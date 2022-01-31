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Новини
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Рішення Мін'юсту передати рамкові контракти на годування українських в'язнів росіянам - це диверсія проти економічної безпеки України, - нардепка "Голосу" Бобровська

Рішення Мін'юсту передати рамкові контракти на годування українських в'язнів росіянам - це диверсія проти економічної безпеки України, - нардепка

Рішення Мін'юсту передати рамкові трирічні контракти на годування українських в'язнів росіянам є відвертим та неприкритим лобіюванням інтересів російського бізнесу в Україні.

Про це заявила нардеп "Голосу" Соломія Бобровська, реагуючи на відомості публічної системи закупівель "Прозоро", відповідно до яких ДУ "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Мін’юсту віддало російській компанії ТОВ "АРТ СВН" державних харчових тендерів на суму у майже 2 млрд грн, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення Міністерства юстиції є абсолютно неприпустимим в часи триваючої агресії Російської Федерації проти України, а тим паче зараз, коли повномасштабне вторгнення російських військ до України з боку РФ чи її сателітів можливе чи не кожної хвилини. Рішення передати рамкові тендери росіянам є диверсією проти економічної безпеки та економічної незалежності України, а також відвертим та неприкритим лобіюванням інтересів російського бізнесу в Україні. Мною було направлено офіційне звернення до Міністерства юстиції України щодо цієї ситуації", - заявила вона.

Читайте: У в'язницях ОРДЛО грубо порушують права ув'язнених. Причетні неодмінно понесуть відповідальність, - спецпредставник ЄС Гілмор

У Мін'юсті натомість не вважають свої дії протизаконними.

"Закон не містить жодних обмежень щодо участі у процедурах закупівлі українських компаній, засновниками яких є громадяни Російської Федерації", - заявили у відомості Малюськи, виправдовуючи одну з останніх угод, підписаною з ТОВ "АРТ СВН" (вартістю 815 млн грн на постачання м'яса).

Вказана компанія, за даними з Реєстрів, належить росіянину Костянтину Кучеренку. Фірма була створена всього лише 10 місяців тому, але за останні 6 місяців уклала з українськими тюремниками угод на понад 1,8 млрд грн (1 809 068 748.00 грн).

До того ж за державні кошти належна росіянину "АРТ СВН" годує свіжомороженою рибою ще й майбутніх українських військових, зокрема, вихованців Запорізького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захист".

Читайте також: Нардепи хочуть повернути держрегулювання цін на продукти харчування

Нагадаємо, що ТОВ "АРТ СВН", за даними розслідування "Дзеркала тижня" входить до пулу з 7 компаній, афільованих з родиною колишнього СБУушника часів Януковича Андрія Кміта та Марини Ставської. З початку року ці компанії (ТОВ "ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ", "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП", "КАРИОТА", "Р-Продакт", "АРТ СВН", "ФАЛЬКОН ПРАЙМ", "ТОРЕН РІТЕЙЛ", а також ФОП "ГАЛЬЧАНСЬКИЙ ФЕДІР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ") отримали від тюремників усі 100% підрядів на харчування в'язнів, повністю монополізувавши у такий спосіб цю сферу послуг.

Також нагадаємо, днями Офіс Генерального прокурора зобов'язав Мін'юст припинити постання неякісних продуктів до пенітенціарних установ шляхом розірвання контрактів з сумнівними компаніями - ТОВ "ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ", "БМ-КОНСАЛТИНГ", "ЕМІ ОН", "УКРАЛЬЯНСПРОДУКТ" і ТОВ "ДНІПРО РІВЕР ГРУП".

Останні також, за даними "Наші гроші" афільовані з Кмітом і Ставською, та є нині фігурантами кримінального провадження Державного бюро розслідувань.

Також читайте: Якщо сьогодні профільний Комітет не порушить питання про тендерні умови, то харчування армії знову забезпечуватиме монополіст "Військсервіс волонтер", - Бобровська

Автор: 

Мін’юст (1603) в’язниця (442) їжа (432) Бобровська Соломія (50)


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Топ коментарі
+32
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31.01.2022 11:26 Відповісти
+20
Бо у владі диверсанти.
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31.01.2022 11:30 Відповісти
+19
Кацапи може і зеленського годують, як найпершого в'язня.
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31.01.2022 11:26 Відповісти
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31.01.2022 11:26 Відповісти
Вы не правы.
За поступки детей в детсаде ответят родители и та же зав. детсадом
В дурдоме ответит главврач

А вот за действия правительства ... Опыт показывает, что только Майдан. И то ... Сказать что Януковские понесли ответственность ...
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31.01.2022 11:40 Відповісти
Вспоминается анекдот. - Вчера занималась генуборкой квартиры нашла характеристику мужа как выпускника детского сада. Воспитательница написала - хорошо кушает, хорошо играет, хорошо спит, хорошо гуляет. Боже, за 30 лет ничего не изменилось!
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31.01.2022 12:58 Відповісти
Кацапи може і зеленського годують, як найпершого в'язня.
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31.01.2022 11:26 Відповісти
В "Моніки Зєлінські" - всі вороги...

-США - бо активно підтримують (економічно, політично, військово) Україну
-навіть, ніби-то і росія, яка активно захищає "моніку" навіть самою присутністю на кордоні з Україною і де притулок її бізнесу (95-кварталу)... та дає олігархам "моніки" можливість навару (на українцях) при поставках російської продукції в Україну
-Народ України, що доведений до відчаю зрадницькою та грабіжницькою політикою та практикою "моніки" і її кодла...
-йому весь час і скрізь ввижаються заколоти, перевороти, змови проти нього... які, ніби-то" "проплачені клятою опозицією"...

А як називаються галюцинації, які викликані сильнодіючими речовинами ? Чи то - природня і вроджена паталогія? Може вона (моніка) неосудна?
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31.01.2022 14:21 Відповісти
до чого ре фе не торкнеться - все стає тюрма і концтабір
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31.01.2022 11:28 Відповісти
Бо у владі диверсанти.
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31.01.2022 11:30 Відповісти
таки всі - наркомани
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31.01.2022 11:31 Відповісти
Так это не Россия, а регионалы. Как бы мы давно знаем кто пришел к власти. Партия регионов.
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31.01.2022 11:32 Відповісти
"Закон не містить жодних обмежень щодо участі у процедурах закупівлі українських компаній, засновниками яких є громадяни Російської Федерації" Джерело:
Нічого страшного ((( зате ці придурки будуть судити Порошенка за українську компанію що податки платила в Україні (( Бий своїх щоб чужі боялися ((( зелебидло ((
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31.01.2022 11:33 Відповісти
"...ДУ "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Мін'юсту віддало російській компанії ТОВ "АРТ СВН" державних харчових тендерів на суму у майже 2 млрд грн." Джерело:

о-ху-ї-ти.
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31.01.2022 11:33 Відповісти
Денис Пізьдюська явно підкачав....Які і ві ігші ЗЕчлени і членкині.. Краще давати заробити москалям і тим самим наповнювати бюджет ворога....Нічого святого у хлюхіних дітей немає...
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31.01.2022 11:34 Відповісти
Прям щасливий білет витягла , Голлівудська історія не більше ні менше . ..10 місяців як сторена а вже такі контракти виграє ...чи не для того вона була часом і створена шоб цей контракт виграти ? Але це риторичне питання як завжди ¯\_(ツ)_/¯
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31.01.2022 11:35 Відповісти
В Мінюсту мізки молюска. Нічого дивного
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31.01.2022 11:40 Відповісти
Малюська- дИбіл, цап відбувайло. Мінюстом керує портнов. А те, що портнов ворог, кацапська шістка, яка поставлена для порешаТь за ригів, кацапів і беню, переслідувань патріотів та руйнації судочинства, це не таємниця.
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31.01.2022 12:28 Відповісти
Не обижай моллюсков, которые результаты футбольных матчей угадывать!
А это зеленая слизьв очках от улитки!
Я удивляюсь, как он еще автоматы с чифиром по зонам не поставил... за валюту...
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31.01.2022 12:35 Відповісти
Черговий зашквар привладних…
То маски медичні спродують…, то гроші з Нафтогазу десь «пішли»…, то мука дорожчає з бензином та солярою…
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31.01.2022 11:50 Відповісти
А привладным пофиг - мудрий нарід лодку шатать не будет, шоб пиво с пиццой за борт не упало...
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31.01.2022 12:36 Відповісти
Це пряма диверсія! Як це можна москалю створити фірму 10 місяців тому і одразу вигравати тендери? Це стаття!
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31.01.2022 11:56 Відповісти
Зелёное правительство предателей
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31.01.2022 11:59 Відповісти
Заключенных и надо репой кормить, а не трюфелями .
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31.01.2022 12:26 Відповісти
Малюсика с мальчиками пора сводить на ночь на экскурсию в пресс-хату - может "девочки" будут продуктивнее потом работать. Это же вообще запредел - платные камеры, т.е. государственная коррупция. ( т.е. покупка преимуществ перед другими, равными с тобой в правах)
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31.01.2022 12:28 Відповісти
"...Вказана компанія, за даними з Реєстрів, https://clarity-project.info/edr/43996829 належить росіянину Костянтину Кучеренку. Фірма була створена всього лише 10 місяців тому, але за останні 6 місяців https://clarity-project.info/tenderer/43996829 уклала з українськими тюремниками угод на понад 1,8 млрд грн (1 809 068 748.00 грн)..."

Як кацап під час війни міг зареєструвати компанію в Україні?
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31.01.2022 12:33 Відповісти
война у тебя в голове
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31.01.2022 12:34 Відповісти
Я б тебе, москалику, зарізав навіть не запитуючи яке в тебе прізвище. Йди, **********, рахуй здохлих козломордих в "Зимовій вишні"
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31.01.2022 12:39 Відповісти
мало ты слушал выступлений нашего зеленого президента. да и с юмором у тебя туго.
но матом себя быстро выдал, лапотник.
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31.01.2022 12:40 Відповісти
А у тебя кацап никто не спрашивает. У тебя в голов вообще водка и боярышник… другое дело что у этого Малюськи от собственной значимости крыша едет.
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31.01.2022 12:41 Відповісти
ахахаха. целыми пачками вскрываетесь)
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31.01.2022 12:45 Відповісти
Иди похмелись убогий…
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31.01.2022 12:53 Відповісти
русских оккупантов нужно убивать, а не регистрировать их компании
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31.01.2022 13:45 Відповісти
Может, Малюське со товарищи пора поближе познакомиться со своим будущим жильем без вип оформления?
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31.01.2022 12:43 Відповісти
"питание украинских заключенных россиянам

Это просто какой то лютый ***** ******
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31.01.2022 13:04 Відповісти
Так рыги в ЗЕленой шкуре у власти, что вы еще ожидали. Их задача саботировать реформы и делать пакости, но на словах делать громкие заявления о стандартах нато и акцентировать на том что Украину там никто не ждет
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31.01.2022 13:32 Відповісти
Очень красиво сюда входит "случайная" льготная продажа газа предприятиям ОРДЛО и Крыма, а так же истерика Зеленского про поставки оружия из США и Великобритании.
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31.01.2022 13:44 Відповісти
Реально как такое может быть!? Зеленько полный подонок или идиот ?
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31.01.2022 18:37 Відповісти
он враг!
И это ничтожество, топая куцей ножкой, требует у Запада санкций против московии???????
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01.02.2022 01:37 Відповісти
 
 