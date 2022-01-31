У нас дві відкриті проблеми: ОРДЛО і анексований РФ Крим, а це відрізає нам можливість стати членами НАТО, - Разумков
Україна не скоро вступить до Північноатлантичного альянсу, вважає народний депутат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Досить нескоро (Україна вступить до НАТО. - Ред.)", - сказав Разумков.
Він нагадав про заяву НАТО, що в найближчому майбутньому Україну до цієї організації не приймуть.
"Про якусь конкретику взагалі не говорять. У нас два відкриті проблемні питання: тимчасово окуповані території, на яких розташовані так звані Л/ДНР, і анексований Росією Крим. І ці два фактори відрізають нам можливість стати членами НАТО", - зазначив народний депутат.
Разумков наголосив, що в Конституції України закріплена інтеграція в НАТО і Європейський Союз.
"Але об'єктивно для нас мета - не просто вступити до НАТО або стати членом Європейського Союзу. У нас основне завдання - домогтися стандартів життя і безпеки, за якими живуть країни Європейського Союзу і НАТО. До цього треба йти", - сказав депутат.
Політик також назвав безпідставними страхи російської сторони, пов'язані з інтеграцією України в НАТО.
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Чи обрав стиль прованс аля-Ляшко?
Максим Мирович@MirovichMedia
https://twitter.com/MirovichMedia/status/1487780776808755205 19 ч
Единственный контакт советских солдат с врагами из НАТО произошёл тогда, когда они разгружали американскую гуманитарную помощь
Именно вот эти курсантики на фото, которые разгружали гуманитарку, сегодня сидят в Генштабе ре фе и планируют ракетные удары по «проклятым пиндосам»
Из-за сложной экономической ситуации в России хотят запретить уничтожение «санкционки» тракторами.
В российской Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов. С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
В пояснительной записке говорится, что уничтожение пригодных для еды продуктов «вызывает серьёзное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен». https://t.me/charter97_org/60766
А как ФРГ вступила, имея оккупированные территории Советской армией?
Територіальні конфлікти не є причиною відмови країні у членстві в альянсі, якщо ця країна демонструє прагнення до вирішення конфлікту.
Так що повторюю: не бреши, підкацапник засраний !!!
С июля 1974 года Турция и Греция находятся в состоянии вооружённого конфликта.
Но вот чудо-то, и Греция и Турция являются членами НАТО...
А в ООН вступили ФРГ и ГДР только в 1973 году.
Зачем вы всё перекручиваете?
Цей разумкофф така ж росіска паскуда як і медвечук чи зеленський.
Никто и никогда не заявлял в НАТО, что проблема в Крыме и/или ОРДЛО. Зато неоднократно звучали толстые намеки на тотальную коррупцию всего и вся. Но Разумков - это не про борьбу с коррупцией, т.к. он в этой самой коррупции чувствует себя как рыба в воде. Поэтому удобненько про это "забыл".
Если б оккупантом был не член нато, то войти Кипру в нато никто б не помешал. Московия- не в нато, так что Украина может- если члены нато не против