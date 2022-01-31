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Новини Окуповані території
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У нас дві відкриті проблеми: ОРДЛО і анексований РФ Крим, а це відрізає нам можливість стати членами НАТО, - Разумков

У нас дві відкриті проблеми: ОРДЛО і анексований РФ Крим, а це відрізає нам можливість стати членами НАТО, - Разумков

Україна не скоро вступить до Північноатлантичного альянсу, вважає народний депутат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Досить нескоро (Україна вступить до НАТО. - Ред.)", - сказав Разумков.

Він нагадав про заяву НАТО, що в найближчому майбутньому Україну до цієї організації не приймуть.

"Про якусь конкретику взагалі не говорять. У нас два відкриті проблемні питання: тимчасово окуповані території, на яких розташовані так звані Л/ДНР, і анексований Росією Крим. І ці два фактори відрізають нам можливість стати членами НАТО", - зазначив народний депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не планує відправляти війська до України у разі вторгнення РФ, - Столтенберг

Разумков наголосив, що в Конституції України закріплена інтеграція в НАТО і Європейський Союз.

"Але об'єктивно для нас мета - не просто вступити до НАТО або стати членом Європейського Союзу. У нас основне завдання - домогтися стандартів життя і безпеки, за якими живуть країни Європейського Союзу і НАТО. До цього треба йти", - сказав депутат.

Політик також назвав безпідставними страхи російської сторони, пов'язані з інтеграцією України в НАТО.

Крим (14189) НАТО (6546) членство в НАТО (1743) Донбас (22357) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+27
Йди на..й, ви вже заї..ли своїми теревенями, постодзвони накрохмалені
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31.01.2022 11:29 Відповісти
+25
про стандарти, совок і НАТО

Максим Мирович@MirovichMedia

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1487780776808755205 19 ч



Единственный контакт советских солдат с врагами из НАТО произошёл тогда, когда они разгружали американскую гуманитарную помощь

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31.01.2022 11:29 Відповісти
+19
Не бреши, дурень ти, ...лять !!!
Територіальні конфлікти не є причиною відмови країні у членстві в альянсі, якщо ця країна демонструє прагнення до вирішення конфлікту.
Так що повторюю: не бреши, підкацапник засраний !!!
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31.01.2022 11:34 Відповісти
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31.01.2022 11:26 Відповісти
точняк. от ніхто не догадувався, а разумков раз - і разложив усьо по полочкам.
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31.01.2022 11:34 Відповісти
При том что его никто не спрашивал.
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31.01.2022 14:35 Відповісти
Краще б заткнувся риг. Що від нього очикувати?
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31.01.2022 12:11 Відповісти
випердиш старого носатого підара кучми, що воно ще може сказати, живучи на бабки пінчука)
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31.01.2022 12:31 Відповісти
Що було раніше: курка чи яйце?
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31.01.2022 11:27 Відповісти
Ще одне зарозуміле.
Не існує правил без виключень!
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31.01.2022 11:28 Відповісти
Коли хтось з місцевих триндить про "нам нє врємя в НАТО", треба бити без попередження.
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31.01.2022 11:43 Відповісти
Бити мало, потрібно стріляти на звук.
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31.01.2022 11:45 Відповісти
Нехай нн пи..ить ! Ми це вже від різних ригів чули . А Туреччина з Грецією як ? Ще одне чмо соакове лізе !
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31.01.2022 11:58 Відповісти
а можно,как Япония и Ю.Корея - вроде и не НАТО,но с базами США,а сунешься - придёт дядя Сэм и уроет наухй..
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31.01.2022 12:48 Відповісти
А так ще краще ! Просто якщо в НАТО , то з України здриснуть всі каломойські , суркіси та інша нечисть .
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31.01.2022 15:17 Відповісти
нерозумний разумков -це вже просто натуральний нонсенс
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31.01.2022 11:28 Відповісти
Йди на..й, ви вже заї..ли своїми теревенями, постодзвони накрохмалені
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31.01.2022 11:29 Відповісти
Бажаєте аби він змінив стиль на мілітарі аля-Яценюк?
Чи обрав стиль прованс аля-Ляшко?
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31.01.2022 11:35 Відповісти
Бажаю ,щоб ти зник звідси ,ботва кремлівська як найшвидше
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31.01.2022 12:01 Відповісти
В точку.
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31.01.2022 13:36 Відповісти
меняй фамилию на долбо#бов, и называй партию долбо#бская политика...
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31.01.2022 11:29 Відповісти
про стандарти, совок і НАТО

Максим Мирович@MirovichMedia

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1487780776808755205 19 ч



Единственный контакт советских солдат с врагами из НАТО произошёл тогда, когда они разгружали американскую гуманитарную помощь

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31.01.2022 11:29 Відповісти
Запøлярье Øнлайн @dm_eliseev



Именно вот эти курсантики на фото, которые разгружали гуманитарку, сегодня сидят в Генштабе ре фе и планируют ракетные удары по «проклятым пиндосам»
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31.01.2022 11:31 Відповісти
висновок: не годуй касаба - від'їстся і знов забикує

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31.01.2022 11:39 Відповісти
ну, так давайтє ісчо нємного етіх полєзних санкций

Из-за сложной экономической ситуации в России хотят запретить уничтожение «санкционки» тракторами.

В российской Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов. С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

В пояснительной записке говорится, что уничтожение пригодных для еды продуктов «вызывает серьёзное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен». https://t.me/charter97_org/60766
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31.01.2022 12:12 Відповісти
Кто стремится, желает - ищет возможности, кто не желает, - ищет причины и отмазки.
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31.01.2022 11:29 Відповісти
+100500!!!
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31.01.2022 11:59 Відповісти
турции как то это не помешало...
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31.01.2022 11:29 Відповісти
А ще є третя проблема....Вона називається Володимир Зеленський і єжи с ними....Як на мене найбільша проблема зараз..
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31.01.2022 11:30 Відповісти
Ещё одна консервная банка лопнула. Как вы уже все за…л
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31.01.2022 11:32 Відповісти
Тимчасово відмовитися від цих територій. Німеччина була розділеною а Корея й досі є. Б
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31.01.2022 11:32 Відповісти
Слонячий болт вам на всю морду ,подонки рашистские
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31.01.2022 12:04 Відповісти
А как Испания вступила? Там ведь считают Гибралтал оккупированным Великобританией?

А как ФРГ вступила, имея оккупированные территории Советской армией?
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31.01.2022 11:33 Відповісти
Не бреши, дурень ти, ...лять !!!
Територіальні конфлікти не є причиною відмови країні у членстві в альянсі, якщо ця країна демонструє прагнення до вирішення конфлікту.
Так що повторюю: не бреши, підкацапник засраний !!!
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31.01.2022 11:34 Відповісти
Остров Кипр!

С июля 1974 года Турция и Греция находятся в состоянии вооружённого конфликта.
Но вот чудо-то, и Греция и Турция являются членами НАТО...
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31.01.2022 11:34 Відповісти
Обидві країни були в НАТО коли почалася війна
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31.01.2022 13:27 Відповісти
И шо, кого-то выгнали?
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31.01.2022 13:37 Відповісти
Цікаво , а яким чином Західна Німеччина стала членом НАТО без Східної її частини?
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31.01.2022 11:34 Відповісти
Официально это 2 разных государства было. Не больше и не меньше.
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31.01.2022 11:51 Відповісти
Оккупированная часть украинского Донбасса тоже *разное государство*?
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31.01.2022 12:07 Відповісти
Тут нет. ГДР и ФРГ были 2 официально признанных гос-ва странами ООН. Не надо искажать смысл.
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31.01.2022 12:26 Відповісти
ФРГ не признавала ГДР и считала эти земли оккупироваными СССР
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31.01.2022 13:14 Відповісти
Вот и Украина может не признавать *днр и считать их оккупированными рашей и не иметь три миллиона совков голосующих за бойка. А лет через пятьдесят может что-то изменится
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31.01.2022 13:43 Відповісти
Так мы так и делаем.
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31.01.2022 14:06 Відповісти
США не признавали ГДР до 1962 г. (обмена Абеля на Пауэрса).
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31.01.2022 21:27 Відповісти
А ФРГ вступили - в 1955 году.

А в ООН вступили ФРГ и ГДР только в 1973 году.

Зачем вы всё перекручиваете?
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31.01.2022 21:29 Відповісти
таким, що треба було швидко навести порядок хоча б в західній частині Германії, а накопичення озброєних радянських вояків інерційно не могло зупинитися та покінчити нав'язувати світові "комунізм" у своєму кривому розумінні
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31.01.2022 11:59 Відповісти
А хіба Німеччину не прийняли у НАТО, коли половина була окупована совками ?
Цей разумкофф така ж росіска паскуда як і медвечук чи зеленський.
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31.01.2022 11:35 Відповісти
Німеччина вступила до NATO 9 травня 1955 року. Не знаю точно, як там було, та, на мою особисту думку, Німеччина, яка тепер ФРГ, прагнула почати відродження хоча б частини своєї країни, сподіваючись колись повернути усі свої землі, що згодом і трапилось. А нам, хто коментує, вже час настав писати не "НАТО", бо це кирилицею просто декілька НІЧОГО НЕ ПОЗНАЧАЮЧИХ ЛІТЕР, або NATO, що розкривається як North Atlantic Treaty Organization тільки англійською, або нашою мовою це в перекладі Північно-Атланти́чний Договір, тобто скорочено - ПАД, якось не так красивенько, кому вуха "ріже" можуть краще писати просто Альянс, ніж виговорювати нісенітницю.
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31.01.2022 12:32 Відповісти
Основна проблема - це влада антиукраїнських злодіїв та зрадників. Сам Разумков серед них.
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31.01.2022 11:35 Відповісти
З радістю подивився б дебати Розумков-Вакарчук на тему Криму
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31.01.2022 11:36 Відповісти
Ну от.Чергове лайно віщує Україні "світле майбутнє". От спитав би хто небудь у цього "вундеркінда" (бажано на Поліграфі),якого біса він лізе до влади?
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31.01.2022 11:37 Відповісти
навіщо поліграф? зразу електричний стілець
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31.01.2022 12:09 Відповісти
бо гарна плата пожиттєво
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31.01.2022 12:42 Відповісти
Шота много димки стало на цензоре, новая волна раскрутки наступила?
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31.01.2022 11:37 Відповісти
кацапська риторика. В НАТО нас не приймуть через корупцію та продажні суди. давно сказано, що окуповані території - не проблема. Одразу видно чию пісню співає зе 2
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31.01.2022 11:38 Відповісти
Все ясно з цим гаденишом,хоче західні області на свій бік перетягнути,ніби він і за нато але не зараз,такий собі кацапсько-проевропейсько-олігархічний чоловічок.
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31.01.2022 11:40 Відповісти
очередная социалистическая вкп(б). сами еще не надоело?
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31.01.2022 11:40 Відповісти
Очень яркое заявление, демонстрирующее кто такой Разумков на самом деле.
Никто и никогда не заявлял в НАТО, что проблема в Крыме и/или ОРДЛО. Зато неоднократно звучали толстые намеки на тотальную коррупцию всего и вся. Но Разумков - это не про борьбу с коррупцией, т.к. он в этой самой коррупции чувствует себя как рыба в воде. Поэтому удобненько про это "забыл".
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31.01.2022 11:45 Відповісти
типичная реакция латентного рыга
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31.01.2022 11:50 Відповісти
Звіздить Разумков! І мабудь маніпулюй свідомо! Забирає у Зєлєнского ватний електорат. Насправді представники Альянсу різного рівня неодноразово заявляли, що для вступу у НАТО Україні потрібно відповідати певним критеріям в тому числі і демократії, верховенства закону і нетерпимості до корупції. При тому наголошували, що окуповані Крим і Донбас не є причиною, яка не дає Україні стати членом НАТО.
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31.01.2022 11:53 Відповісти
Хто ты такой???? Вылезло!!! Чао бамбино!
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31.01.2022 11:54 Відповісти
Вы посмотрите на города юго востока Украины, сколько там законсервированного советского люда проживает, их специально местная власть с олигархами держит в таком полу советском полу русском состоянии, что бы потом этим стадом манипулировать в у году Московии
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31.01.2022 11:56 Відповісти
Опять юго-восток мешает западникам жить лучше.
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31.01.2022 11:58 Відповісти
Да не мешает, просто чья та вражеская рука мешает украинцам объединиться, как это есть в других государствах
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31.01.2022 12:04 Відповісти
Точно не хотят нату кормить с Украиной, только ********* накормят.
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31.01.2022 12:04 Відповісти
Разумний , ти ідіот чи також дієш по - приколу , як твій патрон Зевіслюк ?😠
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31.01.2022 11:57 Відповісти
Ну вот. Еще один медведчук. И нах он нам такой нужен? Чисто кацапский проект.
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31.01.2022 11:58 Відповісти
Если эта скользкая мерзость, Разумков, наберёт много голосов, будет, у нас, второй зе, "где-то посередине".
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31.01.2022 12:01 Відповісти
Ще гірше ! Цей комсомолець хитріший за нелоха і тому підступніший .
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31.01.2022 12:05 Відповісти
Ще одне брехливе совкове чмо лізе в президенти ? !! Вже багато зебілів до нього перебігли .
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31.01.2022 12:01 Відповісти
В отличии от Раши, где как известно две беды - дураки и дороги, у нас бед значительно больше. Первая это неадекватный сосед ( претендующий на статус " родственника"). Что до препон на вступление в НАТО, то Раша создала всем потенциальным желающим вступить в НАТО странам подобный "шлагбаум" начиная с 1991 г. ( сразу же с распадом СССР) Молдавия - Приднестровье, Азербайджан и Армения - Карабах, Абхазия и Юж. Осетия - Грузия, Крым , Севастополь, ОРДЛО - Украина. Беларусь и Среднюю Азию Раша держит в своих объятиях крепко ( это подтвердили события в Беларуси и Казахстане). Получается из под " братских объятий" удалось вырваться только Эстонии, Латвии и Литве , не смотря на то что в первых двух процент этнических русских значительно больше чем скажем в Украине. Просто они взялись за это сразу с 1991, а мы ( а также Молдова, Грузия, Азербайджан, Армения и Беларусь) уж извините " жевали 20-25 лет сопли" ( с попыткой усидеть на двух стульях) Ну и как говорится маемо що маемо.
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31.01.2022 12:03 Відповісти
Ещё одно зеленое блевотное чмо корчит из себя политика. Иди ***** разумков вместе со своим ********. Вы оба одинаковые ******************!!!
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31.01.2022 12:06 Відповісти
Еще один капитан Очевидность обосрался. Сигналы Пукину подает.
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31.01.2022 12:09 Відповісти
Не две проблемы. ТРИ. Причем третья самая сложная - прокацапская власть в Украине, сливающая национальные интересы нашей страны расее.
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31.01.2022 12:11 Відповісти
ще один гнилоротий мудрець. Іди нахй!
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31.01.2022 12:16 Відповісти
Основную проблему можете увидеть в зеркале. Оно не соврёт.
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31.01.2022 12:17 Відповісти
Верните Украине статус ядерной державы и НАТО само захочет присоединиться.
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31.01.2022 12:17 Відповісти
Ага, и даже Россия - тоже! Статус, мля!
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31.01.2022 12:22 Відповісти
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31.01.2022 12:19 Відповісти
Разумков "За "Ж-ОПУ" взялся? Голоса нужны! А ваты в Украине достаточно! В общем, Путин. приди! Медведчук, Бойко, Рабинович ждут своего лидера, не такого одиозного, как они!
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31.01.2022 12:21 Відповісти
враньё)
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31.01.2022 12:21 Відповісти
Разумков говорит по российской методичке. На самом деле в НАТО нет такого правила, что нельзя принимать страны с аннексированной территорией. Германию же приняли без восточной Германии.
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31.01.2022 12:21 Відповісти
Консерва ахметовская вскрылась. Ох , до чего же отвратительная рожа у этого пионэра
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31.01.2022 12:32 Відповісти
А у мене також дві відкриті проблеми: 1. Щоб твій ніби колишній протеже піськограй був якнайшвидше був відсторонений від влади.2. Щоб твоє анонсування партії нового збіговиська молодих ригоаналів закінчилось на першій презентації під акомпанемент тухлих яєць.
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31.01.2022 12:41 Відповісти
Недоразумкофф, пнх.
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31.01.2022 12:55 Відповісти
Разумный, а ты видать вообще не в НАТО не в ЕС не хочешь? Заветам путлера верны??? Так кто за тебя голосовать будет?
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31.01.2022 13:09 Відповісти
Достойная крыса этот Разумков, он обязательно отхватит половину электрората Зеленского.
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31.01.2022 13:19 Відповісти
Писдеж. Например, Кипр был бы уже в НАТО но против этого выступает Турция- член нато который и оккупировал часть Кипра.

Если б оккупантом был не член нато, то войти Кипру в нато никто б не помешал. Московия- не в нато, так что Украина может- если члены нато не против
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31.01.2022 13:29 Відповісти
И да, Кипр- член ЕС, при том что его часть уже была давно оккупирована Турецкими ихтамнетами
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31.01.2022 13:30 Відповісти
Так Крым и ОРДЛО специально созданы рашенфашистской ордой дабы заблокировать путь в НАТО.
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31.01.2022 13:46 Відповісти
У нас головна проблема, в тому що за відсутності нормальної державнохї влади до неї лізуть такі тварини, які не знаючи історії....діючого міжнародного законодавства.....відрізають у українського народу навіть можливість мріяти бути насправді незалежним.......Ця самодовольна ...напищена тварина вважає себе майбутнім нашим керівником.......
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31.01.2022 14:21 Відповісти
О, опять продвигают этого буратино подкацапного. Обрабатывают неокрепшие мозги мудрого нарида.
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31.01.2022 14:21 Відповісти
не видеть тебе больше, дрыстун, парламента, как своих ушей.... "аналитик" хер!!!!ов
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31.01.2022 14:29 Відповісти
Он мощно начинает политическую карьеру ( олигархи не жалеют денег). Корни Разумкова ( по родне) прочно уходят в Партию Регионов. Очень удачно рассчитал время начала карьеры. Из него получится что то типа полу Янукович - полуЗе. Риторика мутная, часто пророссийская - в НАТО не возьмут, надо делать то ,не знаю что . Как и от Зеленского не слышно о России - оккупанте, войне , врагах. Тихарь - самый опасный политик, самый ,, мутный,
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31.01.2022 15:18 Відповісти
 
 