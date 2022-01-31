Ще одному заступнику голови КМДА Пантелеєву вручили підозру. У Кличка заявили про "чергову спробу політичного тиску на міську владу"

Правоохоронці повідомили про підозру одному заступнику голови Київської міської державної адміністрації Петру Пантелеєву, а також колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал" за фактом ухилення від проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами, відновлювальних заходів із ліквідації наслідків екологічного забруднення, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, один із заступників голови КМДА з 2014 року є головою міжвідомчої робочої групи з розв’язання екологічних проблем ВАТ "Радикал", також на нього покладено обов’язки у сфері цивільного захисту та охорони навколишнього середовища. В Офісі генпрокурора не називають ім'я заступника голови КМДА, але у пресслужбі столичної мерії повідомили, що це Петро Пантелеєв.

"Упродовж 2014-2021 років на території заводу "Радикал" не проведено жодного заходу, спрямованого на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, а також демеркуризації цієї території. Загальний обсяг ртуті та ртутьвмісних речовин на цій території сягає близько 200 тис тонн. В результаті засмічення небезпечними відходами території заводу та тривалого непроведення будь-яких заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, спричинено шкоду в розмірі понад 40 млрд грн", - зазначили і Офісі генпрокурора.

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Крім того, в межах цього ж провадження прокуратура одночасно повідомила про підозру колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал", на якого покладався обов’язок відновити платоспроможність підприємства та провести заходи із демеркуризації його території та майна.

Досудове розслідування здійснюється Деснянським управлінням поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Тим часом у КМДА назвали оголошення підозри Пантелеєву "черговою спробою політичного тиску на міську владу".

"Адже саме державні органи заблокували спроби міста розробити проект утилізації відходів заводу та профінансувати його. Так, у 2020 році Антимонопольний комітет України своїм рішенням заборонив Управлінню екології та природних ресурсів КМДА фінансувати заходи на території заводу", - зазначили у КМДА.

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У пресслужбі столичної мерії також стверждують, що міська влада зверталась до органів центральної влади для вирішення питання; було проведено низку нарад на рівні уряду та профільного міністерства.

"Київська влада передбачила в бюджеті міста Києва кошти на здійснення низки заходів щодо очищення заводу, зокрема на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та неідентифікованих сполук та заходи з демеркуризації промислового майданчика ВАТ "Радикал". Однак, як уже зазначалося, Антимонопольний комітет України своїм рішенням заборонив місту фінансувати заходи на території заводу", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Як повідомлялося, київська міська прокуратура у вівторок, 25 січня, повідомила першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколі Поворознику про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.