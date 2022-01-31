Корнієнко про можливі масові заворушення в Україні: Потрібно з'ясувати, чи немає інспірації з боку країни-агресора
Новини про можливі масові заворушення в Україні викликають занепокоєння.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді сказав перший віцеспікер Олександр Корнієнко.
"Можливо, в цій ситуації потрібно застосувати парламентський контроль. Тому звертаюся до голови правоохоронного комітету пана Іонушаса запросити колег на комітет, застосувати парламентський аспект контролю за розслідуванням тих речей про можливі масові заворушення, про які сьогодні казав пан міністр (Монастирський. - Ред.)", - наголосив він.
За словами Корнієнка, потрібно з’ясувати, чи немає в цій ситуації "інспірації з боку країни-агресора".
Топ коментарі
+13 Евгений Онегин #491887
показати весь коментар31.01.2022 11:43 Відповісти Посилання
+11 Tema9
показати весь коментар31.01.2022 11:43 Відповісти Посилання
+10 Ksenia VB
показати весь коментар31.01.2022 11:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Паскудник такий..
Це правильний час вчиняти провокації під судом?
Якщо так, питань не має
Але тільки не Петро...Він особливий? Закон не писаний для нього?
Але який спектакль видав, прямо агент 007 проник через віконце митниці.
Є одне прізвище нездари - зеленський.
То можно?
чергове позорище…
Рівень життя падає, ціни ростуть шалено на все. Вони думали, що їм за таке аплодисменти будуть чи шо😠
виноват конечно путен, а не х..ло бородатое
Чинну владу признали 75% населення і повірте воно не допустить аби группа шатунів на власний розсуд вважала як всім буде краще.
Довіра до ВР, уряду та президента свідчить про їхню нелегітимність.
Перевибори давно треба робити.
та ви тільки на словах смєтуни, а коли доходить до діла, то сидите собі мовчки. у зебіла нема підтримки активного населення. все активне населення України підтримує Порошенка. так що коли твого зелоха будуть виносити вперед ногами, ви, сцикливі шавки, будете сидіти і строчити коменти на ютубі, а не захищати свого зеленого недолідера )))
@sergiy_taran
Тим, хто дивується що ж то за «масові заворушення» без прізвищ політиків, чітких вимог, але з бутафорською кров'ю викрило МВС, нагадую, що «замах» на Шефіра Зеленський назвав з трибуни ООН атакою на українські реформи.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7679780465381326?__cft__[0]=*********************************************************************************-G3by94fzTFNoHzc1tLp_yXJLazSaHpBN91jdy_V4HLrxJSWQo&__tn__=%2CO%2CP-R 20 мин. ·
Сфабриковать покушение на своего друга, рассказать об этом в ООН и не знать как из этой истории выбраться.
Пообещать госпереворот, обвинить в нем Ахметова, наблюдать, как реагирует мировое сообщество, но никого не задержать и просто молчать об этом факапе.
Рассказать, что есть группа, которая готовила массовые беспорядки в Украине и митинг под ОП, где должны были зажечь шины и начать драки с правоохранителями, а после этого рассказать, что задержали... двоих.
При этом уже почти полгода никто из правоохранительных органов не может сказать был Трухин за рулём или не был. Вопрос был ли он бухим в тот момент является риторическим.
От всего этого пахнет третьесортной киношкой с минимальным бюджетом и без качественных спецэффектов. Ощущение, что это максимальный уровень сценаристов Зеленского. Да, если этих проХфессиАналов отправить в Сахару руководить добычей песка, то они смогут быстро распилить бюджет, а потом выйдут на пресс-конференцию с грустными лицами, чтоб сообщить, что теперь в Сахере дефицит песка. Но зрелище крайне унылое.
Ihor Lapin
@IhorLapin
·
https://twitter.com/IhorLapin/status/1488107774177419264 2 ч
Головна мета відосіка, який запіляв Монастирський- це дискредитація протестів. Є три питання: 1. Автор сценарію Татаров чи Геращенко 2. Де арешти 5000 провокаторів? 3. Мусора будуть захищати колаборантів, котрі впихуватимуть "формулу штанмаєра" чи прямі перемовини з ОРДЛО?
@Garry51302808
·
https://twitter.com/Garry51302808/status/1488076660700233728 5 ч
Ей,псссс,мусорва тупорила
https://twitter.com/MVS_UA @MVS_UA
,
https://twitter.com/NPU_GOV_UA @NPU_GOV_UA
на 5000 "тітушок" виділили 1 млн. гривень,то на рило виходить по 200 гривень.За такі гроші навіть бомжі не підуть.Режисери з вас говно.(доказано "луцьким терористом")