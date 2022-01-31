Корнієнко про можливі масові заворушення в Україні: Потрібно з'ясувати, чи немає інспірації з боку країни-агресора

Новини про можливі масові заворушення в Україні викликають занепокоєння.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Можливо, в цій ситуації потрібно застосувати парламентський контроль. Тому звертаюся до голови правоохоронного комітету пана Іонушаса запросити колег на комітет, застосувати парламентський аспект контролю за розслідуванням тих речей про можливі масові заворушення, про які сьогодні казав пан міністр (Монастирський. - Ред.)", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано групу осіб, що планували масові заворушення біля Офісу президента у Києві та ще в чотирьох областях України, - Монастирський. ВIДЕО

За словами Корнієнка, потрібно з’ясувати, чи немає в цій ситуації "інспірації з боку країни-агресора".