"Слуга народу" Мотовиловець про затриманого на хабарі колегу по фракції Кузьміних: "За злочини відповідатимуть всі"

"Слуга народу" обіцяє підтримку правоохоронним органам у розслідуванні справи члена своєї фракції Сергія Кузьміних.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді сказав перший заступник голови фракції СН Андрій Мотовиловець.

"Один із принципів, з якими ми йшли на вибори - це закон один для всіх. Це доказ того, що він виконуватиметься", - зазначив він.

Мотовиловець наголосив: ким би не був парламентар - "слугою народу", членом МФО "Розумна політика" чи п’ятим президентом, "за злочини відповідатимуть всі, кожен депутат".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

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