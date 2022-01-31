У нас дві відкриті проблеми: ОРДЛО і анексований РФ Крим, а це відрізає нам можливість стати членами НАТО, - Разумков

Україна не скоро вступить до Північноатлантичного альянсу, вважає народний депутат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Досить нескоро (Україна вступить до НАТО. - Ред.)", - сказав Разумков.

Він нагадав про заяву НАТО, що в найближчому майбутньому Україну до цієї організації не приймуть.

"Про якусь конкретику взагалі не говорять. У нас два відкриті проблемні питання: тимчасово окуповані території, на яких розташовані так звані Л/ДНР, і анексований Росією Крим. І ці два фактори відрізають нам можливість стати членами НАТО", - зазначив народний депутат.

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Разумков наголосив, що в Конституції України закріплена інтеграція в НАТО і Європейський Союз.

"Але об'єктивно для нас мета - не просто вступити до НАТО або стати членом Європейського Союзу. У нас основне завдання - домогтися стандартів життя і безпеки, за якими живуть країни Європейського Союзу і НАТО. До цього треба йти", - сказав депутат.

Політик також назвав безпідставними страхи російської сторони, пов'язані з інтеграцією України в НАТО.