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Новини Тіньова економіка
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Нелегальний ринок сигарет оновив рекорди - "у тіні" кожна п'ята пачка, - гендиректор JTI Україна

Нелегальний ринок сигарет оновив рекорди -

Частка нелегальних цигарок на ринку України до листопада 2021 року зросла на 2,3 п. п. порівняно з показниками серпня – до 20,4% з 17,1%, тим самим оновивши максимальні за десятиліття показники, водночас переважну більшість нелегального ринку склав вироблений в Україні контрафакт та продукція для Duty Free.

Про зростання нелегального ринку сигарет розповів генеральний директор тютюнової компанії "JTI Україна" Пол Холловей агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер, посилаючись на дані дослідження інституту "Kantar Україна", які йому доступні.

"Ми дуже стурбовані цими показниками. Частка контрафакту та нелегального Duty Free за останній рік зросла в рази. Причому ця продукція виробляється на території України. Нелегальний ринок відібрав п'яту частину всього тютюнового ринку України, завдаючи збитків як легальним законослухняним виробникам, так і бюджету країни. Бюджет України не отримав 15,5 млрд грн податків, які зараз, під час загострення зовнішньополітичної обстановки, були б дуже доречними", - констатував гендиректор тютюнової компанії.

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Він нагадав попередні підсумки дослідження "Kantar Україна", згідно з якими частка нелегальних цигарок в Україні за останні п'ять років збільшилася з 1% у 2016 році до 12,8% у лютому 2021 року, 15,0% - у травні та 18,1% у серпні, досягнувши рекордних за десятиліття 20,4% у листопаді минулого року. Крім того, наприкінці 2019 року цей показник становив 6,6%, а у серпні 2020 року – 6,9%, з чого випливає, що поширеність контрафактних сигарет найінтенсивніше зростала у 2021 році – на 7,6 п. п.

"Ми ще три роки тому попереджали про те, що нелегальний ринок сигарет зростатиме, коли помітили тенденцію зростання. Зараз ми розуміємо, що він зростатиме й надалі, оскільки згідно з дослідженням "Kantar Україна", різниця в ціні між легальними та нелегальними цигарками збільшується з кожним роком, і ця різниця збільшуватиметься і надалі, тому що акцизи на цигарки щороку зростають на 20%, а отже, зростають і ціни на продукцію легальних виробників", - пояснив Холловей.

Він уточнив, що легальний тютюновий бізнес робить все можливе в рамках своєї компетенції, щоб змінити ситуацію, у тому числі проводить інформаційні кампанії про шкоду нелегального обігу тютюнових виробів для бізнесу, суспільства та країни загалом.

Холловей розповів, що легальний тютюновий бізнес співпрацює з правоохоронними органами, ділиться з ними даними досліджень ринку сигарет та пояснює наслідки зростання на ньому частки нелегальних тютюнових виробів. Крім того, створено спеціальний сайт з інформацією про нелегальний ринок сигарет та інтерактивну картку, на якій кожен бажаючий може відзначити точки продажу нелегальної продукції. За його словами, це все, що бізнес може зробити для мінімізації нелегальної торгівлі, тоді як для ефективної боротьби з нелегальним ринком сигарет потрібні об'єднані зусилля бізнесу, суспільства та влади.

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Холловей уточнив, що бачить політичну волю для боротьби з нелегальним ринком сигарет, але поки що не виконуються ефективні, дієві та конкретні кроки щодо боротьби з ним.

"Протягом кількох років існувала державна стратегія боротьби з нелегальним ринком тютюнових виробів, але вона, на жаль, так і залишилася декларацією намірів. Минулого року депутати зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність за контрабанду тютюнових виробів у великих розмірах, але він поки що так і залишився законопроектом. Наприкінці року Національна поліція провела серію рейдів із закриття точок продажу нелегальних цигарок, але вони відкривалися на тому ж місці через тиждень", - розповів гендиректор JTI Україна.

"JTI Україна" - один із найбільших виробників тютюнової продукції в Україні, входить до складу групи компаній Japan Tabacco Inc. (JTI). В Україні JTI представлена ​​двома компаніями: АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" (торговий дім, Київ) та ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (фабрика, Кременчук). Найбільш відомими брендами "Джей Ті Інтернешнл Україна" є Sobranie, Winston, Camel, Glamour та LD. Її продукція реалізується в Україні та експортується до 22 країн.

Також читайте: Незаконна торгівля сигаретами в Україні встановила новий антирекорд – 20,4% у листопаді 2021 року

Автор: 

цигарки (983) тютюн (541)


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Топ коментарі
+14
С такими налогами и "непонятками" куда оно всё девается, скоро чёрный рынок станет основным...
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31.01.2022 11:12 Відповісти
+10
А вы думали для чего Зеля привел к власти короля табачной контрабанды и кума Медведчука Холодова? Именно для этого, для получения потока бабла с контрабаса.
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31.01.2022 11:12 Відповісти
+10
есть отличная идея - повысить акциз. и рынок станет не серым, а полностью черным))
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31.01.2022 11:38 Відповісти
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31.01.2022 11:12 Відповісти
А вы думали для чего Зеля привел к власти короля табачной контрабанды и кума Медведчука Холодова? Именно для этого, для получения потока бабла с контрабаса.
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31.01.2022 11:12 Відповісти
когда цены в магазине в !.% раза выше чем у контрабасов выбор очевиден. Может дело все-таки не в контрабандистах, а в правительстве и налогах
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31.01.2022 11:58 Відповісти
Правильно. Но налоги и "борьбу" с контрабасом сейчас утверждает монобольшинство монобыдла.
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31.01.2022 14:10 Відповісти
Наведені тут цифри обсягів тіньового обороту тютюнового "бізнесу", як і алкогольного... слід (для правдивості) було б помножити... мінімум на три...
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31.01.2022 14:32 Відповісти
С такими налогами и "непонятками" куда оно всё девается, скоро чёрный рынок станет основным...
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31.01.2022 11:12 Відповісти
+++
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31.01.2022 13:41 Відповісти
зебилам давать деньги никто не хочет
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31.01.2022 11:17 Відповісти
Вы ошибаетесь каждая третья пачка "в тени"!
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31.01.2022 11:18 Відповісти
Если не больше.
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31.01.2022 12:46 Відповісти
я б навіть сказав що кожна друга. Згадайте випадки коли контрабандні цигарки прибивало морем баржами в Одесі і коли перекидались фури з цигарками. Тобто це те що випадково було виявлено. А по теорії вірогідності такі випадки 1 на 500 разів перевезення.
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31.01.2022 12:48 Відповісти
В желтых водах фабрика который год фигачит сигареты вчерную, всем пофиг
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31.01.2022 11:21 Відповісти
Курці в магазин вже не ходять. Їм контрабандні блоки цигарок приносять додому. Без оплати за доставку.
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31.01.2022 11:22 Відповісти
Чому тут дівуватися? У Харкові, звідки колишній міністр МВС, контрабандні цигарки продаються відкрито на лотках та в кіосках. Баканов, агов!
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31.01.2022 11:25 Відповісти
Покупайте килограммами табак и курите трубку.
Лучше, вкуснее, и в 5 раз дешевле любых самых бюджетных сигарет с химией.
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31.01.2022 11:31 Відповісти
А бросить курить не пробовали?
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31.01.2022 11:36 Відповісти
а бросить кушать не пробовали? так моносброд вам в этом поможет карточками на хлеб в Дие.
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31.01.2022 11:59 Відповісти
як добре що я пів року вже як не палю
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31.01.2022 11:36 Відповісти
есть отличная идея - повысить акциз. и рынок станет не серым, а полностью черным))
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31.01.2022 11:38 Відповісти
Только ли сигареты? А бытовая химия? Оргтехника? Бытовая техника?

Зато растут имения и благосостояние таможенников и членов их семей, даже далекие родственники и те стали владельцами вилл, киевских квартир, а самые удачливые - недвижимости в Европе. Но позорные НАБУ, ГБР и прогнившее и коррумпированное СБУ этого ни за что не увидят. Точнее, «ни за что» - это скромное и регулярное
«вознаграждение».
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31.01.2022 11:43 Відповісти
Ну это вы оптимисты...Скоро каждая вторая пачка сигарет будет "серой",спрос рождает предложение и платить за примерно то же качество разные в разы суммы дураков нет. Сам курю контрабас и соотношение цена качество устраивает - особенно цена - 200 грн за блок и 700 грн как бы ощутимо. Так же при покупке табака+гильз пачка получается от 15грн - гораздо дешевле магазина. Ожидая сверхвысоких прибылей от налогов/акцизов в сухом остатке получат большой такой минус - то ли этого не понимают,то ли не способны понять...
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31.01.2022 11:43 Відповісти
ага. а всех кто не хочет вакцинироваться - взять и расстрелять.
тогда бы в Украине остался ты и Вася. и куча Нлавов и Джавелинов.
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31.01.2022 11:57 Відповісти
Що, вже тиждень як кинув палити?
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31.01.2022 12:29 Відповісти
КОРРУПЦИЯ, сэр
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31.01.2022 11:49 Відповісти
ОДНА пачка "Примы" под ШЕСТДЕСЯТ гривен - это КАК?
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31.01.2022 11:49 Відповісти
это 55 грн. за пачку хотят в бюджет асфальт закопать.
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31.01.2022 11:55 Відповісти
бггг. допрацювалися.
и это при том, что не учтена самостоятельная набивка сигарет.
так что не учтена каждая 0,25 пачка по адекватным акцизам в казну.
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31.01.2022 11:54 Відповісти
Пока мусора и власть будут в доле ничего не поменяется. Или вы думаете что люди глупые и ничего не понимают )))
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31.01.2022 12:02 Відповісти
ну так с середины 2019 года эти ларьки особо и не скрываются.
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31.01.2022 12:39 Відповісти
Мало поступлений?
А вы поднимите налоги!
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31.01.2022 13:14 Відповісти
Як примусити гоїв труїтися контрафактом? Розпочати боротьбу за здоров'я.
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31.01.2022 13:42 Відповісти
ржу нимагу!)))...берите все сигаретные заводы, которые в последнее время вместо винстона к примеру, какую то х..ню, хуже примы выпускают по цене 68 гр. за пачку, проверьте сырье, технологию, и сажайте упырей кто понравился с полной конфискацией, точно не ошибетесь! все в доле! от ген..директора, с директорами, и до бухгалтера, технолога, от крышевателя министра, силовиков, и до куратора депутата!!!
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31.01.2022 14:10 Відповісти
Ой не парьте голову людям. Ваші агенти, що не відрізняють підробну пачку від оригінальної? Чи може дуже важко проаналізувати ПРИЧИНИ спаду продажу в кожній точці?
Є два типи сиграет "з козлом на пачці" та підробні. Інколи підробні можуть продавати місяцями в одній точці. ЩО мішає ВАМ зробити контрольну закупку, викрити постачальника? При цьому їх продають по ціні оригіналу.
Може є сенс змінити частину персоналу краще? Зарплати то достойні, могли б і підняти "пушисті попки"
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31.01.2022 14:18 Відповісти
JTI Україна в СГОВОРЕ С ОСТАЛЬНЫМИ КРЫСАМИ !! Которые полностью монополизовали рынок душат малый бизнес!
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31.01.2022 18:40 Відповісти
Кожному із нас потрібно зробити правильні висновки з прочитанного у цій статті
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15.12.2022 12:26 Відповісти
На онлайн ресурсах можно абсолютно легально заказывать оригинальные сигареты https://uasiga.com/product-category/duty-free/ и я в этом вообще не вижу никакой проблемы. Просто каждый вправе выбирать для себя самый удобный и выгодный вариант....
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17.12.2022 12:50 Відповісти
 
 