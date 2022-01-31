Рішення Мін'юсту передати рамкові контракти на годування українських в'язнів росіянам - це диверсія проти економічної безпеки України, - нардепка "Голосу" Бобровська

Рішення Мін'юсту передати рамкові трирічні контракти на годування українських в'язнів росіянам є відвертим та неприкритим лобіюванням інтересів російського бізнесу в Україні.

Про це заявила нардеп "Голосу" Соломія Бобровська, реагуючи на відомості публічної системи закупівель "Прозоро", відповідно до яких ДУ "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України" Мін’юсту віддало російській компанії ТОВ "АРТ СВН" державних харчових тендерів на суму у майже 2 млрд грн, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення Міністерства юстиції є абсолютно неприпустимим в часи триваючої агресії Російської Федерації проти України, а тим паче зараз, коли повномасштабне вторгнення російських військ до України з боку РФ чи її сателітів можливе чи не кожної хвилини. Рішення передати рамкові тендери росіянам є диверсією проти економічної безпеки та економічної незалежності України, а також відвертим та неприкритим лобіюванням інтересів російського бізнесу в Україні. Мною було направлено офіційне звернення до Міністерства юстиції України щодо цієї ситуації", - заявила вона.

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У Мін'юсті натомість не вважають свої дії протизаконними.

"Закон не містить жодних обмежень щодо участі у процедурах закупівлі українських компаній, засновниками яких є громадяни Російської Федерації", - заявили у відомості Малюськи, виправдовуючи одну з останніх угод, підписаною з ТОВ "АРТ СВН" (вартістю 815 млн грн на постачання м'яса).

Вказана компанія, за даними з Реєстрів, належить росіянину Костянтину Кучеренку. Фірма була створена всього лише 10 місяців тому, але за останні 6 місяців уклала з українськими тюремниками угод на понад 1,8 млрд грн (1 809 068 748.00 грн).

До того ж за державні кошти належна росіянину "АРТ СВН" годує свіжомороженою рибою ще й майбутніх українських військових, зокрема, вихованців Запорізького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Захист".

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Нагадаємо, що ТОВ "АРТ СВН", за даними розслідування "Дзеркала тижня" входить до пулу з 7 компаній, афільованих з родиною колишнього СБУушника часів Януковича Андрія Кміта та Марини Ставської. З початку року ці компанії (ТОВ "ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ", "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП", "КАРИОТА", "Р-Продакт", "АРТ СВН", "ФАЛЬКОН ПРАЙМ", "ТОРЕН РІТЕЙЛ", а також ФОП "ГАЛЬЧАНСЬКИЙ ФЕДІР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ") отримали від тюремників усі 100% підрядів на харчування в'язнів, повністю монополізувавши у такий спосіб цю сферу послуг.

Також нагадаємо, днями Офіс Генерального прокурора зобов'язав Мін'юст припинити постання неякісних продуктів до пенітенціарних установ шляхом розірвання контрактів з сумнівними компаніями - ТОВ "ФІНІНТЕРТЕХНОЛОГІЯ", "БМ-КОНСАЛТИНГ", "ЕМІ ОН", "УКРАЛЬЯНСПРОДУКТ" і ТОВ "ДНІПРО РІВЕР ГРУП".

Останні також, за даними "Наші гроші" афільовані з Кмітом і Ставською, та є нині фігурантами кримінального провадження Державного бюро розслідувань.

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