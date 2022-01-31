УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10017 відвідувачів онлайн
Новини
2 379 48

Корнієнко про можливі масові заворушення в Україні: Потрібно з'ясувати, чи немає інспірації з боку країни-агресора

Корнієнко про можливі масові заворушення в Україні: Потрібно з'ясувати, чи немає інспірації з боку країни-агресора

Новини про можливі масові заворушення в Україні викликають занепокоєння.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

"Можливо, в цій ситуації потрібно застосувати парламентський контроль. Тому звертаюся до голови правоохоронного комітету пана Іонушаса запросити колег на комітет, застосувати парламентський аспект контролю за розслідуванням тих речей про можливі масові заворушення, про які сьогодні казав пан міністр (Монастирський. - Ред.)", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано групу осіб, що планували масові заворушення біля Офісу президента у Києві та ще в чотирьох областях України, - Монастирський. ВIДЕО

За словами Корнієнка, потрібно з’ясувати, чи немає в цій ситуації "інспірації з боку країни-агресора".

Автор: 

заворушення (107) ВР (15045) Київ (19662) Корнієнко Олександр (666) Іонушас Сергій (23)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Ну не проканало с переворотом, так вот заворушення решили изобрести.
показати весь коментар
31.01.2022 11:43 Відповісти
+11
ЗЄлєшобло методичку Токаєва прочитало? Може ще й війська ОДКБ запросите, шмарклі смердючі!
показати весь коментар
31.01.2022 11:43 Відповісти
+10
Заворушення присутні лише у хворій фантазії зебільчуків.
показати весь коментар
31.01.2022 11:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коментар відмічено як спам
показати весь коментар
31.01.2022 11:42 Відповісти
Ідіоте. Прибери свій коментар.
Паскудник такий..
показати весь коментар
31.01.2022 11:43 Відповісти
Ви гадаєте нормально зараз виводити людей під ВР?
Це правильний час вчиняти провокації під судом?

Якщо так, питань не має
показати весь коментар
31.01.2022 11:53 Відповісти
А хто це судилище організував ?
показати весь коментар
31.01.2022 12:01 Відповісти
Яке там судилище. У Петра спитали на кордоні паспорт. Уявіть собі, кожен день десятки тисяч людей показують паспорт та чекають декілька хвилин аби оглянули.
Але тільки не Петро...Він особливий? Закон не писаний для нього?

Але який спектакль видав, прямо агент 007 проник через віконце митниці.
показати весь коментар
31.01.2022 12:06 Відповісти
Порох просто принизив твою зелену макаку. Як же це приємно
показати весь коментар
31.01.2022 16:15 Відповісти
Зебік, пригни з мосту і не показуй свою тупіст
показати весь коментар
31.01.2022 12:06 Відповісти
Заворушення присутні лише у хворій фантазії зебільчуків.
показати весь коментар
31.01.2022 11:42 Відповісти
Та видно ж, кто хороводы по Киеву водит.
показати весь коментар
31.01.2022 11:44 Відповісти
А хто організував супротив людей своїми діями ?
Є одне прізвище нездари - зеленський.
показати весь коментар
31.01.2022 11:45 Відповісти
Так, а я за шо?
показати весь коментар
31.01.2022 11:47 Відповісти
ЗЄлєшобло методичку Токаєва прочитало? Може ще й війська ОДКБ запросите, шмарклі смердючі!
показати весь коментар
31.01.2022 11:43 Відповісти
Так це і є мрією глав.зебіла, тільки США та ВБ заважають йому відкрито лягти під ху*ла.
показати весь коментар
31.01.2022 11:47 Відповісти
Уже добре, що воно не має фактичної влади. Інакше б одним розчерком пера заборонив приймати військову допомогу. Може, такий видимий бардак Україні й на користь. Воно собі щось меле, а Україна озброюється. Видно, що Рєзніков таки має клепку.
показати весь коментар
31.01.2022 12:19 Відповісти
Ну не проканало с переворотом, так вот заворушення решили изобрести.
показати весь коментар
31.01.2022 11:43 Відповісти
А если нет?
То можно?
показати весь коментар
31.01.2022 11:43 Відповісти
ФОПИ до цугундера! Це вам нагорода за те що привели блазня до влади!
показати весь коментар
31.01.2022 11:43 Відповісти
Клоунада. А так дишали.
показати весь коментар
31.01.2022 11:44 Відповісти
Є інспіраціі з боку ватной ******** ! Уже почти достигли ситуации когда опасения нападения раиси (в случае массовых беспорядков и устранения нынешней власти) практически сравнялись с невозможностью дальше зебуинов с арахламидиями терпеть.
показати весь коментар
31.01.2022 11:45 Відповісти
Що там з'ясовувати, казалиб уже прямо - винен Порошенко.
показати весь коментар
31.01.2022 11:45 Відповісти
а что там с расследованием о госперевороте, анансированным вавой на прессконференции в 2021? словили диверсантов?
показати весь коментар
31.01.2022 11:46 Відповісти
о как вышел против повышения тарифа грабежа власть ты русский шпион охренеть до чего обнаглела эта шобла любой протест это свержение власти как сказал найвеличнейший война начнется когда меня будут свергать мал клоп да вонюч
показати весь коментар
31.01.2022 11:46 Відповісти
Сходи ще побухай та поспівай. Вспомни, так скать, веселі роки, обісцяні штани. тузіка який сере на тебе в палісадніку ранком...https://www.youtube.com/watch?v=5zjWirbyOkA Корнієнко на заробітках 100 гр.
показати весь коментар
31.01.2022 11:46 Відповісти
Шумлять корабельні сосни…
чергове позорище…
показати весь коментар
31.01.2022 11:46 Відповісти
Більше ніж зелені довбні при владі, для заворушень і народного гніву на вулицях, не робить ніхто.
Рівень життя падає, ціни ростуть шалено на все. Вони думали, що їм за таке аплодисменти будуть чи шо😠
показати весь коментар
31.01.2022 11:47 Відповісти
ну когда докэрувалысь до того, что людям приходится выбирать - жрать или коммуналку платить (а за неуплату могут тупо списать бабло с карты), а в перспективе продуктовые карточки маячат...
виноват конечно путен, а не х..ло бородатое
показати весь коментар
31.01.2022 11:47 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 11:48 Відповісти
честно про них правильно сказала Немецкий политик, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель они все там под наркотой
показати весь коментар
31.01.2022 11:48 Відповісти
короче, молитесь уроды, весной прыйде конкретно зеленое покращення... прозреют все
показати весь коментар
31.01.2022 11:48 Відповісти
Они со "слуги урода" инфа 100%!
показати весь коментар
31.01.2022 11:48 Відповісти
Народ економічно вбивають, а він, народ, ще й "ворушитись" не повинен.... Виходить, отримай свою ганебну пенсію у 1900 грн. і закрий рота??? Фу, яка зелена гидота... 😡
показати весь коментар
31.01.2022 11:49 Відповісти
Десятки разів вже писав: головне завдання тої зеленої шобли у владі - довести ситуацію в країні до повного хаосу, безладу і кровопролиття. Це їм, на жаль, таки вдається, особливо останнім часом. І якимось дивним чином то синхронізовано з активізацією орків на кордоні. І чого б то?
показати весь коментар
31.01.2022 11:51 Відповісти
Не повторюйте сценарій 2014 р. Нехай Росія відійде від кордонів і тоді ходіть уже з мітингами...
Чинну владу признали 75% населення і повірте воно не допустить аби группа шатунів на власний розсуд вважала як всім буде краще.
показати весь коментар
31.01.2022 11:56 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 11:59 Відповісти
Рейтинг у влади свідчить про її нелегітимність.
Довіра до ВР, уряду та президента свідчить про їхню нелегітимність.
Перевибори давно треба робити.
показати весь коментар
31.01.2022 12:02 Відповісти
Коломойський Шустеру про рейтинг якось сказав приблизно так, "там де ви вчились, він викладав"
показати весь коментар
31.01.2022 12:08 Відповісти
Ніби мене цікавлять крилаті цитати аферистів.
показати весь коментар
31.01.2022 12:11 Відповісти
ЗЕшобле давно пора указать выход из ОПы копняком под зад
показати весь коментар
31.01.2022 12:45 Відповісти
🤣
показати весь коментар
31.01.2022 13:05 Відповісти
ви там щось не допустите? ахахахахах
та ви тільки на словах смєтуни, а коли доходить до діла, то сидите собі мовчки. у зебіла нема підтримки активного населення. все активне населення України підтримує Порошенка. так що коли твого зелоха будуть виносити вперед ногами, ви, сцикливі шавки, будете сидіти і строчити коменти на ютубі, а не захищати свого зеленого недолідера )))
показати весь коментар
31.01.2022 16:19 Відповісти
Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran



Тим, хто дивується що ж то за «масові заворушення» без прізвищ політиків, чітких вимог, але з бутафорською кров'ю викрило МВС, нагадую, що «замах» на Шефіра Зеленський назвав з трибуни ООН атакою на українські реформи.
показати весь коментар
31.01.2022 12:28 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=*********************************************************************************-G3by94fzTFNoHzc1tLp_yXJLazSaHpBN91jdy_V4HLrxJSWQo&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7679780465381326?__cft__[0]=*********************************************************************************-G3by94fzTFNoHzc1tLp_yXJLazSaHpBN91jdy_V4HLrxJSWQo&__tn__=%2CO%2CP-R 20 мин. ·



Сфабриковать покушение на своего друга, рассказать об этом в ООН и не знать как из этой истории выбраться.

Пообещать госпереворот, обвинить в нем Ахметова, наблюдать, как реагирует мировое сообщество, но никого не задержать и просто молчать об этом факапе.

Рассказать, что есть группа, которая готовила массовые беспорядки в Украине и митинг под ОП, где должны были зажечь шины и начать драки с правоохранителями, а после этого рассказать, что задержали... двоих.

При этом уже почти полгода никто из правоохранительных органов не может сказать был Трухин за рулём или не был. Вопрос был ли он бухим в тот момент является риторическим.

От всего этого пахнет третьесортной киношкой с минимальным бюджетом и без качественных спецэффектов. Ощущение, что это максимальный уровень сценаристов Зеленского. Да, если этих проХфессиАналов отправить в Сахару руководить добычей песка, то они смогут быстро распилить бюджет, а потом выйдут на пресс-конференцию с грустными лицами, чтоб сообщить, что теперь в Сахере дефицит песка. Но зрелище крайне унылое.
показати весь коментар
31.01.2022 12:43 Відповісти
Інспірація є з боку Осла...
показати весь коментар
31.01.2022 12:48 Відповісти
тобто зeлeнi придурки завалили всe шо могли i вважають що укранський народ можна лишe ззовнi зорганзувати?
показати весь коментар
31.01.2022 12:57 Відповісти
https://twitter.com/newstop_us Voice of Ukraine ретвитнул(а)

Ihor Lapin


@IhorLapin

·
https://twitter.com/IhorLapin/status/1488107774177419264 2 ч



Головна мета відосіка, який запіляв Монастирський- це дискредитація протестів. Є три питання: 1. Автор сценарію Татаров чи Геращенко 2. Де арешти 5000 провокаторів? 3. Мусора будуть захищати колаборантів, котрі впихуватимуть "формулу штанмаєра" чи прямі перемовини з ОРДЛО?
показати весь коментар
31.01.2022 16:05 Відповісти
Garry


@Garry51302808

·
https://twitter.com/Garry51302808/status/1488076660700233728 5 ч



Ей,псссс,мусорва тупорила
https://twitter.com/MVS_UA @MVS_UA
,
https://twitter.com/NPU_GOV_UA @NPU_GOV_UA
на 5000 "тітушок" виділили 1 млн. гривень,то на рило виходить по 200 гривень.За такі гроші навіть бомжі не підуть.Режисери з вас говно.(доказано "луцьким терористом")
показати весь коментар
31.01.2022 16:14 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 16:40 Відповісти
так, давно вже пора блазня гнати до росії бо він зрадить Україну.
показати весь коментар
31.01.2022 20:24 Відповісти
 
 