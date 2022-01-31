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Спостерігається дуже потужна залежність Німеччини від Росії: прагматизм перемагає ідеали та цінності, - Резніков

Спостерігається дуже потужна залежність Німеччини від Росії: прагматизм перемагає ідеали та цінності, - Резніков

На думку міністра оборони Олексія Резнікова, Німеччина зараз дуже залежна від Росії, а німецький прагматизм перемагає ідеали та цінності.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Резніков "здивований", що новий німецький уряд не змінив своєї позиції з питання військово-технічної допомоги Україні. На його думку, це несправедливо, коли йдеться про добудову російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".

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"На жаль, спостерігається дуже потужна залежність Німеччини від Російської Федерації. Це очевидно. Якщо їхні колишні канцлери є членами наглядової ради (компаній. – Ред.) Газпрому (Герхард Шредер. – Ред.), мабуть, у цьому й закладена відповідь: прагматизм перемагає ідеали, європейські, демократичні, ліберальні цінності", – сказав він.

За словами Резнікова, існує версія, що це може бути свого роду "спокута" за наслідки Другої світової війни. Однак у нього виникає питання: чому цієї "спокути" немає щодо українського та білоруського народів, які насамперед були окуповані та втратили мільйони життів.

"Ми маємо право на це і точно маємо право на самозахист", – сказав Резніков.

За його словами, Україна не каже, що Німеччина має їй щось продати чи подарувати. Київ просить просто припинити блокувати йому закупівлю зброї та засоби захисту через агентство НАТО NSPA.

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Резніков також зазначив, що Україна не просила у Німеччини 5000 касок, які вирішив подарувати їй Берлін. На його думку, німці так намагаються знайти якийсь варіант, "щоб згладити ситуацію, в якій вони виглядають не найкращим чином".

Автор: 

Німеччина (7481) зброя (7534) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+31
Бомбардировки производились формулами Штайнмайера, газовыми потоками, автозаводами по подмосковью и контрольными высокотехнологическим оборудованием по оккупированном у Крыму.
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31.01.2022 11:27 Відповісти
+22
Когда Германия перестанет своим преступным бездействием помогать России нападать на другие страны
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31.01.2022 12:13 Відповісти
+20
США ,ЕС и Британия с Канадой создали очень мощную антипутинскую коалицию. Но Зеленский ,Резников, Арахимия и другие своими интервью пытаются ее развалить. При том ,что сама Украина наращивает торговлю с агрессором и переводит свои энергосектора в зависимость от России и Беларуси.
Я не увидел ни одного интервью ,где Зеленский боагодарит Великобританию и США в военной помощи. В своих интервью они только что-то требуют. При том ,что свои военные закупки уже саботируют 2 года и заводы переходят даже на однодневку. Эта власть - антиукраинская.
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31.01.2022 11:28 Відповісти
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Немцы продали за газ свои якобы "ценности" !
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31.01.2022 18:05 Відповісти
спасибо деду за победу.
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31.01.2022 18:44 Відповісти
Сильно конечно колбасники своим прагматизмом увлеклись---или нравится ото так? Одно любопытно хотя и похер в целом---а по нашей стороне вообще этой гадости сроду не было!
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31.01.2022 19:55 Відповісти
Зря 8 лет доверяли вести переговоры Германии и Франции. Они были на стороне Уйла!
Поэтому и нет ни санкций, ни результата!
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31.01.2022 21:27 Відповісти
пока там подстилки кремля Франция и Германии находится в этом формате, результат и не будет.

Будет такая же ситуация как с Приднестровьем или как это было с Карабахом. лет 20 тянулось и результата не было. Пока Турция вместе с Азербайджан все не порешали и вернула свои территории.

Формат надо менять на Будапештский , Великобритания, Украина, США, РФ.
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31.01.2022 23:39 Відповісти
мерзкая нация Германия , какая была такая и есть после всего, что с ней случилось за всю ее историю!
Ни чему ее не научила история , заглядывая в дупу РФ она ничего не выиграет , но покроет себя позором вдвойне.
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31.01.2022 22:10 Відповісти
Не оправдывая германию, у нас через восемь лет войны НЕТ СВОЕГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА!
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31.01.2022 22:14 Відповісти
https://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/keep-calm-and-visit-ukraine-country-launches-tourism-campaign-despite-threat-of-russian-invasion/ar-AATkjM7?ocid=msedgdhp&pc=U531 українська влади Зеленського робить небезпечні дії для усіх і діє в інтересах агресора РФ. А яка залежність зеленської влади від росіянської. . . так як в Німеччині ? "Зберігайте спокій і відвідуйте Україну": країна запускає туристичну кампанію попри загрозу російського вторгнення (msn.com)
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31.01.2022 22:29 Відповісти
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