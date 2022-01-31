Спостерігається дуже потужна залежність Німеччини від Росії: прагматизм перемагає ідеали та цінності, - Резніков

На думку міністра оборони Олексія Резнікова, Німеччина зараз дуже залежна від Росії, а німецький прагматизм перемагає ідеали та цінності.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Резніков "здивований", що новий німецький уряд не змінив своєї позиції з питання військово-технічної допомоги Україні. На його думку, це несправедливо, коли йдеться про добудову російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".

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"На жаль, спостерігається дуже потужна залежність Німеччини від Російської Федерації. Це очевидно. Якщо їхні колишні канцлери є членами наглядової ради (компаній. – Ред.) Газпрому (Герхард Шредер. – Ред.), мабуть, у цьому й закладена відповідь: прагматизм перемагає ідеали, європейські, демократичні, ліберальні цінності", – сказав він.

За словами Резнікова, існує версія, що це може бути свого роду "спокута" за наслідки Другої світової війни. Однак у нього виникає питання: чому цієї "спокути" немає щодо українського та білоруського народів, які насамперед були окуповані та втратили мільйони життів.

"Ми маємо право на це і точно маємо право на самозахист", – сказав Резніков.

За його словами, Україна не каже, що Німеччина має їй щось продати чи подарувати. Київ просить просто припинити блокувати йому закупівлю зброї та засоби захисту через агентство НАТО NSPA.

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Резніков також зазначив, що Україна не просила у Німеччини 5000 касок, які вирішив подарувати їй Берлін. На його думку, німці так намагаються знайти якийсь варіант, "щоб згладити ситуацію, в якій вони виглядають не найкращим чином".