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"Слуга народу" Мотовиловець про затриманого на хабарі колегу по фракції Кузьміних: "За злочини відповідатимуть всі"

"Слуга народу" обіцяє підтримку правоохоронним органам у розслідуванні справи члена своєї фракції Сергія Кузьміних.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді сказав перший заступник голови фракції СН Андрій Мотовиловець.

"Один із принципів, з якими ми йшли на вибори - це закон один для всіх. Це доказ того, що він виконуватиметься", - зазначив він.

Мотовиловець наголосив: ким би не був парламентар - "слугою народу", членом МФО "Розумна політика" чи п’ятим президентом, "за злочини відповідатимуть всі, кожен депутат".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Читайте: У "Слузі народу" підтвердили інформацію НАБУ про причетність нардепа Кузьміних до отримання хабаря

Автор: 

Слуга народу (2820) Мотовиловець Андрій (43) Кузьміних Сергій (51)


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Топ коментарі
+21
Чому не сидить коломойша.
Чітку відповідь давай.
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31.01.2022 11:44 Відповісти
+20
.чіткіше не буває .
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31.01.2022 11:49 Відповісти
+14
Ага верим! Трухин уже ответил.
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31.01.2022 11:43 Відповісти
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Без виправдань та замилювання очей. Чітка позиція!
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31.01.2022 11:43 Відповісти
Чому не сидить коломойша.
Чітку відповідь давай.
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31.01.2022 11:44 Відповісти
За те, що Дніпро та Маріуполь від Путіна вберіг?

Банк Приват виконував всі свої зобовязання до останнього дня...поповнення мобільних було безкоштовне, оплата всіх послуг без комісії - а після масних рук менеджерів Рошен Лєри Гонтарєвой Приват став не кращий за Надра
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31.01.2022 11:46 Відповісти
Чувак открытый вор и рассказывал Губареву о продаже Украине Путину, а потом повторил это в 19 году.
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31.01.2022 11:48 Відповісти
Особисто вберіг ? Ти ці казочки зеленському розповідай.
Американці його судять за злочини проти українців.
А такі дурні вас, як ти, продовжують йому нализувати пейси.
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31.01.2022 11:49 Відповісти
У тебя с логикой не порядок))) Хоть поинтересуйся кто этот депутат)
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31.01.2022 12:05 Відповісти
не порядок ? звучит как комплимент...
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31.01.2022 12:29 Відповісти
Та с админом ссорится не охота)
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31.01.2022 13:03 Відповісти
Сегодня в Раде сидят одни бандиты и дегенераты шариковы. Украинцы сошли с ума избрав в Раду наихудшее **************, что есть в нашей стране. Скорее бы народ опомнился и сообразил насколько хуже стала жизнь в Украине за последние 2 года. Канадцы уже сообразили и в Оттаве собрались все фуры этой страны, в Нидерландах и Дании уже сообразили. У нас пока что не соображают кто в чем виновен и что в стране сумасшедшие угрозы и со стороны путина и со стороны шизоидных депутатов. Народу осталось надеяться только на АРМИЮ, на военных, которые нас защищают от сатаны.
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31.01.2022 12:42 Відповісти
А не хочешь вспомнить, за кого голосовала?! А лапшу по поводу заднепроходного повесь себе на уши!
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31.01.2022 13:00 Відповісти
Порохобот шоколадный, я хорошо помню, что в первом туре голосовала за Гриценка, во втором туре не голосовала вообще, там был олигархат , а я против него, и помню, что ты за Пэдрю агитировал аж дым с ж--ы у тебя шел и все даром.))
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31.01.2022 17:34 Відповісти
Брешит 👿🐲🦠 ,как дышит ! зеУБЛЮДКИ , ПОЧЕМУ Д'ерьмак и его брательник , ТРУХИН ,Юрченко , Какламойский …………………… НЕ СИДЯТ !!!!
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31.01.2022 12:21 Відповісти
Ще на черзі представник уряду і ОП. Жертвоприношення на вівтар боротьби з корупцією.
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31.01.2022 11:47 Відповісти
Останні років з 10 взагалі нічого реального в цій сфері не було. Теперішня боротьба це просто якийсь еталонний зразок. Чи можна краще? - можна! але це все одно куди більше, ніж те, що бачили

Раніше можна було за руку зловити хабарника, з них сипались діаманти, гроші в банках на городах знаходили - а вироки які?
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31.01.2022 11:49 Відповісти
никому ничего не будет) пожурят и перестанут) если кого то "поймали" на взятке, значит он не занес нужным людям доляху. занесет - все всё забудут.
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31.01.2022 11:49 Відповісти
.чіткіше не буває .
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31.01.2022 11:49 Відповісти
Зателефонуйте постраждалому та спитайте чи конфлікт врегульовано.
Якщо так, то суду там робити нічого!
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31.01.2022 11:51 Відповісти
А до чого тут - постраждалий . ? .. Трухін скоїв ДТП . !! .
А те що постраждалий не має до нього претензій , це зовсім інше .
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31.01.2022 11:55 Відповісти
За ДТП дають штраф. Він залежить від осбтавин. Чи є постраждалі, чи створено перешкоди учасникам дорожнього руху.
Але це все.

А далі працюють страхові фірми.
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31.01.2022 12:01 Відповісти
Так постраждалі є , їх аж шестеро ,, а от розслідування , експертних оцінок стану Трухіна в момент скоєння аварії , тощо . НЕМА . ! Де висновки слідства , чому їх нема ? Що слідство хоче приховати . ?
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31.01.2022 12:13 Відповісти
Ви мене чуєте?
Відкрийте книжечку правил дорожнього руху та почитайте що і до чого.
Люди там не отримали шкоди здоровю, а це головне!
Матеріальна частина - це вже до Трухіна та його страхової.

Ну і напишіть де ці постаждалі скаржаться або на Трухіна, або на поліцію, що веде розслідування (якщо веде і є заяви)
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31.01.2022 13:48 Відповісти
Уголовный кодекс прочтите...
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31.01.2022 14:20 Відповісти
А ти мене чуєш ? Чому коли я чи ти вчиняєш ДТП , то поліції -до задниці , є постраждалі чи немає , скаржаться вони чи ні і т.д . Поліція відкриває діло по факту вчинення ДТП , а не по факту скарг потерпілих . .
А це ****** , слуга наріту , вчинило дтп , травмувало 6 чол , і ходить собі -як ні в чому не бувало . Бо воно , відітє лі - приятель президента . І управи на нього не знайдеш . Дійшло нарешті , до чого я веду . !?
Скільки часу вже пройшло , а слідство все ще не може вияснити , - було кермо в автомобілі трухи , чи ні ,, сидів він за ним , чи ні !! За цей час , ти чи я , вже б сиділи у в'язниці , а " богомізбранному" трухі - все пофіг . Хіба так має бути . ?
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31.01.2022 15:00 Відповісти
У тебя обсерон) Тут видео с места ДТП появилось) А ты куда то пропал)))
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02.02.2022 04:10 Відповісти
Так а шо суд то установил? Кто за рулем был? Алкоголь? Шось нема ничего!
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31.01.2022 11:56 Відповісти
Привіт. Що повинен встановити суд, якщо
1. Винуватець зплатив штраф за ДТП - це передбачено законом
2. Винуватесь або його страхова фірма відшкодувала збитки потерпілим

Суди працюють тоді, коли закінчуються аргументи у сторін конфлікту. Є таке поняття, як досудове врегулювання - поки цей етап не пройдений і не наведені конкретні факти, що відповідач відмовляється від співпраці з позивачем - заяві хід в суді не дають!
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31.01.2022 11:59 Відповісти
І шо? По факто что установило расследование дтп? Кто был за рулем и был ли водятел трезв? Это дтп с потерпевшими.
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31.01.2022 12:05 Відповісти
Потерпілий - це навіть особа чию машину було просто подряпано. Є різна величина збитків.

Бачу ви на підножному кормі живете і навіть в молодших класах школи правила дорожнього руху не вчили
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31.01.2022 13:49 Відповісти
дурню, а Зайцева за що сидить з тим мудаком, вони ж лише порушили ПДР, заплатили б штраф і гулять, от лошари.
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31.01.2022 22:58 Відповісти
И зачем ВРЕШЬ?)
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31.01.2022 12:15 Відповісти
Ви бажаєте посадити людину ні за що?
Законом таке покарання передбачено взагалі?

Ви якісь надмірно агресивні, весь час пишете про наркотики...проблеми маєте?
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31.01.2022 13:51 Відповісти
Я вам задал вопрос. Зачем вы ВРЕТЕ?
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31.01.2022 14:24 Відповісти
дурню, а ти крім ПДР інші якісь нормативні акти пробував почитати, Кримінальний кодекс України, наприклад? чи на це у зебілів, хоча й ПДР ти не знаєш, розуму не вистачає?
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31.01.2022 23:00 Відповісти
ну шо зебил? теперь есть за шо садить? там как минимум 3 статьи уголовных. Де вас зеботов ущербных набирают?
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03.02.2022 09:53 Відповісти
ДТП - дорожно-транспортное преступление !

ответсвенность за которое предусмотрена в УК Украины
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31.01.2022 13:41 Відповісти
Ох вы и неуч. Это учат даже в школе...

Дорожно-транспортное происшествие
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31.01.2022 13:44 Відповісти
Сразу видно кто тут за Петра))) Низкое IQ один из обязательных показателей
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31.01.2022 13:45 Відповісти
Что там говорит статья 286 УК?)
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31.01.2022 14:27 Відповісти
і це каже істота, у якої IQ взагалі вд'ємне значення.
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31.01.2022 23:01 Відповісти
Ага верим! Трухин уже ответил.
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31.01.2022 11:43 Відповісти
"За злочини відповідатимуть всі", тільки не ми.
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31.01.2022 11:43 Відповісти
Та бачимо,не сліпі!
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31.01.2022 11:44 Відповісти
Перестав голосувати за вказівками з ОПи?
100% своїх злодіїв зелена мафія не здає.
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31.01.2022 11:44 Відповісти
Я пока не понял о чем речь. Одни источники говорят что это слив от США, оттого НАБУ. Другие, что это кошмаривание своих и приведение их к порядку, чтобы они вернулись к работе кнопками в феврале. Тоесть, цель запугать свою фракцию. Что это на самом деле я не знаю.
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31.01.2022 11:49 Відповісти
Нардепами згідно закону і має займатись саме НАБУ, навіть без зливів від США.
Швидше, до цього хабаря Кузьміних свідомо підвів хтось за завданням з ОПи, і вони ж злили це НАБУ. Показова порка.
Читала, що він став не дуже слухняним в голосуваннях за дебільні ініціативи влади.
Можливо, і він не святий, але ж зебіли не робили так багато заяв про "невідворотність справедливого покарання" у випадках з холуями ОПи Брагаром, Трухіним та іншими слухняними соснами, яких ловили на гарячому.
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31.01.2022 11:58 Відповісти
Я тоже читал, что он хотел к Разумкову сбежать, но я очень далек от понимания того что у них происходит, так как это не то что интересно. Мышиная возня. Со временем станет ясно.
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31.01.2022 12:00 Відповісти
Додам іще версію: якщо, раптом, Раду незабаром змусять голосувати щодо виконання Мінська-2 у вигляді формули Штайнмаєра, то брат кіборга Сергій Кузьміних, при всіх його можливих гріхах, навряд чи проголосував би "за".
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31.01.2022 12:19 Відповісти
За что это они его? Может о Зеленском где-то анекдот рассказал?
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31.01.2022 11:45 Відповісти
«За злочини відповідатимуть всі!.. крім ЗЄлєшобли
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31.01.2022 11:45 Відповісти
90% Верховной Рады нервно сглотнули...
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31.01.2022 11:46 Відповісти
"Сядем все! Я встретил вас и всё..."
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31.01.2022 11:48 Відповісти
Так вже і всі? Смієшся?
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31.01.2022 11:53 Відповісти
Трухины пачками отвечают перед законом!
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31.01.2022 11:54 Відповісти
обычная дрессировка "собак Павлова" - слуг урода: закошмарить одного "своего" вора-терпилу, чтобы другие "свои", такие же коррупционеры, были ласковые и послушные и голосовали все хотелки Найвэлычнишой "как надо"...
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31.01.2022 12:01 Відповісти
Как бы давно уже говорили что снятие неприкосновенности приведет лишь к автократии, так как генпрокурор то назначается презом и он может запугивать депутатов, а у тех на него рычагов нет, кроме импичмента.
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31.01.2022 12:04 Відповісти
так он взял взятку или нет? если взял, то причем тут автократия?
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31.01.2022 12:19 Відповісти
Автократия это использование репрессивных органов ради сосредоточения власти. То что он взял взятку я не отрицаю. Но если бы он был своим, то его бы не трогали. Короче, воровать можно, но надо быть верным. Это автократия.
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31.01.2022 12:22 Відповісти
а почитать, что собственно такое автократия не судьба совсем?
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31.01.2022 12:23 Відповісти
Так почитай. Автократия это власть построенная на насилии. Это как бы основной элемент. Без насилия она не работает.
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31.01.2022 12:24 Відповісти
хватит бред нести, политолог от бога)
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31.01.2022 12:27 Відповісти
Мы же прямо на глазах можем наблюдать построение автократических режимов.
Россия. Приходит Путин. Он либерализирует экономику. Он реально проводил либеральные реформы. Но потом он на основе этой борьбы начинает воевать с олигархами. Он сажает самого богатого русского - Ходорковского, чье состояние было больше 20 миллиардов долларов в тюрьму. И национализирует его компании. Он уничтожает все неподконтрольные СМИ. Парламент в России теперь "не место для дискуссий", а в России построена "властная вертикаль".

Китай. Приходит товарищ Си. В Китае есть несколько группировок, которые балансируют друг друга. Товарищ Си рассказывает что он борется с коррупцией. Он арестовывает банду четырех, которые там воровали и брали взятки. Они реально брали взятки, но главное что они враги из чужой группировки. Группировка разгромлена. Я особо не знаю что там происходит в Китае кроме этого, но итог известен. Товарищ Си получил власть, которую не имел никто до него со времен Мао.

Вот два самых лучших примера на наших глазах. Заметные элементы. Уничтожение оппозиции с помощью насилия, использование в виде предлога борьбы с коррупцией, олигархами и прочее. Итог - вечный диктатор. Нашему герою до этого далеко, но вот как это работает.
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31.01.2022 12:41 Відповісти
Самое интересное в этом всем, что автократ не борется в реальности с коррупцией и грабежами. Он борется исключительно с тем, что он неконтролирует. Против грабежей он ничего не имеет против, если это подконтрольные ему люди.
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31.01.2022 12:42 Відповісти
ладно. на пальцах. капитан на корабле - автократ. без всякого насилия.
иди учись.
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31.01.2022 12:46 Відповісти
Автократия это форма политического управления. А так будь хоть у себя на кухне автократом, я как бы не против.
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31.01.2022 12:54 Відповісти
Чули вже.
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31.01.2022 12:02 Відповісти
Ну что сказать по этому поводу. Вверху видимо принято решение выбрать из своих коррупционеров " козла отпущения" ( вероятно их будет даже два - три), что бы показать что давление на представителей других полит. сил ( вероятно тоже коррупционеров, кто не без греха) не выглядело как избирательное правосудие. Как говорится - ничего личного просто политическая целесообразность, так что некоторым " слугам" нужно приготовиться, ну или занести кому нужно.
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31.01.2022 12:15 Відповісти
Проблема в том, что это всё равно выборочное правосудие. Так как невыборочное это когда преступники наказываются, а они у нас бегают на свободе и занимают должности, которые им не положено как Татаров.
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31.01.2022 12:20 Відповісти
Трухин под столом, отвечает)
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31.01.2022 12:15 Відповісти
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31.01.2022 12:17 Відповісти
Кстати этот может и ответить он не из ближнего круга.Могут назначить сакральной жертвой.
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31.01.2022 12:18 Відповісти
Скорее всего ,что он "брат киборга"- дискредитация патриотов от портнова и татарова + хотел перейти к Разумкову
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31.01.2022 12:42 Відповісти
Конечно , кто бы сомневался , жидок полтавский уже ответил
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31.01.2022 12:29 Відповісти
Выглядит подозрительно, как они быстро это приняли, и согласились.
Арахамия : "И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене.Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не есть и не должны быть амнистией ни для кого"
Мотовиловец: кем бы ни был парламентарий - "слугой народа", членом МФО "Умная политика" или пятым президентом, "за преступления будут отвечать все, каждый депутат".
Может это и есть главный акцент в этой "постановке",чтобы забросить камешек в огород Порошенко.
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31.01.2022 12:29 Відповісти
Давно есть информация, что слуги для того снять с себя обвинения в политическом преследовании под видом уголовных дел против Пороха, проведут показательные аресты среди "слуг" в раде, в Кабмине и в СБУ или прокуратуре. Похоже первый пошел.
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31.01.2022 14:24 Відповісти
только человек хотел разбогатеть .. или пополнить богатства .. вы ж на взлете бьете ..
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31.01.2022 12:33 Відповісти
та да. ни стыда, ни жалости у людей
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31.01.2022 12:35 Відповісти
Я ПЛАКАЛ, ПАНОВЕ!
Читал, давился смехом и ПЛАКАЛ!
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31.01.2022 12:44 Відповісти
очередной шоу "закон для всех" покупаем попокон и наблюдам как нардеп натянет на свою шишку все правосудие Украины на моей памяти еще не один высокопоставленный чиновник не понес адекватного наказания.. плевать они хотели на законы..
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31.01.2022 13:59 Відповісти
Проліз на імені брата, "діяч".
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01.02.2022 03:02 Відповісти
 
 