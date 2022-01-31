"Слуга народу" навряд чи потрапить до коаліції у наступному парламенті, а Зеленський буде просто "кульгавою качкою", - Разумков

Колишній спікер Верховної Ради, народний депутат, голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков не впевнений, що політична партія "Слуга народу" потрапить до коаліції в парламенті наступного скликання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідоми в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я взагалі не впевнений, потрапить "Слуга народу" до коаліції наступного парламенту чи ні. І Зеленський буде просто кульгавою качкою. І тоді, найімовірніше, будуть дострокові президентські вибори", - сказав Разумков.

Він вважає малоймовірним варіант дострокового припинення повноважень нинішнього парламенту президентом.

"Президент тягтиме до останнього, тому що розуміє, що він у новий парламент проведе абсолютно іншу фракцію, дуже незначну, порівняно з тією, яка є на сьогодні… Він упиратиметься і триматиметься за владу всіма можливими способами, щоб залишилася сьогоднішня розстановка сил у парламенті", - зазначив народний депутат.

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