розповів генеральний директор тютюнової компанії "JTI Україна" Пол Холловей агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер, посилаючись на дані дослідження інституту "Kantar Україна", які йому доступні.

"Ми дуже стурбовані цими показниками. Частка контрафакту та нелегального Duty Free за останній рік зросла в рази. Причому ця продукція виробляється на території України. Нелегальний ринок відібрав п'яту частину всього тютюнового ринку України, завдаючи збитків як легальним законослухняним виробникам, так і бюджету країни. Бюджет України не отримав 15,5 млрд грн податків, які зараз, під час загострення зовнішньополітичної обстановки, були б дуже доречними", - констатував гендиректор тютюнової компанії.

Читайте: Рада заборонила продаж ароматизованих і міцних сигарет та ввела штрафи за куріння кальянів і ТВЕНів у громадських місцях

Він нагадав попередні підсумки дослідження "Kantar Україна", згідно з якими частка нелегальних цигарок в Україні за останні п'ять років збільшилася з 1% у 2016 році до 12,8% у лютому 2021 року, 15,0% - у травні та 18,1% у серпні, досягнувши рекордних за десятиліття 20,4% у листопаді минулого року. Крім того, наприкінці 2019 року цей показник становив 6,6%, а у серпні 2020 року – 6,9%, з чого випливає, що поширеність контрафактних сигарет найінтенсивніше зростала у 2021 році – на 7,6 п. п.

"Ми ще три роки тому попереджали про те, що нелегальний ринок сигарет зростатиме, коли помітили тенденцію зростання. Зараз ми розуміємо, що він зростатиме й надалі, оскільки згідно з дослідженням "Kantar Україна", різниця в ціні між легальними та нелегальними цигарками збільшується з кожним роком, і ця різниця збільшуватиметься і надалі, тому що акцизи на цигарки щороку зростають на 20%, а отже, зростають і ціни на продукцію легальних виробників", - пояснив Холловей.

Він уточнив, що легальний тютюновий бізнес робить все можливе в рамках своєї компетенції, щоб змінити ситуацію, у тому числі проводить інформаційні кампанії про шкоду нелегального обігу тютюнових виробів для бізнесу, суспільства та країни загалом.

Холловей розповів, що легальний тютюновий бізнес співпрацює з правоохоронними органами, ділиться з ними даними досліджень ринку сигарет та пояснює наслідки зростання на ньому частки нелегальних тютюнових виробів. Крім того, створено спеціальний сайт з інформацією про нелегальний ринок сигарет та інтерактивну картку, на якій кожен бажаючий може відзначити точки продажу нелегальної продукції. За його словами, це все, що бізнес може зробити для мінімізації нелегальної торгівлі, тоді як для ефективної боротьби з нелегальним ринком сигарет потрібні об'єднані зусилля бізнесу, суспільства та влади.

Також читайте: 30 тисяч пачок цигарок намагалися незаконно вивезти в Румунію у товарному потязі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Холловей уточнив, що бачить політичну волю для боротьби з нелегальним ринком сигарет, але поки що не виконуються ефективні, дієві та конкретні кроки щодо боротьби з ним.

"Протягом кількох років існувала державна стратегія боротьби з нелегальним ринком тютюнових виробів, але вона, на жаль, так і залишилася декларацією намірів. Минулого року депутати зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність за контрабанду тютюнових виробів у великих розмірах, але він поки що так і залишився законопроектом. Наприкінці року Національна поліція провела серію рейдів із закриття точок продажу нелегальних цигарок, але вони відкривалися на тому ж місці через тиждень", - розповів гендиректор JTI Україна.

"JTI Україна" - один із найбільших виробників тютюнової продукції в Україні, входить до складу групи компаній Japan Tabacco Inc. (JTI). В Україні JTI представлена ​​двома компаніями: АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" (торговий дім, Київ) та ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (фабрика, Кременчук). Найбільш відомими брендами "Джей Ті Інтернешнл Україна" є Sobranie, Winston, Camel, Glamour та LD. Її продукція реалізується в Україні та експортується до 22 країн.

Також читайте: Незаконна торгівля сигаретами в Україні встановила новий антирекорд – 20,4% у листопаді 2021 року